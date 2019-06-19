【日盛投顧】創近期波段高 季線壓力轉支撐

◆盤勢分析

1. 週二台股開高走揚，主要 G20 川習會確認會談，中美貿易情緒轉為樂觀，呈現量價齊揚，一掃先前低迷氣氛，最終指數上漲 208.6 點，漲幅 1.97%，收在 10,775.34 點，成交金額為 1412.55 億元。三大法人合計買超 275.52 億元：外資買超 179.61 億元、投信買超 9.02 億元、自營商買超 86.89 億元。

2. 由以下三個面向檢驗加權指數方向及強弱：

（1）、量能：量價齊揚，後勢若能維持，將有利於多方延續。

（2）、均線：指數重返季線（約 10673 點）附近之上，短期均線多頭排列。

（3）、技術指標：KD 開口向上，6 日 RSI 值（79）高於 50，短線多方格局。

3. 櫃買指數漲幅 1.26%，收在 136.08 點，同步受美股激勵股價走強。量價齊揚，將有利於後勢向壓力季線（約 137 點）靠攏，KD 指標開口向上，6 日 RSI 值（76）高於 50，短線多方格局。

4. 觀盤重點：電子成交比重能否維持熱度，回檔是否量縮或上攻成交量大於 20 日均量，台股選股方向可留意半導體、光學元件、PCB、散熱模組、運動休閒、金融、5G 等。



貿易戰轉樂觀 電、金、傳三大類股齊賀

1. 半導體：受美國晶片股大漲激勵，權王 2330 台積電領軍上攻，指標股 IC 設計 2454 聯發科、3034 聯詠、5269 祥碩、2379 瑞昱、IC 封測 6510 精測、3711 日月光投控、2449 京元電、記憶體 2408 南亞科、2337 旺宏、6239 力成等股價強勢。

2. 光學元件：3008 大立光對鏡頭前景樂觀，第三季仍有拉貨需求，帶動相關個股 3406 玉晶光、3504 揚明光、3630 新鉅科、3019 亞光等股價表現亮眼。

3.5G：受惠 5G 商轉商機，PA 3105 穩懋、2455 全新、8086 宏捷科、PCB 3037 欣興、8046 南電、2383 台光電、6213 聯茂、6269 台郡、6274 台燿、散熱模組 3338 泰碩、3653 健策、3017 奇鋐、3324 雙鴻、6230 超眾等產業前景正向。

4. 工具機：下半年可望優於上半年表現，相關個股如 1590 亞德客 - KY、2049 上銀、1597 直得、4540 全球傳動等股價跌深反彈。

5. 運動風：運動產業需求旺，且貿易戰衝擊較小，如運動器材 1736 喬山、1515 力山、自行車 9921 巨大、9914 美利達、運動服飾 1477 聚陽、1476 儒鴻、高爾夫相關 6670 復盛應用、8924 大田、製鞋 9938 百和、9802 鈺齊 - KY、9904 寶成、9910 豐泰等。相關個股可持續追蹤。

6. 金融：近期指標包括 5876 上海商銀、2891 中信金、2886 兆豐金、2890 永豐金、5871 中租 - KY、2892 第一金、2885 元大金等。