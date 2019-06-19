福壽集團今與中興大學簽訂產學合作 並加入興大國際產學聯盟行列

創立百年的福壽 (1219) 集團與立校百年的中興大學於今 (19) 日舉辦產學技術合作意向書簽約，雙方歷經 10 年合作，在生物科技、保健食品、肉品製程等領域已有多項亮眼成果。邁向下個百年，福壽集團與興大將持續深化產學合作，為提升國人的食安品質而攜手努力。發表會由興大校長薛富盛、福壽集團董事長洪堯昆進行產學技術合作意向書簽約，福壽集團也正式加入興大國際產學聯盟行列，由洪堯昆與興大國際產學聯盟執行長徐新宏簽署聯盟合作。並由興大獸醫病理生物學研究所教授陳德勛進行「以氣冷式製程提升國產雞肉品質及衛生安全計畫」成果發表。



福壽集團創立於 1920 年，以食用油起家，百年來關注台灣食品安全與友善農業，積極投入資源研發與協助振興推動。中興大學創立於 1919 年，是台灣第一所農業高等教育學校，亦為國內重要的農業人才培育搖籃與農林政策智庫，創校百年至今，已發展成擁有 9 大學院 40 學系，學術領域完整、學校規模全國國立大學前三大的綜合型頂尖大學。



雙方自 2009 年起至今已有 12 件產學合作案，內容涵蓋多功能微生物複合肥料研發、犬隻保健用食品開發、植物保護製劑應用、國產雞肉品質提升、飼料樣品檢驗及獸醫診斷等，合作學者包含土環、植病、動科、獸醫、生醫、化學等領域。



興大校長薛富盛表示，興大與福壽集團各自在學術與食品領域深耕百年，為台灣的人才培育及民生需求貢獻心力。雙方除了發展百年的共同點外，也共同具有誠樸經營、精勤進修的特質，在共同歡慶百年的同時，雙方也保有共好的理念，希望藉由產學合作相互激盪，為台灣食品安全及產業發展創造新的里程碑。



洪堯昆表示，即將迎接福壽百年企業的時刻，除了落實「提供全民健康安全的食糧」使命外，並擴大檢驗實驗室規模及參與實驗室認證強化食安把關機制，同時導入自動化管理、人工智慧技術，改善內部流程以加速轉型成智慧工廠，為集團發展奠定良好契機。多年前我們即建構及拓展農糧循環經濟與商業模式運作，將製油副產品、農業廢棄物與禽畜糞運用微生物技術製成有機質肥料與堆肥產品，提供給契作農民種植玉米、芝麻、花生等，再收購農民種植的產品製成實用油脂及寵物食品，供消費者使用。



福壽集團於 2018 年通過 SGS 驗證「BS 8001:2017 循環經濟標準」，獲得最高等級最佳化商業模式創新，是永續循環的最佳體現。洪堯昆指出，多年來與興大密切產學合作，將持續藉由興大頂尖學術研發能力，協助福壽實業產品、技術各領域創造新契機，共同體現百年、共好糧農新願景。