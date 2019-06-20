〈Fed唱鴿〉「新債王」岡拉克：聯準會政策跟隨債市走

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 表示，聯準會 (Fed) 在週三 (19 日) 的政策聲明中偏「鴿」，反映出當局跟隨債券市場做出反應，並且是具有滯後性的反應。

負責管理超過 1300 億美元管理資產的知名債券基金經理人岡拉克在接受採訪時表示，他認為債券市場有助於為 Fed 的政策定調。他認為，在當局於 7 月份下次會議前，美國的經濟數據仍會呈現持續疲軟，若 Fed 到時候宣布降息，就證明當局是「落後大市」(behind the curve)。

Fed 在週三宣布維持利率不變，但 Fed 態度轉鴿，在會後聲明中刪除了調整利率時將保持耐心的承諾，並改為將會適當採取行動以維持經濟成長的決定，暗示了當居可能會在今年內最多降息 2 碼，並預測今年通膨目標 2% 可能難以達成。消息釋出後，美國 10 年期公債殖利率跌超過 2%，創下自 2016 年 11 月以來低點。美元指數也應聲走跌，跌破月線支撐，而非美國貨幣則相對普遍上升。

根據聯邦基金利率期貨交易的數據顯示，預期在 7 月 30 日至 31 日的政策會議上，Fed 可能會進行降息。對此，岡拉克表示：「一次性降息並不會阻止經濟衰退。但是這增加了我們陷入衰退的可能性。」