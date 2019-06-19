[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 108/06/18 108/06/17 漲跌(元) 漲跌幅(%) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A 10.19890 10.19040 0.00850 0.08341 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B 10.05810 10.04970 0.00840 0.08358 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A 10.30500 10.30980 -0.00480 -0.04656 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B 10.16730 10.17200 -0.00470 -0.04621 大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B 10.05440 10.05380 0.00060 0.00597 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A 10.06350 10.06640 -0.00290 -0.02881 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B 10.06350 10.06640 -0.00290 -0.02881 大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B 10.10420 10.10690 -0.00270 -0.02671 大華銀多元特別收益平衡基金 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A 10.52470 10.52490 -0.00020 -0.00190 中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B 10.32830 10.32850 -0.00020 -0.00194 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A 10.44940 10.45100 -0.00160 -0.01531 中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B 10.34070 10.34240 -0.00170 -0.01644 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金 22.13000 22.09000 0.04000 0.18108 中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金 22.36000 22.59000 -0.23000 -1.01815 中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金 41.87990 41.86210 0.01780 0.04252 中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金 40.26460 40.23940 0.02520 0.06263 中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣 9.73510 9.73420 0.00090 0.00925 中國信託六年到期新興主權債券基金-美元 10.22810 10.22750 0.00060 0.00587 中國信託台灣活力基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 10.82000 10.80000 0.02000 0.18519 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 10.76000 10.71000 0.05000 0.46685 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 中國信託全球不動產收益基金-美元B 10.00000 9.98000 0.02000 0.20040 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 中國信託全球股票入息基金-累積型 10.02000 10.01000 0.01000 0.09990 中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B 10.03890 10.04030 -0.00140 -0.01394 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A 10.21150 10.21300 -0.00150 -0.01469 中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B 9.16550 9.20530 -0.03980 -0.43236 中國信託全球短期高收益債券基金-美元A 10.38370 10.38200 0.00170 0.01637 中國信託全球短期高收益債券基金-美元B 9.28460 9.32200 -0.03740 -0.40120 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 11.41360 11.37260 0.04100 0.36052 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.69350 9.68270 0.01080 0.11154 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 11.21540 11.26960 -0.05420 -0.48094 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.80310 9.87940 -0.07630 -0.77231 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 43.52190 43.41280 0.10910 0.25131 中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金 44.80020 44.68170 0.11850 0.26521 中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金 45.27930 45.18900 0.09030 0.19983 中國信託智能運動基金-台幣 10.72000 10.72000 0.00000 0.00000 中國信託智能運動基金-美元 10.20000 10.19000 0.01000 0.09814 中國信託智慧城市建設基金-台幣 10.06000 10.07000 -0.01000 -0.09930 中國信託智慧城市建設基金-美元 9.70000 9.70000 0.00000 0.00000 中國信託華盈貨幣市場基金 11.03140 11.03120 0.00020 0.00181 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A 10.15440 10.16260 -0.00820 -0.08069 中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B 9.37750 9.42440 -0.04690 -0.49764 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A 10.28930 10.29580 -0.00650 -0.06313 中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B 9.49720 9.54300 -0.04580 -0.47993 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 11.40000 11.34000 0.06000 0.52910 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.84000 10.80000 0.04000 0.37037 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 11.32000 11.25000 0.07000 0.62222 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 10.82000 10.78000 0.04000 0.37106 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金 41.80190 41.74550 0.05640 0.13510 元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金 42.60430 42.49390 0.11040 0.25980 元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金 42.34940 42.22770 0.12170 0.28820 元大2001基金 58.08000 58.02000 0.06000 0.10341 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 45.36480 45.26300 0.10180 0.22491 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 42.98770 42.96520 0.02250 0.05237 元大MSCI中國A股國際通ETF基金 20.32000 20.33000 -0.01000 -0.04919 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.68350 11.68100 0.00250 0.02140 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.92290 10.92550 -0.00260 -0.02380 元大上證50基金 32.32000 32.18000 0.14000 0.43505 元大大中華TMT基金-人民幣 9.81000 9.86000 -0.05000 -0.50710 元大大中華TMT基金-新台幣 8.87000 8.92000 -0.05000 -0.56054 元大大中華價值指數基金-人民幣 13.12000 13.11000 0.01000 0.07628 元大大中華價值指數基金-美元 12.20200 12.18900 0.01300 0.10665 元大大中華價值指數基金-新台幣 16.83500 16.82300 0.01200 0.07133 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 10.45900 10.46500 -0.00600 -0.05733 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 10.20600 10.21700 -0.01100 -0.10766 元大中國平衡基金-人民幣 2.94000 2.95000 -0.01000 -0.33898 元大中國平衡基金-新台幣 13.33000 13.38000 -0.05000 -0.37369 元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金 47.24280 47.20720 0.03560 0.07541 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.94490 10.94590 -0.00100 -0.00914 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.97860 9.97960 -0.00100 -0.01002 元大中國機會債券基金-新台幣 10.21470 10.22030 -0.00560 -0.05479 元大巴西指數基金 6.98000 6.99400 -0.01400 -0.20017 元大巴菲特基金 25.22000 25.17000 0.05000 0.19865 元大日經225基金 26.64000 26.83000 -0.19000 -0.70816 元大台商收成基金 21.72000 21.71000 0.01000 0.04606 元大台灣50單日反向1倍基金 12.04000 12.06000 -0.02000 -0.16584 元大台灣50單日正向2倍基金 37.08000 36.97000 0.11000 0.29754 元大台灣中型100基金 31.29000 31.25000 0.04000 0.12800 元大台灣加權股價指數基金 24.86700 24.78300 0.08400 0.33894 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息 9.97000 9.92000 0.05000 0.50403 元大台灣卓越50基金 79.01000 78.57000 0.44000 0.56001 元大台灣金融基金 17.98000 17.88000 0.10000 0.55928 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.02000 9.94000 0.08000 0.80483 元大台灣高股息低波動ETF基金 30.77000 30.63000 0.14000 0.45707 元大台灣高股息基金 26.10000 25.87000 0.23000 0.88906 元大台灣電子科技基金 33.20000 33.10000 0.10000 0.30211 元大全球ETF成長組合基金 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 元大全球ETF穩健組合基金 14.98000 15.00000 -0.02000 -0.13333 元大全球人工智慧ETF基金 22.08000 22.10000 -0.02000 -0.09050 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 13.71000 13.67000 0.04000 0.29261 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 9.44000 9.41000 0.03000 0.31881 元大全球不動產證券化基金-人民幣 13.27000 13.23000 0.04000 0.30234 元大全球不動產證券化基金-美元 12.36700 12.32700 0.04000 0.32449 元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.52000 8.55000 -0.03000 -0.35088 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.42000 6.45000 -0.03000 -0.46512 元大全球地產建設入息基金-不配息型 9.07000 9.04000 0.03000 0.33186 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.99000 6.97000 0.02000 0.28694 元大全球股票入息基金-美元配息 8.34800 8.35400 -0.00600 -0.07182 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.83000 9.84000 -0.01000 -0.10163 元大全球股票入息基金-新台幣配息 8.45000 8.45000 0.00000 0.00000 元大全球新興市場精選組合基金 13.37000 13.41000 -0.04000 -0.29828 元大全球農業商機基金 17.92000 18.02000 -0.10000 -0.55494 元大印尼指數基金 9.52300 9.61200 -0.08900 -0.92593 元大印度指數基金 10.22700 10.37300 -0.14600 -1.40750 元大印度基金 12.98000 13.13000 -0.15000 -1.14242 元大多多基金 16.15000 16.15000 0.00000 0.00000 元大多福基金 49.66000 49.56000 0.10000 0.20178 元大亞太成長基金 8.50000 8.54000 -0.04000 -0.46838 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.21230 9.22960 -0.01730 -0.18744 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.38770 7.40160 -0.01390 -0.18780 元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息 9.05700 9.07300 -0.01600 -0.17635 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息 9.46000 9.48000 -0.02000 -0.21097 元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I) 10.00000 10.02000 -0.02000 -0.19960 元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息 10.17200 10.16500 0.00700 0.06886 元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息 10.14400 10.17160 -0.02760 -0.27134 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息 10.30890 10.33780 -0.02890 -0.27956 元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息 10.13370 10.16200 -0.02830 -0.27849 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息 10.52220 10.55500 -0.03280 -0.31075 元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息 10.34390 10.37610 -0.03220 -0.31033 元大卓越基金 42.47000 42.40000 0.07000 0.16509 元大店頭基金 7.77000 7.77000 0.00000 0.00000 元大美元貨幣市場基金-美元 10.45870 10.45810 0.00060 0.00574 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.98520 9.98210 0.00310 0.03106 元大美國政府1至3年期債券ETF基金 33.24970 33.27520 -0.02550 -0.07663 元大美國政府20年期(以上)債券基金 42.62110 42.53570 0.08540 0.20077 元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金 17.08870 17.13750 -0.04880 -0.28476 元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金 22.59690 22.48440 0.11250 0.50035 元大美國政府7至10年期債券基金 42.78010 42.77470 0.00540 0.01262 元大高科技基金 17.99000 17.99000 0.00000 0.00000 元大得利貨幣市場基金 16.32240 16.32210 0.00030 0.00184 元大得寶貨幣市場基金 12.03010 12.02990 0.00020 0.00166 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 元大富櫃50基金 11.92000 11.92000 0.00000 0.00000 元大華夏中小基金 7.01000 7.03000 -0.02000 -0.28450 元大新中國基金-人民幣 9.31000 9.32000 -0.01000 -0.10730 元大新中國基金-美元 8.66800 8.67300 -0.00500 -0.05765 元大新中國基金-新台幣 8.82000 8.83000 -0.01000 -0.11325 元大新主流基金 22.38000 22.39000 -0.01000 -0.04466 元大新東協平衡基金-美元 9.33600 9.37700 -0.04100 -0.43724 元大新東協平衡基金-新台幣 9.30000 9.34000 -0.04000 -0.42827 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 10.61210 10.60270 0.00940 0.08866 元大新興印尼機會債券基金-美金 9.73140 9.72410 0.00730 0.07507 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 11.14710 11.14210 0.00500 0.04487 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 9.27290 9.26880 0.00410 0.04423 元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息 10.43860 10.44270 -0.00410 -0.03926 元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息 9.71660 9.72040 -0.00380 -0.03909 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息 10.83620 10.84380 -0.00760 -0.07009 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息 10.09520 10.10240 -0.00720 -0.07127 元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息 10.01800 10.02330 -0.00530 -0.05288 元大新興亞洲基金 10.73000 10.77000 -0.04000 -0.37140 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息 9.57200 9.56360 0.00840 0.08783 元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息 8.97940 8.97150 0.00790 0.08806 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息 10.05360 10.04800 0.00560 0.05573 元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息 9.44160 9.43630 0.00530 0.05617 元大萬泰貨幣市場基金 15.16100 15.16080 0.00020 0.00132 元大經貿基金 34.78000 34.71000 0.07000 0.20167 元大實質多重資產基金-人民幣 8.79000 8.77000 0.02000 0.22805 元大實質多重資產基金-美元 8.02400 8.00800 0.01600 0.19980 元大實質多重資產基金-新台幣 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 元大滬深300單日反向1倍基金 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 元大滬深300單日正向2倍基金 16.45000 16.38000 0.07000 0.42735 元大摩臺基金 36.91000 36.73000 0.18000 0.49006 元大標普500基金 27.58000 27.58000 0.00000 0.00000 元大標普500單日反向1倍基金 12.53000 12.54000 -0.01000 -0.07974 元大標普500單日正向2倍基金 35.23000 35.21000 0.02000 0.05680 元大標普美國高息特別股ETF基金 20.61000 20.59000 0.02000 0.09713 元大標智滬深300基金 17.58000 17.55000 0.03000 0.17094 元大歐洲50基金 24.78000 24.77000 0.01000 0.04037 元大澳幣貨幣市場基金-新台幣 9.25840 9.30720 -0.04880 -0.52433 元大澳幣貨幣市場基金-澳幣 10.28860 10.28830 0.00030 0.00292 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 日盛MIT主流基金 14.82000 14.80000 0.02000 0.13514 日盛上選基金 32.32000 32.37000 -0.05000 -0.15446 日盛小而美基金 16.86000 16.85000 0.01000 0.05935 日盛中國內需動力基金 9.24000 9.25000 -0.01000 -0.10811 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 12.36950 12.36890 0.00060 0.00485 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 9.94380 9.94340 0.00040 0.00402 日盛中國高收益債券基金(美元A) 12.55810 12.55600 0.00210 0.01673 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.09030 10.08860 0.00170 0.01685 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 11.45460 11.45460 0.00000 0.00000 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.18580 9.18580 0.00000 0.00000 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.99000 10.02000 -0.03000 -0.29940 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.43000 9.46000 -0.03000 -0.31712 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 日盛中國豐收平衡基金(人民幣) 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 日盛中國豐收平衡基金(美元) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 日盛中國豐收平衡基金(新台幣) 10.31000 10.33000 -0.02000 -0.19361 日盛日盛基金 10.78000 10.77000 0.01000 0.09285 日盛目標收益組合基金(美元) 9.39000 9.39000 0.00000 0.00000 日盛目標收益組合基金(新台幣) 9.41000 9.41000 0.00000 0.00000 日盛全球抗暖化基金 11.27000 11.30000 -0.03000 -0.26549 日盛全球高收益債券基金(美元 A) 10.44150 10.44030 0.00120 0.01149 日盛全球高收益債券基金(美元 B) 9.35600 9.39810 -0.04210 -0.44796 日盛全球高收益債券基金(新台幣 A) 10.30730 10.30810 -0.00080 -0.00776 日盛全球高收益債券基金(新台幣 B) 9.23610 9.27940 -0.04330 -0.46662 日盛全球智能車基金(美元) 10.13000 10.14000 -0.01000 -0.09862 日盛全球智能車基金(新臺幣) 10.35000 10.37000 -0.02000 -0.19286 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50870 2.50840 0.00030 0.01196 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.66250 1.66230 0.00020 0.01203 日盛亞洲高收益債券基金(美元A) 0.38610 0.38600 0.00010 0.02591 日盛亞洲高收益債券基金(美元B) 0.25640 0.25640 0.00000 0.00000 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.85690 12.85620 0.00070 0.00544 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 8.40940 8.40890 0.00050 0.00595 日盛亞洲機會基金 6.85000 6.87000 -0.02000 -0.29112 日盛首選基金 16.36000 16.33000 0.03000 0.18371 日盛高科技基金 16.99000 17.02000 -0.03000 -0.17626 日盛貨幣市場基金 14.83140 14.83120 0.00020 0.00135 日盛新台商基金 37.49000 37.45000 0.04000 0.10681 日盛精選五虎基金 34.55000 34.43000 0.12000 0.34853 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 台新1699貨幣市場基金 13.54310 13.54290 0.00020 0.00148 台新2000高科技基金 29.39000 29.59000 -0.20000 -0.67590 台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金 9.53000 9.46000 0.07000 0.73996 台新MSCI中國基金 19.52000 19.52000 0.00000 0.00000 台新大眾貨幣市場基金 14.21980 14.21960 0.00020 0.00141 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.50310 10.50080 0.00230 0.02190 台新中美貨幣市場基金-美元 10.51370 10.51280 0.00090 0.00856 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.32210 10.32450 -0.00240 -0.02325 台新中國通基金 42.10000 42.30000 -0.20000 -0.47281 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元 0.52090 0.52110 -0.00020 -0.03838 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣 16.39300 16.40600 -0.01300 -0.07924 台新中國精選中小基金-美元 0.28450 0.28570 -0.00120 -0.42002 台新中國精選中小基金-新台幣 8.97000 9.01000 -0.04000 -0.44395 台新主流基金 22.94000 23.02000 -0.08000 -0.34752 台新北美收益資產證券化基金(A) 23.78000 23.66000 0.12000 0.50719 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.75860 0.75460 0.00400 0.53008 台新北美收益資產證券化基金(B) 16.99000 16.91000 0.08000 0.47309 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.54130 0.53840 0.00290 0.53863 台新台灣中小基金 32.37000 32.42000 -0.05000 -0.15423 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 10.52650 10.53910 -0.01260 -0.11955 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 9.69400 9.70610 -0.01210 -0.12466 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 11.13830 11.15210 -0.01380 -0.12374 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 10.75000 10.77000 -0.02000 -0.18570 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 10.06730 10.05520 0.01210 0.12034 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.84000 9.83000 0.01000 0.10173 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 11.19610 11.18270 0.01340 0.11983 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 台新印度基金 14.95000 15.12000 -0.17000 -1.12434 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 8.73340 8.73680 -0.00340 -0.03892 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.28240 0.28240 0.00000 0.00000 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.69680 12.70180 -0.00500 -0.03936 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.40530 0.40540 -0.00010 -0.02467 台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金 40.00000 40.00000 0.00000 0.00000 台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金 40.23000 40.20000 0.03000 0.07463 台新真吉利貨幣市場基金 11.12830 11.12810 0.00020 0.00180 台新高股息平衡基金 31.14670 31.18160 -0.03490 -0.11192 台新智慧生活基金-美元 10.48460 10.44250 0.04210 0.40316 台新智慧生活基金-新台幣 11.02000 10.98000 0.04000 0.36430 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元 8.17270 8.17190 0.00080 0.00979 台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣 8.53830 8.54030 -0.00200 -0.02342 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元 9.18840 9.18750 0.00090 0.00980 台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.61080 9.61300 -0.00220 -0.02289 台新新興市場債券基金(A類型) 11.50240 11.50370 -0.00130 -0.01130 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.35940 0.35940 0.00000 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.23120 8.23200 -0.00080 -0.00972 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.27130 0.27120 0.00010 0.03687 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.49000 5.50000 -0.01000 -0.18182 台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金 22.45000 22.46000 -0.01000 -0.04452 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣 10.22160 10.21940 0.00220 0.02153 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元 9.93910 9.93820 0.00090 0.00906 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣 10.12020 10.12170 -0.00150 -0.01482 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣 10.22160 10.21940 0.00220 0.02153 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元 9.93910 9.93820 0.00090 0.00906 台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣 10.12020 10.12170 -0.00150 -0.01482 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金 41.49920 41.33640 0.16280 0.39384 永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金 41.18260 41.04260 0.14000 0.34111 永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金 39.95100 39.88570 0.06530 0.16372 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 11.34390 11.34190 0.00200 0.01763 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 10.24100 10.24160 -0.00060 -0.00586 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.24170 9.23990 0.00180 0.01948 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.81950 10.81740 0.00210 0.01941 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 7.89360 7.89380 -0.00020 -0.00253 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.31040 9.31070 -0.00030 -0.00322 永豐中小基金 51.23000 50.98000 0.25000 0.49039 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 1.79410 1.79390 0.00020 0.01115 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.48480 2.48460 0.00020 0.00805 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 8.27430 8.27560 -0.00130 -0.01571 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.11810 11.11980 -0.00170 -0.01529 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 4.47000 4.48000 -0.01000 -0.22321 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 20.33000 20.37000 -0.04000 -0.19637 永豐主流品牌基金 19.11000 19.13000 -0.02000 -0.10455 永豐永豐基金 32.01000 31.93000 0.08000 0.25055 永豐全球多元入息基金-美元月配類型 9.12740 9.14920 -0.02180 -0.23827 永豐全球多元入息基金-美元累積類型 9.56080 9.58370 -0.02290 -0.23895 永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型 9.13920 9.16370 -0.02450 -0.26736 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 9.57600 9.60160 -0.02560 -0.26662 永豐亞洲民生消費基金 12.01000 12.08000 -0.07000 -0.57947 永豐高科技基金 22.09000 22.06000 0.03000 0.13599 永豐貨幣市場基金 13.93600 13.93580 0.00020 0.00144 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.12000 2.11930 0.00070 0.03303 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.60100 2.60020 0.00080 0.03077 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 7.86260 7.86200 0.00060 0.00763 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.96440 10.96350 0.00090 0.00821 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 7.20520 7.20770 -0.00250 -0.03469 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.50230 11.50630 -0.00400 -0.03476 永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型 10.17000 10.13000 0.04000 0.39487 永豐滬深300紅利指數基金-美元類型 7.97000 7.94000 0.03000 0.37783 永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型 18.58000 18.52000 0.06000 0.32397 永豐臺灣加權ETF基金 52.26000 52.06000 0.20000 0.38417 永豐領航科技基金 35.86000 35.87000 -0.01000 -0.02788 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 11.70000 11.76000 -0.06000 -0.51020 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 11.23000 11.28000 -0.05000 -0.44326 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 10.04000 10.08000 -0.04000 -0.39683 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.90000 9.89000 0.01000 0.10111 永豐趨勢平衡基金 40.03000 39.95000 0.08000 0.20025 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 11.86710 11.86620 0.00090 0.00758 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息 9.76520 9.75480 0.01040 0.10661 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積 10.33390 10.32290 0.01100 0.10656 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型 9.83870 9.83820 0.00050 0.00508 兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型 10.24730 10.24690 0.00040 0.00390 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型 9.82080 9.81130 0.00950 0.09683 兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型 10.52010 10.51000 0.01010 0.09610 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型 9.85220 9.85290 -0.00070 -0.00710 兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型 10.34000 10.34050 -0.00050 -0.00484 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 10.61000 10.63000 -0.02000 -0.18815 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 9.33000 9.34000 -0.01000 -0.10707 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.92000 9.93000 -0.01000 -0.10070 兆豐國際中國A股基金(人民幣) 14.27000 14.30000 -0.03000 -0.20979 兆豐國際中國A股基金(台幣) 18.83000 18.87000 -0.04000 -0.21198 兆豐國際中國A股基金(美金) 18.56000 18.60000 -0.04000 -0.21505 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型 10.05290 10.05260 0.00030 0.00298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型 10.05290 10.05260 0.00030 0.00298 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型 10.02710 10.03120 -0.00410 -0.04087 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型 10.02710 10.03120 -0.00410 -0.04087 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型 10.11190 10.10800 0.00390 0.03858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型 10.11190 10.10800 0.00390 0.03858 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型 10.05830 10.06070 -0.00240 -0.02386 兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型 10.05830 10.06070 -0.00240 -0.02386 兆豐國際生命科學基金 15.22000 15.09000 0.13000 0.86150 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 10.39750 10.40590 -0.00840 -0.08072 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 10.52140 10.52730 -0.00590 -0.05604 兆豐國際全球基金 30.88000 30.88000 0.00000 0.00000 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.47090 10.47020 0.00070 0.00669 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.34900 10.34580 0.00320 0.03093 兆豐國際國民基金 21.29000 21.32000 -0.03000 -0.14071 兆豐國際第一基金 12.77000 12.73000 0.04000 0.31422 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.72990 10.73340 -0.00350 -0.03261 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.24620 8.24880 -0.00260 -0.03152 兆豐國際萬全基金 20.08000 20.05000 0.03000 0.14963 兆豐國際電子基金 24.93000 24.84000 0.09000 0.36232 兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金 21.50000 21.38000 0.12000 0.56127 兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金 16.15000 16.17000 -0.02000 -0.12369 兆豐國際豐台灣基金 33.19000 33.17000 0.02000 0.06030 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.55260 12.55240 0.00020 0.00159 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息) 9.66000 9.65000 0.01000 0.10363 合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息) 9.55000 9.54000 0.01000 0.10482 合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息) 10.61860 10.61580 0.00280 0.02638 合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息) 10.39570 10.39710 -0.00140 -0.01347 合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息) 10.61950 10.62120 -0.00170 -0.01601 合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息) 10.41120 10.40860 0.00260 0.02498 合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息) 10.49130 10.49270 -0.00140 -0.01334 合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息) 10.48840 10.49010 -0.00170 -0.01621 合庫台灣基金 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 合庫全球高收益債券基金A類型 11.67420 11.67850 -0.00430 -0.03682 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 12.54340 12.54400 -0.00060 -0.00478 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 11.19720 11.19910 -0.00190 -0.01697 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.98070 11.98210 -0.00140 -0.01168 合庫全球高收益債券基金B類型 8.15480 8.15780 -0.00300 -0.03677 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.36210 9.36240 -0.00030 -0.00320 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.05660 9.05810 -0.00150 -0.01656 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 8.79750 8.79910 -0.00160 -0.01818 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.21630 9.21780 -0.00150 -0.01627 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 10.56000 10.60000 -0.04000 -0.37736 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 11.09000 11.12000 -0.03000 -0.26978 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.44000 9.47000 -0.03000 -0.31679 合庫全球高股息基金B(USD配息) 10.07000 10.10000 -0.03000 -0.29703 合庫全球新興市場基金 9.34000 9.39000 -0.05000 -0.53248 合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息) 10.31000 10.31000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息) 9.09000 9.09000 0.00000 0.00000 合庫多元入息組合基金-B類(USD配息) 9.30000 9.30000 0.00000 0.00000 合庫貨幣市場基金 10.17000 10.16990 0.00010 0.00098 合庫新興多重收益基金A(AUD不配息) 9.82770 9.82490 0.00280 0.02850 合庫新興多重收益基金A(USD不配息) 10.11420 10.11330 0.00090 0.00890 合庫新興多重收益基金A類型 10.47970 10.48050 -0.00080 -0.00763 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 11.92640 11.92410 0.00230 0.01929 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 15.00480 15.00280 0.00200 0.01333 合庫新興多重收益基金B(AUD配息) 8.64060 8.63900 0.00160 0.01852 合庫新興多重收益基金B(USD配息) 9.45260 9.45150 0.00110 0.01164 合庫新興多重收益基金B類型 7.90360 7.90420 -0.00060 -0.00759 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 8.62990 8.62820 0.00170 0.01970 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.44650 10.44510 0.00140 0.01340 合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息) 10.42000 10.40000 0.02000 0.19231 合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息) 10.58000 10.57000 0.01000 0.09461 合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息) 10.30000 10.29000 0.01000 0.09718 合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息) 9.65000 9.64000 0.01000 0.10373 合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息) 9.96000 9.95000 0.01000 0.10050 合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣 9.88000 9.88000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元 10.40000 10.40000 0.00000 0.00000 安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣 10.21000 10.21000 0.00000 0.00000 安本標準兩岸價值基金 人民幣 11.12000 11.10000 0.02000 0.18018 安本標準兩岸價值基金 美元 10.84000 10.82000 0.02000 0.18484 安本標準兩岸價值基金 新臺幣 11.18000 11.16000 0.02000 0.17921 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險 10.03450 10.03160 0.00290 0.02891 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險 10.04500 10.04460 0.00040 0.00398 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣 9.91820 9.93670 -0.01850 -0.18618 安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣 10.02440 10.02390 0.00050 0.00499 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險 10.03450 10.03160 0.00290 0.02891 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險 10.04500 10.04460 0.00040 0.00398 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣 9.91820 9.93670 -0.01850 -0.18618 安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣 10.02440 10.02380 0.00060 0.00599 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元 9.57000 9.58000 -0.01000 -0.10438 安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.20220 11.20060 0.00160 0.01428 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.99150 9.98780 0.00370 0.03705 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.09280 10.09230 0.00050 0.00495 安聯中國東協基金 15.37000 15.42000 -0.05000 -0.32425 安聯中國策略基金-美元 11.29000 11.30000 -0.01000 -0.08850 安聯中國策略基金-新臺幣 15.00000 15.01000 -0.01000 -0.06662 安聯中華新思路基金-人民幣 14.10000 14.10000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-美元 13.02000 13.02000 0.00000 0.00000 安聯中華新思路基金-新臺幣 12.49000 12.50000 -0.01000 -0.08000 安聯台灣大壩基金 28.21000 28.12000 0.09000 0.32006 安聯台灣科技基金 46.88000 47.07000 -0.19000 -0.40365 安聯台灣貨幣市場基金 12.54360 12.54340 0.00020 0.00159 安聯台灣智慧基金 31.41000 31.44000 -0.03000 -0.09542 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.64400 10.64570 -0.00170 -0.01597 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 15.76100 15.76610 -0.00510 -0.03235 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.84350 9.84670 -0.00320 -0.03250 安聯四季成長組合基金-美元 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 安聯四季成長組合基金-新臺幣 11.93000 11.93000 0.00000 0.00000 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 13.08320 13.07910 0.00410 0.03135 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 10.69990 10.70090 -0.00100 -0.00935 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.77980 12.78230 -0.00250 -0.01956 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.53500 9.53210 0.00290 0.03042 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.46840 9.46930 -0.00090 -0.00950 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.03200 9.03380 -0.00180 -0.01993 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣 10.14210 10.13870 0.00340 0.03353 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.22720 10.22920 -0.00200 -0.01955 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 11.28000 11.28000 0.00000 0.00000 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.80000 10.81000 -0.01000 -0.09251 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.91000 9.92000 -0.01000 -0.10081 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 11.21000 11.21000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.93000 10.94000 -0.01000 -0.09141 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 9.62000 9.63000 -0.01000 -0.10384 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 12.41530 12.41550 -0.00020 -0.00161 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 11.26200 11.26230 -0.00030 -0.00266 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.89550 10.89660 -0.00110 -0.01009 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 8.63620 8.63640 -0.00020 -0.00232 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 8.48630 8.48660 -0.00030 -0.00353 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 8.18360 8.18440 -0.00080 -0.00977 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣 10.24740 10.24780 -0.00040 -0.00390 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣 10.17260 10.17370 -0.00110 -0.01081 安聯全球人口趨勢基金 12.46000 12.52000 -0.06000 -0.47923 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.53000 33.49000 1.04000 3.10540 安聯全球油礦金趨勢基金 8.00000 8.00000 0.00000 0.00000 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.45580 12.46780 -0.01200 -0.09625 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.56970 10.57980 -0.01010 -0.09546 安聯全球新興市場基金 17.21000 17.22000 -0.01000 -0.05807 安聯全球農金趨勢基金 9.13000 9.24000 -0.11000 -1.19048 安聯全球綠能趨勢基金 9.17000 9.21000 -0.04000 -0.43431 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.95000 10.93000 0.02000 0.18298 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣 10.70000 10.68000 0.02000 0.18727 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 10.31000 10.29000 0.02000 0.19436 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣 9.62000 9.60000 0.02000 0.20833 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 安聯亞洲動態策略基金 21.90000 22.01000 -0.11000 -0.49977 安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元 10.04690 10.05180 -0.00490 -0.04875 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣 10.05240 10.05500 -0.00260 -0.02586 安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元 10.04680 10.05160 -0.00480 -0.04775 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣 10.05500 10.05750 -0.00250 -0.02486 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元 10.04980 10.05460 -0.00480 -0.04774 安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣 10.02800 10.03440 -0.00640 -0.06378 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣 10.02800 10.03440 -0.00640 -0.06378 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣 10.02800 10.03440 -0.00640 -0.06378 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型 10.53020 10.53040 -0.00020 -0.00190 宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型 10.11640 10.11660 -0.00020 -0.00198 宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 89.91870 89.88510 0.03360 0.03738 宏利中國高收益債券基金-A類型(美元) 13.24270 13.23980 0.00290 0.02190 宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 68.22910 68.20650 0.02260 0.03313 宏利中國高收益債券基金-B類型(美元) 9.92220 9.92000 0.00220 0.02218 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.72210 2.72310 -0.00100 -0.03672 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.93300 10.94080 -0.00780 -0.07129 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.28420 2.28500 -0.00080 -0.03501 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 8.89510 8.90130 -0.00620 -0.06965 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型 10.42570 10.42840 -0.00270 -0.02589 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.22100 10.21920 0.00180 0.01761 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.56010 10.55890 0.00120 0.01136 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.18270 10.18120 0.00150 0.01473 宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險) 10.23640 10.23550 0.00090 0.00879 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型 10.42470 10.42750 -0.00280 -0.02685 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.21820 10.21640 0.00180 0.01762 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.55950 10.55820 0.00130 0.01231 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.18000 10.17920 0.00080 0.00786 宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險) 10.23540 10.23470 0.00070 0.00684 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險) 10.11380 10.11250 0.00130 0.01286 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險) 10.16450 10.16460 -0.00010 -0.00098 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元) 10.10580 10.10590 -0.00010 -0.00099 宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險) 10.07610 10.07660 -0.00050 -0.00496 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險) 10.12530 10.12400 0.00130 0.01284 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險) 10.12430 10.12420 0.00010 0.00099 宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元) 10.10580 10.10590 -0.00010 -0.00099 宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險) 10.07700 10.07750 -0.00050 -0.00496 宏利台灣動力基金A類型 28.89000 28.82000 0.07000 0.24289 宏利台灣動力基金I類型 28.89000 28.82000 0.07000 0.24289 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.89890 9.89620 0.00270 0.02728 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.92210 9.92290 -0.00080 -0.00806 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 7.50710 7.50510 0.00200 0.02665 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 7.56090 7.56070 0.00020 0.00265 宏利全球動力股票基金(人民幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 宏利全球動力股票基金(新臺幣) 11.48000 11.52000 -0.04000 -0.34722 宏利全球債券組合基金 13.68790 13.68910 -0.00120 -0.00877 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95910 2.96100 -0.00190 -0.06417 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 12.35540 12.36610 -0.01070 -0.08653 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 8.91450 8.92230 -0.00780 -0.08742 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.54450 2.54600 -0.00150 -0.05892 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.56740 11.58010 -0.01270 -0.10967 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.33830 3.35080 -0.01250 -0.37305 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.53560 0.53760 -0.00200 -0.37202 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 15.20000 15.26000 -0.06000 -0.39318 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.21410 12.21620 -0.00210 -0.01719 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 10.81050 10.81480 -0.00430 -0.03976 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.44320 10.44900 -0.00580 -0.05551 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 8.73350 8.73490 -0.00140 -0.01603 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 8.36620 8.36940 -0.00320 -0.03823 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.28200 8.28690 -0.00490 -0.05913 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 8.18130 8.18410 -0.00280 -0.03421 宏利美國銀行機會基金(人民幣避險) 10.22000 10.31000 -0.09000 -0.87294 宏利美國銀行機會基金(台幣) 10.39000 10.50000 -0.11000 -1.04762 宏利美國銀行機會基金(美元) 10.17000 10.26000 -0.09000 -0.87719 宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險) 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 宏利特別股息收益基金-A類型(美元) 10.48000 10.47000 0.01000 0.09551 宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣) 10.59000 10.58000 0.01000 0.09452 宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險) 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 宏利特別股息收益基金-B類型(美元) 10.09000 10.08000 0.01000 0.09921 宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣) 10.24000 10.23000 0.01000 0.09775 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.95020 2.94750 0.00270 0.09160 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.42690 0.42660 0.00030 0.07032 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 12.93140 12.92400 0.00740 0.05726 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.97330 0.97250 0.00080 0.08226 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.46740 7.46310 0.00430 0.05762 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.06270 2.06110 0.00160 0.07763 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.29780 0.29760 0.00020 0.06720 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.09570 9.09040 0.00530 0.05830 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.32930 0.32910 0.00020 0.06077 宏利萬利貨幣市場基金 13.68440 13.68430 0.00010 0.00073 宏利精選中華基金(人民幣避險) 2.37000 2.36000 0.01000 0.42373 宏利精選中華基金(新臺幣) 10.75000 10.73000 0.02000 0.18639 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.65000 24.45000 0.20000 0.81800 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.65000 24.45000 0.20000 0.81800 宏利澳幣保本基金 12.63910 12.63970 -0.00060 -0.00475 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型 10.00000 10.01000 -0.01000 -0.09990 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型 9.81000 9.82000 -0.01000 -0.10183 貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型 10.58000 10.59000 -0.01000 -0.09443 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 10.91000 10.92000 -0.01000 -0.09158 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 11.27000 11.29000 -0.02000 -0.17715 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 11.25000 11.27000 -0.02000 -0.17746 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 11.15000 11.17000 -0.02000 -0.17905 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型 10.91000 10.95000 -0.04000 -0.36530 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型 10.40000 10.44000 -0.04000 -0.38314 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型 9.66000 9.70000 -0.04000 -0.41237 貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型 11.95000 12.00000 -0.05000 -0.41667 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 10.48200 10.47600 0.00600 0.05727 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 9.63810 9.63270 0.00540 0.05606 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 9.26870 9.26640 0.00230 0.02482 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 11.61990 11.61700 0.00290 0.02496 貝萊德亞美利加收益基金 9.39000 9.41000 -0.02000 -0.21254 貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金 10.24000 10.25000 -0.01000 -0.09756 貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 貝萊德新台幣基金 12.96750 12.96730 0.00020 0.00154 貝萊德寶利基金 26.10000 26.04000 0.06000 0.23041 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.48240 11.48010 0.00230 0.02003 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.19480 10.19200 0.00280 0.02747 保德信大中華基金-人民幣 9.55000 9.56000 -0.01000 -0.10460 保德信大中華基金-美元 9.36000 9.36000 0.00000 0.00000 保德信大中華基金-新台幣 28.45000 28.47000 -0.02000 -0.07025 保德信中小型股基金 43.29000 43.55000 -0.26000 -0.59701 保德信中國中小基金-人民幣 8.23000 8.27000 -0.04000 -0.48368 保德信中國中小基金-美元 7.87000 7.91000 -0.04000 -0.50569 保德信中國中小基金-新臺幣 7.76000 7.80000 -0.04000 -0.51282 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 9.76530 9.77180 -0.00650 -0.06652 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 9.87710 9.88460 -0.00750 -0.07588 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 9.88090 9.88750 -0.00660 -0.06675 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 10.90800 10.91530 -0.00730 -0.06688 保德信中國品牌基金-人民幣 9.74000 9.75000 -0.01000 -0.10256 保德信中國品牌基金-美元 9.71000 9.71000 0.00000 0.00000 保德信中國品牌基金-新臺幣 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 保德信台商全方位基金 34.45000 34.38000 0.07000 0.20361 保德信全球中小基金-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信全球中小基金-新台幣 28.06000 28.09000 -0.03000 -0.10680 保德信全球消費商機基金 19.31000 19.24000 0.07000 0.36383 保德信全球基礎建設基金 13.75000 13.78000 -0.03000 -0.21771 保德信全球資源基金 7.38000 7.37000 0.01000 0.13569 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.45000 32.93000 0.52000 1.57911 保德信印度機會債券基金－美元月配息型 10.46090 10.46170 -0.00080 -0.00765 保德信印度機會債券基金－美元累積型 10.76710 10.76790 -0.00080 -0.00743 保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型 10.66410 10.66830 -0.00420 -0.03937 保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型 10.97540 10.97980 -0.00440 -0.04007 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.60950 9.62160 -0.01210 -0.12576 保德信多元收益組合基金-美元累積型 10.72250 10.73590 -0.01340 -0.12481 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.32870 9.34340 -0.01470 -0.15733 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 10.38820 10.40450 -0.01630 -0.15666 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 8.20500 8.21020 -0.00520 -0.06334 保德信好時債組合基金-累積型(A) 11.25310 11.26010 -0.00700 -0.06217 保德信亞太基金 20.22000 20.26000 -0.04000 -0.19743 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 8.76940 8.77390 -0.00450 -0.05129 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 12.05970 12.06600 -0.00630 -0.05221 保德信店頭市場基金 32.25000 32.38000 -0.13000 -0.40148 保德信拉丁美洲基金 7.36000 7.40000 -0.04000 -0.54054 保德信金平衡基金 29.43000 29.34000 0.09000 0.30675 保德信金滿意基金 40.52000 40.51000 0.01000 0.02469 保德信科技島基金 24.67000 24.74000 -0.07000 -0.28294 保德信高成長基金 90.57000 90.70000 -0.13000 -0.14333 保德信第一基金 25.08000 24.99000 0.09000 0.36014 保德信貨幣市場基金 15.83410 15.83390 0.00020 0.00126 保德信策略成長ETF組合基金-美元 10.49080 10.50310 -0.01230 -0.11711 保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣 10.90070 10.91690 -0.01620 -0.14839 保德信策略報酬ETF組合基金-美元 10.87830 10.89310 -0.01480 -0.13587 保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣 10.58370 10.60140 -0.01770 -0.16696 保德信新世紀基金 10.33000 10.28000 0.05000 0.48638 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.20330 8.20730 -0.00400 -0.04874 保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C) 10.26160 10.26640 -0.00480 -0.04675 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 11.58680 11.59240 -0.00560 -0.04831 保德信新興趨勢組合基金 10.80000 10.80000 0.00000 0.00000 保德信瑞騰基金 15.62930 15.62940 -0.00010 -0.00064 保德信歐洲組合基金 10.29000 10.35000 -0.06000 -0.57971 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型 9.95250 9.95250 0.00000 0.00000 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型 10.43240 10.43090 0.00150 0.01438 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型 9.94630 9.94930 -0.00300 -0.03015 施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型 10.22090 10.22320 -0.00230 -0.02250 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型 10.01570 10.01650 -0.00080 -0.00799 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.40780 10.40160 0.00620 0.05961 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.89150 9.89420 -0.00270 -0.02729 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.18910 10.19180 -0.00270 -0.02649 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型 10.56700 10.57210 -0.00510 -0.04824 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型 10.34690 10.34460 0.00230 0.02223 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61820 10.61760 0.00060 0.00565 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型 10.24560 10.24820 -0.00260 -0.02537 施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型 10.47800 10.48000 -0.00200 -0.01908 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型 10.18170 10.17570 0.00600 0.05896 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型 10.61680 10.61400 0.00280 0.02638 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 10.05060 10.05080 -0.00020 -0.00199 施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 10.35690 10.35700 -0.00010 -0.00097 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型 10.27150 10.26700 0.00450 0.04383 施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.00160 10.00160 0.00000 0.00000 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型 10.33520 10.33380 0.00140 0.01355 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.59820 10.59810 0.00010 0.00094 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型 10.53880 10.54010 -0.00130 -0.01233 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型 11.02260 11.02380 -0.00120 -0.01089 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型 10.30520 10.30830 -0.00310 -0.03007 施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.51290 10.51600 -0.00310 -0.02948 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 10.32190 10.32450 -0.00260 -0.02518 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 10.35730 10.36210 -0.00480 -0.04632 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 10.54340 10.55170 -0.00830 -0.07866 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型 10.33750 10.34080 -0.00330 -0.03191 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型 10.24120 10.24370 -0.00250 -0.02441 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型 10.52890 10.53400 -0.00510 -0.04841 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型 10.52540 10.52980 -0.00440 -0.04179 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型 10.13460 10.14190 -0.00730 -0.07198 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型 10.13260 10.13990 -0.00730 -0.07199 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 1.97460 1.97440 0.00020 0.01013 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.81960 2.81930 0.00030 0.01064 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.29420 0.29420 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.45520 0.45520 0.00000 0.00000 施羅德中國高收益債券基金-分配型 8.42500 8.42750 -0.00250 -0.02966 施羅德中國高收益債券基金-累積型 12.26590 12.26880 -0.00290 -0.02364 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 9.68250 9.68420 -0.00170 -0.01755 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 12.27300 12.27490 -0.00190 -0.01548 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 8.68940 8.69240 -0.00300 -0.03451 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 11.06360 11.06740 -0.00380 -0.03434 施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.74150 10.74570 -0.00420 -0.03909 施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.63520 10.64150 -0.00630 -0.05920 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.37000 18.19000 0.18000 0.98955 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 3000.00000 3000.00000 0.00000 0.00000 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4244.94000 4203.70000 41.24000 0.98104 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 10.31840 10.31580 0.00260 0.02520 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 11.13790 11.13620 0.00170 0.01527 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 10.26740 10.26850 -0.00110 -0.01071 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型 9.90770 9.90690 0.00080 0.00808 施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型 10.45530 10.45450 0.00080 0.00765 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型 9.97880 9.98110 -0.00230 -0.02304 施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型 10.28240 10.28340 -0.00100 -0.00972 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.28750 10.31490 -0.02740 -0.26564 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.08770 6.10680 -0.01910 -0.31277 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 11.09160 11.12640 -0.03480 -0.31277 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型 9.91000 9.91000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元) 9.71000 9.70000 0.01000 0.10309 柏瑞中國平衡基金-A類型 10.58140 10.58890 -0.00750 -0.07083 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 11.45700 11.46110 -0.00410 -0.03577 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 10.68260 10.68760 -0.00500 -0.04678 柏瑞中國平衡基金-B類型 9.14540 9.15190 -0.00650 -0.07102 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 9.37060 9.37400 -0.00340 -0.03627 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 9.24280 9.24710 -0.00430 -0.04650 柏瑞中國平衡基金-N類型 10.49920 10.50670 -0.00750 -0.07138 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 10.85330 10.85720 -0.00390 -0.03592 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 10.83200 10.83700 -0.00500 -0.04614 柏瑞五國金勢力建設基金 7.19000 7.25000 -0.06000 -0.82759 柏瑞巨人基金 12.50000 12.40000 0.10000 0.80645 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.69540 13.69530 0.00010 0.00073 柏瑞全球金牌組合基金 16.72000 16.72000 0.00000 0.00000 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 14.25220 14.25450 -0.00230 -0.01614 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.49090 12.48960 0.00130 0.01041 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 13.07390 13.07320 0.00070 0.00535 柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型 8.65360 8.65500 -0.00140 -0.01618 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 6.80490 6.80600 -0.00110 -0.01616 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.65100 8.65010 0.00090 0.01040 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.47450 8.47520 -0.00070 -0.00826 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 10.70760 10.70700 0.00060 0.00560 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.37980 8.37480 0.00500 0.05970 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 12.67630 12.67490 0.00140 0.01105 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 12.34510 12.34710 -0.00200 -0.01620 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 12.97340 12.97440 -0.00100 -0.00771 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 11.90160 11.90100 0.00060 0.00504 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.01880 9.02020 -0.00140 -0.01552 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.66930 9.66830 0.00100 0.01034 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 9.68420 9.68490 -0.00070 -0.00723 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.52000 9.51950 0.00050 0.00525 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣) 9.41110 9.40550 0.00560 0.05954 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型 10.69950 10.69580 0.00370 0.03459 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣) 10.53220 10.52580 0.00640 0.06080 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元) 10.36580 10.35980 0.00600 0.05792 柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣) 10.43510 10.42740 0.00770 0.07384 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型 9.91980 9.91640 0.00340 0.03429 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣) 9.55460 9.54880 0.00580 0.06074 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣) 10.59080 10.58540 0.00540 0.05101 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元) 9.59520 9.58970 0.00550 0.05735 柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣) 9.66570 9.65860 0.00710 0.07351 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型 10.67960 10.67590 0.00370 0.03466 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣) 10.53250 10.52610 0.00640 0.06080 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元) 10.36610 10.36010 0.00600 0.05791 柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣) 10.43600 10.42830 0.00770 0.07384 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型 9.91960 9.91620 0.00340 0.03429 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣) 9.55480 9.54900 0.00580 0.06074 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣) 10.76870 10.76320 0.00550 0.05110 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元) 9.59520 9.58960 0.00560 0.05840 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣) 9.66600 9.65880 0.00720 0.07454 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 11.40160 11.39860 0.00300 0.02632 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.70820 12.70260 0.00560 0.04409 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 12.01140 12.00580 0.00560 0.04664 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 9.13370 9.13130 0.00240 0.02628 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.76540 9.76100 0.00440 0.04508 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 9.68250 9.67810 0.00440 0.04546 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 11.09460 11.09160 0.00300 0.02705 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 11.83340 11.82810 0.00530 0.04481 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 11.60400 11.59870 0.00530 0.04569 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 9.13400 9.13150 0.00250 0.02738 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.76590 9.76150 0.00440 0.04508 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 9.68300 9.67850 0.00450 0.04649 柏瑞亞太高股息基金-A類型 13.19000 13.22000 -0.03000 -0.22693 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 13.76000 13.79000 -0.03000 -0.21755 柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元) 9.02000 9.04000 -0.02000 -0.22124 柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.49000 8.51000 -0.02000 -0.23502 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 9.09000 9.11000 -0.02000 -0.21954 柏瑞亞太高股息基金-N類型 11.21000 11.23000 -0.02000 -0.17809 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 10.89000 10.91000 -0.02000 -0.18332 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 11.16000 11.18000 -0.02000 -0.17889 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 12.61000 12.63000 -0.02000 -0.15835 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 13.10000 13.12000 -0.02000 -0.15244 柏瑞拉丁美洲基金 10.33000 10.36000 -0.03000 -0.28958 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 12.05850 12.05440 0.00410 0.03401 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元) 10.17800 10.17250 0.00550 0.05407 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 7.69640 7.69380 0.00260 0.03379 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元) 10.12140 10.11600 0.00540 0.05338 柏瑞特別股息收益基金-A類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣) 11.39000 11.38000 0.01000 0.08787 柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元) 11.00000 10.99000 0.01000 0.09099 柏瑞特別股息收益基金-B類型 9.48000 9.48000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元) 9.70000 9.69000 0.01000 0.10320 柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 柏瑞特別股息收益基金-N9類型 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣) 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元) 10.79000 10.78000 0.01000 0.09276 柏瑞特別股息收益基金-N類型 9.57000 9.56000 0.01000 0.10460 柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣) 9.47000 9.46000 0.01000 0.10571 柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元) 9.56000 9.56000 0.00000 0.00000 柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣) 9.70000 9.68000 0.02000 0.20661 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 12.22220 12.22260 -0.00040 -0.00327 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 11.82220 11.82040 0.00180 0.01523 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 10.84290 10.84120 0.00170 0.01568 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 8.56650 8.56690 -0.00040 -0.00467 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.53790 9.53640 0.00150 0.01573 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.59130 9.58980 0.00150 0.01564 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.37250 11.37070 0.00180 0.01583 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.73280 10.73330 -0.00050 -0.00466 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 10.82470 10.82310 0.00160 0.01478 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 9.87870 9.87710 0.00160 0.01620 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.25590 9.25630 -0.00040 -0.00432 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.10580 9.10480 0.00100 0.01098 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.61740 9.61590 0.00150 0.01560 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.61480 12.62120 -0.00640 -0.05071 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.98200 11.98500 -0.00300 -0.02503 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 11.33930 11.34230 -0.00300 -0.02645 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.12020 7.12380 -0.00360 -0.05053 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.77760 8.77980 -0.00220 -0.02506 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 9.44470 9.44720 -0.00250 -0.02646 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.84410 10.84960 -0.00550 -0.05069 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 11.35700 11.36000 -0.00300 -0.02641 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 9.50600 9.50840 -0.00240 -0.02524 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.08470 9.08930 -0.00460 -0.05061 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 9.64640 9.64900 -0.00260 -0.02695 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 12.00010 12.00710 -0.00700 -0.05830 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 12.65780 12.66300 -0.00520 -0.04106 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 11.54680 11.55150 -0.00470 -0.04069 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.39100 9.39650 -0.00550 -0.05853 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 9.93520 9.93920 -0.00400 -0.04024 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.93420 9.93820 -0.00400 -0.04025 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 11.93070 11.93550 -0.00480 -0.04022 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 10.70650 10.71270 -0.00620 -0.05788 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 11.00200 11.00650 -0.00450 -0.04088 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.95290 9.95870 -0.00580 -0.05824 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.55580 9.56140 -0.00560 -0.05857 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.17220 10.17640 -0.00420 -0.04127 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.67880 9.68270 -0.00390 -0.04028 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 19.03000 19.04000 -0.01000 -0.05252 柏瑞旗艦全球成長組合基金 17.80000 17.82000 -0.02000 -0.11223 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.32060 13.32170 -0.00110 -0.00826 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.34060 10.34770 -0.00710 -0.06861 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 11.28220 11.28580 -0.00360 -0.03190 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 12.25400 12.26440 -0.01040 -0.08480 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.79350 10.79880 -0.00530 -0.04908 柏瑞環球多元資產基金-B類型 9.02530 9.03140 -0.00610 -0.06754 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 9.51250 9.51560 -0.00310 -0.03258 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 9.45740 9.46540 -0.00800 -0.08452 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 9.46230 9.46690 -0.00460 -0.04859 柏瑞環球多元資產基金-N類型 9.15940 9.16560 -0.00620 -0.06764 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 9.31580 9.31880 -0.00300 -0.03219 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 11.30450 11.31410 -0.00960 -0.08485 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 9.40550 9.41010 -0.00460 -0.04888 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金 42.57360 42.49430 0.07930 0.18661 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 11.90000 11.92000 -0.02000 -0.16779 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 30.65000 30.54000 0.11000 0.36018 國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.77930 11.77700 0.00230 0.01953 國泰人民幣貨幣市場基金-美元 1.69500 1.69490 0.00010 0.00590 國泰大中華基金 18.34000 18.35000 -0.01000 -0.05450 國泰小龍基金-美元I 0.44760 0.44710 0.00050 0.11183 國泰小龍基金-新台幣 14.11000 14.09000 0.02000 0.14194 國泰中小成長基金-美元I 1.26000 1.26200 -0.00200 -0.15848 國泰中小成長基金-新台幣 39.72000 39.77000 -0.05000 -0.12572 國泰中國內需增長基金-人民幣 4.00850 4.01370 -0.00520 -0.12956 國泰中國內需增長基金-美元A 0.63190 0.63280 -0.00090 -0.14223 國泰中國內需增長基金-美元I 0.67530 0.67620 -0.00090 -0.13310 國泰中國內需增長基金-新台幣 18.23000 18.27000 -0.04000 -0.21894 國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金 41.98560 41.96990 0.01570 0.03741 國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.29640 2.29540 0.00100 0.04357 國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息) 0.32680 0.32670 0.00010 0.03061 國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.14100 10.13990 0.00110 0.01085 國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息) 8.19300 8.19210 0.00090 0.01099 國泰中國新時代平衡基金-人民幣 2.28670 2.28920 -0.00250 -0.10921 國泰中國新時代平衡基金-美元 0.32770 0.32810 -0.00040 -0.12191 國泰中國新時代平衡基金-新台幣 10.36020 10.37610 -0.01590 -0.15324 國泰中國新興債券基金-美元 0.33890 0.33890 0.00000 0.00000 國泰中國新興債券基金-新台幣 10.50420 10.50850 -0.00430 -0.04092 國泰中國新興戰略基金-人民幣 3.87290 3.88520 -0.01230 -0.31659 國泰中國新興戰略基金-美元 0.55400 0.55590 -0.00190 -0.34179 國泰中國新興戰略基金-新台幣 17.61000 17.67000 -0.06000 -0.33956 國泰中港台基金-人民幣 2.90270 2.91060 -0.00790 -0.27142 國泰中港台基金-美元 0.42040 0.42160 -0.00120 -0.28463 國泰中港台基金-新台幣 13.20000 13.25000 -0.05000 -0.37736 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息) 9.89180 9.83570 0.05610 0.57037 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息) 10.03840 10.04210 -0.00370 -0.03684 國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息) 10.23710 10.24410 -0.00700 -0.06833 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 25.95000 26.15000 -0.20000 -0.76482 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 12.78000 12.69000 0.09000 0.70922 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 30.95000 31.41000 -0.46000 -1.46450 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息) 0.34930 0.34910 0.00020 0.05729 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息) 0.33080 0.33070 0.00010 0.03024 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息) 0.33150 0.33140 0.00010 0.03018 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.01840 11.01770 0.00070 0.00635 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息) 10.44270 10.44190 0.00080 0.00766 國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息) 10.47140 10.47070 0.00070 0.00669 國泰台灣貨幣市場基金 12.45520 12.45510 0.00010 0.00080 國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息) 0.41360 0.41340 0.00020 0.04838 國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.36660 0.36650 0.00010 0.02729 國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息) 0.44120 0.44100 0.00020 0.04535 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 11.04000 11.04000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息) 9.64000 9.64000 0.00000 0.00000 國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息) 0.54560 0.54390 0.00170 0.31256 國泰全球高股息基金-人民幣 2.50470 2.51180 -0.00710 -0.28267 國泰全球高股息基金-美元 0.36170 0.36280 -0.00110 -0.30320 國泰全球高股息基金-新台幣 11.41000 11.45000 -0.04000 -0.34934 國泰全球高股息基金-澳幣 0.53050 0.53060 -0.00010 -0.01885 國泰全球基礎建設基金-美元 0.48200 0.48260 -0.00060 -0.12433 國泰全球基礎建設基金-新台幣 14.29000 14.31000 -0.02000 -0.13976 國泰全球資源基金-美元 0.16280 0.16330 -0.00050 -0.30618 國泰全球資源基金-新台幣 5.21000 5.23000 -0.02000 -0.38241 國泰全球積極組合基金-美元A(不配息) 0.59720 0.59540 0.00180 0.30232 國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息) 18.82000 18.78000 0.04000 0.21299 國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息) 18.39000 18.34000 0.05000 0.27263 國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息) 0.87150 0.86650 0.00500 0.57703 國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金 21.49000 21.48000 0.01000 0.04655 國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金 22.07000 21.99000 0.08000 0.36380 國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息) 2.47130 2.47580 -0.00450 -0.18176 國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息) 0.35780 0.35850 -0.00070 -0.19526 國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息) 0.30870 0.30930 -0.00060 -0.19399 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 11.21660 11.24180 -0.02520 -0.22416 國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息) 9.67540 9.69710 -0.02170 -0.22378 國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息) 0.52130 0.52090 0.00040 0.07679 國泰亞洲成長基金-美元 0.39140 0.39180 -0.00040 -0.10209 國泰亞洲成長基金-新台幣 11.94000 11.96000 -0.02000 -0.16722 國泰科技生化基金 30.78000 30.88000 -0.10000 -0.32383 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 29.12000 29.10000 0.02000 0.06873 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 12.70000 12.71000 -0.01000 -0.07868 國泰美國費城半導體基金 13.39000 13.47000 -0.08000 -0.59391 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金 44.47170 44.36180 0.10990 0.24774 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 17.47560 17.52640 -0.05080 -0.28985 國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日 23.02010 22.90400 0.11610 0.50690 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基 43.77710 43.68430 0.09280 0.21243 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等 45.00800 45.00490 0.00310 0.00689 國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金 43.79670 43.86970 -0.07300 -0.16640 國泰紐幣2021保本基金 12.78550 12.78680 -0.00130 -0.01017 國泰紐幣八年期保本基金 13.14830 13.14990 -0.00160 -0.01217 國泰紐幣保本基金 12.72870 12.72710 0.00160 0.01257 國泰國泰基金-新台幣A 21.59000 21.57000 0.02000 0.09272 國泰國泰基金-新台幣I 21.59000 21.57000 0.02000 0.09272 國泰富時中國A50基金 21.18000 21.08000 0.10000 0.47438 國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金 46.27850 46.14530 0.13320 0.28865 國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息) 0.34350 0.34360 -0.00010 -0.02910 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息) 10.77000 10.78000 -0.01000 -0.09276 國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息) 10.25000 10.25000 0.00000 0.00000 國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息) 0.51120 0.50990 0.00130 0.25495 國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息) 0.37240 0.37240 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-美元B(配息) 0.24220 0.24220 0.00000 0.00000 國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息) 11.22130 11.22460 -0.00330 -0.02940 國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息) 7.63430 7.63650 -0.00220 -0.02881 國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金 42.64190 42.62070 0.02120 0.04974 國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金 20.26000 20.22000 0.04000 0.19782 國泰新興市場基金-美元 0.38150 0.38180 -0.00030 -0.07858 國泰新興市場基金-新台幣 12.02000 12.03000 -0.01000 -0.08313 國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息) 2.40420 2.40860 -0.00440 -0.18268 國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息) 1.49300 1.49580 -0.00280 -0.18719 國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息) 0.35790 0.35860 -0.00070 -0.19520 國泰新興高收益債券基金-美元B(配息) 0.22440 0.22490 -0.00050 -0.22232 國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息) 0.34600 0.34670 -0.00070 -0.20190 國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息) 10.90700 10.93020 -0.02320 -0.21226 國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息) 6.64540 6.65960 -0.01420 -0.21323 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金 44.02300 43.91550 0.10750 0.24479 國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金 44.07340 43.97960 0.09380 0.21328 國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金 42.78810 42.75670 0.03140 0.07344 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 13.66000 13.67000 -0.01000 -0.07315 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 34.30000 34.24000 0.06000 0.17523 國泰價值卓越基金 13.65000 13.66000 -0.01000 -0.07321 國泰標普北美科技ETF基金 23.38000 23.28000 0.10000 0.42955 國泰歐洲精選基金-美元 0.34540 0.34470 0.00070 0.20308 國泰歐洲精選基金-新台幣 10.35000 10.33000 0.02000 0.19361 國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金 40.10310 40.11450 -0.01140 -0.02842 國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金 22.26000 22.28000 -0.02000 -0.08977 國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金 19.64000 19.70000 -0.06000 -0.30457 國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金 17.10000 17.04000 0.06000 0.35211 國泰豐益債券組合基金-美元 0.41090 0.41090 0.00000 0.00000 國泰豐益債券組合基金-新台幣 12.48090 12.48290 -0.00200 -0.01602 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 10.55780 10.57110 -0.01330 -0.12581 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元) 10.46790 10.48470 -0.01680 -0.16023 國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 10.73740 10.75500 -0.01760 -0.16364 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 10.34020 10.35330 -0.01310 -0.12653 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元) 10.28640 10.30360 -0.01720 -0.16693 國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 10.47830 10.49910 -0.02080 -0.19811 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) 9.98320 9.98850 -0.00530 -0.05306 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) 9.78300 9.79320 -0.01020 -0.10415 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元) 9.96910 9.98820 -0.01910 -0.19123 國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) 9.94080 9.96300 -0.02220 -0.22282 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) 9.98310 9.98840 -0.00530 -0.05306 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) 9.77830 9.78850 -0.01020 -0.10420 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元) 9.96910 9.98820 -0.01910 -0.19123 國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) 9.94080 9.96300 -0.02220 -0.22282 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.42070 11.41870 0.00200 0.01752 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.15080 10.14990 0.00090 0.00887 第一金大中華基金 25.29000 25.17000 0.12000 0.47676 第一金小型精選基金 30.81000 30.73000 0.08000 0.26033 第一金中國世紀基金-人民幣 12.52000 12.54000 -0.02000 -0.15949 第一金中國世紀基金-美元 7.75850 7.76980 -0.01130 -0.14543 第一金中國世紀基金-美元-N 7.75880 7.77010 -0.01130 -0.14543 第一金中國世紀基金-新臺幣 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 第一金中國世紀基金-新臺幣-N 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.76280 9.76360 -0.00080 -0.00819 第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣 8.42590 8.42960 -0.00370 -0.04389 第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣 11.25830 11.25920 -0.00090 -0.00799 第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.88200 9.88630 -0.00430 -0.04349 第一金中概平衡基金 25.70000 25.66000 0.04000 0.15588 第一金台灣貨幣市場基金 15.31730 15.31700 0.00030 0.00196 第一金全家福貨幣市場基金 178.59600 178.59400 0.00200 0.00112 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元 15.38920 15.36870 0.02050 0.13339 第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N 15.38880 15.36840 0.02040 0.13274 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣 15.10000 15.09000 0.01000 0.06627 第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N 15.11000 15.10000 0.01000 0.06623 第一金全球AI人工智慧基金-美元 10.47070 10.41350 0.05720 0.54929 第一金全球AI人工智慧基金-美元-N 10.46900 10.41170 0.05730 0.55034 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N 10.68000 10.63000 0.05000 0.47037 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00590 9.91740 0.08850 0.89237 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00590 9.91750 0.08840 0.89135 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元 13.19860 13.20310 -0.00450 -0.03408 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N 13.21640 13.22080 -0.00440 -0.03328 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣 12.73000 12.74000 -0.01000 -0.07849 第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N 12.75000 12.76000 -0.01000 -0.07837 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元 9.80630 9.80960 -0.00330 -0.03364 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N 9.80320 9.80650 -0.00330 -0.03365 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣 9.50900 9.51430 -0.00530 -0.05571 第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N 9.53350 9.53880 -0.00530 -0.05556 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元 10.64290 10.64650 -0.00360 -0.03381 第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣 10.35270 10.35850 -0.00580 -0.05599 第一金全球大趨勢基金 25.05000 25.05000 0.00000 0.00000 第一金全球不動產證券化基金A 9.41970 9.42380 -0.00410 -0.04351 第一金全球不動產證券化基金B 6.55140 6.55430 -0.00290 -0.04425 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元 10.04640 10.07480 -0.02840 -0.28189 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N 10.04660 10.07520 -0.02860 -0.28387 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N 9.65000 9.68000 -0.03000 -0.30992 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元 10.87380 10.90470 -0.03090 -0.28336 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N 10.87570 10.90670 -0.03100 -0.28423 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N 10.45000 10.48000 -0.03000 -0.28626 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 8.54840 8.56480 -0.01640 -0.19148 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.44670 10.46680 -0.02010 -0.19204 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣 9.30170 9.30030 0.00140 0.01505 第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N 9.30010 9.29880 0.00130 0.01398 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元 7.71230 7.71210 0.00020 0.00259 第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N 7.70680 7.70650 0.00030 0.00389 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣 8.54440 8.54530 -0.00090 -0.01053 第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N 8.54510 8.54600 -0.00090 -0.01053 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣 11.52810 11.52640 0.00170 0.01475 第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N 11.52900 11.52740 0.00160 0.01388 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元 10.17440 10.17270 0.00170 0.01671 第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N 10.17530 10.17490 0.00040 0.00393 第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣 15.02940 15.03090 -0.00150 -0.00998 第一金亞洲科技基金 17.30000 17.38000 -0.08000 -0.46030 第一金亞洲新興市場基金 13.19000 13.30000 -0.11000 -0.82707 第一金店頭市場基金 7.57000 7.56000 0.01000 0.13228 第一金創新趨勢基金 20.73000 20.66000 0.07000 0.33882 第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金 41.82520 41.75860 0.06660 0.15949 第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金 41.83990 41.74280 0.09710 0.23261 第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金 42.88020 42.77290 0.10730 0.25086 第一金電子基金 31.39000 31.36000 0.03000 0.09566 第一金臺灣工業菁英30 ETF基金 18.24000 18.13000 0.11000 0.60673 第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金 18.72000 18.74000 -0.02000 -0.10672 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.68000 19.35000 0.33000 1.70543 統一大中華中小基金(人民幣) 7.12000 7.14000 -0.02000 -0.28011 統一大中華中小基金(美元) 6.46000 6.48000 -0.02000 -0.30864 統一大中華中小基金(新台幣) 9.76000 9.79000 -0.03000 -0.30644 統一大東協高股息基金(人民幣) 9.90000 9.95000 -0.05000 -0.50251 統一大東協高股息基金(美元) 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 統一大東協高股息基金(新台幣) 9.61000 9.67000 -0.06000 -0.62048 統一大滿貫基金-A類型 31.70000 31.66000 0.04000 0.12634 統一大滿貫基金-I類型 31.70000 31.66000 0.04000 0.12634 統一大龍印基金 14.14000 14.19000 -0.05000 -0.35236 統一大龍騰中國基金(人民幣) 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 統一大龍騰中國基金(美元) 7.85000 7.88000 -0.03000 -0.38071 統一大龍騰中國基金(新台幣) 9.11000 9.14000 -0.03000 -0.32823 統一中小基金 22.05000 22.09000 -0.04000 -0.18108 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 9.93300 9.93190 0.00110 0.01108 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.16880 9.16710 0.00170 0.01854 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.01620 9.01710 -0.00090 -0.00998 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 12.38330 12.38200 0.00130 0.01050 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 11.38130 11.37910 0.00220 0.01933 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 11.15490 11.15610 -0.00120 -0.01076 統一台灣動力基金 16.57000 16.61000 -0.04000 -0.24082 統一全天候基金-A類型 100.54000 100.65000 -0.11000 -0.10929 統一全天候基金-I類型 101.04000 101.15000 -0.11000 -0.10875 統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣) 8.12730 8.13790 -0.01060 -0.13025 統一全球動態多重資產基金-月配型(美元) 7.78350 7.79310 -0.00960 -0.12319 統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣) 7.93330 7.94550 -0.01220 -0.15355 統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣) 8.72880 8.74020 -0.01140 -0.13043 統一全球動態多重資產基金-累積型(美元) 8.36730 8.37760 -0.01030 -0.12295 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 8.52100 8.53420 -0.01320 -0.15467 統一全球債券組合基金 12.33010 12.33740 -0.00730 -0.05917 統一全球新科技基金(人民幣) 15.30000 15.34000 -0.04000 -0.26076 統一全球新科技基金(美元) 14.29000 14.33000 -0.04000 -0.27913 統一全球新科技基金(新台幣) 14.00000 14.04000 -0.04000 -0.28490 統一亞太基金 24.14000 24.22000 -0.08000 -0.33031 統一亞洲大金磚基金 12.17000 12.21000 -0.04000 -0.32760 統一奔騰基金 53.98000 54.30000 -0.32000 -0.58932 統一強棒貨幣市場基金 16.72740 16.72710 0.00030 0.00179 統一強漢基金(人民幣) 10.15000 10.18000 -0.03000 -0.29470 統一強漢基金(美元) 9.08000 9.11000 -0.03000 -0.32931 統一強漢基金(新台幣) 24.40000 24.48000 -0.08000 -0.32680 統一統信基金 27.75000 27.87000 -0.12000 -0.43057 統一黑馬基金 55.05000 55.33000 -0.28000 -0.50605 統一新亞洲科技能源基金 15.77000 15.88000 -0.11000 -0.69270 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.10480 8.10510 -0.00030 -0.00370 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.73770 10.73810 -0.00040 -0.00373 統一經建基金 42.58000 42.62000 -0.04000 -0.09385 統一龍馬基金 61.08000 61.16000 -0.08000 -0.13080 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 野村ｅ科技基金 17.67000 17.67000 0.00000 0.00000 野村中小基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村中小基金-累積類型 42.66000 42.70000 -0.04000 -0.09368 野村中國機會基金 13.33000 13.36000 -0.03000 -0.22455 野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.25810 10.26170 -0.00360 -0.03508 野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價 10.23980 10.24380 -0.00400 -0.03905 野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.42900 10.43700 -0.00800 -0.07665 野村巴西基金 6.70000 6.70000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-S類型 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村日本領先基金-累積類型 11.28000 11.33000 -0.05000 -0.44131 野村台灣高股息基金 24.01000 23.95000 0.06000 0.25052 野村台灣運籌基金 33.82000 33.86000 -0.04000 -0.11813 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價 9.86300 9.86210 0.00090 0.00913 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價 9.77910 9.77690 0.00220 0.02250 野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價 9.84880 9.84820 0.00060 0.00609 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價 10.39330 10.39230 0.00100 0.00962 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價 10.20420 10.20200 0.00220 0.02156 野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價 10.02890 10.02830 0.00060 0.00598 野村平衡基金 18.52000 18.51000 0.01000 0.05402 野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 10.06000 10.03000 0.03000 0.29910 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 10.28000 10.23000 0.05000 0.48876 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 14.92000 14.86000 0.06000 0.40377 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 12.18000 12.13000 0.05000 0.41220 野村全球生技醫療基金 17.04000 16.88000 0.16000 0.94787 野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價 10.07190 10.07890 -0.00700 -0.06945 野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價 10.07310 10.07570 -0.00260 -0.02580 野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價 10.07270 10.07730 -0.00460 -0.04565 野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價 10.31480 10.32160 -0.00680 -0.06588 野村全球金融收益基金-月配類型美元計價 10.28390 10.28690 -0.00300 -0.02916 野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價 10.28620 10.29170 -0.00550 -0.05344 野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價 10.07270 10.07730 -0.00460 -0.04565 野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價 10.62530 10.63240 -0.00710 -0.06678 野村全球金融收益基金-累積類型美元計價 10.55510 10.55820 -0.00310 -0.02936 野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價 10.56000 10.56550 -0.00550 -0.05206 野村全球品牌基金 29.12000 28.98000 0.14000 0.48309 野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.83000 12.82000 0.01000 0.07800 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 10.59000 10.59000 0.00000 0.00000 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 19.45000 19.44000 0.01000 0.05144 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 11.91000 11.91000 0.00000 0.00000 野村全球短期收益基金-人民幣計價 10.83670 10.83690 -0.00020 -0.00185 野村全球短期收益基金-美元計價 10.87110 10.87200 -0.00090 -0.00828 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.70430 10.70700 -0.00270 -0.02522 野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 8.61100 8.61390 -0.00290 -0.03367 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 8.42470 8.42530 -0.00060 -0.00712 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 8.07080 8.07310 -0.00230 -0.02849 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.90990 10.91360 -0.00370 -0.03390 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 10.39760 10.39830 -0.00070 -0.00673 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 10.05090 10.05380 -0.00290 -0.02884 野村成長基金 28.58000 28.56000 0.02000 0.07003 野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價 8.23780 8.24820 -0.01040 -0.12609 野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價 8.25030 8.25890 -0.00860 -0.10413 野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價 8.55520 8.56640 -0.01120 -0.13074 野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價 9.39520 9.40700 -0.01180 -0.12544 野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價 9.26760 9.27730 -0.00970 -0.10456 野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 9.59710 9.60960 -0.01250 -0.13008 野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.77000 8.79000 -0.02000 -0.22753 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 12.69000 12.72000 -0.03000 -0.23585 野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價 10.06200 10.06430 -0.00230 -0.02285 野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價 10.06310 10.06200 0.00110 0.01093 野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價 10.06330 10.06470 -0.00140 -0.01391 野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價 9.50520 9.50720 -0.00200 -0.02104 野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價 9.59010 9.58920 0.00090 0.00939 野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價 9.79650 9.79800 -0.00150 -0.01531 野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價 10.06330 10.06470 -0.00140 -0.01391 野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價 10.56840 10.57110 -0.00270 -0.02554 野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價 10.52440 10.52330 0.00110 0.01045 野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.75220 10.75370 -0.00150 -0.01395 野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.04700 10.04700 0.00000 0.00000 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價 10.05440 10.06380 -0.00940 -0.09340 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價 10.04850 10.05520 -0.00670 -0.06663 野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價 10.05430 10.05600 -0.00170 -0.01691 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 8.55940 8.56170 -0.00230 -0.02686 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.11980 9.12830 -0.00850 -0.09312 野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價 8.98770 8.99310 -0.00540 -0.06005 野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價 10.05430 10.05600 -0.00170 -0.01691 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.77710 13.78090 -0.00380 -0.02757 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.83230 12.84430 -0.01200 -0.09343 野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價 10.39240 10.39870 -0.00630 -0.06058 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.46420 10.47210 -0.00790 -0.07544 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.44080 10.44690 -0.00610 -0.05839 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型 10.49230 10.50040 -0.00810 -0.07714 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.65490 10.66300 -0.00810 -0.07596 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.61330 10.61950 -0.00620 -0.05838 野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型 10.63510 10.64340 -0.00830 -0.07798 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價 10.55400 10.56020 -0.00620 -0.05871 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價 10.50360 10.50830 -0.00470 -0.04473 野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價 10.77300 10.78100 -0.00800 -0.07420 野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.21160 10.21280 -0.00120 -0.01175 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.86020 9.86360 -0.00340 -0.03447 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 9.49420 9.49390 0.00030 0.00316 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 9.04840 9.04990 -0.00150 -0.01657 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 11.44180 11.44380 -0.00200 -0.01748 野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.23630 10.23360 0.00270 0.02638 野村核心配置多重資產基金-人民幣計價 11.29010 11.28750 0.00260 0.02303 野村核心配置多重資產基金-美元計價 10.72510 10.72040 0.00470 0.04384 野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.56790 10.56520 0.00270 0.02556 野村泰國基金 43.32000 43.61000 -0.29000 -0.66499 野村高科技基金 9.28000 9.28000 0.00000 0.00000 野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價 10.44870 10.45030 -0.00160 -0.01531 野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價 10.01270 10.01360 -0.00090 -0.00899 野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價 10.62820 10.65360 -0.02540 -0.23842 野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價 9.42750 9.42720 0.00030 0.00318 野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價 9.50670 9.50870 -0.00200 -0.02103 野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價 9.80090 9.79430 0.00660 0.06739 野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價 11.91930 11.92030 -0.00100 -0.00839 野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價 13.93680 13.97060 -0.03380 -0.24194 野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價 10.84830 10.84800 0.00030 0.00277 野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價 10.94730 10.94960 -0.00230 -0.02101 野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價 11.46290 11.45520 0.00770 0.06722 野村貨幣市場基金 16.33270 16.33250 0.00020 0.00122 野村新馬基金 15.21000 15.25000 -0.04000 -0.26230 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價 10.30900 10.30430 0.00470 0.04561 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價 10.13780 10.13710 0.00070 0.00691 野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價 10.40190 10.40430 -0.00240 -0.02307 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民 10.29590 10.30020 -0.00430 -0.04175 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元 10.24140 10.24500 -0.00360 -0.03514 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺 10.27060 10.27570 -0.00510 -0.04963 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民 10.60370 10.60820 -0.00450 -0.04242 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元 10.51710 10.52080 -0.00370 -0.03517 野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺 10.59790 10.60310 -0.00520 -0.04904 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計 9.86540 9.85280 0.01260 0.12788 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價 9.87020 9.85630 0.01390 0.14103 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計 9.84330 9.83150 0.01180 0.12002 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計 10.37450 10.36130 0.01320 0.12740 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價 10.33080 10.31630 0.01450 0.14055 野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計 10.30670 10.29430 0.01240 0.12046 野村新興高收益債組合基金-S類型 10.53850 10.54260 -0.00410 -0.03889 野村新興高收益債組合基金-月配型 7.96360 7.96690 -0.00330 -0.04142 野村新興高收益債組合基金-累積型 12.25650 12.26160 -0.00510 -0.04159 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.20930 10.20770 0.00160 0.01567 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.39850 10.42200 -0.02350 -0.22548 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.18140 10.18190 -0.00050 -0.00491 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.40390 10.40750 -0.00360 -0.03459 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.24700 10.25830 -0.01130 -0.11015 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.20970 10.20820 0.00150 0.01469 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.39870 10.42220 -0.02350 -0.22548 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.18240 10.18290 -0.00050 -0.00491 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.40700 10.41080 -0.00380 -0.03650 野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.24700 10.25830 -0.01130 -0.11015 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民 10.24330 10.24260 0.00070 0.00683 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非 10.43750 10.46170 -0.02420 -0.23132 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元 10.21520 10.21650 -0.00130 -0.01272 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺 10.43800 10.44260 -0.00460 -0.04405 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣 10.28360 10.29560 -0.01200 -0.11655 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民 10.24330 10.24260 0.00070 0.00683 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非 10.43770 10.46190 -0.02420 -0.23132 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元 10.21650 10.21780 -0.00130 -0.01272 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺 10.44280 10.44740 -0.00460 -0.04403 野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣 10.28420 10.29630 -0.01210 -0.11752 野村精選貨幣市場基金 12.11100 12.11090 0.00010 0.00083 野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 11.61000 11.63000 -0.02000 -0.17197 野村歐洲中小成長基金-美元計價 10.87000 10.90000 -0.03000 -0.27523 野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價 10.33000 10.34000 -0.01000 -0.09671 野村歐洲高股息基金季配型 7.76000 7.76000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 11.08000 11.08000 0.00000 0.00000 野村積極成長基金 12.10000 12.09000 0.01000 0.08271 野村優質基金-S類型新臺幣計價 9.21000 9.22000 -0.01000 -0.10846 野村優質基金-累積類型新臺幣計價 33.44000 33.46000 -0.02000 -0.05977 野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價 10.61570 10.61800 -0.00230 -0.02166 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.49580 8.49820 -0.00240 -0.02824 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 7.83300 7.83350 -0.00050 -0.00638 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 7.71660 7.71870 -0.00210 -0.02721 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 12.13340 12.13700 -0.00360 -0.02966 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 10.85980 10.86050 -0.00070 -0.00645 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.73810 10.74090 -0.00280 -0.02607 野村環球基金-S類型新臺幣計價 11.55000 11.52000 0.03000 0.26042 野村環球基金-人民幣計價 17.25000 17.21000 0.04000 0.23242 野村環球基金-美元計價 13.39000 13.36000 0.03000 0.22455 野村環球基金-累積類型新臺幣計價 19.16000 19.12000 0.04000 0.20921 野村鴻利基金 22.23000 22.22000 0.01000 0.04500 野村鴻揚貨幣市場基金 16.89880 16.89870 0.00010 0.00059 野村鴻運基金 18.29000 18.31000 -0.02000 -0.10923 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 10.26000 10.35000 -0.09000 -0.86957 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 14.05000 14.22000 -0.17000 -1.19550 野村鑫平衡組合基金-S類型 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 野村鑫平衡組合基金-累積類型 15.25000 15.26000 -0.01000 -0.06553 野村鑫全球債券組合基金-S類型 10.65100 10.65110 -0.00010 -0.00094 野村鑫全球債券組合基金-累積類型 13.95140 13.95180 -0.00040 -0.00287 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.65720 10.65590 0.00130 0.01220 凱基2024到期新興市場債券基金(美元) 10.51390 10.51440 -0.00050 -0.00476 凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣) 10.45910 10.46070 -0.00160 -0.01530 凱基2025到期新興市場債券基金(美元) 10.29040 10.29340 -0.00300 -0.02914 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣) 9.98090 9.98060 0.00030 0.00301 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元) 9.99930 10.00180 -0.00250 -0.02500 凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣) 10.02280 10.02880 -0.00600 -0.05983 凱基六年到期新興市場債券基金(台幣) 10.15160 10.14810 0.00350 0.03449 凱基六年到期新興市場債券基金(美元) 10.26020 10.25610 0.00410 0.03998 凱基台商天下基金 12.62000 12.62000 0.00000 0.00000 凱基台灣精五門基金 20.07000 20.04000 0.03000 0.14970 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金 43.86360 43.75640 0.10720 0.24499 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類 45.35210 45.35430 -0.00220 -0.00485 凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金 42.78720 42.77400 0.01320 0.03086 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 9.57000 9.59000 -0.02000 -0.20855 凱基全球高效平衡基?(美元) 10.43030 10.44110 -0.01080 -0.10344 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基 44.00880 44.02270 -0.01390 -0.03157 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金 44.78320 44.66960 0.11360 0.25431 凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金 44.96350 44.84230 0.12120 0.27028 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 12.06000 12.09000 -0.03000 -0.24814 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 10.80600 10.83150 -0.02550 -0.23542 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.89000 10.92000 -0.03000 -0.27473 凱基凱旋貨幣市場基金 11.59070 11.59060 0.00010 0.00086 凱基開創基金 26.77000 26.73000 0.04000 0.14964 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 22.60000 22.52000 0.08000 0.35524 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 21.40800 21.32640 0.08160 0.38262 凱基新興市場中小基金-台幣計價A 16.82000 16.87000 -0.05000 -0.29638 凱基新興市場中小基金-美元計價B 15.70700 15.75120 -0.04420 -0.28061 凱基新興趨勢ETF組合基金 7.52000 7.54000 -0.02000 -0.26525 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司 40.20220 40.09100 0.11120 0.27737 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債 40.44960 40.34970 0.09990 0.24759 凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司 40.29100 40.17520 0.11580 0.28824 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 11.44000 11.44000 0.00000 0.00000 凱基銀髮商機基金-美元計價B 11.04960 11.04920 0.00040 0.00362 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 凱基醫院及長照產業基金(美元) 12.06870 12.03760 0.03110 0.25836 凱基醫院及長照產業基金(新台幣) 12.65000 12.62000 0.03000 0.23772 凱基護城河基金-台幣計價A 12.93000 12.95000 -0.02000 -0.15444 凱基護城河基金-美元計價B 12.38550 12.39810 -0.01260 -0.10163 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣) 9.99060 9.97090 0.01970 0.19757 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元) 9.68310 9.66420 0.01890 0.19557 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 9.92310 9.90680 0.01630 0.16453 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣) 9.99050 9.97090 0.01960 0.19657 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元) 9.68310 9.66420 0.01890 0.19557 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣) 9.92310 9.90680 0.01630 0.16453 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金 12.84000 12.94000 -0.10000 -0.77280 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.04000 33.57000 0.47000 1.40006 富邦NASDAQ-100基金 32.17000 31.99000 0.18000 0.56268 富邦上証180基金 30.89000 30.79000 0.10000 0.32478 富邦大中華成長基金-(美元) 0.18360 0.18360 0.00000 0.00000 富邦大中華成長基金-(新臺幣) 5.79000 5.79000 0.00000 0.00000 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 6.48000 6.49000 -0.01000 -0.15408 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 43.07000 42.91000 0.16000 0.37287 富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣) 11.76070 11.76560 -0.00490 -0.04165 富邦中國多重資產型基金-A類型(美元) 10.85070 10.85540 -0.00470 -0.04330 富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.59480 10.60270 -0.00790 -0.07451 富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣) 9.99360 9.99770 -0.00410 -0.04101 富邦中國多重資產型基金-B類型(美元) 9.14280 9.14670 -0.00390 -0.04264 富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣) 8.93630 8.94300 -0.00670 -0.07492 富邦中國政策金融債券ETF基金 20.79840 20.79600 0.00240 0.01154 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 11.62050 11.61800 0.00250 0.02152 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.77300 10.77420 -0.00120 -0.01114 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 13.73130 13.73150 -0.00020 -0.00146 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 2.00600 2.00580 0.00020 0.00997 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.44370 9.44380 -0.00010 -0.00106 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.42910 1.42900 0.00010 0.00700 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 12.29180 12.29630 -0.00450 -0.03660 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.78950 1.79010 -0.00060 -0.03352 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.31100 10.31480 -0.00380 -0.03684 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.52190 1.52230 -0.00040 -0.02628 富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣 10.76810 10.76310 0.00500 0.04646 富邦六年到期新興市場債券基金-美元 10.71700 10.71610 0.00090 0.00840 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 15.68000 15.58000 0.10000 0.64185 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 17.83000 18.08000 -0.25000 -1.38274 富邦日本東証基金 19.72000 19.86000 -0.14000 -0.70493 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 45.84000 45.66000 0.18000 0.39422 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 46.07000 46.05000 0.02000 0.04343 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 50.10000 49.86000 0.24000 0.48135 富邦台灣心基金 20.47000 20.48000 -0.01000 -0.04883 富邦台灣釆吉50基金 44.90000 44.67000 0.23000 0.51489 富邦台灣科技指數基金 50.70000 50.27000 0.43000 0.85538 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收 46.37850 46.29080 0.08770 0.18945 富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF 42.39830 42.38140 0.01690 0.03988 富邦全球不動產基金-(美元) 0.31240 0.31200 0.00040 0.12821 富邦全球不動產基金-(新台幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣) 2.60520 2.60700 -0.00180 -0.06904 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.35340 0.35360 -0.00020 -0.05656 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 11.01920 11.02890 -0.00970 -0.08795 富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣) 2.22880 2.23030 -0.00150 -0.06726 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.33360 0.33380 -0.00020 -0.05992 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.36330 9.37150 -0.00820 -0.08750 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 24.81000 25.22000 -0.41000 -1.62569 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.90000 13.76000 0.14000 1.01744 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 31.05000 31.79000 -0.74000 -2.32778 富邦吉祥貨幣市場基金 15.70180 15.70160 0.00020 0.00127 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金 17.48000 17.49000 -0.01000 -0.05718 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金 41.62870 41.64680 -0.01810 -0.04346 富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ET F 42.87710 42.80250 0.07460 0.17429 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金 41.33100 41.32510 0.00590 0.01428 富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券 44.71190 44.63960 0.07230 0.16196 富邦長紅基金 57.17000 57.20000 -0.03000 -0.05245 富邦科技基金 22.45000 22.45000 0.00000 0.00000 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金 42.10900 42.14210 -0.03310 -0.07854 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金 44.80580 44.71220 0.09360 0.20934 富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金 40.38240 40.38050 0.00190 0.00471 富邦恒生國企ETF基金 20.46000 20.29000 0.17000 0.83785 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金 14.02000 14.14000 -0.12000 -0.84866 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.27000 25.86000 0.41000 1.58546 富邦高成長基金 22.08000 22.08000 0.00000 0.00000 富邦基金A類型 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 富邦基金I類型 12.69000 12.68000 0.01000 0.07886 富邦深証100基金 9.88000 9.83000 0.05000 0.50865 富邦富時歐洲ETF基金 20.79000 20.91000 -0.12000 -0.57389 富邦策略高收益債券基金-A類型(美元) 0.42650 0.42690 -0.00040 -0.09370 富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣) 12.41090 12.42020 -0.00930 -0.07488 富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣) 9.26740 9.27440 -0.00700 -0.07548 富邦策略高收益債券基金-C類型(美元) 0.30290 0.30320 -0.00030 -0.09894 富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣) 8.48270 8.48900 -0.00630 -0.07421 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元) 10.06640 10.07640 -0.01000 -0.09924 富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣) 10.86460 10.87880 -0.01420 -0.13053 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元) 9.39750 9.40680 -0.00930 -0.09886 富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣) 10.13780 10.15110 -0.01330 -0.13102 富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金 18.46000 18.39000 0.07000 0.38064 富邦精準基金 42.08000 42.08000 0.00000 0.00000 富邦精銳中小基金 10.60000 10.60000 0.00000 0.00000 富邦臺灣中小A級動能50ETF基金 16.80000 16.86000 -0.06000 -0.35587 富邦臺灣公司治理100基金 20.87000 20.76000 0.11000 0.52987 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 14.88000 14.87000 0.01000 0.06725 富邦標普美國特別股ETF基金 20.15000 20.15000 0.00000 0.00000 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣) 10.52480 10.53720 -0.01240 -0.11768 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元) 10.16930 10.17970 -0.01040 -0.10216 富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣) 10.57420 10.58940 -0.01520 -0.14354 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣) 10.01420 10.02600 -0.01180 -0.11769 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元) 9.63100 9.64080 -0.00980 -0.10165 富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣) 9.99960 10.01400 -0.01440 -0.14380 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富達台灣成長基金 30.29000 30.16000 0.13000 0.43103 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別 9.93040 9.93150 -0.00110 -0.01108 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別 9.91600 9.91900 -0.00300 -0.03024 富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.75350 9.75760 -0.00410 -0.04202 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.21130 10.21260 -0.00130 -0.01273 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別 10.20890 10.21190 -0.00300 -0.02938 富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別 10.04580 10.05000 -0.00420 -0.04179 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.53550 8.52260 0.01290 0.15136 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別 9.23580 9.22390 0.01190 0.12901 富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 8.80320 8.79290 0.01030 0.11714 富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別 10.25460 10.23900 0.01560 0.15236 富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別 10.33860 10.32520 0.01340 0.12978 富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別 9.87870 9.86710 0.01160 0.11756 富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.02480 10.01260 0.01220 0.12185 富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別 8.62200 8.62020 0.00180 0.02088 富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別 9.90500 9.90510 -0.00010 -0.00101 富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.19240 9.19360 -0.00120 -0.01305 富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別 11.38520 11.38290 0.00230 0.02021 富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別 11.21680 11.21690 -0.00010 -0.00089 富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別 10.52800 10.52940 -0.00140 -0.01330 富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別 9.38900 9.38980 -0.00080 -0.00852 富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別 10.34460 10.34460 0.00000 0.00000 富達卓越領航全球組合基金 15.37000 15.36000 0.01000 0.06510 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別 8.85530 8.85110 0.00420 0.04745 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別 9.75940 9.75710 0.00230 0.02357 富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別 9.26550 9.26440 0.00110 0.01187 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別 10.65060 10.64550 0.00510 0.04791 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別 10.70140 10.69880 0.00260 0.02430 富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別 10.21990 10.21880 0.00110 0.01076 富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別 9.40910 9.40750 0.00160 0.01701 富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別 10.28060 10.28060 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.61000 8.64000 -0.03000 -0.34722 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.16000 9.20000 -0.04000 -0.43478 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.23000 8.26000 -0.03000 -0.36320 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 7.19000 7.20000 -0.01000 -0.13889 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 8.17000 8.18000 -0.01000 -0.12225 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 8.16000 8.18000 -0.02000 -0.24450 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型 9.23000 9.25000 -0.02000 -0.21622 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.18460 10.18790 -0.00330 -0.03239 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.53620 9.53950 -0.00330 -0.03459 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.11900 9.12380 -0.00480 -0.05261 富蘭克林華美中華基金 10.81000 10.85000 -0.04000 -0.36866 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 20.92000 20.91000 0.01000 0.04782 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 21.37000 21.34000 0.03000 0.14058 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.06580 8.07470 -0.00890 -0.11022 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.09030 9.09780 -0.00750 -0.08244 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 10.05690 10.06520 -0.00830 -0.08246 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.66840 9.67910 -0.01070 -0.11055 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型 11.50140 11.49130 0.01010 0.08789 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型 8.65920 8.65160 0.00760 0.08785 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型 8.83400 8.82620 0.00780 0.08837 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型 9.92450 9.91570 0.00880 0.08875 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型 14.21840 14.20600 0.01240 0.08729 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型 10.30690 10.29790 0.00900 0.08740 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型 10.33580 10.32680 0.00900 0.08715 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型 10.51940 10.50990 0.00950 0.09039 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型 7.61470 7.60780 0.00690 0.09070 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型 8.95900 8.95100 0.00800 0.08938 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型 9.95000 9.94110 0.00890 0.08953 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型 11.23800 11.23110 0.00690 0.06144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型 7.59810 7.59340 0.00470 0.06190 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型 8.95680 8.95130 0.00550 0.06144 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型 10.11370 10.10740 0.00630 0.06233 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型 10.82520 10.80890 0.01630 0.15080 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型 7.66540 7.65380 0.01160 0.15156 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 8.20610 8.21060 -0.00450 -0.05481 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.21330 9.21610 -0.00280 -0.03038 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 10.25850 10.26160 -0.00310 -0.03021 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.02530 13.03250 -0.00720 -0.05525 富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元 7.97000 7.93000 0.04000 0.50441 富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣 8.37000 8.33000 0.04000 0.48019 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型 8.77000 8.78000 -0.01000 -0.11390 富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型 10.70000 10.70000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型 8.30000 8.31000 -0.01000 -0.12034 富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型 12.06000 12.07000 -0.01000 -0.08285 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型 10.34000 10.35000 -0.01000 -0.09662 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型 8.37000 8.38000 -0.01000 -0.11933 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 9.94000 9.95000 -0.01000 -0.10050 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.31000 9.31000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.29000 9.28000 0.01000 0.10776 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 10.35000 10.35000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.10000 9.10000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 13.25830 13.27560 -0.01730 -0.13031 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型 10.23000 10.23000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型 10.23000 10.22000 0.01000 0.09785 富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型 10.32000 10.31000 0.01000 0.09699 富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型 9.78000 9.78000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型 11.01000 11.01000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元 9.82000 9.83000 -0.01000 -0.10173 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 10.27000 10.28000 -0.01000 -0.09728 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元 9.60000 9.62000 -0.02000 -0.20790 富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣 10.04000 10.07000 -0.03000 -0.29791 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元 9.40000 9.42000 -0.02000 -0.21231 富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣 9.83000 9.85000 -0.02000 -0.20305 富蘭克林華美第一富基金 36.65000 36.63000 0.02000 0.05460 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.34770 10.34750 0.00020 0.00193 富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型 8.64000 8.66000 -0.02000 -0.23095 富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型 9.31000 9.33000 -0.02000 -0.21436 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型 9.04000 9.06000 -0.02000 -0.22075 富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型 9.73000 9.76000 -0.03000 -0.30738 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 15.74000 15.74000 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型 9.91240 9.91680 -0.00440 -0.04437 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型 9.91240 9.91680 -0.00440 -0.04437 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型 9.85930 9.86270 -0.00340 -0.03447 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型 9.85930 9.86270 -0.00340 -0.03447 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型 9.84830 9.85350 -0.00520 -0.05277 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型 9.84830 9.85350 -0.00520 -0.05277 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型 9.84830 9.85350 -0.00520 -0.05277 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型 10.06480 10.07330 -0.00850 -0.08438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型 10.06480 10.07330 -0.00850 -0.08438 富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型 10.06480 10.07330 -0.00850 -0.08438 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 6.66210 6.66940 -0.00730 -0.10946 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 10.62500 10.66250 -0.03750 -0.35170 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 9.48340 9.48460 -0.00120 -0.01265 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 11.42300 11.42440 -0.00140 -0.01225 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 6.78820 6.79130 -0.00310 -0.04565 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 8.89370 8.89550 -0.00180 -0.02023 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 10.46690 10.46910 -0.00220 -0.02101 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.93470 10.93980 -0.00510 -0.04662 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 復華15年期以上能源業債券ETF基金 66.82000 66.88000 -0.06000 -0.08971 復華15年期以上製藥業債券ETF基金 68.04000 67.93000 0.11000 0.16193 復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金 62.59900 62.63960 -0.04060 -0.06482 復華1至5年期高收益債券基金 21.11000 21.11000 0.00000 0.00000 復華2024到期新興市場債券基金(人民幣) 10.62000 10.61000 0.01000 0.09425 復華2024到期新興市場債券基金(美元) 10.58000 10.58000 0.00000 0.00000 復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金 65.57290 65.41260 0.16030 0.24506 復華8年期以上次順位金融債券ETF基金 65.21900 65.10280 0.11620 0.17849 復華人民幣貨幣市場基金 11.85540 11.85480 0.00060 0.00506 復華人生目標基金 37.44990 37.34760 0.10230 0.27391 復華十年到期新興市場債券基金(人民幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(美元) 10.04000 10.04000 0.00000 0.00000 復華十年到期新興市場債券基金(新台幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 復華大中華中小策略基金 8.43000 8.46000 -0.03000 -0.35461 復華中小精選基金 62.90000 62.94000 -0.04000 -0.06355 復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金 52.72650 52.71730 0.00920 0.01745 復華中國特選信用債券ETF基金 62.63890 62.65660 -0.01770 -0.02825 復華中國新經濟A股基金-人民幣 9.50000 9.46000 0.04000 0.42283 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 8.58000 8.56000 0.02000 0.23364 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 11.48000 11.46000 0.02000 0.17452 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 10.33000 10.31000 0.02000 0.19399 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 9.96000 9.94000 0.02000 0.20121 復華六年到期新興市場債券基金 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 復華台灣智能基金 11.26000 11.25000 0.01000 0.08889 復華全方位基金 27.71000 27.67000 0.04000 0.14456 復華全球大趨勢基金-美元 12.46000 12.38000 0.08000 0.64620 復華全球大趨勢基金-新臺幣 19.97000 19.87000 0.10000 0.50327 復華全球平衡基金-美元 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 復華全球平衡基金-新臺幣 19.53000 19.58000 -0.05000 -0.25536 復華全球物聯網科技基金-美元 13.75000 13.74000 0.01000 0.07278 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.50000 13.49000 0.01000 0.07413 復華全球原物料基金 8.24000 8.24000 0.00000 0.00000 復華全球消費基金-新臺幣 12.83000 12.79000 0.04000 0.31274 復華全球短期收益基金-新臺幣 12.11480 12.11900 -0.00420 -0.03466 復華全球債券基金 14.75210 14.76800 -0.01590 -0.10767 復華全球債券組合基金 15.20000 15.21000 -0.01000 -0.06575 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 15.16000 15.12000 0.04000 0.26455 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 10.49000 10.47000 0.02000 0.19102 復華全球戰略配置強基金-美元 9.53000 9.52000 0.01000 0.10504 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 10.81000 10.80000 0.01000 0.09259 復華有利貨幣市場基金 13.48890 13.48870 0.00020 0.00148 復華亞太平衡基金 11.36000 11.38000 -0.02000 -0.17575 復華亞太成長基金 11.75000 11.74000 0.01000 0.08518 復華亞太神龍科技基金-美元 8.64000 8.65000 -0.01000 -0.11561 復華亞太神龍科技基金-新臺幣 9.34000 9.36000 -0.02000 -0.21368 復華東協世紀基金 12.14000 12.20000 -0.06000 -0.49180 復華美國20年期以上公債ETF基金 68.35390 68.21130 0.14260 0.20906 復華美國金融服務業股票ETF基金 21.78000 21.98000 -0.20000 -0.90992 復華美國新星基金-美元 12.36000 12.33000 0.03000 0.24331 復華美國新星基金-新臺幣 12.78000 12.76000 0.02000 0.15674 復華恒生基金 21.38000 21.16000 0.22000 1.03970 復華恒生單日反向一倍基金 8.44000 8.54000 -0.10000 -1.17096 復華恒生單日正向二倍基金 30.09000 29.44000 0.65000 2.20788 復華神盾基金 24.93700 24.93410 0.00290 0.01163 復華高成長基金 66.00000 65.85000 0.15000 0.22779 復華高益策略組合基金 13.53000 13.54000 -0.01000 -0.07386 復華貨幣市場基金 14.45210 14.45190 0.00020 0.00138 復華富時不動產證券化基金 18.48000 18.53000 -0.05000 -0.26983 復華富時台灣高股息低波動基金 49.49000 49.25000 0.24000 0.48731 復華復華基金 20.60000 20.56000 0.04000 0.19455 復華華人世紀基金 15.85000 15.88000 -0.03000 -0.18892 復華傳家二號基金 29.20960 29.14760 0.06200 0.21271 復華傳家基金 21.69890 21.71800 -0.01910 -0.08795 復華奧林匹克全球組合基金 15.79000 15.79000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 11.62000 11.63000 -0.01000 -0.08598 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A 14.41000 14.42000 -0.01000 -0.06935 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 復華新興人民幣短期收益基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 12.19000 12.19000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金B 8.96000 8.96000 0.00000 0.00000 復華新興市場10年期以上債券基金 21.63000 21.64000 -0.01000 -0.04621 復華新興市場企業債券ETF基金 67.70000 67.70000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金B 5.43000 5.43000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.15000 12.14000 0.01000 0.08237 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 11.97000 11.97000 0.00000 0.00000 復華新興市場短期收益基金 11.31000 11.31000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.15000 9.16000 -0.01000 -0.10917 復華滬深300 A股基金 22.90000 22.82000 0.08000 0.35057 復華數位經濟基金 44.16000 44.39000 -0.23000 -0.51813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元 9.91750 9.92090 -0.00340 -0.03427 景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣 9.71860 9.72260 -0.00400 -0.04114 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元 10.45350 10.45700 -0.00350 -0.03347 景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣 10.10870 10.11290 -0.00420 -0.04153 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元 10.08750 10.08230 0.00520 0.05158 景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣 10.85220 10.85010 0.00210 0.01935 景順2024到期新興市場債券基金年配型美元 9.88860 9.88070 0.00790 0.07995 景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣 10.65800 10.65300 0.00500 0.04694 景順2024到期新興市場債券基金累積型美元 10.23960 10.23140 0.00820 0.08015 景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣 11.02510 11.01990 0.00520 0.04719 景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.60320 10.60510 -0.00190 -0.01792 景順2024到期精選新興債券基金累積型美元 10.56280 10.55830 0.00450 0.04262 景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.80890 10.80710 0.00180 0.01666 景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.50320 10.49800 0.00520 0.04953 景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣 11.62770 11.66080 -0.03310 -0.28386 景順2024到期優選新興債券基金年配型美元 10.46260 10.45340 0.00920 0.08801 景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.68260 10.67720 0.00540 0.05058 景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣 11.95440 11.98730 -0.03290 -0.27446 景順2024到期優選新興債券基金累積型美元 10.60280 10.59330 0.00950 0.08968 景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣 10.88880 10.88260 0.00620 0.05697 景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣 10.01710 10.01860 -0.00150 -0.01497 景順2025到期精選新興債券基金累積型美元 10.02960 10.02940 0.00020 0.00199 景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣 10.07260 10.07560 -0.00300 -0.02977 景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.34480 10.34230 0.00250 0.02417 景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣 10.52280 10.55540 -0.03260 -0.30885 景順2025到期優選新興債券基金年配型美元 10.35990 10.35160 0.00830 0.08018 景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.34330 10.34090 0.00240 0.02321 景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣 10.52220 10.55480 -0.03260 -0.30886 景順2025到期優選新興債券基金累積型美元 10.35670 10.34840 0.00830 0.08021 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣 10.18420 10.16860 0.01560 0.15341 景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元 10.18020 10.16520 0.01500 0.14756 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣 10.18270 10.16710 0.01560 0.15344 景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元 10.18110 10.16600 0.01510 0.14853 景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.69030 10.68990 0.00040 0.00374 景順2028到期精選新興債券基金年配型美元 10.70820 10.70690 0.00130 0.01214 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.94470 10.94690 -0.00220 -0.02010 景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣 10.03250 10.03660 -0.00410 -0.04085 景順2029到期精選新興債券基金年配型美元 10.04150 10.04380 -0.00230 -0.02290 景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣 10.08470 10.09020 -0.00550 -0.05451 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.20340 9.19700 0.00640 0.06959 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.21020 8.19900 0.01120 0.13660 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 8.36290 8.35430 0.00860 0.10294 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.94800 11.93980 0.00820 0.06868 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 10.69320 10.67870 0.01450 0.13578 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 11.01800 11.00660 0.01140 0.10357 景順主流基金 16.48000 16.45000 0.03000 0.18237 景順台灣科技基金 28.43000 28.46000 -0.03000 -0.10541 景順全天候智慧組合基金月配型人民幣 9.92000 9.92000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.59000 9.58000 0.01000 0.10438 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.03000 9.03000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型美元 11.48000 11.48000 0.00000 0.00000 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.85000 10.84000 0.01000 0.09225 景順全球科技基金 23.32000 23.24000 0.08000 0.34423 景順全球康健基金 19.69000 19.65000 0.04000 0.20356 景順貨幣市場基金 15.98740 15.98720 0.00020 0.00125 景順潛力基金 30.61000 30.55000 0.06000 0.19640 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 14.33000 14.28000 0.05000 0.35014 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 13.69000 13.65000 0.04000 0.29304 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元) 10.86000 10.84000 0.02000 0.18450 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣) 11.31000 11.29000 0.02000 0.17715 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元) 11.37000 11.34000 0.03000 0.26455 華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣) 11.83000 11.81000 0.02000 0.16935 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 8.59460 8.58940 0.00520 0.06054 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.00390 8.00190 0.00200 0.02499 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 11.39380 11.38700 0.00680 0.05972 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.58480 10.58210 0.00270 0.02551 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.96000 7.96000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(美元) 7.58000 7.58000 0.00000 0.00000 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.38000 11.38000 0.00000 0.00000 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元) 9.60200 9.59790 0.00410 0.04272 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣) 10.01270 10.01160 0.00110 0.01099 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元) 10.12570 10.12140 0.00430 0.04248 華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣) 10.56290 10.56170 0.00120 0.01136 華南永昌永昌基金 18.77000 18.71000 0.06000 0.32068 華南永昌全球多重資產基金(月配美元) 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣) 10.37000 10.38000 -0.01000 -0.09634 華南永昌全球多重資產基金(累積美元) 10.42000 10.42000 0.00000 0.00000 華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣) 10.67000 10.67000 0.00000 0.00000 華南永昌全球亨利組合基金 14.89240 14.88880 0.00360 0.02418 華南永昌全球神農水資源基金 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 華南永昌全球新零售基金(美元) 10.03000 9.98000 0.05000 0.50100 華南永昌全球新零售基金(新台幣) 10.57000 10.52000 0.05000 0.47529 華南永昌全球精品基金 16.87000 16.86000 0.01000 0.05931 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 10.37000 10.35000 0.02000 0.19324 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 10.58000 10.56000 0.02000 0.18939 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 13.07000 13.04000 0.03000 0.23006 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 13.25000 13.22000 0.03000 0.22693 華南永昌物聯網精選基金 11.24000 11.25000 -0.01000 -0.08889 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.27310 16.27280 0.00030 0.00184 華南永昌龍盈平衡基金 24.07370 24.04440 0.02930 0.12186 華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣) 9.99000 9.99000 0.00000 0.00000 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.98450 11.98430 0.00020 0.00167 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣) 10.70930 10.70350 0.00580 0.05419 華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣) 10.80140 10.79880 0.00260 0.02408 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣) 10.03180 10.02640 0.00540 0.05386 華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣) 10.04280 10.04190 0.00090 0.00896 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣) 10.55440 10.54840 0.00600 0.05688 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣) 10.56510 10.56360 0.00150 0.01420 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣) 10.00320 9.99750 0.00570 0.05701 華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣) 9.96050 9.95930 0.00120 0.01205 華頓中小型基金 19.00000 19.18000 -0.18000 -0.93848 華頓中國多重機會平衡基金 11.41220 11.41910 -0.00690 -0.06043 華頓台灣基金 21.38000 21.43000 -0.05000 -0.23332 華頓平安貨幣市場基金 11.56470 11.56450 0.00020 0.00173 華頓全球時尚精品基金 18.06000 17.99000 0.07000 0.38911 華頓全球高收益債券基金A 13.98770 13.99280 -0.00510 -0.03645 華頓全球高收益債券基金B 8.20090 8.20390 -0.00300 -0.03657 華頓全球黑鑽油源基金 5.11000 5.11000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.60310 2.60640 -0.00330 -0.12661 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.83790 11.85740 -0.01950 -0.16445 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.37560 0.37610 -0.00050 -0.13294 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 11.74880 11.75470 -0.00590 -0.05019 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 11.74880 11.75470 -0.00590 -0.05019 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 10.41210 10.41630 -0.00420 -0.04032 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.62190 10.63140 -0.00950 -0.08936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.62190 10.63140 -0.00950 -0.08936 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 9.36410 9.37250 -0.00840 -0.08962 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 10.60610 10.61220 -0.00610 -0.05748 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.60610 10.61220 -0.00610 -0.05748 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息) 9.33120 9.33580 -0.00460 -0.04927 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 9.94000 9.99000 -0.05000 -0.50050 匯豐中國科技精選基金(台幣) 8.70000 8.75000 -0.05000 -0.57143 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.13000 9.18000 -0.05000 -0.54466 匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息) 2.65220 2.65110 0.00110 0.04149 匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息) 2.07410 2.07280 0.00130 0.06272 匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息) 12.18890 12.18680 0.00210 0.01723 匯豐中國高收益債券基金(台幣配息) 9.49040 9.48880 0.00160 0.01686 匯豐中國高收益債券基金(美元不配息) 0.38200 0.38180 0.00020 0.05238 匯豐中國高收益債券基金(美元配息) 0.29770 0.29760 0.00010 0.03360 匯豐中國動力基金(人民幣) 3.32000 3.31000 0.01000 0.30211 匯豐中國動力基金(台幣) 15.09000 15.07000 0.02000 0.13271 匯豐中國動力基金(美元) 0.48000 0.48000 0.00000 0.00000 匯豐台灣精典基金 23.72000 23.60000 0.12000 0.50847 匯豐全球趨勢組合基金 12.74000 12.74000 0.00000 0.00000 匯豐全球關鍵資源基金 8.30000 8.32000 -0.02000 -0.24038 匯豐安富基金 25.24000 25.17000 0.07000 0.27811 匯豐成功基金 44.56000 44.30000 0.26000 0.58691 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配) 10.98000 10.99000 -0.01000 -0.09099 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息) 2.40000 2.40000 0.00000 0.00000 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配) 10.28000 10.29000 -0.01000 -0.09718 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息) 10.91000 10.93000 -0.02000 -0.18298 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配) 10.74000 10.76000 -0.02000 -0.18587 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息) 11.44000 11.46000 -0.02000 -0.17452 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配) 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.68090 2.68140 -0.00050 -0.01865 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.35720 2.35770 -0.00050 -0.02121 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.89550 11.90100 -0.00550 -0.04621 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 7.98890 7.99390 -0.00500 -0.06255 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.38760 0.38770 -0.00010 -0.02579 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.33370 0.33380 -0.00010 -0.02996 匯豐金磚動力基金 14.88000 14.96000 -0.08000 -0.53476 匯豐富泰二號貨幣市場基金 15.00870 15.00860 0.00010 0.00067 匯豐黃金及礦業股票型基金 5.26000 5.31000 -0.05000 -0.94162 匯豐新鑽動力基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.54850 5.55500 -0.00650 -0.11701 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 9.37600 9.38310 -0.00710 -0.07567 匯豐龍鳳基金-A類型 51.17000 50.93000 0.24000 0.47124 匯豐龍鳳基金-I類型 51.17000 50.93000 0.24000 0.47124 匯豐龍騰電子基金 34.92000 34.82000 0.10000 0.28719 匯豐雙高收益債券組合基金 12.66810 12.67420 -0.00610 -0.04813 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 新光大三通基金 17.66000 17.65000 0.01000 0.05666 新光中國成長基金(人民幣) 8.84000 8.84000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(美元) 8.82000 8.82000 0.00000 0.00000 新光中國成長基金(新臺幣) 8.98000 8.97000 0.01000 0.11148 新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣 11.20120 11.19110 0.01010 0.09025 新光六年到期全球新興市場債券基金美元 10.18180 10.17730 0.00450 0.04422 新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣 10.73720 10.72770 0.00950 0.08856 新光台灣富貴基金 22.66000 22.72000 -0.06000 -0.26408 新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金 21.51000 21.47000 0.04000 0.18631 新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債 40.68330 40.64120 0.04210 0.10359 新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級 43.49370 43.32520 0.16850 0.38892 新光全球AI新創產業基金人民幣 9.78000 9.72000 0.06000 0.61728 新光全球AI新創產業基金美元 9.64000 9.58000 0.06000 0.62630 新光全球AI新創產業基金新臺幣 9.91000 9.84000 0.07000 0.71138 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 8.76000 8.75000 0.01000 0.11429 新光全球生技醫療基金(美元) 10.83000 10.80000 0.03000 0.27778 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.79000 10.75000 0.04000 0.37209 新光全球債券基金(A累積)美元 10.71970 10.70930 0.01040 0.09711 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 10.71050 10.69530 0.01520 0.14212 新光全球債券基金(B配息)美元 10.12850 10.11860 0.00990 0.09784 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 10.10740 10.09300 0.01440 0.14267 新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣 9.77000 9.74000 0.03000 0.30801 新光全球總回報平衡基金(A累積)美元 11.18000 11.15000 0.03000 0.26906 新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣 9.64000 9.63000 0.01000 0.10384 新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 新光吉星貨幣市場基金 15.50110 15.50090 0.00020 0.00129 新光多重資產基金(A累積)人民幣 9.32000 9.31000 0.01000 0.10741 新光多重資產基金(A累積)美元 8.45000 8.44000 0.01000 0.11848 新光多重資產基金(A累積)新台幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 新光多重資產基金(B配息)新台幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 新光亞洲精選基金-美金 20.78000 20.80000 -0.02000 -0.09615 新光亞洲精選基金-新台幣 21.53000 21.54000 -0.01000 -0.04643 新光店頭基金 21.59000 21.58000 0.01000 0.04634 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 11.28000 11.26000 0.02000 0.17762 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 10.92000 10.89000 0.03000 0.27548 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 10.29000 10.26000 0.03000 0.29240 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.94000 9.91000 0.03000 0.30272 新光特選內需收益ETF基金 21.16000 21.08000 0.08000 0.37951 新光創新科技基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣 10.31930 10.31010 0.00920 0.08923 新光新興大東協債券基金(A累積)美元 10.64880 10.64650 0.00230 0.02160 新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣 10.11640 10.11270 0.00370 0.03659 新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣 9.46640 9.45830 0.00810 0.08564 新光新興大東協債券基金(B配息)美元 9.73650 9.73450 0.00200 0.02055 新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣 9.24800 9.24440 0.00360 0.03894 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金 41.30200 41.28650 0.01550 0.03754 新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金 44.08140 43.94800 0.13340 0.30354 新光澳幣八年期保本基金 10.92000 10.92000 0.00000 0.00000 新光澳幣十年期保本基金 10.86000 10.87000 -0.01000 -0.09200 新光澳幣保本基金 12.41000 12.41000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.66350 10.66890 -0.00540 -0.05061 瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.50850 9.51340 -0.00490 -0.05151 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) B類型(月配息) 9.54890 9.55750 -0.00860 -0.08998 瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積) 10.51770 10.52730 -0.00960 -0.09119 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.49420 10.50220 -0.00800 -0.07617 瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.51270 9.51990 -0.00720 -0.07563 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.48420 9.48720 -0.00300 -0.03162 瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.45060 10.45380 -0.00320 -0.03061 瑞銀全球創新趨勢基金 7.25000 7.28000 -0.03000 -0.41209 瑞銀亞洲全方位不動產基金 10.22000 10.29000 -0.07000 -0.68027 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積) 10.67850 10.67510 0.00340 0.03185 瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息) 9.59320 9.59000 0.00320 0.03337 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積) 10.52760 10.52630 0.00130 0.01235 瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息) 9.57940 9.57820 0.00120 0.01253 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) B類型(月配息) 9.65770 9.65110 0.00660 0.06839 瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積) 10.62220 10.61530 0.00690 0.06500 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 14.98830 14.98940 -0.00110 -0.00734 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 8.74580 8.74650 -0.00070 -0.00800 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金 41.71310 41.69170 0.02140 0.05133 群益10年期以上金融債ETF基金 42.07260 41.94460 0.12800 0.30516 群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金 42.89530 42.76890 0.12640 0.29554 群益15年期以上A級美元公司債ETF基金 42.86540 42.74680 0.11860 0.27745 群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金 44.08700 43.96870 0.11830 0.26906 群益15年期以上科技業公司債ETF基金 42.36630 42.24210 0.12420 0.29402 群益15年期以上高評等公司債ETF 基金 45.82720 45.71610 0.11110 0.24302 群益15年期以上新興市場主權債ETF基金 46.92310 46.91840 0.00470 0.01002 群益15年期以上電信業公司債ETF基金 45.43170 45.31820 0.11350 0.25045 群益2028 REVERSO美元保本基金 10.63030 10.63310 -0.00280 -0.02633 群益25年期以上美國政府債券ETF基金 44.72480 44.60710 0.11770 0.26386 群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金 40.68100 40.61870 0.06230 0.15338 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 11.45660 11.45410 0.00250 0.02183 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 10.31290 10.31150 0.00140 0.01358 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 12.20840 12.22440 -0.01600 -0.13089 群益大中華雙力優勢基金-美元 9.05440 9.06420 -0.00980 -0.10812 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 群益大印度基金N-新臺幣 10.37000 10.54000 -0.17000 -1.61290 群益大印度基金-人民幣 13.56950 13.78460 -0.21510 -1.56044 群益大印度基金-美元 12.66300 12.86070 -0.19770 -1.53724 群益大印度基金-新臺幣 12.27000 12.47000 -0.20000 -1.60385 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 12.05470 12.06710 -0.01240 -0.10276 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 11.53530 11.54460 -0.00930 -0.08056 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 11.07000 11.08000 -0.01000 -0.09025 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.78040 10.79150 -0.01110 -0.10286 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.41130 9.41880 -0.00750 -0.07963 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.06000 9.07000 -0.01000 -0.11025 群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣) 9.67510 9.68510 -0.01000 -0.10325 群益工業國入息基金NA(累積型-美元) 8.48100 8.48780 -0.00680 -0.08011 群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣) 9.16000 9.17000 -0.01000 -0.10905 群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣) 9.00150 9.01080 -0.00930 -0.10321 群益工業國入息基金NB(月配型-美元) 8.15560 8.16210 -0.00650 -0.07964 群益中小型股基金 44.21000 44.29000 -0.08000 -0.18063 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 10.10290 10.11020 -0.00730 -0.07220 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 9.30720 9.31170 -0.00450 -0.04833 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.92150 8.92870 -0.00720 -0.08064 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 8.60800 8.61420 -0.00620 -0.07197 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 7.92910 7.93300 -0.00390 -0.04916 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 7.60130 7.60750 -0.00620 -0.08150 群益中國高收益債券基金N-人民幣 10.54640 10.53990 0.00650 0.06167 群益中國高收益債券基金-人民幣 11.60110 11.59390 0.00720 0.06210 群益中國高收益債券基金-美元 11.20440 11.20030 0.00410 0.03661 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.48470 10.48380 0.00090 0.00858 群益中國新機會基金N-人民幣 7.78530 7.80490 -0.01960 -0.25112 群益中國新機會基金N-美元 7.09380 7.11000 -0.01620 -0.22785 群益中國新機會基金N-新臺幣 7.75000 7.77000 -0.02000 -0.25740 群益中國新機會基金-人民幣 6.90450 6.92190 -0.01740 -0.25138 群益中國新機會基金-美元 7.58470 7.60210 -0.01740 -0.22888 群益中國新機會基金-新臺幣 7.40000 7.41000 -0.01000 -0.13495 群益平衡王基金 19.06730 19.05680 0.01050 0.05510 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 9.14000 9.13000 0.01000 0.10953 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 6.52000 6.51000 0.01000 0.15361 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 12.14120 12.10440 0.03680 0.30402 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 11.49930 11.46190 0.03740 0.32630 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 11.14000 11.11000 0.03000 0.27003 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 10.44350 10.41190 0.03160 0.30350 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.89040 9.85820 0.03220 0.32663 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 9.58000 9.55000 0.03000 0.31414 群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣) 10.33700 10.32920 0.00780 0.07551 群益全球特別股收益基金A(累積型-美元) 10.11970 10.11200 0.00770 0.07615 群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣) 10.17000 10.17000 0.00000 0.00000 群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣) 9.19520 9.18830 0.00690 0.07510 群益全球特別股收益基金B(月配型-美元) 9.17950 9.17260 0.00690 0.07522 群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣) 9.23000 9.22000 0.01000 0.10846 群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣) 10.39690 10.38910 0.00780 0.07508 群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元) 10.43720 10.42930 0.00790 0.07575 群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣) 10.65000 10.64000 0.01000 0.09398 群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣) 9.35730 9.35030 0.00700 0.07486 群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元) 9.82180 9.81430 0.00750 0.07642 群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣) 10.12000 10.12000 0.00000 0.00000 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 11.13440 11.14050 -0.00610 -0.05476 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.71310 7.71730 -0.00420 -0.05442 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣) 10.62690 10.62660 0.00030 0.00282 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元) 10.44840 10.45030 -0.00190 -0.01818 群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣) 10.69380 10.69920 -0.00540 -0.05047 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣) 9.90660 9.90630 0.00030 0.00303 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元) 9.83870 9.84060 -0.00190 -0.01931 群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣) 10.06990 10.07500 -0.00510 -0.05062 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣) 10.62700 10.62670 0.00030 0.00282 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元) 10.44830 10.45020 -0.00190 -0.01818 群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣) 10.69370 10.69910 -0.00540 -0.05047 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣) 9.90660 9.90630 0.00030 0.00303 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元) 9.83870 9.84050 -0.00180 -0.01829 群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣) 10.06990 10.07500 -0.00510 -0.05062 群益全球關鍵生技基金N-美元 9.60560 9.58120 0.02440 0.25467 群益全球關鍵生技基金N-新台幣 11.42000 11.39000 0.03000 0.26339 群益全球關鍵生技基金-美元 15.71750 15.67770 0.03980 0.25386 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 15.84000 15.81000 0.03000 0.18975 群益印巴雙星基金-新臺幣 11.99000 12.17000 -0.18000 -1.47905 群益印度中小基金N-人民幣 11.16110 11.34140 -0.18030 -1.58975 群益印度中小基金N-美元 9.29700 9.44500 -0.14800 -1.56697 群益印度中小基金N-新臺幣 8.98000 9.12000 -0.14000 -1.53509 群益印度中小基金-人民幣 15.10950 15.35350 -0.24400 -1.58921 群益印度中小基金-美元 13.29720 13.50890 -0.21170 -1.56712 群益印度中小基金-新臺幣 15.71000 15.97000 -0.26000 -1.62805 群益多利策略組合基金 11.84000 11.84000 0.00000 0.00000 群益多重收益組合基金 14.07000 14.08000 -0.01000 -0.07102 群益多重資產組合基金 15.57000 15.57000 0.00000 0.00000 群益安家基金 23.90240 23.89060 0.01180 0.04939 群益安穩貨幣市場基金 16.15090 16.15060 0.00030 0.00186 群益那斯達克生技基金 22.08000 21.44000 0.64000 2.98507 群益亞太中小基金 10.57000 10.65000 -0.08000 -0.75117 群益亞太新趨勢平衡基金 16.37000 16.46000 -0.09000 -0.54678 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型) 10.52140 10.53110 -0.00970 -0.09211 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型) 7.80730 7.81450 -0.00720 -0.09214 群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型) 10.22190 10.23140 -0.00950 -0.09285 群益店頭市場基金 89.34000 89.35000 -0.01000 -0.01119 群益東方盛世基金 8.67000 8.72000 -0.05000 -0.57339 群益東協成長基金-人民幣 13.09030 13.18980 -0.09950 -0.75437 群益東協成長基金-美元 11.40130 11.48530 -0.08400 -0.73137 群益東協成長基金-新臺幣 11.52000 11.61000 -0.09000 -0.77519 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 11.58410 11.59420 -0.01010 -0.08711 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 10.89570 10.90450 -0.00880 -0.08070 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 10.44950 10.46060 -0.01110 -0.10611 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 9.56430 9.57270 -0.00840 -0.08775 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 8.99910 9.00630 -0.00720 -0.07994 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 8.62840 8.63760 -0.00920 -0.10651 群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣) 10.80510 10.81670 -0.01160 -0.10724 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣) 9.35960 9.36780 -0.00820 -0.08753 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元) 9.15890 9.16630 -0.00740 -0.08073 群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣) 9.63920 9.64950 -0.01030 -0.10674 群益長安基金 27.80000 27.70000 0.10000 0.36101 群益美國新創亮點基金N-美元 10.19320 10.18360 0.00960 0.09427 群益美國新創亮點基金-美元 15.41970 15.40520 0.01450 0.09412 群益美國新創亮點基金-新臺幣 15.21000 15.20000 0.01000 0.06579 群益真善美基金 15.36560 15.36570 -0.00010 -0.00065 群益馬拉松基金 113.10000 112.83000 0.27000 0.23930 群益深証中小板基金 11.28000 11.23000 0.05000 0.44524 群益創新科技基金 30.66000 30.65000 0.01000 0.03263 群益華夏盛世基金N-人民幣 8.93250 8.96130 -0.02880 -0.32138 群益華夏盛世基金N-美元 8.15760 8.18210 -0.02450 -0.29943 群益華夏盛世基金N-新臺幣 8.68000 8.71000 -0.03000 -0.34443 群益華夏盛世基金-人民幣 9.72750 9.75890 -0.03140 -0.32176 群益華夏盛世基金-美元 8.99480 9.02180 -0.02700 -0.29928 群益華夏盛世基金-新臺幣 15.16000 15.21000 -0.05000 -0.32873 群益奧斯卡基金 27.25000 27.23000 0.02000 0.07345 群益新興金鑽基金-美元 11.21550 11.24180 -0.02630 -0.23395 群益新興金鑽基金-新臺幣 8.75000 8.78000 -0.03000 -0.34169 群益葛萊美基金 22.04000 22.05000 -0.01000 -0.04535 群益道瓊美國地產ETF基金 22.67000 22.45000 0.22000 0.97996 群益臺灣加權單日反向1倍基金 8.07000 8.08000 -0.01000 -0.12376 群益臺灣加權單日正向2倍基金 13.09000 13.07000 0.02000 0.15302 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣) 11.06540 11.07080 -0.00540 -0.04878 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元) 10.82480 10.82750 -0.00270 -0.02494 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣) 11.07540 11.08170 -0.00630 -0.05685 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣) 10.80930 10.81460 -0.00530 -0.04901 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元) 10.57450 10.57720 -0.00270 -0.02553 群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣) 10.81900 10.82520 -0.00620 -0.05727 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣) 11.06530 11.07070 -0.00540 -0.04878 群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元) 10.82480 10.82760 -0.00280 -0.02586 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣) 10.80930 10.81460 -0.00530 -0.04901 群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元) 10.57440 10.57710 -0.00270 -0.02553 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 12.87080 12.86470 0.00610 0.04742 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 11.66210 11.65490 0.00720 0.06178 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 10.84000 10.84000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 11.59180 11.57920 0.01260 0.10882 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.70430 8.70010 0.00420 0.04828 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.95400 8.94840 0.00560 0.06258 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.33000 8.33000 0.00000 0.00000 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.49110 8.48190 0.00920 0.10847 群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元) 10.15100 10.14480 0.00620 0.06112 群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元) 9.90620 9.90010 0.00610 0.06162 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣) 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣) 8.83000 8.81000 0.02000 0.22701 路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣) 9.69000 9.68000 0.01000 0.10331 路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣) 9.97000 9.96000 0.01000 0.10040 路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣) 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(美元) 10.01000 10.01000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣) 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣) 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣) 10.26000 10.25000 0.01000 0.09756 路博邁全球高收益債券基金N累積(美元) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣) 10.27000 10.27000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣) 10.11000 10.11000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣) 9.82000 9.82000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(美元) 9.83000 9.83000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣) 9.96000 9.96000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣) 9.77000 9.76000 0.01000 0.10246 路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣) 10.51000 10.50000 0.01000 0.09524 路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣) 10.85000 10.85000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(美元) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣) 10.51000 10.51000 0.00000 0.00000 路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣) 10.39000 10.38000 0.01000 0.09634 路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣) 9.97000 9.98000 -0.01000 -0.10020 路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣) 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣) 10.01000 10.02000 -0.01000 -0.09980 路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣) 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元) 10.09000 10.09000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣) 10.14000 10.14000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣) 10.02000 10.03000 -0.01000 -0.09970 路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣) 10.50000 10.50000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣) 10.65000 10.65000 0.00000 0.00000 路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 10.50000 10.51000 -0.01000 -0.09515 路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣) 10.44000 10.44000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德信大發基金 28.59000 28.52000 0.07000 0.24544 德信中國精選成長基金 11.45000 11.46000 -0.01000 -0.08726 德信台灣主流中小基金 18.42000 18.31000 0.11000 0.60076 德信萬保貨幣市場基金 11.97910 11.97900 0.00010 0.00083 德信數位時代基金 30.96000 31.02000 -0.06000 -0.19342 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別 10.70820 10.70810 0.00010 0.00093 德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別 10.60740 10.60950 -0.00210 -0.01979 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.70930 11.70910 0.00020 0.00171 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 14.88000 14.91000 -0.03000 -0.20121 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.81000 17.85000 -0.04000 -0.22409 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 10.74510 10.74020 0.00490 0.04562 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 16.16760 16.16030 0.00730 0.04517 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.40920 8.40910 0.00010 0.00119 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.22860 11.22500 0.00360 0.03207 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 12.13850 12.13460 0.00390 0.03214 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 14.19170 14.19170 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 摩根大歐洲基金 17.17000 17.20000 -0.03000 -0.17442 摩根中小基金 21.25000 21.15000 0.10000 0.47281 摩根中國A股基金 14.31000 14.34000 -0.03000 -0.20921 摩根中國A股基金(美元) 11.00000 11.01000 -0.01000 -0.09083 摩根中國亮點基金 12.50000 12.51000 -0.01000 -0.07994 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 11.41490 11.41130 0.00360 0.03155 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 12.58190 12.57420 0.00770 0.06124 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元) 9.58930 9.58350 0.00580 0.06052 摩根中國雙息平衡基金-累積型 13.25640 13.25200 0.00440 0.03320 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 15.20560 15.19640 0.00920 0.06054 摩根台灣金磚基金-累積型 18.89000 18.80000 0.09000 0.47872 摩根台灣金磚基金-機構法人型 18.89000 18.80000 0.09000 0.47872 摩根台灣增長基金 48.12000 47.87000 0.25000 0.52225 摩根平衡基金 27.55000 27.46000 0.09000 0.32775 摩根全球α基金 18.57000 18.58000 -0.01000 -0.05382 摩根全球平衡基金 16.10830 16.14570 -0.03740 -0.23164 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.51300 9.50460 0.00840 0.08838 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.61310 10.60160 0.01150 0.10847 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 10.01990 10.00990 0.01000 0.09990 摩根多元入息成長基金-累積型 11.64380 11.63450 0.00930 0.07993 摩根多元入息成長基金-累積型(美元) 10.35460 10.34430 0.01030 0.09957 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67840 10.70340 -0.02500 -0.23357 摩根亞太高息平衡基金-累積型 14.07740 14.11040 -0.03300 -0.23387 摩根亞洲基金 57.37000 57.53000 -0.16000 -0.27812 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 8.51910 8.51850 0.00060 0.00704 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.01580 10.01150 0.00430 0.04295 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 8.85750 8.85530 0.00220 0.02484 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.91120 12.91010 0.00110 0.00852 摩根東方內需機會基金 18.15000 18.20000 -0.05000 -0.27473 摩根東方科技基金 30.64000 30.80000 -0.16000 -0.51948 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.75000 9.79000 -0.04000 -0.40858 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.83000 9.86000 -0.03000 -0.30426 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.30000 9.33000 -0.03000 -0.32154 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 11.83000 11.87000 -0.04000 -0.33698 摩根金龍收成基金 20.99000 21.00000 -0.01000 -0.04762 摩根第一貨幣市場基金 15.12640 15.12630 0.00010 0.00066 摩根絕對日本基金 14.09000 14.24000 -0.15000 -1.05337 摩根新金磚五國基金 12.59000 12.65000 -0.06000 -0.47431 摩根新絲路基金 9.32000 9.34000 -0.02000 -0.21413 摩根新興35基金 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 摩根新興日本基金 23.12000 23.27000 -0.15000 -0.64461 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型 7.24550 7.24340 0.00210 0.02899 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣) 9.55380 9.54740 0.00640 0.06703 摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元) 9.38010 9.37530 0.00480 0.05120 摩根新興市場高收益債券基金-累積型 11.08760 11.08330 0.00430 0.03880 摩根新興科技基金 49.93000 49.79000 0.14000 0.28118 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.73610 8.75960 -0.02350 -0.26828 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 9.33170 9.35300 -0.02130 -0.22773 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.79500 8.81600 -0.02100 -0.23820 摩根新興雙利平衡基金-累積型 10.37270 10.40060 -0.02790 -0.26825 摩根龍揚基金 31.34000 31.37000 -0.03000 -0.09563 摩根環球股票收益基金-月配息型 10.55000 10.56000 -0.01000 -0.09470 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 11.02000 11.02000 0.00000 0.00000 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.73000 10.74000 -0.01000 -0.09311 摩根環球股票收益基金-累積型 12.11000 12.12000 -0.01000 -0.08251 摩根總收益組合基金-月配息型 9.30800 9.31170 -0.00370 -0.03973 摩根總收益組合基金-累積型 11.48020 11.48480 -0.00460 -0.04005 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣 10.03000 10.03000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣 9.95000 9.95000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣 9.93000 9.93000 0.00000 0.00000 鋒裕匯理亞洲新富基金 20.66000 20.82000 -0.16000 -0.76849 鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金 12.61060 12.61050 0.00010 0.00079 鋒裕匯理阿波羅基金 10.14000 10.16000 -0.02000 -0.19685 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣 10.56360 10.56250 0.00110 0.01041 聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元 10.51140 10.51780 -0.00640 -0.06085 聯邦中國龍基金 24.17000 24.11000 0.06000 0.24886 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 12.53400 12.52400 0.01000 0.07985 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 11.72150 11.71590 0.00560 0.04780 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.72900 10.72610 0.00290 0.02704 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.41530 10.40680 0.00850 0.08168 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 9.79290 9.78820 0.00470 0.04802 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 8.95740 8.95500 0.00240 0.02680 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.87410 9.88630 -0.01220 -0.12340 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 10.15170 10.16750 -0.01580 -0.15540 聯邦全球高息策略基金-A類型(美元) 9.83500 9.85200 -0.01700 -0.17255 聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣) 10.20690 10.22790 -0.02100 -0.20532 聯邦全球高息策略基金-B類型(美元) 9.38220 9.39850 -0.01630 -0.17343 聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣) 9.73320 9.75310 -0.01990 -0.20404 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 11.44980 11.45910 -0.00930 -0.08116 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 11.24130 11.24950 -0.00820 -0.07289 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 10.59540 10.60620 -0.01080 -0.10183 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 10.61980 10.62830 -0.00850 -0.07998 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.41050 10.41810 -0.00760 -0.07295 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.81390 9.82380 -0.00990 -0.10078 聯邦金鑽平衡基金 21.93310 21.90760 0.02550 0.11640 聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元) 9.17800 9.16400 0.01400 0.15277 聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣) 9.68670 9.67500 0.01170 0.12093 聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元) 9.14330 9.12940 0.01390 0.15226 聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣) 9.63840 9.62680 0.01160 0.12050 聯邦貨幣市場基金 13.21600 13.21580 0.00020 0.00151 聯邦精選科技基金 12.08000 12.05000 0.03000 0.24896 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.81530 16.82610 -0.01080 -0.06419 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 12.23530 12.23930 -0.00400 -0.03268 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 12.16100 12.16120 -0.00020 -0.00164 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 11.58700 11.58720 -0.00020 -0.00173 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 12.28080 12.28720 -0.00640 -0.05209 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.56990 11.57870 -0.00880 -0.07600 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.55320 10.55870 -0.00550 -0.05209 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 8.75070 8.75730 -0.00660 -0.07537 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 聯博大利基金 33.99000 33.81000 0.18000 0.53239 聯博中國A股基金-A2類型(人民幣) 17.47000 17.50000 -0.03000 -0.17143 聯博中國A股基金-A2類型(美元) 17.44000 17.48000 -0.04000 -0.22883 聯博中國A股基金-A2類型(新台幣) 11.78000 11.81000 -0.03000 -0.25402 聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣) 16.11000 16.12000 -0.01000 -0.06203 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 12.80000 12.81000 -0.01000 -0.07806 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 11.94000 11.95000 -0.01000 -0.08368 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 7.64000 7.65000 -0.01000 -0.13072 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 11.51000 11.52000 -0.01000 -0.08681 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元) 15.07000 15.05000 0.02000 0.13289 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣) 10.94000 10.93000 0.01000 0.09149 聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣) 8.77000 8.75000 0.02000 0.22857 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.51000 -0.02000 -0.17376 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣) 14.24000 14.22000 0.02000 0.14065 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元) 14.24000 14.23000 0.01000 0.07027 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣) 9.27000 9.28000 -0.01000 -0.10776 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元) 14.92000 14.90000 0.02000 0.13423 聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣) 9.84000 9.86000 -0.02000 -0.20284 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 20.58000 20.58000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 18.66000 18.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 12.98000 12.98000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.71000 14.70000 0.01000 0.06803 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 15.65000 15.64000 0.01000 0.06394 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.62000 14.62000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.76000 9.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.65000 14.65000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣) 12.66000 12.66000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元) 12.76000 12.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣) 8.76000 8.76000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣) 13.27000 13.27000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 19.32000 19.32000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 18.07000 18.07000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.17000 11.17000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 13.14000 13.14000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.15000 14.14000 0.01000 0.07072 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 13.08000 13.08000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 7.92000 7.92000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 12.92000 12.92000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣) 10.45000 10.45000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣) 14.11000 14.11000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元) 14.18000 14.18000 0.00000 0.00000 聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣) 9.47000 9.48000 -0.01000 -0.10549 聯博貨幣市場基金 15.03330 15.03320 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣) 11.06360 11.27240 -0.20880 -1.85231 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元) 13.86040 14.11860 -0.25820 -1.82879 聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣) 7.55250 7.69500 -0.14250 -1.85185 聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣) 10.52000 10.52000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣) 14.24000 14.24000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元) 14.38000 14.38000 0.00000 0.00000 聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣) 9.50000 9.50000 0.00000 0.00000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣 10.03170 10.04250 -0.01080 -0.10754 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣 10.41540 10.46780 -0.05240 -0.50058 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元 10.01920 10.02670 -0.00750 -0.07480 瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣 10.12980 10.13970 -0.00990 -0.09764 瀚亞中小型股基金 19.52000 19.50000 0.02000 0.10256 瀚亞中國A股基金-人民幣 11.93000 11.95000 -0.02000 -0.16736 瀚亞中國A股基金-新台幣 12.68000 12.69000 -0.01000 -0.07880 瀚亞巴西基金 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8.60000 8.60000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣 8.92000 8.92000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣 9.90000 9.91000 -0.01000 -0.10091 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣 8.93000 8.93000 0.00000 0.00000 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元 8.71000 8.72000 -0.01000 -0.11468 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣 9.00000 9.00000 0.00000 0.00000 瀚亞菁華基金 20.54000 20.49000 0.05000 0.24402 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 10.78800 10.79530 -0.00730 -0.06762 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 11.67550 11.71300 -0.03750 -0.32016 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 10.17730 10.18310 -0.00580 -0.05696 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 10.61050 10.57420 0.03630 0.34329 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.11160 8.11710 -0.00550 -0.06776 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.26200 8.28850 -0.02650 -0.31972 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.66990 8.67210 -0.00220 -0.02537 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.25950 8.26430 -0.00480 -0.05808 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.04580 8.01830 0.02750 0.34297 瀚亞電通網基金 14.30000 14.28000 0.02000 0.14006 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 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