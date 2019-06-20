【華冠投顧】盤後分析：散熱模組持續創新高

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

昨天台股暴漲 208 點後，今天就呈現多空對峙的情形，指數在平盤上下不斷游走，終場則小漲 9 點。但是成交量仍有 1267 億元，代表人氣並未退潮，只要維持千億元以上的動能，台股還是會往頸線 10900 靠攏。

【操作策略】

加權指數今天收在 10785，距離頸線只剩 100 點左右的空間，所以權值股向上的空間有限，但是上櫃指數目前連季線都還沒有碰到，也就是說中小型股可望補漲，尤其是進入產業旺季的電子股將會輪流表態。

6 月初開始不斷告訴投資朋友一要留意散熱模組，雖然這些公司的 4、5 月營收並不出色，但是從這個月開始包括基地台和資料中心的建置，以及新款手機和 NB 的出貨等等，旺季效應下營收將一路走高。送給投資朋友的『全力出擊大飆股』中，也收錄了多檔散熱模組，當中的泰碩 (3338)、雙鴻(3324) 和奇鋐 (3017) 都再創波段新高，線型和籌碼都非常棒，持續看好。

此外，今天有一些美中貿易戰受害族群開始反彈，在川習二會有譜下，這些個股的出貨動能有望好轉，投資朋友也可以把握雙方會面前搶反彈的獲利機會，但是只能作短不能放長。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。