鮑爾說歸說 市場仍100%料定下個月會降息

雖然鮑爾說，到 2020 年前不會降息，但交易員確信，Fed 下個月就會降息。

根據 CME FedWatch 工具，目前聯邦基金期貨市場對於下個月施行寬鬆貨幣政策的可能性指向 100%——下個月降息一次至 2%-2.25% 範圍的可能性為 67%、降息兩次可能性 31%、降息三次可能性 2%。

Fed 週三決定維持基準利率在 2.25% 至 2.5% 目標範圍不變，Fed 點陣圖顯示，決策者對於今年餘下時間利率如何調整意見分歧，8 名成員偏向今年降息一次，另外 8 名則贊成維持現狀，還有一人仍希望升息。

隨著此一預測，Fed 主席鮑爾的評論和 Fed 調整後的聲明，這些讓交易員更加篤定降息即將來臨。鮑爾週三記者會上表示，施行更寬鬆政策的理由已經增強，決策者更加關注近期一些經濟發展狀況，且 Fed 聲明稿中屏棄了「有耐心」這一詞。

信安金融集團資深經濟學家 Robin Anderson 表示，「Fed 顯然打開了降息大門。Fed 將盡其所能維持目前經濟成長，且今日聲明稿中更改遣詞用句，這很明顯我們今年至少看到 1 次降息，有可能還會 2 次。」

在 Fed 週三宣布前，交易員價格反映顯示 Fed 7 月維持利率不變的機率是 16%，另有 65% 的降息可能性，以及 19% 可能性指向下個月降息 2 次。