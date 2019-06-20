歐股盤前─Fed暗示可能降息 指數期貨漲跌互見

美國聯準會 (Fed) 日前公布 6 月利率決議，將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 不變，但政策聲明刪除對利率「保持耐心」的措辭，強化了降息預期；今 (20) 日歐股盤前，指數期貨漲跌互見。

台北時間週四下午 2 點 49 分，Investing.com 報價顯示，歐洲 Stoxx 50 指數期貨上漲 0.46%，英國 FTSE 100 指數期貨下跌 0.54%，德國 DAX 指數期貨上漲 0.61%，法國 CAC 40 指數期貨下跌 0.32%。

截至發稿，上證綜指上漲 2.24 %，深證成指上漲 2.24%；南韓 Kospi 指數上漲 0.22%，日經 225 指數上漲 0.60%；台股收漲 9.67 點，至 10785.01 點。

Fed 主席鮑爾表示，讓貨幣政策更加寬鬆的理由，已經增強；對降息的預期，帶動美股大漲，昨日道瓊工業指數收漲 38.46 點 (0.15%)，至 26504.00 點；標普 500 指數收漲 8.71 點 (0.30%)，報 2926.46 點；那斯達克指數收漲 33.44 點 (0.42%)，至 7987.32 點。

Fed 將基準利率維持在 2.25% 至 2.50% 區間不變，一如預期，但決策會後聲明刪除了「保持耐心」的措辭；對 2019 全年國內生產毛額 (GDP) 年增率的預測，維持在 2.1%，但通膨率預測值從 3 月的 1.8%，下修至 1.5%。

鮑爾指出，美國經濟數據表現良好，但金融市場風險情緒有所惡化；他也說，根據法律規定，他有 4 年任期，「我打算做滿」。

歐洲政壇消息方面，英國保守黨黨魁選舉於 19 日舉行第 3 輪投票，曾任外交大臣和倫敦市長的強生 (Boris Johnson)，在 313 張選票中贏得 143 票，持續領先其他對手。

英國央行今日將召開利率決策會議，外界預期，利率會維持在 0.75% 不變，但可能重申有意升息的態度。