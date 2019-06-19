【華冠投顧】盤後分析：國際放利多 補量攻季線

劉彥良 分析師

【大盤解讀】

台股在經過幾天的量縮橫盤整理後，今天在 ECB 有望跟進 FED 未來採取降息政策，以及川習二會有譜之下，展開報復性上漲，而且在空單認錯回補下，使得指數開高走高且收在幾乎全場最高。

終場台股大漲 208 點收在 10775 點，成交量放大至 1411 億元，一口氣越過前波下跌 870 點後反彈的 0.5 和 0.618 位置，研判接下來的壓力會落在 10850~10900 之間。

FED 和 ECB 未來勢必會降息只是時間早晚問題，比較關鍵的變數還是在美中貿易戰，川普一旦對後續 3250 億美元中國進口商品進行加稅，中國自然也會有所反擊，其中人民幣貶值將會是選項之一。

【操作策略】

6 月初以來就不斷重申看好的是電子股，其中又最看好 5G 概念股，今天多檔散熱模組如月初贈送資料中泰碩 (3338)、雙鴻(3324) 和奇鋐 (3017)，以及 PCB 如欣興(3037)、南電(8046) 和金像電 (2368) 都在創波段新高，這些族群和個股都是投資朋友可以持續鎖定的對象。

※以上內容由華冠投顧 劉彥良分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。