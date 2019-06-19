【華冠投顧】台股大漲噴出站回季線，外資大力買超179億元!

美股昨晚四大指數皆上揚，帶動台股今日開高震盪走高，指數大漲 208 點，已 10775 點作收，成交量 1411 億元，價漲量增格局，站回季線。

美國總統川普推文表示，與中國領導人習近平通過電話，川習會將在下週日本 G20 峰會再次舉行，雙方的貿易代表團則將在 G20 峰會前進行會談。美股全面上漲，台股受消息激勵，大漲噴出 208 點，盤面百花齊放! 電子股漲 2.78%，金融股漲 1.29%，傳產股漲 1.07%，OTC 指數漲 1.26%。

族群個股方面，光學鏡頭大立光 (3008)，玉晶光(3406) 等大漲 7%， PCB 族群發動攻擊，欣興 (3037) 漲停，高技 (5439)、台表科(6278)，南電(8046) 等大漲逾 8%。 砷化鎵穩懋 (3105)、聯亞(3081) 漲逾 6%。散熱族群奇鋐 (3017)，雙鴻(3324)，泰碩(3338) 等上漲創波段新高。

台股今日大漲站回季線，外資大力回補，現貨市場大買 179 億元，期貨市場大增 14296 口多單。建議多方以季線位置為防守點，選股方向以外資回補買超個股為主。

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