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[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱                                                          108/06/18  108/06/17  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣A                 10.19890   10.19040   0.00850    0.08341
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-人民幣B                 10.05810   10.04970   0.00840    0.08358
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元A                   10.30500   10.30980  -0.00480   -0.04656
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-美元B                   10.16730   10.17200  -0.00470   -0.04621
大華銀2023年到期先進新興伊斯蘭國家債券基金-新台幣B                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-CNH B                       10.05440   10.05380   0.00060    0.00597
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-TWD B                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD A                       10.06350   10.06640  -0.00290   -0.02881
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-USD B                       10.06350   10.06640  -0.00290   -0.02881
大華銀三至五年機動到期新興市場債券基金-ZAR B                       10.10420   10.10690  -0.00270   -0.02671
大華銀多元特別收益平衡基金                                         10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
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中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣A                         10.52470   10.52490  -0.00020   -0.00190
中國信託2024年到期新興主權債券基金-人民幣B                         10.32830   10.32850  -0.00020   -0.00194
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元A                           10.44940   10.45100  -0.00160   -0.01531
中國信託2024年到期新興主權債券基金-美元B                           10.34070   10.34240  -0.00170   -0.01644
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股ETF基金                    22.13000   22.09000   0.04000    0.18108
中國信託MSCI中國外資自由投資50不含A及B股單日正向2倍ETF基金         22.36000   22.59000  -0.23000   -1.01815
中國信託中國5年期以上美元投資級公司債券ETF基金                     41.87990   41.86210   0.01780    0.04252
中國信託中國國債及政策性金融債7至10年期債券ETF基金                 40.26460   40.23940   0.02520    0.06263
中國信託六年到期新興主權債券基金-台幣                               9.73510    9.73420   0.00090    0.00925
中國信託六年到期新興主權債券基金-美元                              10.22810   10.22750   0.00060    0.00587
中國信託台灣活力基金                                               12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
中國信託全球不動產收益基金-人民幣B                                 10.82000   10.80000   0.02000    0.18519
中國信託全球不動產收益基金-台幣A                                   10.76000   10.71000   0.05000    0.46685
中國信託全球不動產收益基金-台幣B                                    9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
中國信託全球不動產收益基金-美元B                                   10.00000    9.98000   0.02000    0.20040
中國信託全球股票入息基金-配息型                                     9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
中國信託全球股票入息基金-累積型                                    10.02000   10.01000   0.01000    0.09990
中國信託全球短期高收益債券基金-人民幣B                             10.03890   10.04030  -0.00140   -0.01394
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣A                               10.21150   10.21300  -0.00150   -0.01469
中國信託全球短期高收益債券基金-台幣B                                9.16550    9.20530  -0.03980   -0.43236
中國信託全球短期高收益債券基金-美元A                               10.38370   10.38200   0.00170    0.01637
中國信託全球短期高收益債券基金-美元B                                9.28460    9.32200  -0.03740   -0.40120
中國信託多元入息平衡基金A(不配息)                                  11.41360   11.37260   0.04100    0.36052
中國信託多元入息平衡基金B(配息)                                     9.69350    9.68270   0.01080    0.11154
中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型)                              11.21540   11.26960  -0.05420   -0.48094
中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型)                               9.80310    9.87940  -0.07630   -0.77231
中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金                              43.52190   43.41280   0.10910    0.25131
中國信託彭博巴克萊10年期以上高評級美元公司債券ETF基金              44.80020   44.68170   0.11850    0.26521
中國信託彭博巴克萊10年期以上優先順位金融債券ETF基金                45.27930   45.18900   0.09030    0.19983
中國信託智能運動基金-台幣                                          10.72000   10.72000   0.00000    0.00000
中國信託智能運動基金-美元                                          10.20000   10.19000   0.01000    0.09814
中國信託智慧城市建設基金-台幣                                      10.06000   10.07000  -0.01000   -0.09930
中國信託智慧城市建設基金-美元                                       9.70000    9.70000   0.00000    0.00000
中國信託華盈貨幣市場基金                                           11.03140   11.03120   0.00020    0.00181
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣A                                 10.15440   10.16260  -0.00820   -0.08069
中國信託雄鷹新興市場債券基金-台幣B                                  9.37750    9.42440  -0.04690   -0.49764
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元A                                 10.28930   10.29580  -0.00650   -0.06313
中國信託雄鷹新興市場債券基金-美元B                                  9.49720    9.54300  -0.04580   -0.47993
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A                                     11.40000   11.34000   0.06000    0.52910
中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B                                     10.84000   10.80000   0.04000    0.37037
中國信託樂齡收益平衡基金-美元A                                     11.32000   11.25000   0.07000    0.62222
中國信託樂齡收益平衡基金-美元B                                     10.82000   10.78000   0.04000    0.37106
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元大10年期以上美元投資級公共事業電能債券ETF基金                    41.80190   41.74550   0.05640    0.13510
元大10年期以上美元投資級銀行債券ETF基金                            42.60430   42.49390   0.11040    0.25980
元大10年期以上美元投資級醫療保健債券ETF基金                        42.34940   42.22770   0.12170    0.28820
元大2001基金                                                       58.08000   58.02000   0.06000    0.10341
元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金                          45.36480   45.26300   0.10180    0.22491
元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金                             42.98770   42.96520   0.02250    0.05237
元大MSCI中國A股國際通ETF基金                                       20.32000   20.33000  -0.01000   -0.04919
元大人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.68350   11.68100   0.00250    0.02140
元大人民幣貨幣市場基金-新台幣                                      10.92290   10.92550  -0.00260   -0.02380
元大上證50基金                                                     32.32000   32.18000   0.14000    0.43505
元大大中華TMT基金-人民幣                                            9.81000    9.86000  -0.05000   -0.50710
元大大中華TMT基金-新台幣                                            8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
元大大中華價值指數基金-人民幣                                      13.12000   13.11000   0.01000    0.07628
元大大中華價值指數基金-美元                                        12.20200   12.18900   0.01300    0.10665
元大大中華價值指數基金-新台幣                                      16.83500   16.82300   0.01200    0.07133
元大大中華豐益平衡基金-人民幣                                      10.45900   10.46500  -0.00600   -0.05733
元大大中華豐益平衡基金-新台幣                                      10.20600   10.21700  -0.01100   -0.10766
元大中國平衡基金-人民幣                                             2.94000    2.95000  -0.01000   -0.33898
元大中國平衡基金-新台幣                                            13.33000   13.38000  -0.05000   -0.37369
元大中國國債及政策性金融債3至5年期債券ETF基金                      47.24280   47.20720   0.03560    0.07541
元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息                               10.94490   10.94590  -0.00100   -0.00914
元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息                                  9.97860    9.97960  -0.00100   -0.01002
元大中國機會債券基金-新台幣                                        10.21470   10.22030  -0.00560   -0.05479
元大巴西指數基金                                                    6.98000    6.99400  -0.01400   -0.20017
元大巴菲特基金                                                     25.22000   25.17000   0.05000    0.19865
元大日經225基金                                                    26.64000   26.83000  -0.19000   -0.70816
元大台商收成基金                                                   21.72000   21.71000   0.01000    0.04606
元大台灣50單日反向1倍基金                                          12.04000   12.06000  -0.02000   -0.16584
元大台灣50單日正向2倍基金                                          37.08000   36.97000   0.11000    0.29754
元大台灣中型100基金                                                31.29000   31.25000   0.04000    0.12800
元大台灣加權股價指數基金                                           24.86700   24.78300   0.08400    0.33894
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                           9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
元大台灣卓越50ETF連結基金-新台幣(B)配息                             9.97000    9.92000   0.05000    0.50403
元大台灣卓越50基金                                                 79.01000   78.57000   0.44000    0.56001
元大台灣金融基金                                                   17.98000   17.88000   0.10000    0.55928
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(A)不配息                          10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
元大台灣高股息ETF連結基金-新台幣(B)配息                            10.02000    9.94000   0.08000    0.80483
元大台灣高股息低波動ETF基金                                        30.77000   30.63000   0.14000    0.45707
元大台灣高股息基金                                                 26.10000   25.87000   0.23000    0.88906
元大台灣電子科技基金                                               33.20000   33.10000   0.10000    0.30211
元大全球ETF成長組合基金                                            10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
元大全球ETF穩健組合基金                                            14.98000   15.00000  -0.02000   -0.13333
元大全球人工智慧ETF基金                                            22.08000   22.10000  -0.02000   -0.09050
元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型                               13.71000   13.67000   0.04000    0.29261
元大全球不動產證券化基金(B)-配息型                                  9.44000    9.41000   0.03000    0.31881
元大全球不動產證券化基金-人民幣                                    13.27000   13.23000   0.04000    0.30234
元大全球不動產證券化基金-美元                                      12.36700   12.32700   0.04000    0.32449
元大全球公用能源效率基金-不配息型                                   8.52000    8.55000  -0.03000   -0.35088
元大全球公用能源效率基金-配息型                                     6.42000    6.45000  -0.03000   -0.46512
元大全球地產建設入息基金-不配息型                                   9.07000    9.04000   0.03000    0.33186
元大全球地產建設入息基金-配息型                                     6.99000    6.97000   0.02000    0.28694
元大全球股票入息基金-美元配息                                       8.34800    8.35400  -0.00600   -0.07182
元大全球股票入息基金-新台幣不配息                                   9.83000    9.84000  -0.01000   -0.10163
元大全球股票入息基金-新台幣配息                                     8.45000    8.45000   0.00000    0.00000
元大全球新興市場精選組合基金                                       13.37000   13.41000  -0.04000   -0.29828
元大全球農業商機基金                                               17.92000   18.02000  -0.10000   -0.55494
元大印尼指數基金                                                    9.52300    9.61200  -0.08900   -0.92593
元大印度指數基金                                                   10.22700   10.37300  -0.14600   -1.40750
元大印度基金                                                       12.98000   13.13000  -0.15000   -1.14242
元大多多基金                                                       16.15000   16.15000   0.00000    0.00000
元大多福基金                                                       49.66000   49.56000   0.10000    0.20178
元大亞太成長基金                                                    8.50000    8.54000  -0.04000   -0.46838
元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型                                9.21230    9.22960  -0.01730   -0.18744
元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型                                  7.38770    7.40160  -0.01390   -0.18780
元大亞太優質高股息100指數基金-美元(B)配息                           9.05700    9.07300  -0.01600   -0.17635
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(A)不配息                      10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(B)配息                         9.46000    9.48000  -0.02000   -0.21097
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣(I)                            10.00000   10.02000  -0.02000   -0.19960
元大亞太優質高股息100指數基金-澳幣(B)配息                          10.17200   10.16500   0.00700    0.06886
元大亞洲優選高收益債券基金-人民幣避險(B)配息                       10.14400   10.17160  -0.02760   -0.27134
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(A)不配息                           10.30890   10.33780  -0.02890   -0.27956
元大亞洲優選高收益債券基金-美元(B)配息                             10.13370   10.16200  -0.02830   -0.27849
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(A)不配息                         10.52220   10.55500  -0.03280   -0.31075
元大亞洲優選高收益債券基金-新台幣(B)配息                           10.34390   10.37610  -0.03220   -0.31033
元大卓越基金                                                       42.47000   42.40000   0.07000    0.16509
元大店頭基金                                                        7.77000    7.77000   0.00000    0.00000
元大美元貨幣市場基金-美元                                          10.45870   10.45810   0.00060    0.00574
元大美元貨幣市場基金-新台幣                                         9.98520    9.98210   0.00310    0.03106
元大美國政府1至3年期債券ETF基金                                    33.24970   33.27520  -0.02550   -0.07663
元大美國政府20年期(以上)債券基金                                   42.62110   42.53570   0.08540    0.20077
元大美國政府20年期(以上)債券單日反向1倍基金                        17.08870   17.13750  -0.04880   -0.28476
元大美國政府20年期(以上)債券單日正向2倍基金                        22.59690   22.48440   0.11250    0.50035
元大美國政府7至10年期債券基金                                      42.78010   42.77470   0.00540    0.01262
元大高科技基金                                                     17.99000   17.99000   0.00000    0.00000
元大得利貨幣市場基金                                               16.32240   16.32210   0.00030    0.00184
元大得寶貨幣市場基金                                               12.03010   12.02990   0.00020    0.00166
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(A)不配息                              10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
元大富櫃50ETF連結基金-新台幣(B)配息                                10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
元大富櫃50基金                                                     11.92000   11.92000   0.00000    0.00000
元大華夏中小基金                                                    7.01000    7.03000  -0.02000   -0.28450
元大新中國基金-人民幣                                               9.31000    9.32000  -0.01000   -0.10730
元大新中國基金-美元                                                 8.66800    8.67300  -0.00500   -0.05765
元大新中國基金-新台幣                                               8.82000    8.83000  -0.01000   -0.11325
元大新主流基金                                                     22.38000   22.39000  -0.01000   -0.04466
元大新東協平衡基金-美元                                             9.33600    9.37700  -0.04100   -0.43724
元大新東協平衡基金-新台幣                                           9.30000    9.34000  -0.04000   -0.42827
元大新興印尼機會債券基金-人民幣                                    10.61210   10.60270   0.00940    0.08866
元大新興印尼機會債券基金-美金                                       9.73140    9.72410   0.00730    0.07507
元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息                              11.14710   11.14210   0.00500    0.04487
元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息                                 9.27290    9.26880   0.00410    0.04423
元大新興亞洲美元債券基金-美元(A)不配息                             10.43860   10.44270  -0.00410   -0.03926
元大新興亞洲美元債券基金-美元(B)配息                                9.71660    9.72040  -0.00380   -0.03909
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(A)不配息                           10.83620   10.84380  -0.00760   -0.07009
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣(B)配息                             10.09520   10.10240  -0.00720   -0.07127
元大新興亞洲美元債券基金-新台幣避險(A)不配息                       10.01800   10.02330  -0.00530   -0.05288
元大新興亞洲基金                                                   10.73000   10.77000  -0.04000   -0.37140
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(A)不配息                          9.57200    9.56360   0.00840    0.08783
元大新興雙印四年到期債券基金-美元(B)配息                            8.97940    8.97150   0.00790    0.08806
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(A)不配息                       10.05360   10.04800   0.00560    0.05573
元大新興雙印四年到期債券基金-新台幣(B)配息                          9.44160    9.43630   0.00530    0.05617
元大萬泰貨幣市場基金                                               15.16100   15.16080   0.00020    0.00132
元大經貿基金                                                       34.78000   34.71000   0.07000    0.20167
元大實質多重資產基金-人民幣                                         8.79000    8.77000   0.02000    0.22805
元大實質多重資產基金-美元                                           8.02400    8.00800   0.01600    0.19980
元大實質多重資產基金-新台幣                                         8.65000    8.64000   0.01000    0.11574
元大滬深300單日反向1倍基金                                         13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
元大滬深300單日正向2倍基金                                         16.45000   16.38000   0.07000    0.42735
元大摩臺基金                                                       36.91000   36.73000   0.18000    0.49006
元大標普500基金                                                    27.58000   27.58000   0.00000    0.00000
元大標普500單日反向1倍基金                                         12.53000   12.54000  -0.01000   -0.07974
元大標普500單日正向2倍基金                                         35.23000   35.21000   0.02000    0.05680
元大標普美國高息特別股ETF基金                                      20.61000   20.59000   0.02000    0.09713
元大標智滬深300基金                                                17.58000   17.55000   0.03000    0.17094
元大歐洲50基金                                                     24.78000   24.77000   0.01000    0.04037
元大澳幣貨幣市場基金-新台幣                                         9.25840    9.30720  -0.04880   -0.52433
元大澳幣貨幣市場基金-澳幣                                          10.28860   10.28830   0.00030    0.00292
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
日盛MIT主流基金                                                    14.82000   14.80000   0.02000    0.13514
日盛上選基金                                                       32.32000   32.37000  -0.05000   -0.15446
日盛小而美基金                                                     16.86000   16.85000   0.01000    0.05935
日盛中國內需動力基金                                                9.24000    9.25000  -0.01000   -0.10811
日盛中國高收益債券基金(人民幣A)                                    12.36950   12.36890   0.00060    0.00485
日盛中國高收益債券基金(人民幣B)                                     9.94380    9.94340   0.00040    0.00402
日盛中國高收益債券基金(美元A)                                      12.55810   12.55600   0.00210    0.01673
日盛中國高收益債券基金(美元B)                                      10.09030   10.08860   0.00170    0.01685
日盛中國高收益債券基金(新台幣A)                                    11.45460   11.45460   0.00000    0.00000
日盛中國高收益債券基金(新台幣B)                                     9.18580    9.18580   0.00000    0.00000
日盛中國戰略A股基金(人民幣)                                         9.99000   10.02000  -0.03000   -0.29940
日盛中國戰略A股基金(美元)                                           9.43000    9.46000  -0.03000   -0.31712
日盛中國戰略A股基金(新台幣)                                         9.96000    9.99000  -0.03000   -0.30030
日盛中國豐收平衡基金(人民幣)                                       10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
日盛中國豐收平衡基金(美元)                                         10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
日盛中國豐收平衡基金(新台幣)                                       10.31000   10.33000  -0.02000   -0.19361
日盛日盛基金                                                       10.78000   10.77000   0.01000    0.09285
日盛目標收益組合基金(美元)                                          9.39000    9.39000   0.00000    0.00000
日盛目標收益組合基金(新台幣)                                        9.41000    9.41000   0.00000    0.00000
日盛全球抗暖化基金                                                 11.27000   11.30000  -0.03000   -0.26549
日盛全球高收益債券基金(美元 A)                                     10.44150   10.44030   0.00120    0.01149
日盛全球高收益債券基金(美元 B)                                      9.35600    9.39810  -0.04210   -0.44796
日盛全球高收益債券基金(新台幣 A)                                   10.30730   10.30810  -0.00080   -0.00776
日盛全球高收益債券基金(新台幣 B)                                    9.23610    9.27940  -0.04330   -0.46662
日盛全球智能車基金(美元)                                           10.13000   10.14000  -0.01000   -0.09862
日盛全球智能車基金(新臺幣)                                         10.35000   10.37000  -0.02000   -0.19286
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A)                                     2.50870    2.50840   0.00030    0.01196
日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B)                                     1.66250    1.66230   0.00020    0.01203
日盛亞洲高收益債券基金(美元A)                                       0.38610    0.38600   0.00010    0.02591
日盛亞洲高收益債券基金(美元B)                                       0.25640    0.25640   0.00000    0.00000
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A)                                    12.85690   12.85620   0.00070    0.00544
日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B)                                     8.40940    8.40890   0.00050    0.00595
日盛亞洲機會基金                                                    6.85000    6.87000  -0.02000   -0.29112
日盛首選基金                                                       16.36000   16.33000   0.03000    0.18371
日盛高科技基金                                                     16.99000   17.02000  -0.03000   -0.17626
日盛貨幣市場基金                                                   14.83140   14.83120   0.00020    0.00135
日盛新台商基金                                                     37.49000   37.45000   0.04000    0.10681
日盛精選五虎基金                                                   34.55000   34.43000   0.12000    0.34853
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
台新1699貨幣市場基金                                               13.54310   13.54290   0.00020    0.00148
台新2000高科技基金                                                 29.39000   29.59000  -0.20000   -0.67590
台新MSCI中國外資自由投資單日正向2倍ETF基金                          9.53000    9.46000   0.07000    0.73996
台新MSCI中國基金                                                   19.52000   19.52000   0.00000    0.00000
台新大眾貨幣市場基金                                               14.21980   14.21960   0.00020    0.00141
台新中美貨幣市場基金-人民幣                                        10.50310   10.50080   0.00230    0.02190
台新中美貨幣市場基金-美元                                          10.51370   10.51280   0.00090    0.00856
台新中美貨幣市場基金-新台幣                                        10.32210   10.32450  -0.00240   -0.02325
台新中國通基金                                                     42.10000   42.30000  -0.20000   -0.47281
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-美元                 0.52090    0.52110  -0.00020   -0.03838
台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金-新臺幣              16.39300   16.40600  -0.01300   -0.07924
台新中國精選中小基金-美元                                           0.28450    0.28570  -0.00120   -0.42002
台新中國精選中小基金-新台幣                                         8.97000    9.01000  -0.04000   -0.44395
台新主流基金                                                       22.94000   23.02000  -0.08000   -0.34752
台新北美收益資產證券化基金(A)                                      23.78000   23.66000   0.12000    0.50719
台新北美收益資產證券化基金(A)-USD                                   0.75860    0.75460   0.00400    0.53008
台新北美收益資產證券化基金(B)                                      16.99000   16.91000   0.08000    0.47309
台新北美收益資產證券化基金(B)-USD                                   0.54130    0.53840   0.00290    0.53863
台新台灣中小基金                                                   32.37000   32.42000  -0.05000   -0.15423
台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣                            10.52650   10.53910  -0.01260   -0.11955
台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元                               9.69400    9.70610  -0.01210   -0.12466
台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣                             9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
台新全球不動產入息基金(累積型)-美元                                11.13830   11.15210  -0.01380   -0.12374
台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣                              10.75000   10.77000  -0.02000   -0.18570
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元                            10.06730   10.05520   0.01210    0.12034
台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣                           9.84000    9.83000   0.01000    0.10173
台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元                              11.19610   11.18270   0.01340    0.11983
台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣                            10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
台新印度基金                                                       14.95000   15.12000  -0.17000   -1.12434
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)                                    8.73340    8.73680  -0.00340   -0.03892
台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD                                0.28240    0.28240   0.00000    0.00000
台新亞澳高收益債券基金(累計型)                                     12.69680   12.70180  -0.00500   -0.03936
台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD                                  0.40530    0.40540  -0.00010   -0.02467
台新息收傘型基金之台新中國政策金融債券5年期以上ETF基金             40.00000   40.00000   0.00000    0.00000
台新息收傘型基金之台新美元銀行債券15年期以上ETF基金                40.23000   40.20000   0.03000    0.07463
台新真吉利貨幣市場基金                                             11.12830   11.12810   0.00020    0.00180
台新高股息平衡基金                                                 31.14670   31.18160  -0.03490   -0.11192
台新智慧生活基金-美元                                              10.48460   10.44250   0.04210    0.40316
台新智慧生活基金-新台幣                                            11.02000   10.98000   0.04000    0.36430
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-美元                           8.17270    8.17190   0.00080    0.00979
台新絲路機會高收益債券基金(月配息型)-新臺幣                         8.53830    8.54030  -0.00200   -0.02342
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-美元                             9.18840    9.18750   0.00090    0.00980
台新絲路機會高收益債券基金(累積型)-新臺幣                           9.61080    9.61300  -0.00220   -0.02289
台新新興市場債券基金(A類型)                                        11.50240   11.50370  -0.00130   -0.01130
台新新興市場債券基金(A類型)-USD                                     0.35940    0.35940   0.00000    0.00000
台新新興市場債券基金(B類型)                                         8.23120    8.23200  -0.00080   -0.00972
台新新興市場債券基金(B類型)-USD                                     0.27130    0.27120   0.00010    0.03687
台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金                          5.49000    5.50000  -0.01000   -0.18182
台新摩根大通新興市場投資等級美元債券ETF基金                        22.45000   22.46000  -0.01000   -0.04452
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－人民幣               10.22160   10.21940   0.00220    0.02153
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－美元                  9.93910    9.93820   0.00090    0.00906
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(月配息型)－新臺幣               10.12020   10.12170  -0.00150   -0.01482
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－人民幣                 10.22160   10.21940   0.00220    0.02153
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－美元                    9.93910    9.93820   0.00090    0.00906
台新優先順位資產抵押高收益債券基金(累積型)－新臺幣                 10.12020   10.12170  -0.00150   -0.01482
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
永豐10年期以上美元A級公司債券ETF基金                               41.49920   41.33640   0.16280    0.39384
永豐15年期以上美元A-BBB級金融業公司債券ETF基金                     41.18260   41.04260   0.14000    0.34111
永豐7至10年期中國政策性金融債券ETF基金                             39.95100   39.88570   0.06530    0.16372
永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型                                  11.34390   11.34190   0.00200    0.01763
永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型                                  10.24100   10.24160  -0.00060   -0.00586
永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型                                   9.24170    9.23990   0.00180    0.01948
永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型                                  10.81950   10.81740   0.00210    0.01941
永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型                                   7.89360    7.89380  -0.00020   -0.00253
永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型                                   9.31040    9.31070  -0.00030   -0.00322
永豐中小基金                                                       51.23000   50.98000   0.25000    0.49039
永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型                               1.79410    1.79390   0.00020    0.01115
永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型                               2.48480    2.48460   0.00020    0.00805
永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型                               8.27430    8.27560  -0.00130   -0.01571
永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型                              11.11810   11.11980  -0.00170   -0.01529
永豐中國經濟建設基金-人民幣類型                                     4.47000    4.48000  -0.01000   -0.22321
永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型                                    20.33000   20.37000  -0.04000   -0.19637
永豐主流品牌基金                                                   19.11000   19.13000  -0.02000   -0.10455
永豐永豐基金                                                       32.01000   31.93000   0.08000    0.25055
永豐全球多元入息基金-美元月配類型                                   9.12740    9.14920  -0.02180   -0.23827
永豐全球多元入息基金-美元累積類型                                   9.56080    9.58370  -0.02290   -0.23895
永豐全球多元入息基金-新臺幣月配類型                                 9.13920    9.16370  -0.02450   -0.26736
永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型                                 9.57600    9.60160  -0.02560   -0.26662
永豐亞洲民生消費基金                                               12.01000   12.08000  -0.07000   -0.57947
永豐高科技基金                                                     22.09000   22.06000   0.03000    0.13599
永豐貨幣市場基金                                                   13.93600   13.93580   0.00020    0.00144
永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型                             2.12000    2.11930   0.00070    0.03303
永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型                             2.60100    2.60020   0.00080    0.03077
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型                             7.86260    7.86200   0.00060    0.00763
永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型                            10.96440   10.96350   0.00090    0.00821
永豐新興高收雙債組合基金月配類型                                    7.20520    7.20770  -0.00250   -0.03469
永豐新興高收雙債組合基金累積類型                                   11.50230   11.50630  -0.00400   -0.03476
永豐滬深300紅利指數基金-人民幣類型                                 10.17000   10.13000   0.04000    0.39487
永豐滬深300紅利指數基金-美元類型                                    7.97000    7.94000   0.03000    0.37783
永豐滬深300紅利指數基金-新臺幣類型                                 18.58000   18.52000   0.06000    0.32397
永豐臺灣加權ETF基金                                                52.26000   52.06000   0.20000    0.38417
永豐領航科技基金                                                   35.86000   35.87000  -0.01000   -0.02788
永豐標普東南亞指數基金-美元類型                                    11.70000   11.76000  -0.06000   -0.51020
永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型                                  11.23000   11.28000  -0.05000   -0.44326
永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型                                      10.04000   10.08000  -0.04000   -0.39683
永豐歐洲50指數基金-歐元類型                                         9.90000    9.89000   0.01000    0.10111
永豐趨勢平衡基金                                                   40.03000   39.95000   0.08000    0.20025
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際人民幣貨幣市場基金                                         11.86710   11.86620   0.00090    0.00758
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-配息                       9.76520    9.75480   0.01040    0.10661
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(人民幣)-累積                      10.33390   10.32290   0.01100    0.10656
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-配息型                       9.83870    9.83820   0.00050    0.00508
兆豐國際三年到期新興亞洲債券基金(美元)-累積型                      10.24730   10.24690   0.00040    0.00390
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-配息型                         9.82080    9.81130   0.00950    0.09683
兆豐國際三年到期新興債券基金(人民幣)-累積型                        10.52010   10.51000   0.01010    0.09610
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-配息型                           9.85220    9.85290  -0.00070   -0.00710
兆豐國際三年到期新興債券基金(美元)-累積型                          10.34000   10.34050  -0.00050   -0.00484
兆豐國際大中華平衡基金(人民幣)                                     10.61000   10.63000  -0.02000   -0.18815
兆豐國際大中華平衡基金(台幣)                                        9.33000    9.34000  -0.01000   -0.10707
兆豐國際大中華平衡基金(美元)                                        9.92000    9.93000  -0.01000   -0.10070
兆豐國際中國A股基金(人民幣)                                        14.27000   14.30000  -0.03000   -0.20979
兆豐國際中國A股基金(台幣)                                          18.83000   18.87000  -0.04000   -0.21198
兆豐國際中國A股基金(美金)                                          18.56000   18.60000  -0.04000   -0.21505
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-配息型                    10.05290   10.05260   0.00030    0.00298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(人民幣)-累積型                    10.05290   10.05260   0.00030    0.00298
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-AI型                        10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-配息型                      10.02710   10.03120  -0.00410   -0.04087
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(台幣)-累積型                      10.02710   10.03120  -0.00410   -0.04087
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-配息型                    10.11190   10.10800   0.00390    0.03858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(南非幣)-累積型                    10.11190   10.10800   0.00390    0.03858
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-配息型                      10.05830   10.06070  -0.00240   -0.02386
兆豐國際丹麥資產擔保債券指數基金(美元)-累積型                      10.05830   10.06070  -0.00240   -0.02386
兆豐國際生命科學基金                                               15.22000   15.09000   0.13000    0.86150
兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣)                                  10.39750   10.40590  -0.00840   -0.08072
兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元)                                  10.52140   10.52730  -0.00590   -0.05604
兆豐國際全球基金                                                   30.88000   30.88000   0.00000    0.00000
兆豐國際美元貨幣市場基金(美元)                                     10.47090   10.47020   0.00070    0.00669
兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣)                                   10.34900   10.34580   0.00320    0.03093
兆豐國際國民基金                                                   21.29000   21.32000  -0.03000   -0.14071
兆豐國際第一基金                                                   12.77000   12.73000   0.04000    0.31422
兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型)                            10.72990   10.73340  -0.00350   -0.03261
兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型)                             8.24620    8.24880  -0.00260   -0.03152
兆豐國際萬全基金                                                   20.08000   20.05000   0.03000    0.14963
兆豐國際電子基金                                                   24.93000   24.84000   0.09000    0.36232
兆豐國際臺灣藍籌30ETF基金                                          21.50000   21.38000   0.12000    0.56127
兆豐國際臺灣藍籌30單日反向一倍ETF基金                              16.15000   16.17000  -0.02000   -0.12369
兆豐國際豐台灣基金                                                 33.19000   33.17000   0.02000    0.06030
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金                                           12.55260   12.55240   0.00020    0.00159
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合庫AI電動車及車聯網創新基金(TWD不配息)                             9.66000    9.65000   0.01000    0.10363
合庫AI電動車及車聯網創新基金(USD不配息)                             9.55000    9.54000   0.01000    0.10482
合庫六年到期新興市場債券基金A(CNY不配息)                           10.61860   10.61580   0.00280    0.02638
合庫六年到期新興市場債券基金A(TWD不配息)                           10.39570   10.39710  -0.00140   -0.01347
合庫六年到期新興市場債券基金A(USD不配息)                           10.61950   10.62120  -0.00170   -0.01601
合庫六年到期新興市場債券基金B(CNY配息)                             10.41120   10.40860   0.00260    0.02498
合庫六年到期新興市場債券基金B(TWD配息)                             10.49130   10.49270  -0.00140   -0.01334
合庫六年到期新興市場債券基金B(USD配息)                             10.48840   10.49010  -0.00170   -0.01621
合庫台灣基金                                                       10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
合庫全球高收益債券基金A類型                                        11.67420   11.67850  -0.00430   -0.03682
合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣)                                12.54340   12.54400  -0.00060   -0.00478
合庫全球高收益債券基金A類型(美元)                                  11.19720   11.19910  -0.00190   -0.01697
合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣)                                  11.98070   11.98210  -0.00140   -0.01168
合庫全球高收益債券基金B類型                                         8.15480    8.15780  -0.00300   -0.03677
合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣)                                 9.36210    9.36240  -0.00030   -0.00320
合庫全球高收益債券基金B類型(美元)                                   9.05660    9.05810  -0.00150   -0.01656
合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣)                                   8.79750    8.79910  -0.00160   -0.01818
合庫全球高收益債券基金C類型(美元)                                   9.21630    9.21780  -0.00150   -0.01627
合庫全球高股息基金A(TWD不配息)                                     10.56000   10.60000  -0.04000   -0.37736
合庫全球高股息基金A(USD不配息)                                     11.09000   11.12000  -0.03000   -0.26978
合庫全球高股息基金B(TWD配息)                                        9.44000    9.47000  -0.03000   -0.31679
合庫全球高股息基金B(USD配息)                                       10.07000   10.10000  -0.03000   -0.29703
合庫全球新興市場基金                                                9.34000    9.39000  -0.05000   -0.53248
合庫多元入息組合基金-A類(TWD不配息)                                10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-A類(USD不配息)                                10.31000   10.31000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(TWD配息)                                   9.09000    9.09000   0.00000    0.00000
合庫多元入息組合基金-B類(USD配息)                                   9.30000    9.30000   0.00000    0.00000
合庫貨幣市場基金                                                   10.17000   10.16990   0.00010    0.00098
合庫新興多重收益基金A(AUD不配息)                                    9.82770    9.82490   0.00280    0.02850
合庫新興多重收益基金A(USD不配息)                                   10.11420   10.11330   0.00090    0.00890
合庫新興多重收益基金A類型                                          10.47970   10.48050  -0.00080   -0.00763
合庫新興多重收益基金A類型(人民幣)                                  11.92640   11.92410   0.00230    0.01929
合庫新興多重收益基金A類型(南非幣)                                  15.00480   15.00280   0.00200    0.01333
合庫新興多重收益基金B(AUD配息)                                      8.64060    8.63900   0.00160    0.01852
合庫新興多重收益基金B(USD配息)                                      9.45260    9.45150   0.00110    0.01164
合庫新興多重收益基金B類型                                           7.90360    7.90420  -0.00060   -0.00759
合庫新興多重收益基金B類型(人民幣)                                   8.62990    8.62820   0.00170    0.01970
合庫新興多重收益基金B類型(南非幣)                                  10.44650   10.44510   0.00140    0.01340
合庫標普利變特別股收益指數基金A(CNY不配息)                         10.42000   10.40000   0.02000    0.19231
合庫標普利變特別股收益指數基金A(TWD不配息)                         10.58000   10.57000   0.01000    0.09461
合庫標普利變特別股收益指數基金A(USD不配息)                         10.30000   10.29000   0.01000    0.09718
合庫標普利變特別股收益指數基金B(CNY配息)                            9.65000    9.64000   0.01000    0.10373
合庫標普利變特別股收益指數基金B(TWD配息)                            9.96000    9.95000   0.01000    0.10050
合庫標普利變特別股收益指數基金B(USD配息)                            9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
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安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 美元                          10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 月配息 新臺幣                         9.88000    9.88000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 美元                            10.40000   10.40000   0.00000    0.00000
安本標準360多重資產收益基金 A 累積 新臺幣                          10.21000   10.21000   0.00000    0.00000
安本標準兩岸價值基金 人民幣                                        11.12000   11.10000   0.02000    0.18018
安本標準兩岸價值基金 美元                                          10.84000   10.82000   0.02000    0.18484
安本標準兩岸價值基金 新臺幣                                        11.18000   11.16000   0.02000    0.17921
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息人民幣避險                      10.03450   10.03160   0.00290    0.02891
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息美元避險                        10.04500   10.04460   0.00040    0.00398
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息新臺幣                           9.91820    9.93670  -0.01850   -0.18618
安本標準澳洲優選債券收益基金A月配息澳幣                            10.02440   10.02390   0.00050    0.00499
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積人民幣避險                        10.03450   10.03160   0.00290    0.02891
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積美元避險                          10.04500   10.04460   0.00040    0.00398
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積新臺幣                             9.91820    9.93670  -0.01850   -0.18618
安本標準澳洲優選債券收益基金A累積澳幣                              10.02440   10.02380   0.00060    0.00599
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安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-美元                      9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS 50組合基金-新臺幣                   10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-美元                     9.57000    9.58000  -0.01000   -0.10438
安聯DMAS全球傘型基金之安聯DMAS核心組合基金-新臺幣                  10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.20220   11.20060   0.00160    0.01428
安聯人民幣貨幣市場基金-美元                                         9.99150    9.98780   0.00370    0.03705
安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.09280   10.09230   0.00050    0.00495
安聯中國東協基金                                                   15.37000   15.42000  -0.05000   -0.32425
安聯中國策略基金-美元                                              11.29000   11.30000  -0.01000   -0.08850
安聯中國策略基金-新臺幣                                            15.00000   15.01000  -0.01000   -0.06662
安聯中華新思路基金-人民幣                                          14.10000   14.10000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-美元                                            13.02000   13.02000   0.00000    0.00000
安聯中華新思路基金-新臺幣                                          12.49000   12.50000  -0.01000   -0.08000
安聯台灣大壩基金                                                   28.21000   28.12000   0.09000    0.32006
安聯台灣科技基金                                                   46.88000   47.07000  -0.19000   -0.40365
安聯台灣貨幣市場基金                                               12.54360   12.54340   0.00020    0.00159
安聯台灣智慧基金                                                   31.41000   31.44000  -0.03000   -0.09542
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.64400   10.64570  -0.00170   -0.01597
安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        15.76100   15.76610  -0.00510   -0.03235
安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.84350    9.84670  -0.00320   -0.03250
安聯四季成長組合基金-美元                                          11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
安聯四季成長組合基金-新臺幣                                        11.93000   11.93000   0.00000    0.00000
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣                        13.08320   13.07910   0.00410    0.03135
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元                          10.69990   10.70090  -0.00100   -0.00935
安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        12.77980   12.78230  -0.00250   -0.01956
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.53500    9.53210   0.00290    0.03042
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.46840    9.46930  -0.00090   -0.00950
安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.03200    9.03380  -0.00180   -0.01993
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣                      10.14210   10.13870   0.00340    0.03353
安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣                      10.22720   10.22920  -0.00200   -0.01955
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元                          11.28000   11.28000   0.00000    0.00000
安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣                        11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣                      10.80000   10.81000  -0.01000   -0.09251
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元                         9.91000    9.92000  -0.01000   -0.10081
安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元                              11.21000   11.21000   0.00000    0.00000
安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣                            10.93000   10.94000  -0.01000   -0.09141
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元                             9.62000    9.63000  -0.01000   -0.10384
安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣                           9.42000    9.43000  -0.01000   -0.10604
安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣                                12.41530   12.41550  -0.00020   -0.00161
安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元                                  11.26200   11.26230  -0.00030   -0.00266
安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣                                10.89550   10.89660  -0.00110   -0.01009
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣                               8.63620    8.63640  -0.00020   -0.00232
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元                                 8.48630    8.48660  -0.00030   -0.00353
安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣                               8.18360    8.18440  -0.00080   -0.00977
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣                              10.24740   10.24780  -0.00040   -0.00390
安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣                              10.17260   10.17370  -0.00110   -0.01081
安聯全球人口趨勢基金                                               12.46000   12.52000  -0.06000   -0.47923
安聯全球生技趨勢基金-美元                                           8.98000    8.71000   0.27000    3.09989
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                        34.53000   33.49000   1.04000    3.10540
安聯全球油礦金趨勢基金                                              8.00000    8.00000   0.00000    0.00000
安聯全球債券基金-A類型(累積)                                       12.45580   12.46780  -0.01200   -0.09625
安聯全球債券基金-B類型(月配息)                                     10.56970   10.57980  -0.01010   -0.09546
安聯全球新興市場基金                                               17.21000   17.22000  -0.01000   -0.05807
安聯全球農金趨勢基金                                                9.13000    9.24000  -0.11000   -1.19048
安聯全球綠能趨勢基金                                                9.17000    9.21000  -0.04000   -0.43431
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-人民幣                     10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
安聯收益成長多重資產基金- N類型(月配息)-新臺幣                     10.95000   10.93000   0.02000    0.18298
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣                        10.70000   10.68000   0.02000    0.18727
安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣                        10.31000   10.29000   0.02000    0.19436
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣                       9.62000    9.60000   0.02000    0.20833
安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣                       9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
安聯亞洲動態策略基金                                               21.90000   22.01000  -0.11000   -0.49977
安聯美國短年期高收益債券基金- A類型(累積)-美元                     10.04690   10.05180  -0.00490   -0.04875
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-人民幣                 10.05240   10.05500  -0.00260   -0.02586
安聯美國短年期高收益債券基金- B類型(月配息)-美元                   10.04680   10.05160  -0.00480   -0.04775
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-人民幣                 10.05500   10.05750  -0.00250   -0.02486
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-美元                   10.04980   10.05460  -0.00480   -0.04774
安聯美國短年期高收益債券基金- N類型(月配息)-新臺幣                 10.02800   10.03440  -0.00640   -0.06378
安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣                    10.02800   10.03440  -0.00640   -0.06378
安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣                  10.02800   10.03440  -0.00640   -0.06378
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
宏利三年到期亞洲新興債券基金A類型                                  10.53020   10.53040  -0.00020   -0.00190
宏利三年到期亞洲新興債券基金C類型                                  10.11640   10.11660  -0.00020   -0.00198
宏利中國高收益債券基金-A類型(人民幣)                               89.91870   89.88510   0.03360    0.03738
宏利中國高收益債券基金-A類型(美元)                                 13.24270   13.23980   0.00290    0.02190
宏利中國高收益債券基金-B類型(人民幣)                               68.22910   68.20650   0.02260    0.03313
宏利中國高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.92220    9.92000   0.00220    0.02218
宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣)                                  2.72210    2.72310  -0.00100   -0.03672
宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣)                                 10.93300   10.94080  -0.00780   -0.07129
宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣)                                  2.28420    2.28500  -0.00080   -0.03501
宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.89510    8.90130  -0.00620   -0.06965
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型                                 10.42570   10.42840  -0.00270   -0.02589
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                     10.22100   10.21920   0.00180    0.01761
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                     10.56010   10.55890   0.00120    0.01136
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(美元)                           10.18270   10.18120   0.00150    0.01473
宏利六年到期新興市場債券基金-A類型(澳幣避險)                       10.23640   10.23550   0.00090    0.00879
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型                                 10.42470   10.42750  -0.00280   -0.02685
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                     10.21820   10.21640   0.00180    0.01762
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                     10.55950   10.55820   0.00130    0.01231
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(美元)                           10.18000   10.17920   0.00080    0.00786
宏利六年到期新興市場債券基金-B類型(澳幣避險)                       10.23540   10.23470   0.00070    0.00684
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(人民幣避險)                 10.11380   10.11250   0.00130    0.01286
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(南非幣避險)                 10.16450   10.16460  -0.00010   -0.00098
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-A類型(美元)                       10.10580   10.10590  -0.00010   -0.00099
宏利六年階梯到期新興市場債券基金A類型(新臺幣避險)                  10.07610   10.07660  -0.00050   -0.00496
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(人民幣避險)                 10.12530   10.12400   0.00130    0.01284
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)                 10.12430   10.12420   0.00010    0.00099
宏利六年階梯到期新興市場債券基金-B類型(美元)                       10.10580   10.10590  -0.00010   -0.00099
宏利六年階梯到期新興市場債券基金B類型(新臺幣避險)                  10.07700   10.07750  -0.00050   -0.00496
宏利台灣動力基金A類型                                              28.89000   28.82000   0.07000    0.24289
宏利台灣動力基金I類型                                              28.89000   28.82000   0.07000    0.24289
宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元)                                9.89890    9.89620   0.00270    0.02728
宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣)                              9.92210    9.92290  -0.00080   -0.00806
宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元)                                7.50710    7.50510   0.00200    0.02665
宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣)                              7.56090    7.56070   0.00020    0.00265
宏利全球動力股票基金(人民幣)                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
宏利全球動力股票基金(新臺幣)                                       11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
宏利全球債券組合基金                                               13.68790   13.68910  -0.00120   -0.00877
宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險)                              2.95910    2.96100  -0.00190   -0.06417
宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣)                                 12.35540   12.36610  -0.01070   -0.08653
宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣)                                  8.91450    8.92230  -0.00780   -0.08742
宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險)                              2.54450    2.54600  -0.00150   -0.05892
宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣)                                 11.56740   11.58010  -0.01270   -0.10967
宏利亞太中小企業基金(人民幣避險)                                    3.33830    3.35080  -0.01250   -0.37305
宏利亞太中小企業基金(美元)                                          0.53560    0.53760  -0.00200   -0.37202
宏利亞太中小企業基金(新臺幣)                                       15.20000   15.26000  -0.06000   -0.39318
宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                           12.21410   12.21620  -0.00210   -0.01719
宏利美元高收益債券基金-A類型(美元)                                 10.81050   10.81480  -0.00430   -0.03976
宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣)                               10.44320   10.44900  -0.00580   -0.05551
宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                            8.73350    8.73490  -0.00140   -0.01603
宏利美元高收益債券基金-B類型(美元)                                  8.36620    8.36940  -0.00320   -0.03823
宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣)                                8.28200    8.28690  -0.00490   -0.05913
宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險)                              8.18130    8.18410  -0.00280   -0.03421
宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)                                   10.22000   10.31000  -0.09000   -0.87294
宏利美國銀行機會基金(台幣)                                         10.39000   10.50000  -0.11000   -1.04762
宏利美國銀行機會基金(美元)                                         10.17000   10.26000  -0.09000   -0.87719
宏利特別股息收益基金-A類型(人民幣避險)                             10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
宏利特別股息收益基金-A類型(美元)                                   10.48000   10.47000   0.01000    0.09551
宏利特別股息收益基金-A類型(新臺幣)                                 10.59000   10.58000   0.01000    0.09452
宏利特別股息收益基金-B類型(人民幣避險)                             10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
宏利特別股息收益基金-B類型(美元)                                   10.09000   10.08000   0.01000    0.09921
宏利特別股息收益基金-B類型(新臺幣)                                 10.24000   10.23000   0.01000    0.09775
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                        2.95020    2.94750   0.00270    0.09160
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                              0.42690    0.42660   0.00030    0.07032
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           12.93140   12.92400   0.00740    0.05726
宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險)                          0.97330    0.97250   0.00080    0.08226
宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            7.46740    7.46310   0.00430    0.05762
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險)                        2.06270    2.06110   0.00160    0.07763
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元)                              0.29780    0.29760   0.00020    0.06720
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣)                            9.09570    9.09040   0.00530    0.05830
宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險)                          0.32930    0.32910   0.00020    0.06077
宏利萬利貨幣市場基金                                               13.68440   13.68430   0.00010    0.00073
宏利精選中華基金(人民幣避險)                                        2.37000    2.36000   0.01000    0.42373
宏利精選中華基金(新臺幣)                                           10.75000   10.73000   0.02000    0.18639
宏利臺灣股息收益基金A類型                                          24.65000   24.45000   0.20000    0.81800
宏利臺灣股息收益基金I類型                                          24.65000   24.45000   0.20000    0.81800
宏利澳幣保本基金                                                   12.63910   12.63970  -0.00060   -0.00475
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型                       10.00000   10.01000  -0.01000   -0.09990
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元月配類型                          9.81000    9.82000  -0.01000   -0.10183
貝萊德全方位資產收益組合基金－美元累積類型                         10.58000   10.59000  -0.01000   -0.09443
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣月配類型                       10.11000   10.12000  -0.01000   -0.09881
貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型                       10.91000   10.92000  -0.01000   -0.09158
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣）                  11.27000   11.29000  -0.02000   -0.17715
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元）                    11.25000   11.27000  -0.02000   -0.17746
貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣)                   11.15000   11.17000  -0.02000   -0.17905
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-人民幣月配類型                      10.91000   10.95000  -0.04000   -0.36530
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-美元月配類型                        10.40000   10.44000  -0.04000   -0.38314
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣月配類型                       9.66000    9.70000  -0.04000   -0.41237
貝萊德亞太智慧數據股票入息基金-新台幣累積類型                      11.95000   12.00000  -0.05000   -0.41667
貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型                           10.48200   10.47600   0.00600    0.05727
貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型                              9.63810    9.63270   0.00540    0.05606
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型                            9.26870    9.26640   0.00230    0.02482
貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型                           11.61990   11.61700   0.00290    0.02496
貝萊德亞美利加收益基金                                              9.39000    9.41000  -0.02000   -0.21254
貝萊德享退休系列2030目標日期組合基金                               10.24000   10.25000  -0.01000   -0.09756
貝萊德享退休系列2040目標日期組合基金                               10.03000   10.04000  -0.01000   -0.09960
貝萊德享退休系列2050目標日期組合基金                                9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
貝萊德新台幣基金                                                   12.96750   12.96730   0.00020    0.00154
貝萊德寶利基金                                                     26.10000   26.04000   0.06000    0.23041
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.48240   11.48010   0.00230    0.02003
保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.19480   10.19200   0.00280    0.02747
保德信大中華基金-人民幣                                             9.55000    9.56000  -0.01000   -0.10460
保德信大中華基金-美元                                               9.36000    9.36000   0.00000    0.00000
保德信大中華基金-新台幣                                            28.45000   28.47000  -0.02000   -0.07025
保德信中小型股基金                                                 43.29000   43.55000  -0.26000   -0.59701
保德信中國中小基金-人民幣                                           8.23000    8.27000  -0.04000   -0.48368
保德信中國中小基金-美元                                             7.87000    7.91000  -0.04000   -0.50569
保德信中國中小基金-新臺幣                                           7.76000    7.80000  -0.04000   -0.51282
保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型                                 9.76530    9.77180  -0.00650   -0.06652
保德信中國好時平衡基金-美元配息型                                   9.87710    9.88460  -0.00750   -0.07588
保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型                                 9.88090    9.88750  -0.00660   -0.06675
保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型                                10.90800   10.91530  -0.00730   -0.06688
保德信中國品牌基金-人民幣                                           9.74000    9.75000  -0.01000   -0.10256
保德信中國品牌基金-美元                                             9.71000    9.71000   0.00000    0.00000
保德信中國品牌基金-新臺幣                                          10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
保德信台商全方位基金                                               34.45000   34.38000   0.07000    0.20361
保德信全球中小基金-美元                                            10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信全球中小基金-新台幣                                          28.06000   28.09000  -0.03000   -0.10680
保德信全球消費商機基金                                             19.31000   19.24000   0.07000    0.36383
保德信全球基礎建設基金                                             13.75000   13.78000  -0.03000   -0.21771
保德信全球資源基金                                                  7.38000    7.37000   0.01000    0.13569
保德信全球醫療生化基金-美元                                         9.87000    9.72000   0.15000    1.54321
保德信全球醫療生化基金-新臺幣                                      33.45000   32.93000   0.52000    1.57911
保德信印度機會債券基金－美元月配息型                               10.46090   10.46170  -0.00080   -0.00765
保德信印度機會債券基金－美元累積型                                 10.76710   10.76790  -0.00080   -0.00743
保德信印度機會債券基金－新臺幣月配息型                             10.66410   10.66830  -0.00420   -0.03937
保德信印度機會債券基金－新臺幣累積型                               10.97540   10.97980  -0.00440   -0.04007
保德信多元收益組合基金-美元月配型                                   9.60950    9.62160  -0.01210   -0.12576
保德信多元收益組合基金-美元累積型                                  10.72250   10.73590  -0.01340   -0.12481
保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型                                 9.32870    9.34340  -0.01470   -0.15733
保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型                                10.38820   10.40450  -0.01630   -0.15666
保德信好時債組合基金-月配息型(B)                                    8.20500    8.21020  -0.00520   -0.06334
保德信好時債組合基金-累積型(A)                                     11.25310   11.26010  -0.00700   -0.06217
保德信亞太基金                                                     20.22000   20.26000  -0.04000   -0.19743
保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B)                              8.76940    8.77390  -0.00450   -0.05129
保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A)                               12.05970   12.06600  -0.00630   -0.05221
保德信店頭市場基金                                                 32.25000   32.38000  -0.13000   -0.40148
保德信拉丁美洲基金                                                  7.36000    7.40000  -0.04000   -0.54054
保德信金平衡基金                                                   29.43000   29.34000   0.09000    0.30675
保德信金滿意基金                                                   40.52000   40.51000   0.01000    0.02469
保德信科技島基金                                                   24.67000   24.74000  -0.07000   -0.28294
保德信高成長基金                                                   90.57000   90.70000  -0.13000   -0.14333
保德信第一基金                                                     25.08000   24.99000   0.09000    0.36014
保德信貨幣市場基金                                                 15.83410   15.83390   0.00020    0.00126
保德信策略成長ETF組合基金-美元                                     10.49080   10.50310  -0.01230   -0.11711
保德信策略成長ETF組合基金-新臺幣                                   10.90070   10.91690  -0.01620   -0.14839
保德信策略報酬ETF組合基金-美元                                     10.87830   10.89310  -0.01480   -0.13587
保德信策略報酬ETF組合基金-新臺幣                                   10.58370   10.60140  -0.01770   -0.16696
保德信新世紀基金                                                   10.33000   10.28000   0.05000    0.48638
保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B)                              8.20330    8.20730  -0.00400   -0.04874
保德信新興市場企業債券基金-美元月配息型(D)                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
保德信新興市場企業債券基金-美元累積型(C)                           10.26160   10.26640  -0.00480   -0.04675
保德信新興市場企業債券基金-累積型(A)                               11.58680   11.59240  -0.00560   -0.04831
保德信新興趨勢組合基金                                             10.80000   10.80000   0.00000    0.00000
保德信瑞騰基金                                                     15.62930   15.62940  -0.00010   -0.00064
保德信歐洲組合基金                                                 10.29000   10.35000  -0.06000   -0.57971
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-配息型             9.95250    9.95250   0.00000    0.00000
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金(美元)-累積型            10.43240   10.43090   0.00150    0.01438
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-配息型                   9.94630    9.94930  -0.00300   -0.03015
施羅德2021到期新興市場美元優選主權債券基金-累積型                  10.22090   10.22320  -0.00230   -0.02250
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-配息型                  10.01570   10.01650  -0.00080   -0.00799
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                  10.40780   10.40160   0.00620    0.05961
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.89150    9.89420  -0.00270   -0.02729
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.18910   10.19180  -0.00270   -0.02649
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-配息型                  10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
施羅德2022到期新興市場主權債券基金(新台幣)-累積型                  10.56700   10.57210  -0.00510   -0.04824
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-配息型              10.34690   10.34460   0.00230    0.02223
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61820   10.61760   0.00060    0.00565
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-配息型                10.24560   10.24820  -0.00260   -0.02537
施羅德2022到期新興市場優勢主權債券基金(美元)-累積型                10.47800   10.48000  -0.00200   -0.01908
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-配息型              10.18170   10.17570   0.00600    0.05896
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(人民幣)-累積型              10.61680   10.61400   0.00280    0.02638
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型                10.05060   10.05080  -0.00020   -0.00199
施羅德2022到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型                10.35690   10.35700  -0.00010   -0.00097
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(人民幣)-累積型                10.27150   10.26700   0.00450    0.04383
施羅德2024年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                  10.00160   10.00160   0.00000    0.00000
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-配息型              10.33520   10.33380   0.00140    0.01355
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.59820   10.59810   0.00010    0.00094
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-配息型              10.53880   10.54010  -0.00130   -0.01233
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(南非幣)-累積型              11.02260   11.02380  -0.00120   -0.01089
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-配息型                10.30520   10.30830  -0.00310   -0.03007
施羅德2024到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.51290   10.51600  -0.00310   -0.02948
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型              10.32190   10.32450  -0.00260   -0.02518
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型                10.35730   10.36210  -0.00480   -0.04632
施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型              10.54340   10.55170  -0.00830   -0.07866
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－配息型             10.33750   10.34080  -0.00330   -0.03191
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)－累積型             10.24120   10.24370  -0.00250   -0.02441
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－配息型             10.52890   10.53400  -0.00510   -0.04841
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)－累積型             10.52540   10.52980  -0.00440   -0.04179
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－配息型               10.13460   10.14190  -0.00730   -0.07198
施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)－累積型               10.13260   10.13990  -0.00730   -0.07199
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型                             1.97460    1.97440   0.00020    0.01013
施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型                             2.81960    2.81930   0.00030    0.01064
施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型                               0.29420    0.29420   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型                               0.45520    0.45520   0.00000    0.00000
施羅德中國高收益債券基金-分配型                                     8.42500    8.42750  -0.00250   -0.02966
施羅德中國高收益債券基金-累積型                                    12.26590   12.26880  -0.00290   -0.02364
施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型                                   9.68250    9.68420  -0.00170   -0.01755
施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型                                  12.27300   12.27490  -0.00190   -0.01548
施羅德中國債券基金(美元)-分配型                                     8.68940    8.69240  -0.00300   -0.03451
施羅德中國債券基金(美元)-累積型                                    11.06360   11.06740  -0.00380   -0.03434
施羅德六年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.74150   10.74570  -0.00420   -0.03909
施羅德六年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.63520   10.64150  -0.00630   -0.05920
施羅德台灣樂活中小基金-A類型                                       18.37000   18.19000   0.18000    0.98955
施羅德台灣樂活中小基金-C類型                                     3000.00000 3000.00000   0.00000    0.00000
施羅德台灣樂活中小基金-I類型                                     4244.94000 4203.70000  41.24000    0.98104
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型                            10.31840   10.31580   0.00260    0.02520
施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型                            11.13790   11.13620   0.00170    0.01527
施羅德四年到期主權債券基金-配息型                                  10.26740   10.26850  -0.00110   -0.01071
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-配息型                     9.90770    9.90690   0.00080    0.00808
施羅德四年到期新興市場主權債券基金(美元)-累積型                    10.45530   10.45450   0.00080    0.00765
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-配息型                           9.97880    9.98110  -0.00230   -0.02304
施羅德四年到期新興市場主權債券基金-累積型                          10.28240   10.28340  -0.00100   -0.00972
施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型                        10.28750   10.31490  -0.02740   -0.26564
施羅德全球策略高收益債券基金-分配                                   6.08770    6.10680  -0.01910   -0.31277
施羅德全球策略高收益債券基金-累積                                  11.09160   11.12640  -0.03480   -0.31277
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型                                       9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(人民幣)                              10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型(美元)                                 9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型                                      9.91000    9.91000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(人民幣)                             10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
柏瑞中國A股量化精選基金-N9類型(美元)                                9.71000    9.70000   0.01000    0.10309
柏瑞中國平衡基金-A類型                                             10.58140   10.58890  -0.00750   -0.07083
柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣)                                     11.45700   11.46110  -0.00410   -0.03577
柏瑞中國平衡基金-A類型(美元)                                       10.68260   10.68760  -0.00500   -0.04678
柏瑞中國平衡基金-B類型                                              9.14540    9.15190  -0.00650   -0.07102
柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣)                                      9.37060    9.37400  -0.00340   -0.03627
柏瑞中國平衡基金-B類型(美元)                                        9.24280    9.24710  -0.00430   -0.04650
柏瑞中國平衡基金-N類型                                             10.49920   10.50670  -0.00750   -0.07138
柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣)                                     10.85330   10.85720  -0.00390   -0.03592
柏瑞中國平衡基金-N類型(美元)                                       10.83200   10.83700  -0.00500   -0.04614
柏瑞五國金勢力建設基金                                              7.19000    7.25000  -0.06000   -0.82759
柏瑞巨人基金                                                       12.50000   12.40000   0.10000    0.80645
柏瑞巨輪貨幣市場基金                                               13.69540   13.69530   0.00010    0.00073
柏瑞全球金牌組合基金                                               16.72000   16.72000   0.00000    0.00000
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型                                   14.25220   14.25450  -0.00230   -0.01614
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣)                           12.49090   12.48960   0.00130    0.01041
柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元)                             13.07390   13.07320   0.00070    0.00535
柏瑞全球策略高收益債券基金-Bt類型                                   8.65360    8.65500  -0.00140   -0.01618
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型                                    6.80490    6.80600  -0.00110   -0.01616
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.65100    8.65010   0.00090    0.01040
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣)                            8.47450    8.47520  -0.00070   -0.00826
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元)                             10.70760   10.70700   0.00060    0.00560
柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣)                              8.37980    8.37480   0.00500    0.05970
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣)                          12.67630   12.67490   0.00140    0.01105
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣)                            12.34510   12.34710  -0.00200   -0.01620
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣)                          12.97340   12.97440  -0.00100   -0.00771
柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.90160   11.90100   0.00060    0.00504
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型                                    9.01880    9.02020  -0.00140   -0.01552
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.66930    9.66830   0.00100    0.01034
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣)                            9.68420    9.68490  -0.00070   -0.00723
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元)                              9.52000    9.51950   0.00050    0.00525
柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(澳幣)                              9.41110    9.40550   0.00560    0.05954
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型                                     10.69950   10.69580   0.00370    0.03459
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(人民幣)                             10.53220   10.52580   0.00640    0.06080
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(美元)                               10.36580   10.35980   0.00600    0.05792
柏瑞多重資產特別收益基金-A類型(澳幣)                               10.43510   10.42740   0.00770    0.07384
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型                                      9.91980    9.91640   0.00340    0.03429
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(人民幣)                              9.55460    9.54880   0.00580    0.06074
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(南非幣)                             10.59080   10.58540   0.00540    0.05101
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(美元)                                9.59520    9.58970   0.00550    0.05735
柏瑞多重資產特別收益基金-B類型(澳幣)                                9.66570    9.65860   0.00710    0.07351
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型                                    10.67960   10.67590   0.00370    0.03466
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(人民幣)                            10.53250   10.52610   0.00640    0.06080
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(美元)                              10.36610   10.36010   0.00600    0.05791
柏瑞多重資產特別收益基金-N9類型(澳幣)                              10.43600   10.42830   0.00770    0.07384
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型                                      9.91960    9.91620   0.00340    0.03429
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(人民幣)                              9.55480    9.54900   0.00580    0.06074
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(南非幣)                             10.76870   10.76320   0.00550    0.05110
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(美元)                                9.59520    9.58960   0.00560    0.05840
柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(澳幣)                                9.66600    9.65880   0.00720    0.07454
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型                                       11.40160   11.39860   0.00300    0.02632
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣)                               12.70820   12.70260   0.00560    0.04409
柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元)                                 12.01140   12.00580   0.00560    0.04664
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型                                        9.13370    9.13130   0.00240    0.02628
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣)                                9.76540    9.76100   0.00440    0.04508
柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元)                                  9.68250    9.67810   0.00440    0.04546
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型                                      11.09460   11.09160   0.00300    0.02705
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣)                              11.83340   11.82810   0.00530    0.04481
柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元)                                11.60400   11.59870   0.00530    0.04569
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型                                        9.13400    9.13150   0.00250    0.02738
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣)                                9.76590    9.76150   0.00440    0.04508
柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元)                                  9.68300    9.67850   0.00450    0.04649
柏瑞亞太高股息基金-A類型                                           13.19000   13.22000  -0.03000   -0.22693
柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣)                                   13.76000   13.79000  -0.03000   -0.21755
柏瑞亞太高股息基金-A類型(美元)                                      9.02000    9.04000  -0.02000   -0.22124
柏瑞亞太高股息基金-B類型                                            8.49000    8.51000  -0.02000   -0.23502
柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣)                                    9.09000    9.11000  -0.02000   -0.21954
柏瑞亞太高股息基金-N類型                                           11.21000   11.23000  -0.02000   -0.17809
柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣)                                   10.89000   10.91000  -0.02000   -0.18332
柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元)                                     11.16000   11.18000  -0.02000   -0.17889
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣)                                 12.61000   12.63000  -0.02000   -0.15835
柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣)                                   13.10000   13.12000  -0.02000   -0.15244
柏瑞拉丁美洲基金                                                   10.33000   10.36000  -0.03000   -0.28958
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型                                       12.05850   12.05440   0.00410    0.03401
柏瑞美國雙核心收益基金-A類型(美元)                                 10.17800   10.17250   0.00550    0.05407
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型                                        7.69640    7.69380   0.00260    0.03379
柏瑞美國雙核心收益基金-B類型(美元)                                 10.12140   10.11600   0.00540    0.05338
柏瑞特別股息收益基金-A類型                                         10.77000   10.76000   0.01000    0.09294
柏瑞特別股息收益基金-A類型(人民幣)                                 11.39000   11.38000   0.01000    0.08787
柏瑞特別股息收益基金-A類型(美元)                                   11.00000   10.99000   0.01000    0.09099
柏瑞特別股息收益基金-B類型                                          9.48000    9.48000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-B類型(人民幣)                                  9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
柏瑞特別股息收益基金-B類型(美元)                                    9.70000    9.69000   0.01000    0.10320
柏瑞特別股息收益基金-B類型(澳幣)                                    9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
柏瑞特別股息收益基金-N9類型                                        10.75000   10.75000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(人民幣)                                11.11000   11.10000   0.01000    0.09009
柏瑞特別股息收益基金-N9類型(美元)                                  10.79000   10.78000   0.01000    0.09276
柏瑞特別股息收益基金-N類型                                          9.57000    9.56000   0.01000    0.10460
柏瑞特別股息收益基金-N類型(人民幣)                                  9.47000    9.46000   0.01000    0.10571
柏瑞特別股息收益基金-N類型(美元)                                    9.56000    9.56000   0.00000    0.00000
柏瑞特別股息收益基金-N類型(澳幣)                                    9.70000    9.68000   0.02000    0.20661
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型                                 12.22220   12.22260  -0.00040   -0.00327
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)                         11.82220   11.82040   0.00180    0.01523
柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金)                           10.84290   10.84120   0.00170    0.01568
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型                                  8.56650    8.56690  -0.00040   -0.00467
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣)                          9.53790    9.53640   0.00150    0.01573
柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金)                            9.59130    9.58980   0.00150    0.01564
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣)                        11.37250   11.37070   0.00180    0.01583
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣)                          10.73280   10.73330  -0.00050   -0.00466
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金)                          10.82470   10.82310   0.00160    0.01478
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣)                          9.87870    9.87710   0.00160    0.01620
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣)                            9.25590    9.25630  -0.00040   -0.00432
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣)                          9.10580    9.10480   0.00100    0.01098
柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金)                            9.61740    9.61590   0.00150    0.01560
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型                                   12.61480   12.62120  -0.00640   -0.05071
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣)                           11.98200   11.98500  -0.00300   -0.02503
柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元)                             11.33930   11.34230  -0.00300   -0.02645
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型                                    7.12020    7.12380  -0.00360   -0.05053
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣)                            8.77760    8.77980  -0.00220   -0.02506
柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元)                              9.44470    9.44720  -0.00250   -0.02646
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣)                            10.84410   10.84960  -0.00550   -0.05069
柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元)                            11.35700   11.36000  -0.00300   -0.02641
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣)                            9.50600    9.50840  -0.00240   -0.02524
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣)                              9.08470    9.08930  -0.00460   -0.05061
柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元)                              9.64640    9.64900  -0.00260   -0.02695
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型                                     12.00010   12.00710  -0.00700   -0.05830
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣)                             12.65780   12.66300  -0.00520   -0.04106
柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元)                               11.54680   11.55150  -0.00470   -0.04069
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型                                      9.39100    9.39650  -0.00550   -0.05853
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣)                              9.93520    9.93920  -0.00400   -0.04024
柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元)                                9.93420    9.93820  -0.00400   -0.04025
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣)                            11.93070   11.93550  -0.00480   -0.04022
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣)                              10.70650   10.71270  -0.00620   -0.05788
柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元)                              11.00200   11.00650  -0.00450   -0.04088
柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型                                     9.95290    9.95870  -0.00580   -0.05824
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型                                      9.55580    9.56140  -0.00560   -0.05857
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣)                             10.17220   10.17640  -0.00420   -0.04127
柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元)                                9.67880    9.68270  -0.00390   -0.04028
柏瑞旗艦全球平衡組合基金                                           19.03000   19.04000  -0.01000   -0.05252
柏瑞旗艦全球成長組合基金                                           17.80000   17.82000  -0.02000   -0.11223
柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型                                     13.32060   13.32170  -0.00110   -0.00826
柏瑞環球多元資產基金-A類型                                         10.34060   10.34770  -0.00710   -0.06861
柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣)                                 11.28220   11.28580  -0.00360   -0.03190
柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣)                                 12.25400   12.26440  -0.01040   -0.08480
柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)                                   10.79350   10.79880  -0.00530   -0.04908
柏瑞環球多元資產基金-B類型                                          9.02530    9.03140  -0.00610   -0.06754
柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣)                                  9.51250    9.51560  -0.00310   -0.03258
柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣)                                  9.45740    9.46540  -0.00800   -0.08452
柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元)                                    9.46230    9.46690  -0.00460   -0.04859
柏瑞環球多元資產基金-N類型                                          9.15940    9.16560  -0.00620   -0.06764
柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)                                  9.31580    9.31880  -0.00300   -0.03219
柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)                                 11.30450   11.31410  -0.00960   -0.08485
柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元)                                    9.40550    9.41010  -0.00460   -0.04888
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金                            42.57360   42.49430   0.07930    0.18661
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金                        11.90000   11.92000  -0.02000   -0.16779
國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金                        30.65000   30.54000   0.11000    0.36018
國泰人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.77930   11.77700   0.00230    0.01953
國泰人民幣貨幣市場基金-美元                                         1.69500    1.69490   0.00010    0.00590
國泰大中華基金                                                     18.34000   18.35000  -0.01000   -0.05450
國泰小龍基金-美元I                                                  0.44760    0.44710   0.00050    0.11183
國泰小龍基金-新台幣                                                14.11000   14.09000   0.02000    0.14194
國泰中小成長基金-美元I                                              1.26000    1.26200  -0.00200   -0.15848
國泰中小成長基金-新台幣                                            39.72000   39.77000  -0.05000   -0.12572
國泰中國內需增長基金-人民幣                                         4.00850    4.01370  -0.00520   -0.12956
國泰中國內需增長基金-美元A                                          0.63190    0.63280  -0.00090   -0.14223
國泰中國內需增長基金-美元I                                          0.67530    0.67620  -0.00090   -0.13310
國泰中國內需增長基金-新台幣                                        18.23000   18.27000  -0.04000   -0.21894
國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金                               41.98560   41.96990   0.01570    0.03741
國泰中國高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.29640    2.29540   0.00100    0.04357
國泰中國高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.32680    0.32670   0.00010    0.03061
國泰中國高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.14100   10.13990   0.00110    0.01085
國泰中國高收益債券基金-新台幣B(配息)                                8.19300    8.19210   0.00090    0.01099
國泰中國新時代平衡基金-人民幣                                       2.28670    2.28920  -0.00250   -0.10921
國泰中國新時代平衡基金-美元                                         0.32770    0.32810  -0.00040   -0.12191
國泰中國新時代平衡基金-新台幣                                      10.36020   10.37610  -0.01590   -0.15324
國泰中國新興債券基金-美元                                           0.33890    0.33890   0.00000    0.00000
國泰中國新興債券基金-新台幣                                        10.50420   10.50850  -0.00430   -0.04092
國泰中國新興戰略基金-人民幣                                         3.87290    3.88520  -0.01230   -0.31659
國泰中國新興戰略基金-美元                                           0.55400    0.55590  -0.00190   -0.34179
國泰中國新興戰略基金-新台幣                                        17.61000   17.67000  -0.06000   -0.33956
國泰中港台基金-人民幣                                               2.90270    2.91060  -0.00790   -0.27142
國泰中港台基金-美元                                                 0.42040    0.42160  -0.00120   -0.28463
國泰中港台基金-新台幣                                              13.20000   13.25000  -0.05000   -0.37736
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣(不配息)                     9.89180    9.83570   0.05610    0.57037
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-美元(不配息)                      10.03840   10.04210  -0.00370   -0.03684
國泰六年階梯到期新興市場債券基金-新台幣(不配息)                    10.23710   10.24410  -0.00700   -0.06833
國泰日本ETF傘型基金之日經225基金                                   25.95000   26.15000  -0.20000   -0.76482
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金                       12.78000   12.69000   0.09000    0.70922
國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金                       30.95000   31.41000  -0.46000   -1.46450
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元A(不配息)                      0.34930    0.34910   0.00020    0.05729
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元B(配息)                        0.33080    0.33070   0.00010    0.03024
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-美元NB(配息)                       0.33150    0.33140   0.00010    0.03018
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣A(不配息)                   11.01840   11.01770   0.00070    0.00635
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣B(配息)                     10.44270   10.44190   0.00080    0.00766
國泰主順位資產抵押高收益債券基金-新台幣NB(配息)                    10.47140   10.47070   0.00070    0.00669
國泰台灣貨幣市場基金                                               12.45520   12.45510   0.00010    0.00080
國泰全球多重收益平衡基金-美元A(不配息)                              0.41360    0.41340   0.00020    0.04838
國泰全球多重收益平衡基金-美元B(配息型)                              0.36660    0.36650   0.00010    0.02729
國泰全球多重收益平衡基金-美元I(不配息)                              0.44120    0.44100   0.00020    0.04535
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息)                           11.04000   11.04000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息)                              9.64000    9.64000   0.00000    0.00000
國泰全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息)                              0.54560    0.54390   0.00170    0.31256
國泰全球高股息基金-人民幣                                           2.50470    2.51180  -0.00710   -0.28267
國泰全球高股息基金-美元                                             0.36170    0.36280  -0.00110   -0.30320
國泰全球高股息基金-新台幣                                          11.41000   11.45000  -0.04000   -0.34934
國泰全球高股息基金-澳幣                                             0.53050    0.53060  -0.00010   -0.01885
國泰全球基礎建設基金-美元                                           0.48200    0.48260  -0.00060   -0.12433
國泰全球基礎建設基金-新台幣                                        14.29000   14.31000  -0.02000   -0.13976
國泰全球資源基金-美元                                               0.16280    0.16330  -0.00050   -0.30618
國泰全球資源基金-新台幣                                             5.21000    5.23000  -0.02000   -0.38241
國泰全球積極組合基金-美元A(不配息)                                  0.59720    0.59540   0.00180    0.30232
國泰全球積極組合基金-新台幣A(不配息)                               18.82000   18.78000   0.04000    0.21299
國泰全球積極組合基金-新台幣B(配息)                                 18.39000   18.34000   0.05000    0.27263
國泰全球積極組合基金-澳幣A(不配息)                                  0.87150    0.86650   0.00500    0.57703
國泰低波動ETF傘型基金之美國標普500低波動高股息基金                 21.49000   21.48000   0.01000    0.04655
國泰低波動ETF傘型基金之臺灣低波動精選30基金                        22.07000   21.99000   0.08000    0.36380
國泰亞太入息平衡基金-人民幣A(不配息)                                2.47130    2.47580  -0.00450   -0.18176
國泰亞太入息平衡基金-美元A(不配息)                                  0.35780    0.35850  -0.00070   -0.19526
國泰亞太入息平衡基金-美元B(配息)                                    0.30870    0.30930  -0.00060   -0.19399
國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息)                               11.21660   11.24180  -0.02520   -0.22416
國泰亞太入息平衡基金-新台幣B(配息)                                  9.67540    9.69710  -0.02170   -0.22378
國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)                                  0.52130    0.52090   0.00040    0.07679
國泰亞洲成長基金-美元                                               0.39140    0.39180  -0.00040   -0.10209
國泰亞洲成長基金-新台幣                                            11.94000   11.96000  -0.02000   -0.16722
國泰科技生化基金                                                   30.78000   30.88000  -0.10000   -0.32383
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金                          29.12000   29.10000   0.02000    0.06873
國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金           12.70000   12.71000  -0.01000   -0.07868
國泰美國費城半導體基金                                             13.39000   13.47000  -0.08000   -0.59391
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金    44.47170   44.36180   0.10990    0.24774
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    17.47560   17.52640  -0.05080   -0.28985
國泰美國債券ETF傘型基金之彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日    23.02010   22.90400   0.11610    0.50690
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基   43.77710   43.68430   0.09280    0.21243
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等   45.00800   45.00490   0.00310    0.00689
國泰息收ETF傘型基金之彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金         43.79670   43.86970  -0.07300   -0.16640
國泰紐幣2021保本基金                                               12.78550   12.78680  -0.00130   -0.01017
國泰紐幣八年期保本基金                                             13.14830   13.14990  -0.00160   -0.01217
國泰紐幣保本基金                                                   12.72870   12.72710   0.00160    0.01257
國泰國泰基金-新台幣A                                               21.59000   21.57000   0.02000    0.09272
國泰國泰基金-新台幣I                                               21.59000   21.57000   0.02000    0.09272
國泰富時中國A50基金                                                21.18000   21.08000   0.10000    0.47438
國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金                   46.27850   46.14530   0.13320    0.28865
國泰智富ETF安鑫組合基金-美元A(不配息)                               0.34350    0.34360  -0.00010   -0.02910
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣A(不配息)                            10.77000   10.78000  -0.01000   -0.09276
國泰智富ETF安鑫組合基金-新台幣B(配息)                              10.25000   10.25000   0.00000    0.00000
國泰智富ETF安鑫組合基金-澳幣A(不配息)                               0.51120    0.50990   0.00130    0.25495
國泰策略高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.37240    0.37240   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.24220    0.24220   0.00000    0.00000
國泰策略高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             11.22130   11.22460  -0.00330   -0.02940
國泰策略高收益債券基金-新台幣B(配息)                                7.63430    7.63650  -0.00220   -0.02881
國泰新中國傘型基金之國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金       42.64190   42.62070   0.02120    0.04974
國泰新中國傘型基金之富時中國A150ETF基金                            20.26000   20.22000   0.04000    0.19782
國泰新興市場基金-美元                                               0.38150    0.38180  -0.00030   -0.07858
國泰新興市場基金-新台幣                                            12.02000   12.03000  -0.01000   -0.08313
國泰新興高收益債券基金-人民幣A(不配息)                              2.40420    2.40860  -0.00440   -0.18268
國泰新興高收益債券基金-人民幣B(配息)                                1.49300    1.49580  -0.00280   -0.18719
國泰新興高收益債券基金-美元A(不配息)                                0.35790    0.35860  -0.00070   -0.19520
國泰新興高收益債券基金-美元B(配息)                                  0.22440    0.22490  -0.00050   -0.22232
國泰新興高收益債券基金-美元I(不配息)                                0.34600    0.34670  -0.00070   -0.20190
國泰新興高收益債券基金-新台幣A(不配息)                             10.90700   10.93020  -0.02320   -0.21226
國泰新興高收益債券基金-新台幣B(配息)                                6.64540    6.65960  -0.01420   -0.21323
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級公用事業產業債券基金       44.02300   43.91550   0.10750    0.24479
國泰旗艦產業ETF傘型基金之15年期以上A等級科技產業債券基金           44.07340   43.97960   0.09380    0.21328
國泰旗艦產業ETF傘型基金之7-10年A等級金融產業債券基金               42.78810   42.75670   0.03140    0.07344
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金                   13.66000   13.67000  -0.01000   -0.07315
國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金                   34.30000   34.24000   0.06000    0.17523
國泰價值卓越基金                                                   13.65000   13.66000  -0.01000   -0.07321
國泰標普北美科技ETF基金                                            23.38000   23.28000   0.10000    0.42955
國泰歐洲精選基金-美元                                               0.34540    0.34470   0.00070    0.20308
國泰歐洲精選基金-新台幣                                            10.35000   10.33000   0.02000    0.19361
國泰優勢收益傘型基金之富時人民幣短期報酬ETF基金                    40.10310   40.11450  -0.01140   -0.02842
國泰趨勢ETF傘型基金之納斯達克全球人工智慧及機器人基金              22.26000   22.28000  -0.02000   -0.08977
國泰趨勢ETF傘型基金之富時新興市場基金                              19.64000   19.70000  -0.06000   -0.30457
國泰趨勢ETF傘型基金之臺韓科技基金                                  17.10000   17.04000   0.06000    0.35211
國泰豐益債券組合基金-美元                                           0.41090    0.41090   0.00000    0.00000
國泰豐益債券組合基金-新台幣                                        12.48090   12.48290  -0.00200   -0.01602
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                         10.55780   10.57110  -0.01330   -0.12581
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(美元)                           10.46790   10.48470  -0.01680   -0.16023
國票華頓三年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                         10.73740   10.75500  -0.01760   -0.16364
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                         10.34020   10.35330  -0.01310   -0.12653
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(美元)                           10.28640   10.30360  -0.01720   -0.16693
國票華頓三年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                         10.47830   10.49910  -0.02080   -0.19811
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(人民幣)                          9.98320    9.98850  -0.00530   -0.05306
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(南非幣)                          9.78300    9.79320  -0.01020   -0.10415
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(美元)                            9.96910    9.98820  -0.01910   -0.19123
國票華頓六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣)                          9.94080    9.96300  -0.02220   -0.22282
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(人民幣)                          9.98310    9.98840  -0.00530   -0.05306
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(南非幣)                          9.77830    9.78850  -0.01020   -0.10420
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(美元)                            9.96910    9.98820  -0.01910   -0.19123
國票華頓六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣)                          9.94080    9.96300  -0.02220   -0.22282
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣                                    11.42070   11.41870   0.00200    0.01752
第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                    10.15080   10.14990   0.00090    0.00887
第一金大中華基金                                                   25.29000   25.17000   0.12000    0.47676
第一金小型精選基金                                                 30.81000   30.73000   0.08000    0.26033
第一金中國世紀基金-人民幣                                          12.52000   12.54000  -0.02000   -0.15949
第一金中國世紀基金-美元                                             7.75850    7.76980  -0.01130   -0.14543
第一金中國世紀基金-美元-N                                           7.75880    7.77010  -0.01130   -0.14543
第一金中國世紀基金-新臺幣                                           9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
第一金中國世紀基金-新臺幣-N                                         9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
第一金中國高收益債券基金(配息型)-人民幣                             9.76280    9.76360  -0.00080   -0.00819
第一金中國高收益債券基金(配息型)-新臺幣                             8.42590    8.42960  -0.00370   -0.04389
第一金中國高收益債券基金(累積型)-人民幣                            11.25830   11.25920  -0.00090   -0.00799
第一金中國高收益債券基金(累積型)-新臺幣                             9.88200    9.88630  -0.00430   -0.04349
第一金中概平衡基金                                                 25.70000   25.66000   0.04000    0.15588
第一金台灣貨幣市場基金                                             15.31730   15.31700   0.00030    0.00196
第一金全家福貨幣市場基金                                          178.59600  178.59400   0.00200    0.00112
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元                              15.38920   15.36870   0.02050    0.13339
第一金全球AI FinTech金融科技基金-美元-N                            15.38880   15.36840   0.02040    0.13274
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣                            15.10000   15.09000   0.01000    0.06627
第一金全球AI FinTech金融科技基金-新臺幣-N                          15.11000   15.10000   0.01000    0.06623
第一金全球AI人工智慧基金-美元                                      10.47070   10.41350   0.05720    0.54929
第一金全球AI人工智慧基金-美元-N                                    10.46900   10.41170   0.05730    0.55034
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣                                    10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
第一金全球AI人工智慧基金-新臺幣-N                                  10.68000   10.63000   0.05000    0.47037
第一金全球AI精準醫療基金-美元                                      10.00590    9.91740   0.08850    0.89237
第一金全球AI精準醫療基金-美元-N                                    10.00590    9.91750   0.08840    0.89135
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣                                    10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N                                  10.41000   10.32000   0.09000    0.87209
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元                            13.19860   13.20310  -0.00450   -0.03408
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-美元-N                          13.21640   13.22080  -0.00440   -0.03328
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣                          12.73000   12.74000  -0.01000   -0.07849
第一金全球AI機器人及自動化產業基金-新臺幣-N                        12.75000   12.76000  -0.01000   -0.07837
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元                            9.80630    9.80960  -0.00330   -0.03364
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-美元-N                          9.80320    9.80650  -0.00330   -0.03365
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣                          9.50900    9.51430  -0.00530   -0.05571
第一金全球大四喜收益組合基金-配息型-新臺幣-N                        9.53350    9.53880  -0.00530   -0.05556
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-美元                           10.64290   10.64650  -0.00360   -0.03381
第一金全球大四喜收益組合基金-累積型-新臺幣                         10.35270   10.35850  -0.00580   -0.05599
第一金全球大趨勢基金                                               25.05000   25.05000   0.00000    0.00000
第一金全球不動產證券化基金A                                         9.41970    9.42380  -0.00410   -0.04351
第一金全球不動產證券化基金B                                         6.55140    6.55430  -0.00290   -0.04425
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元                   10.04640   10.07480  -0.02840   -0.28189
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-美元-N                 10.04660   10.07520  -0.02860   -0.28387
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣                  9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-配息型-新臺幣-N                9.65000    9.68000  -0.03000   -0.30992
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元                   10.87380   10.90470  -0.03090   -0.28336
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-美元-N                 10.87570   10.90670  -0.03100   -0.28423
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣                 10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金-累積型-新臺幣-N               10.45000   10.48000  -0.03000   -0.28626
第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型)                              8.54840    8.56480  -0.01640   -0.19148
第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型)                             10.44670   10.46680  -0.02010   -0.19204
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣                              9.30170    9.30030   0.00140    0.01505
第一金全球高收益債券基金-配息型-人民幣-N                            9.30010    9.29880   0.00130    0.01398
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元                                7.71230    7.71210   0.00020    0.00259
第一金全球高收益債券基金-配息型-美元-N                              7.70680    7.70650   0.00030    0.00389
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣                              8.54440    8.54530  -0.00090   -0.01053
第一金全球高收益債券基金-配息型-新臺幣-N                            8.54510    8.54600  -0.00090   -0.01053
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣                             11.52810   11.52640   0.00170    0.01475
第一金全球高收益債券基金-累積型-人民幣-N                           11.52900   11.52740   0.00160    0.01388
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元                               10.17440   10.17270   0.00170    0.01671
第一金全球高收益債券基金-累積型-美元-N                             10.17530   10.17490   0.00040    0.00393
第一金全球高收益債券基金-累積型-新臺幣                             15.02940   15.03090  -0.00150   -0.00998
第一金亞洲科技基金                                                 17.30000   17.38000  -0.08000   -0.46030
第一金亞洲新興市場基金                                             13.19000   13.30000  -0.11000   -0.82707
第一金店頭市場基金                                                  7.57000    7.56000   0.01000    0.13228
第一金創新趨勢基金                                                 20.73000   20.66000   0.07000    0.33882
第一金彭博巴克萊美國10年期以上金融債券指數ETF基金                  41.82520   41.75860   0.06660    0.15949
第一金彭博巴克萊美國10年期以上科技業公司債券指數ETF基金            41.83990   41.74280   0.09710    0.23261
第一金彭博巴克萊美國20年期以上公債指數ETF基金                      42.88020   42.77290   0.10730    0.25086
第一金電子基金                                                     31.39000   31.36000   0.03000    0.09566
第一金臺灣工業菁英30 ETF基金                                       18.24000   18.13000   0.11000    0.60673
第一金臺灣工業菁英30單日反向一倍 ETF基金                           18.72000   18.74000  -0.02000   -0.10672
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
統一NYSE FANG+ ETF基金                                             19.68000   19.35000   0.33000    1.70543
統一大中華中小基金(人民幣)                                          7.12000    7.14000  -0.02000   -0.28011
統一大中華中小基金(美元)                                            6.46000    6.48000  -0.02000   -0.30864
統一大中華中小基金(新台幣)                                          9.76000    9.79000  -0.03000   -0.30644
統一大東協高股息基金(人民幣)                                        9.90000    9.95000  -0.05000   -0.50251
統一大東協高股息基金(美元)                                          9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
統一大東協高股息基金(新台幣)                                        9.61000    9.67000  -0.06000   -0.62048
統一大滿貫基金-A類型                                               31.70000   31.66000   0.04000    0.12634
統一大滿貫基金-I類型                                               31.70000   31.66000   0.04000    0.12634
統一大龍印基金                                                     14.14000   14.19000  -0.05000   -0.35236
統一大龍騰中國基金(人民幣)                                          8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
統一大龍騰中國基金(美元)                                            7.85000    7.88000  -0.03000   -0.38071
統一大龍騰中國基金(新台幣)                                          9.11000    9.14000  -0.03000   -0.32823
統一中小基金                                                       22.05000   22.09000  -0.04000   -0.18108
統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣)                               9.93300    9.93190   0.00110    0.01108
統一中國高收益債券基金-月配型(美元)                                 9.16880    9.16710   0.00170    0.01854
統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣)                               9.01620    9.01710  -0.00090   -0.00998
統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣)                              12.38330   12.38200   0.00130    0.01050
統一中國高收益債券基金-累積型(美元)                                11.38130   11.37910   0.00220    0.01933
統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣)                              11.15490   11.15610  -0.00120   -0.01076
統一台灣動力基金                                                   16.57000   16.61000  -0.04000   -0.24082
統一全天候基金-A類型                                              100.54000  100.65000  -0.11000   -0.10929
統一全天候基金-I類型                                              101.04000  101.15000  -0.11000   -0.10875
統一全球動態多重資產基金-月配型(人民幣)                             8.12730    8.13790  -0.01060   -0.13025
統一全球動態多重資產基金-月配型(美元)                               7.78350    7.79310  -0.00960   -0.12319
統一全球動態多重資產基金-月配型(新台幣)                             7.93330    7.94550  -0.01220   -0.15355
統一全球動態多重資產基金-累積型(人民幣)                             8.72880    8.74020  -0.01140   -0.13043
統一全球動態多重資產基金-累積型(美元)                               8.36730    8.37760  -0.01030   -0.12295
統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣)                             8.52100    8.53420  -0.01320   -0.15467
統一全球債券組合基金                                               12.33010   12.33740  -0.00730   -0.05917
統一全球新科技基金(人民幣)                                         15.30000   15.34000  -0.04000   -0.26076
統一全球新科技基金(美元)                                           14.29000   14.33000  -0.04000   -0.27913
統一全球新科技基金(新台幣)                                         14.00000   14.04000  -0.04000   -0.28490
統一亞太基金                                                       24.14000   24.22000  -0.08000   -0.33031
統一亞洲大金磚基金                                                 12.17000   12.21000  -0.04000   -0.32760
統一奔騰基金                                                       53.98000   54.30000  -0.32000   -0.58932
統一強棒貨幣市場基金                                               16.72740   16.72710   0.00030    0.00179
統一強漢基金(人民幣)                                               10.15000   10.18000  -0.03000   -0.29470
統一強漢基金(美元)                                                  9.08000    9.11000  -0.03000   -0.32931
統一強漢基金(新台幣)                                               24.40000   24.48000  -0.08000   -0.32680
統一統信基金                                                       27.75000   27.87000  -0.12000   -0.43057
統一黑馬基金                                                       55.05000   55.33000  -0.28000   -0.50605
統一新亞洲科技能源基金                                             15.77000   15.88000  -0.11000   -0.69270
統一新興市場企業債券基金-月配型                                     8.10480    8.10510  -0.00030   -0.00370
統一新興市場企業債券基金-累積型                                    10.73770   10.73810  -0.00040   -0.00373
統一經建基金                                                       42.58000   42.62000  -0.04000   -0.09385
統一龍馬基金                                                       61.08000   61.16000  -0.08000   -0.13080
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
野村ｅ科技基金                                                     17.67000   17.67000   0.00000    0.00000
野村中小基金-S類型                                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村中小基金-累積類型                                              42.66000   42.70000  -0.04000   -0.09368
野村中國機會基金                                                   13.33000   13.36000  -0.03000   -0.22455
野村六年階梯到期新興市場債券基金-人民幣計價                        10.25810   10.26170  -0.00360   -0.03508
野村六年階梯到期新興市場債券基金-美元計價                          10.23980   10.24380  -0.00400   -0.03905
野村六年階梯到期新興市場債券基金-新臺幣計價                        10.42900   10.43700  -0.00800   -0.07665
野村巴西基金                                                        6.70000    6.70000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-S類型                                             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村日本領先基金-累積類型                                          11.28000   11.33000  -0.05000   -0.44131
野村台灣高股息基金                                                 24.01000   23.95000   0.06000    0.25052
野村台灣運籌基金                                                   33.82000   33.86000  -0.04000   -0.11813
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民幣計價                 9.86300    9.86210   0.00090    0.00913
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元計價                   9.77910    9.77690   0.00220    0.02250
野村四年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺幣計價                 9.84880    9.84820   0.00060    0.00609
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民幣計價                10.39330   10.39230   0.00100    0.00962
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元計價                  10.20420   10.20200   0.00220    0.02156
野村四年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺幣計價                10.02890   10.02830   0.00060    0.00598
野村平衡基金                                                       18.52000   18.51000   0.01000    0.05402
野村全球不動產證券化基金-S類型新臺幣計價                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價                           10.06000   10.03000   0.03000    0.29910
野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價                        10.28000   10.23000   0.05000    0.48876
野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價                           14.92000   14.86000   0.06000    0.40377
野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價                        12.18000   12.13000   0.05000    0.41220
野村全球生技醫療基金                                               17.04000   16.88000   0.16000    0.94787
野村全球金融收益基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村全球金融收益基金-月配N類型人民幣計價                           10.07190   10.07890  -0.00700   -0.06945
野村全球金融收益基金-月配N類型美元計價                             10.07310   10.07570  -0.00260   -0.02580
野村全球金融收益基金-月配N類型新臺幣計價                           10.07270   10.07730  -0.00460   -0.04565
野村全球金融收益基金-月配類型人民幣計價                            10.31480   10.32160  -0.00680   -0.06588
野村全球金融收益基金-月配類型美元計價                              10.28390   10.28690  -0.00300   -0.02916
野村全球金融收益基金-月配類型新臺幣計價                            10.28620   10.29170  -0.00550   -0.05344
野村全球金融收益基金-累積N類型新臺幣計價                           10.07270   10.07730  -0.00460   -0.04565
野村全球金融收益基金-累積類型人民幣計價                            10.62530   10.63240  -0.00710   -0.06678
野村全球金融收益基金-累積類型美元計價                              10.55510   10.55820  -0.00310   -0.02936
野村全球金融收益基金-累積類型新臺幣計價                            10.56000   10.56550  -0.00550   -0.05206
野村全球品牌基金                                                   29.12000   28.98000   0.14000    0.48309
野村全球高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金季配型新臺幣計價                                 12.83000   12.82000   0.01000    0.07800
野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價                              10.59000   10.59000   0.00000    0.00000
野村全球高股息基金累積型新臺幣計價                                 19.45000   19.44000   0.01000    0.05144
野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價                              11.91000   11.91000   0.00000    0.00000
野村全球短期收益基金-人民幣計價                                    10.83670   10.83690  -0.00020   -0.00185
野村全球短期收益基金-美元計價                                      10.87110   10.87200  -0.00090   -0.00828
野村全球短期收益基金-新臺幣計價                                    10.70430   10.70700  -0.00270   -0.02522
野村多元收益平衡基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價                             8.61100    8.61390  -0.00290   -0.03367
野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價                               8.42470    8.42530  -0.00060   -0.00712
野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價                             8.07080    8.07310  -0.00230   -0.02849
野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價                            10.90990   10.91360  -0.00370   -0.03390
野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價                              10.39760   10.39830  -0.00070   -0.00673
野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價                            10.05090   10.05380  -0.00290   -0.02884
野村成長基金                                                       28.58000   28.56000   0.02000    0.07003
野村亞太收益多重資產基金-月配類型人民幣計價                         8.23780    8.24820  -0.01040   -0.12609
野村亞太收益多重資產基金-月配類型美元計價                           8.25030    8.25890  -0.00860   -0.10413
野村亞太收益多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         8.55520    8.56640  -0.01120   -0.13074
野村亞太收益多重資產基金-累積類型人民幣計價                         9.39520    9.40700  -0.01180   -0.12544
野村亞太收益多重資產基金-累積類型美元計價                           9.26760    9.27730  -0.00970   -0.10456
野村亞太收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價                         9.59710    9.60960  -0.01250   -0.13008
野村亞太高股息基金-S類型新臺幣計價                                 10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價                                10.76000   10.76000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價                                  8.77000    8.79000  -0.02000   -0.22753
野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價                                10.79000   10.79000   0.00000    0.00000
野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價                                 12.69000   12.72000  -0.03000   -0.23585
野村亞太新興債券基金-月配N類型人民幣計價                           10.06200   10.06430  -0.00230   -0.02285
野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價                             10.06310   10.06200   0.00110    0.01093
野村亞太新興債券基金-月配N類型新臺幣計價                           10.06330   10.06470  -0.00140   -0.01391
野村亞太新興債券基金-月配類型人民幣計價                             9.50520    9.50720  -0.00200   -0.02104
野村亞太新興債券基金-月配類型美元計價                               9.59010    9.58920   0.00090    0.00939
野村亞太新興債券基金-月配類型新臺幣計價                             9.79650    9.79800  -0.00150   -0.01531
野村亞太新興債券基金-累積N類型新臺幣計價                           10.06330   10.06470  -0.00140   -0.01391
野村亞太新興債券基金-累積類型人民幣計價                            10.56840   10.57110  -0.00270   -0.02554
野村亞太新興債券基金-累積類型美元計價                              10.52440   10.52330   0.00110    0.01045
野村亞太新興債券基金-累積類型新臺幣計價                            10.75220   10.75370  -0.00150   -0.01395
野村亞太複合高收益債基金-S類型新臺幣計價                           10.04700   10.04700   0.00000    0.00000
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型人民幣計價                       10.05440   10.06380  -0.00940   -0.09340
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型美元計價                         10.04850   10.05520  -0.00670   -0.06663
野村亞太複合高收益債基金-月配N類型新臺幣計價                       10.05430   10.05600  -0.00170   -0.01691
野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價                           8.55940    8.56170  -0.00230   -0.02686
野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價                         9.11980    9.12830  -0.00850   -0.09312
野村亞太複合高收益債基金-月配類型美元計價                           8.98770    8.99310  -0.00540   -0.06005
野村亞太複合高收益債基金-累積N類型新臺幣計價                       10.05430   10.05600  -0.00170   -0.01691
野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價                          13.77710   13.78090  -0.00380   -0.02757
野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價                        12.83230   12.84430  -0.01200   -0.09343
野村亞太複合高收益債基金-累積類型美元計價                          10.39240   10.39870  -0.00630   -0.06058
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.46420   10.47210  -0.00790   -0.07544
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.44080   10.44690  -0.00610   -0.05839
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-季配類型    10.49230   10.50040  -0.00810   -0.07714
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.65490   10.66300  -0.00810   -0.07596
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.61330   10.61950  -0.00620   -0.05838
野村到期收益傘型基金之2024目標到期新興市場企業債券基金-累積類型    10.63510   10.64340  -0.00830   -0.07798
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-人民幣計價      10.55400   10.56020  -0.00620   -0.05871
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-美元計價        10.50360   10.50830  -0.00470   -0.04473
野村到期收益傘型基金之六年目標到期新興市場債券基金-新臺幣計價      10.77300   10.78100  -0.00800   -0.07420
野村美利堅高收益債基金-S類型新臺幣計價                             10.21160   10.21280  -0.00120   -0.01175
野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價                           9.86020    9.86360  -0.00340   -0.03447
野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價                             9.49420    9.49390   0.00030    0.00316
野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價                           9.04840    9.04990  -0.00150   -0.01657
野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價                          11.44180   11.44380  -0.00200   -0.01748
野村核心配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.23630   10.23360   0.00270    0.02638
野村核心配置多重資產基金-人民幣計價                                11.29010   11.28750   0.00260    0.02303
野村核心配置多重資產基金-美元計價                                  10.72510   10.72040   0.00470    0.04384
野村核心配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.56790   10.56520   0.00270    0.02556
野村泰國基金                                                       43.32000   43.61000  -0.29000   -0.66499
野村高科技基金                                                      9.28000    9.28000   0.00000    0.00000
野村動態配置多重資產基金-S類型新臺幣計價                           10.44870   10.45030  -0.00160   -0.01531
野村動態配置多重資產基金-月配類型人民幣計價                        10.01270   10.01360  -0.00090   -0.00899
野村動態配置多重資產基金-月配類型南非幣計價                        10.62820   10.65360  -0.02540   -0.23842
野村動態配置多重資產基金-月配類型美元計價                           9.42750    9.42720   0.00030    0.00318
野村動態配置多重資產基金-月配類型新臺幣計價                         9.50670    9.50870  -0.00200   -0.02103
野村動態配置多重資產基金-月配類型澳幣計價                           9.80090    9.79430   0.00660    0.06739
野村動態配置多重資產基金-累積類型人民幣計價                        11.91930   11.92030  -0.00100   -0.00839
野村動態配置多重資產基金-累積類型南非幣計價                        13.93680   13.97060  -0.03380   -0.24194
野村動態配置多重資產基金-累積類型美元計價                          10.84830   10.84800   0.00030    0.00277
野村動態配置多重資產基金-累積類型新臺幣計價                        10.94730   10.94960  -0.00230   -0.02101
野村動態配置多重資產基金-累積類型澳幣計價                          11.46290   11.45520   0.00770    0.06722
野村貨幣市場基金                                                   16.33270   16.33250   0.00020    0.00122
野村新馬基金                                                       15.21000   15.25000  -0.04000   -0.26230
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-S類型新臺幣計價         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-人民幣計價              10.30900   10.30430   0.00470    0.04561
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-美元計價                10.13780   10.13710   0.00070    0.00691
野村新興收益傘型基金之中國境內新興債券基金-累積類型新臺幣計價      10.40190   10.40430  -0.00240   -0.02307
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型人民    10.29590   10.30020  -0.00430   -0.04175
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型美元    10.24140   10.24500  -0.00360   -0.03514
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-季配類型新臺    10.27060   10.27570  -0.00510   -0.04963
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型人民    10.60370   10.60820  -0.00450   -0.04242
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型美元    10.51710   10.52080  -0.00370   -0.03517
野村新興收益傘型基金之五年階梯到期新興市場債券基金-累積類型新臺    10.59790   10.60310  -0.00520   -0.04904
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-S類型新臺幣計價     10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型人民幣計     9.86540    9.85280   0.01260    0.12788
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型美元計價     9.87020    9.85630   0.01390    0.14103
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-月配類型新臺幣計     9.84330    9.83150   0.01180    0.12002
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型人民幣計    10.37450   10.36130   0.01320    0.12740
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型美元計價    10.33080   10.31630   0.01450    0.14055
野村新興收益傘型基金之邊境市場高收益主權債基金-累積類型新臺幣計    10.30670   10.29430   0.01240    0.12046
野村新興高收益債組合基金-S類型                                     10.53850   10.54260  -0.00410   -0.03889
野村新興高收益債組合基金-月配型                                     7.96360    7.96690  -0.00330   -0.04142
野村新興高收益債組合基金-累積型                                    12.25650   12.26160  -0.00510   -0.04159
野村新興傘型基金之大俄羅斯基金                                      8.95000    8.97000  -0.02000   -0.22297
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.20930   10.20770   0.00160    0.01567
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.39850   10.42200  -0.02350   -0.22548
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.18140   10.18190  -0.00050   -0.00491
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.40390   10.40750  -0.00360   -0.03459
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.24700   10.25830  -0.01130   -0.11015
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.20970   10.20820   0.00150    0.01469
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.39870   10.42220  -0.02350   -0.22548
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.18240   10.18290  -0.00050   -0.00491
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.40700   10.41080  -0.00380   -0.03650
野村精選到期傘型基金之六年目標到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.24700   10.25830  -0.01130   -0.11015
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型人民    10.24330   10.24260   0.00070    0.00683
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型南非    10.43750   10.46170  -0.02420   -0.23132
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型美元    10.21520   10.21650  -0.00130   -0.01272
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型新臺    10.43800   10.44260  -0.00460   -0.04405
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-年配類型澳幣    10.28360   10.29560  -0.01200   -0.11655
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型人民    10.24330   10.24260   0.00070    0.00683
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型南非    10.43770   10.46190  -0.02420   -0.23132
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型美元    10.21650   10.21780  -0.00130   -0.01272
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型新臺    10.44280   10.44740  -0.00460   -0.04403
野村精選到期傘型基金之六年階梯到期亞太新興債券基金-累積類型澳幣    10.28420   10.29630  -0.01210   -0.11752
野村精選貨幣市場基金                                               12.11100   12.11090   0.00010    0.00083
野村歐洲中小成長基金-S類型新臺幣計價                               10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
野村歐洲中小成長基金-人民幣計價                                    11.61000   11.63000  -0.02000   -0.17197
野村歐洲中小成長基金-美元計價                                      10.87000   10.90000  -0.03000   -0.27523
野村歐洲中小成長基金-累積類型新臺幣計價                            10.33000   10.34000  -0.01000   -0.09671
野村歐洲高股息基金季配型                                            7.76000    7.76000   0.00000    0.00000
野村歐洲高股息基金累積型                                           11.08000   11.08000   0.00000    0.00000
野村積極成長基金                                                   12.10000   12.09000   0.01000    0.08271
野村優質基金-S類型新臺幣計價                                        9.21000    9.22000  -0.01000   -0.10846
野村優質基金-累積類型新臺幣計價                                    33.44000   33.46000  -0.02000   -0.05977
野村環球高收益債基金-S類型新臺幣計價                               10.61570   10.61800  -0.00230   -0.02166
野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價                             8.49580    8.49820  -0.00240   -0.02824
野村環球高收益債基金-月配類型美元計價                               7.83300    7.83350  -0.00050   -0.00638
野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價                             7.71660    7.71870  -0.00210   -0.02721
野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價                            12.13340   12.13700  -0.00360   -0.02966
野村環球高收益債基金-累積類型美元計價                              10.85980   10.86050  -0.00070   -0.00645
野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價                            10.73810   10.74090  -0.00280   -0.02607
野村環球基金-S類型新臺幣計價                                       11.55000   11.52000   0.03000    0.26042
野村環球基金-人民幣計價                                            17.25000   17.21000   0.04000    0.23242
野村環球基金-美元計價                                              13.39000   13.36000   0.03000    0.22455
野村環球基金-累積類型新臺幣計價                                    19.16000   19.12000   0.04000    0.20921
野村鴻利基金                                                       22.23000   22.22000   0.01000    0.04500
野村鴻揚貨幣市場基金                                               16.89880   16.89870   0.00010    0.00059
野村鴻運基金                                                       18.29000   18.31000  -0.02000   -0.10923
野村雙印傘型基金之印尼潛力基金                                     10.26000   10.35000  -0.09000   -0.86957
野村雙印傘型基金之印度潛力基金                                     14.05000   14.22000  -0.17000   -1.19550
野村鑫平衡組合基金-S類型                                           10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
野村鑫平衡組合基金-累積類型                                        15.25000   15.26000  -0.01000   -0.06553
野村鑫全球債券組合基金-S類型                                       10.65100   10.65110  -0.00010   -0.00094
野村鑫全球債券組合基金-累積類型                                    13.95140   13.95180  -0.00040   -0.00287
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
凱基2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.65720   10.65590   0.00130    0.01220
凱基2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.51390   10.51440  -0.00050   -0.00476
凱基2025到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.45910   10.46070  -0.00160   -0.01530
凱基2025到期新興市場債券基金(美元)                                 10.29040   10.29340  -0.00300   -0.02914
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(人民幣)                            9.98090    9.98060   0.00030    0.00301
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(美元)                              9.99930   10.00180  -0.00250   -0.02500
凱基2025階梯到期新興市場債券基金(新臺幣)                           10.02280   10.02880  -0.00600   -0.05983
凱基六年到期新興市場債券基金(台幣)                                 10.15160   10.14810   0.00350    0.03449
凱基六年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.26020   10.25610   0.00410    0.03998
凱基台商天下基金                                                   12.62000   12.62000   0.00000    0.00000
凱基台灣精五門基金                                                 20.07000   20.04000   0.03000    0.14970
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上科技業公司債券ETF基金       43.86360   43.75640   0.10720    0.24499
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基10年期以上新興市場BBB美元主權債及類   45.35210   45.35430  -0.00220   -0.00485
凱基全球息收ETF傘型基金之凱基3至10年期中國政策金融債券ETF基金      42.78720   42.77400   0.01320    0.03086
凱基全球高效平衡基?(台幣)                                          10.39000   10.40000  -0.01000   -0.09615
凱基全球高效平衡基?(台幣月配息)                                     9.57000    9.59000  -0.02000   -0.20855
凱基全球高效平衡基?(美元)                                          10.43030   10.44110  -0.01080   -0.10344
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基15年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基   44.00880   44.02270  -0.01390   -0.03157
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基20年期以上美元金融債券ETF基金         44.78320   44.66960   0.11360    0.25431
凱基多元收益ETF傘型基金之凱基25年期以上美國公債ETF基金             44.96350   44.84230   0.12120    0.27028
凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C                                     12.06000   12.09000  -0.03000   -0.24814
凱基亞洲護城河基金-美元計價B                                       10.80600   10.83150  -0.02550   -0.23542
凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A                                     10.89000   10.92000  -0.03000   -0.27473
凱基凱旋貨幣市場基金                                               11.59070   11.59060   0.00010    0.00086
凱基開創基金                                                       26.77000   26.73000   0.04000    0.14964
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                         22.60000   22.52000   0.08000    0.35524
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                         21.40800   21.32640   0.08160    0.38262
凱基新興市場中小基金-台幣計價A                                     16.82000   16.87000  -0.05000   -0.29638
凱基新興市場中小基金-美元計價B                                     15.70700   15.75120  -0.04420   -0.28061
凱基新興趨勢ETF組合基金                                             7.52000    7.54000  -0.02000   -0.26525
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元投資等級精選公司    40.20220   40.09100   0.11120    0.27737
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基15年期以上美元醫療保健及製藥債    40.44960   40.34970   0.09990    0.24759
凱基精選美元債券ETF傘型基金之凱基20年期以上AAA至AA級大型美元公司   40.29100   40.17520   0.11580    0.28824
凱基銀髮商機基金-人民幣計價C                                       11.44000   11.44000   0.00000    0.00000
凱基銀髮商機基金-美元計價B                                         11.04960   11.04920   0.00040    0.00362
凱基銀髮商機基金-新台幣計價A                                       10.82000   10.82000   0.00000    0.00000
凱基醫院及長照產業基金(美元)                                       12.06870   12.03760   0.03110    0.25836
凱基醫院及長照產業基金(新台幣)                                     12.65000   12.62000   0.03000    0.23772
凱基護城河基金-台幣計價A                                           12.93000   12.95000  -0.02000   -0.15444
凱基護城河基金-美元計價B                                           12.38550   12.39810  -0.01260   -0.10163
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(人民幣)                        9.99060    9.97090   0.01970    0.19757
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(美元)                          9.68310    9.66420   0.01890    0.19557
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣)                        9.92310    9.90680   0.01630    0.16453
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(人民幣)                        9.99050    9.97090   0.01960    0.19657
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(美元)                          9.68310    9.66420   0.01890    0.19557
富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-N類型(新台幣)                        9.92310    9.90680   0.01630    0.16453
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日反向一倍基金         12.84000   12.94000  -0.10000   -0.77280
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金         34.04000   33.57000   0.47000    1.40006
富邦NASDAQ-100基金                                                 32.17000   31.99000   0.18000    0.56268
富邦上証180基金                                                    30.89000   30.79000   0.10000    0.32478
富邦大中華成長基金-(美元)                                           0.18360    0.18360   0.00000    0.00000
富邦大中華成長基金-(新臺幣)                                         5.79000    5.79000   0.00000    0.00000
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金                    6.48000    6.49000  -0.01000   -0.15408
富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金                   43.07000   42.91000   0.16000    0.37287
富邦中國多重資產型基金-A類型(人民幣)                               11.76070   11.76560  -0.00490   -0.04165
富邦中國多重資產型基金-A類型(美元)                                 10.85070   10.85540  -0.00470   -0.04330
富邦中國多重資產型基金-A類型(新台幣)                               10.59480   10.60270  -0.00790   -0.07451
富邦中國多重資產型基金-B類型(人民幣)                                9.99360    9.99770  -0.00410   -0.04101
富邦中國多重資產型基金-B類型(美元)                                  9.14280    9.14670  -0.00390   -0.04264
富邦中國多重資產型基金-B類型(新台幣)                                8.93630    8.94300  -0.00670   -0.07492
富邦中國政策金融債券ETF基金                                        20.79840   20.79600   0.00240    0.01154
富邦中國貨幣市場基金-人民幣                                        11.62050   11.61800   0.00250    0.02152
富邦中國貨幣市場基金-新台幣                                        10.77300   10.77420  -0.00120   -0.01114
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣)             13.73130   13.73150  -0.00020   -0.00146
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元)                2.00600    2.00580   0.00020    0.00997
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣)              9.44370    9.44380  -0.00010   -0.00106
富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元)                1.42910    1.42900   0.00010    0.00700
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣)               12.29180   12.29630  -0.00450   -0.03660
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元)                  1.78950    1.79010  -0.00060   -0.03352
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣)               10.31100   10.31480  -0.00380   -0.03684
富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元)                  1.52190    1.52230  -0.00040   -0.02628
富邦六年到期新興市場債券基金-人民幣                                10.76810   10.76310   0.00500    0.04646
富邦六年到期新興市場債券基金-美元                                  10.71700   10.71610   0.00090    0.00840
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金                  15.68000   15.58000   0.10000    0.64185
富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金                  17.83000   18.08000  -0.25000   -1.38274
富邦日本東証基金                                                   19.72000   19.86000  -0.14000   -0.70493
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金                    45.84000   45.66000   0.18000    0.39422
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金                    46.07000   46.05000   0.02000    0.04343
富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金                    50.10000   49.86000   0.24000    0.48135
富邦台灣心基金                                                     20.47000   20.48000  -0.01000   -0.04883
富邦台灣釆吉50基金                                                 44.90000   44.67000   0.23000    0.51489
富邦台灣科技指數基金                                               50.70000   50.27000   0.43000    0.85538
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收   46.37850   46.29080   0.08770    0.18945
富邦全方位入息ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊優選1-5年高收益債券ETF    42.39830   42.38140   0.01690    0.03988
富邦全球不動產基金-(美元)                                           0.31240    0.31200   0.00040    0.12821
富邦全球不動產基金-(新台幣)                                        10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
富邦全球投資等級債券基金-A類型(人民幣)                              2.60520    2.60700  -0.00180   -0.06904
富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元)                                0.35340    0.35360  -0.00020   -0.05656
富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣)                             11.01920   11.02890  -0.00970   -0.08795
富邦全球投資等級債券基金-B類型(人民幣)                              2.22880    2.23030  -0.00150   -0.06726
富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元)                                0.33360    0.33380  -0.00020   -0.05992
富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣)                              9.36330    9.37150  -0.00820   -0.08750
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金                             24.81000   25.22000  -0.41000   -1.62569
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金                 13.90000   13.76000   0.14000    1.01744
富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金                 31.05000   31.79000  -0.74000   -2.32778
富邦吉祥貨幣市場基金                                               15.70180   15.70160   0.00020    0.00127
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國中証中小500ETF基金              17.48000   17.49000  -0.01000   -0.05718
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦中國美元投資等級債券ETF基金         41.62870   41.64680  -0.01810   -0.04346
富邦多元收益ⅡETF傘型基金之富邦全球金融業10年以上美元投等債券ET  F 42.87710   42.80250   0.07460    0.17429
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦中國政策金融債券0-1年ETF基金          41.33100   41.32510   0.00590    0.01428
富邦多元收益ETF傘型基金之富邦彭博巴克萊9-35年A級美元息收公司債券   44.71190   44.63960   0.07230    0.16196
富邦長紅基金                                                       57.17000   57.20000  -0.03000   -0.05245
富邦科技基金                                                       22.45000   22.45000   0.00000    0.00000
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券1-3年期基金           42.10900   42.14210  -0.03310   -0.07854
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券20年期以上基金        44.80580   44.71220   0.09360    0.20934
富邦美國政府債券ETF傘型基金之富邦美國政府債券7-10年期基金          40.38240   40.38050   0.00190    0.00471
富邦恒生國企ETF基金                                                20.46000   20.29000   0.17000    0.83785
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日反向一倍基金              14.02000   14.14000  -0.12000   -0.84866
富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金              26.27000   25.86000   0.41000    1.58546
富邦高成長基金                                                     22.08000   22.08000   0.00000    0.00000
富邦基金A類型                                                      12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
富邦基金I類型                                                      12.69000   12.68000   0.01000    0.07886
富邦深証100基金                                                     9.88000    9.83000   0.05000    0.50865
富邦富時歐洲ETF基金                                                20.79000   20.91000  -0.12000   -0.57389
富邦策略高收益債券基金-A類型(美元)                                  0.42650    0.42690  -0.00040   -0.09370
富邦策略高收益債券基金-A類型(新台幣)                               12.41090   12.42020  -0.00930   -0.07488
富邦策略高收益債券基金-B類型(新台幣)                                9.26740    9.27440  -0.00700   -0.07548
富邦策略高收益債券基金-C類型(美元)                                  0.30290    0.30320  -0.00030   -0.09894
富邦策略高收益債券基金-C類型(新台幣)                                8.48270    8.48900  -0.00630   -0.07421
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(美元)                               10.06640   10.07640  -0.01000   -0.09924
富邦新興雙印主權債券基金-A類型(新台幣)                             10.86460   10.87880  -0.01420   -0.13053
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(美元)                                9.39750    9.40680  -0.00930   -0.09886
富邦新興雙印主權債券基金-B類型(新台幣)                             10.13780   10.15110  -0.01330   -0.13102
富邦道瓊臺灣優質高息30ETF基金                                      18.46000   18.39000   0.07000    0.38064
富邦精準基金                                                       42.08000   42.08000   0.00000    0.00000
富邦精銳中小基金                                                   10.60000   10.60000   0.00000    0.00000
富邦臺灣中小A級動能50ETF基金                                       16.80000   16.86000  -0.06000   -0.35587
富邦臺灣公司治理100基金                                            20.87000   20.76000   0.11000    0.52987
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金               7.40000    7.41000  -0.01000   -0.13495
富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金              14.88000   14.87000   0.01000    0.06725
富邦標普美國特別股ETF基金                                          20.15000   20.15000   0.00000    0.00000
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(人民幣)                           10.52480   10.53720  -0.01240   -0.11768
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(美元)                             10.16930   10.17970  -0.01040   -0.10216
富邦歐亞絲路多重資產型基金-A類型(新台幣)                           10.57420   10.58940  -0.01520   -0.14354
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(人民幣)                           10.01420   10.02600  -0.01180   -0.11769
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(美元)                              9.63100    9.64080  -0.00980   -0.10165
富邦歐亞絲路多重資產型基金-B類型(新台幣)                            9.99960   10.01400  -0.01440   -0.14380
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富達台灣成長基金                                                   30.29000   30.16000   0.13000    0.43103
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型人民幣計價避險級別           9.93040    9.93150  -0.00110   -0.01108
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型美元計價級別                 9.91600    9.91900  -0.00300   -0.03024
富達全球多重資產收益組合基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.75350    9.75760  -0.00410   -0.04202
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型人民幣計價避險級別            10.21130   10.21260  -0.00130   -0.01273
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型美元計價級別                  10.20890   10.21190  -0.00300   -0.02938
富達全球多重資產收益組合基金A股累積型新臺幣計價級別                10.04580   10.05000  -0.00420   -0.04179
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型人民幣計價避險級別                 8.53550    8.52260   0.01290    0.15136
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型美元計價級別                       9.23580    9.22390   0.01190    0.12901
富達亞洲高收益債券基金A股月配息型新臺幣計價級別                     8.80320    8.79290   0.01030    0.11714
富達亞洲高收益債券基金A股累積型人民幣計價避險級別                  10.25460   10.23900   0.01560    0.15236
富達亞洲高收益債券基金A股累積型美元計價級別                        10.33860   10.32520   0.01340    0.12978
富達亞洲高收益債券基金A股累積型新臺幣計價級別                       9.87870    9.86710   0.01160    0.11756
富達亞洲高收益債券基金I股月配息型新臺幣計價級別                    10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
富達亞洲高收益債券基金I股累積型新臺幣計價級別                      10.02480   10.01260   0.01220    0.12185
富達亞洲總報酬基金A股月配息型人民幣計價避險級別                     8.62200    8.62020   0.00180    0.02088
富達亞洲總報酬基金A股月配息型美元計價級別                           9.90500    9.90510  -0.00010   -0.00101
富達亞洲總報酬基金A股月配息型新臺幣計價級別                         9.19240    9.19360  -0.00120   -0.01305
富達亞洲總報酬基金A股累積型人民幣計價避險級別                      11.38520   11.38290   0.00230    0.02021
富達亞洲總報酬基金A股累積型美元計價級別                            11.21680   11.21690  -0.00010   -0.00089
富達亞洲總報酬基金A股累積型新臺幣計價級別                          10.52800   10.52940  -0.00140   -0.01330
富達亞洲總報酬基金I 股月配息型新臺幣計價級別                        9.38900    9.38980  -0.00080   -0.00852
富達亞洲總報酬基金I 股累積型新臺幣計價級別                         10.34460   10.34460   0.00000    0.00000
富達卓越領航全球組合基金                                           15.37000   15.36000   0.01000    0.06510
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型人民幣避險計價級別           8.85530    8.85110   0.00420    0.04745
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型美元計價級別                 9.75940    9.75710   0.00230    0.02357
富達新興市場潛力企業債券基金A股月配息型新臺幣計價級別               9.26550    9.26440   0.00110    0.01187
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型人民幣避險計價級別            10.65060   10.64550   0.00510    0.04791
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型美元計價級別                  10.70140   10.69880   0.00260    0.02430
富達新興市場潛力企業債券基金A股累積型新臺幣計價級別                10.21990   10.21880   0.00110    0.01076
富達新興市場潛力企業債券基金I股月配息型新臺幣計價級別               9.40910    9.40750   0.00160    0.01701
富達新興市場潛力企業債券基金I股累積型新臺幣計價級別                10.28060   10.28060   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
富蘭克林華美中國消費基金-人民幣                                     8.61000    8.64000  -0.03000   -0.34722
富蘭克林華美中國消費基金-美元                                       9.16000    9.20000  -0.04000   -0.43478
富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣                                     8.23000    8.26000  -0.03000   -0.36320
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣                        7.19000    7.20000  -0.01000   -0.13889
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣N類型                   9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元                          8.17000    8.18000  -0.01000   -0.12225
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣                        8.16000    8.18000  -0.02000   -0.24450
富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣N類型                   9.23000    9.25000  -0.02000   -0.21622
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣                10.18460   10.18790  -0.00330   -0.03239
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元                   9.53620    9.53950  -0.00330   -0.03459
富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣                 9.11900    9.12380  -0.00480   -0.05261
富蘭克林華美中華基金                                               10.81000   10.85000  -0.04000   -0.36866
富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金                               20.92000   20.91000   0.01000    0.04782
富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金                                 21.37000   21.34000   0.03000    0.14058
富蘭克林華美全球成長基金-美元                                       9.87000    9.87000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美全球成長基金-新台幣                                     9.79000    9.80000  -0.01000   -0.10204
富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型                               8.06580    8.07470  -0.00890   -0.11022
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型                           9.09030    9.09780  -0.00750   -0.08244
富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型                          10.05690   10.06520  -0.00830   -0.08246
富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型                               9.66840    9.67910  -0.01070   -0.11055
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣A累積型                       11.50140   11.49130   0.01010    0.08789
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣B分配型                        8.65920    8.65160   0.00760    0.08785
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣C分配型                        8.83400    8.82620   0.00780    0.08837
富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣NC分配型                       9.92450    9.91570   0.00880    0.08875
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣A累積型                       14.21840   14.20600   0.01240    0.08729
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣B分配型                       10.30690   10.29790   0.00900    0.08740
富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣NC分配型                      10.33580   10.32680   0.00900    0.08715
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元A累積型                         10.51940   10.50990   0.00950    0.09039
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元B分配型                          7.61470    7.60780   0.00690    0.09070
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元C分配型                          8.95900    8.95100   0.00800    0.08938
富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元NC分配型                         9.95000    9.94110   0.00890    0.08953
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣A累積型                       11.23800   11.23110   0.00690    0.06144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣B分配型                        7.59810    7.59340   0.00470    0.06190
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣C分配型                        8.95680    8.95130   0.00550    0.06144
富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣NC分配型                      10.11370   10.10740   0.00630    0.06233
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣A累積型                         10.82520   10.80890   0.01630    0.15080
富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣B分配型                          7.66540    7.65380   0.01160    0.15156
富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型                                 8.20610    8.21060  -0.00450   -0.05481
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型                             9.21330    9.21610  -0.00280   -0.03038
富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型                            10.25850   10.26160  -0.00310   -0.03021
富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型                                13.02530   13.03250  -0.00720   -0.05525
富蘭克林華美全球醫療保健基金-美元                                   7.97000    7.93000   0.04000    0.50441
富蘭克林華美全球醫療保健基金-新台幣                                 8.37000    8.33000   0.04000    0.48019
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣分配型                           8.77000    8.78000  -0.01000   -0.11390
富蘭克林華美多重資產收益基金-人民幣累積型                          10.70000   10.70000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣分配型                           8.30000    8.31000  -0.01000   -0.12034
富蘭克林華美多重資產收益基金-南非幣累積型                          12.06000   12.07000  -0.01000   -0.08285
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元分配型                             8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
富蘭克林華美多重資產收益基金-美元累積型                            10.34000   10.35000  -0.01000   -0.09662
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣分配型                           8.37000    8.38000  -0.01000   -0.11933
富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型                           9.94000    9.95000  -0.01000   -0.10050
富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型)                             9.31000    9.31000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型)                               9.29000    9.28000   0.01000    0.10776
富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型)                              10.35000   10.35000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型)                             9.10000    9.10000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型)                            10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金                                 13.25830   13.27560  -0.01730   -0.13031
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣B分配型                            9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-人民幣NB分配型                           9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣B分配型                           10.23000   10.23000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-南非幣NB分配型                          10.23000   10.22000   0.01000    0.09785
富蘭克林華美特別股收益基金-美元A累積型                             10.32000   10.31000   0.01000    0.09699
富蘭克林華美特別股收益基金-美元B分配型                              9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-美元NB分配型                             9.78000    9.78000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣A累積型                           11.01000   11.01000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣B分配型                           10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美特別股收益基金-新台幣NB分配型                          10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-美元                         9.82000    9.83000  -0.01000   -0.10173
富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣                      10.27000   10.28000  -0.01000   -0.09728
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-美元                         9.60000    9.62000  -0.02000   -0.20790
富蘭克林華美退休傘型之目標2037組合基金-新台幣                      10.04000   10.07000  -0.03000   -0.29791
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-美元                         9.40000    9.42000  -0.02000   -0.21231
富蘭克林華美退休傘型之目標2047組合基金-新台幣                       9.83000    9.85000  -0.02000   -0.20305
富蘭克林華美第一富基金                                             36.65000   36.63000   0.02000    0.05460
富蘭克林華美貨幣市場基金                                           10.34770   10.34750   0.00020    0.00193
富蘭克林華美策略高股息基金-美元分配型                               8.64000    8.66000  -0.02000   -0.23095
富蘭克林華美策略高股息基金-美元累積型                               9.31000    9.33000  -0.02000   -0.21436
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣分配型                             9.04000    9.06000  -0.02000   -0.22075
富蘭克林華美策略高股息基金-新台幣累積型                             9.73000    9.76000  -0.03000   -0.30738
富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣                                  14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-美元                                    13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣                                  15.74000   15.74000   0.00000    0.00000
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣B分配型                      9.91240    9.91680  -0.00440   -0.04437
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型                     9.91240    9.91680  -0.00440   -0.04437
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣B分配型                      9.85930    9.86270  -0.00340   -0.03447
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-南非幣NB分配型                     9.85930    9.86270  -0.00340   -0.03447
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型                        9.84830    9.85350  -0.00520   -0.05277
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元B分配型                        9.84830    9.85350  -0.00520   -0.05277
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元NB分配型                       9.84830    9.85350  -0.00520   -0.05277
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣A累積型                     10.06480   10.07330  -0.00850   -0.08438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣B分配型                     10.06480   10.07330  -0.00850   -0.08438
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-新台幣NB分配型                    10.06480   10.07330  -0.00850   -0.08438
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金                      6.66210    6.66940  -0.00730   -0.10946
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金                 10.62500   10.66250  -0.03750   -0.35170
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型     9.48340    9.48460  -0.00120   -0.01265
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型    11.42300   11.42440  -0.00140   -0.01225
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型           6.78820    6.79130  -0.00310   -0.04565
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型       8.89370    8.89550  -0.00180   -0.02023
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型      10.46690   10.46910  -0.00220   -0.02101
富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型          10.93470   10.93980  -0.00510   -0.04662
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
復華15年期以上能源業債券ETF基金                                    66.82000   66.88000  -0.06000   -0.08971
復華15年期以上製藥業債券ETF基金                                    68.04000   67.93000   0.11000    0.16193
復華1至5年期美元特選信用債券ETF基金                                62.59900   62.63960  -0.04060   -0.06482
復華1至5年期高收益債券基金                                         21.11000   21.11000   0.00000    0.00000
復華2024到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.62000   10.61000   0.01000    0.09425
復華2024到期新興市場債券基金(美元)                                 10.58000   10.58000   0.00000    0.00000
復華20年期以上A3級以上公司債券ETF基金                              65.57290   65.41260   0.16030    0.24506
復華8年期以上次順位金融債券ETF基金                                 65.21900   65.10280   0.11620    0.17849
復華人民幣貨幣市場基金                                             11.85540   11.85480   0.00060    0.00506
復華人生目標基金                                                   37.44990   37.34760   0.10230    0.27391
復華十年到期新興市場債券基金(人民幣)                               10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(美元)                                 10.04000   10.04000   0.00000    0.00000
復華十年到期新興市場債券基金(新台幣)                               10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
復華大中華中小策略基金                                              8.43000    8.46000  -0.03000   -0.35461
復華中小精選基金                                                   62.90000   62.94000  -0.04000   -0.06355
復華中國5年期以上政策性金融債券ETF基金                             52.72650   52.71730   0.00920    0.01745
復華中國特選信用債券ETF基金                                        62.63890   62.65660  -0.01770   -0.02825
復華中國新經濟A股基金-人民幣                                        9.50000    9.46000   0.04000    0.42283
復華中國新經濟A股基金-新臺幣                                        8.58000    8.56000   0.02000    0.23364
復華中國新經濟平衡基金-人民幣A                                     11.48000   11.46000   0.02000    0.17452
復華中國新經濟平衡基金-人民幣B                                     10.33000   10.31000   0.02000    0.19399
復華中國新經濟平衡基金-新臺幣                                       9.96000    9.94000   0.02000    0.20121
復華六年到期新興市場債券基金                                       10.63000   10.62000   0.01000    0.09416
復華台灣智能基金                                                   11.26000   11.25000   0.01000    0.08889
復華全方位基金                                                     27.71000   27.67000   0.04000    0.14456
復華全球大趨勢基金-美元                                            12.46000   12.38000   0.08000    0.64620
復華全球大趨勢基金-新臺幣                                          19.97000   19.87000   0.10000    0.50327
復華全球平衡基金-美元                                               8.98000    9.00000  -0.02000   -0.22222
復華全球平衡基金-新臺幣                                            19.53000   19.58000  -0.05000   -0.25536
復華全球物聯網科技基金-美元                                        13.75000   13.74000   0.01000    0.07278
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                      13.50000   13.49000   0.01000    0.07413
復華全球原物料基金                                                  8.24000    8.24000   0.00000    0.00000
復華全球消費基金-新臺幣                                            12.83000   12.79000   0.04000    0.31274
復華全球短期收益基金-新臺幣                                        12.11480   12.11900  -0.00420   -0.03466
復華全球債券基金                                                   14.75210   14.76800  -0.01590   -0.10767
復華全球債券組合基金                                               15.20000   15.21000  -0.01000   -0.06575
復華全球資產證券化基金-新臺幣A                                     15.16000   15.12000   0.04000    0.26455
復華全球資產證券化基金-新臺幣B                                     10.49000   10.47000   0.02000    0.19102
復華全球戰略配置強基金-美元                                         9.53000    9.52000   0.01000    0.10504
復華全球戰略配置強基金-新臺幣                                      10.81000   10.80000   0.01000    0.09259
復華有利貨幣市場基金                                               13.48890   13.48870   0.00020    0.00148
復華亞太平衡基金                                                   11.36000   11.38000  -0.02000   -0.17575
復華亞太成長基金                                                   11.75000   11.74000   0.01000    0.08518
復華亞太神龍科技基金-美元                                           8.64000    8.65000  -0.01000   -0.11561
復華亞太神龍科技基金-新臺幣                                         9.34000    9.36000  -0.02000   -0.21368
復華東協世紀基金                                                   12.14000   12.20000  -0.06000   -0.49180
復華美國20年期以上公債ETF基金                                      68.35390   68.21130   0.14260    0.20906
復華美國金融服務業股票ETF基金                                      21.78000   21.98000  -0.20000   -0.90992
復華美國新星基金-美元                                              12.36000   12.33000   0.03000    0.24331
復華美國新星基金-新臺幣                                            12.78000   12.76000   0.02000    0.15674
復華恒生基金                                                       21.38000   21.16000   0.22000    1.03970
復華恒生單日反向一倍基金                                            8.44000    8.54000  -0.10000   -1.17096
復華恒生單日正向二倍基金                                           30.09000   29.44000   0.65000    2.20788
復華神盾基金                                                       24.93700   24.93410   0.00290    0.01163
復華高成長基金                                                     66.00000   65.85000   0.15000    0.22779
復華高益策略組合基金                                               13.53000   13.54000  -0.01000   -0.07386
復華貨幣市場基金                                                   14.45210   14.45190   0.00020    0.00138
復華富時不動產證券化基金                                           18.48000   18.53000  -0.05000   -0.26983
復華富時台灣高股息低波動基金                                       49.49000   49.25000   0.24000    0.48731
復華復華基金                                                       20.60000   20.56000   0.04000    0.19455
復華華人世紀基金                                                   15.85000   15.88000  -0.03000   -0.18892
復華傳家二號基金                                                   29.20960   29.14760   0.06200    0.21271
復華傳家基金                                                       21.69890   21.71800  -0.01910   -0.08795
復華奧林匹克全球組合基金                                           15.79000   15.79000   0.00000    0.00000
復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元                                  11.62000   11.63000  -0.01000   -0.08598
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣A                               14.41000   14.42000  -0.01000   -0.06935
復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣B                                9.51000    9.52000  -0.01000   -0.10504
復華新興人民幣短期收益基金                                         10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金A                                            12.19000   12.19000   0.00000    0.00000
復華新興人民幣債券基金B                                             8.96000    8.96000   0.00000    0.00000
復華新興市場10年期以上債券基金                                     21.63000   21.64000  -0.01000   -0.04621
復華新興市場企業債券ETF基金                                        67.70000   67.70000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金A                                         9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金B                                         5.43000    5.43000   0.00000    0.00000
復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息                              12.15000   12.14000   0.01000    0.08237
復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息                              11.97000   11.97000   0.00000    0.00000
復華新興市場短期收益基金                                           11.31000   11.31000   0.00000    0.00000
復華新興債股動力組合基金-新臺幣                                     9.15000    9.16000  -0.01000   -0.10917
復華滬深300 A股基金                                                22.90000   22.82000   0.08000    0.35057
復華數位經濟基金                                                   44.16000   44.39000  -0.23000   -0.51813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型美元                          9.91750    9.92090  -0.00340   -0.03427
景順2023目標到期新興主權債券基金年配型新台幣                        9.71860    9.72260  -0.00400   -0.04114
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型美元                         10.45350   10.45700  -0.00350   -0.03347
景順2023目標到期新興主權債券基金累積型新台幣                       10.10870   10.11290  -0.00420   -0.04153
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型美元                         10.08750   10.08230   0.00520    0.05158
景順2024到期新興市場主權債券基金累積型新台幣                       10.85220   10.85010   0.00210    0.01935
景順2024到期新興市場債券基金年配型美元                              9.88860    9.88070   0.00790    0.07995
景順2024到期新興市場債券基金年配型新台幣                           10.65800   10.65300   0.00500    0.04694
景順2024到期新興市場債券基金累積型美元                             10.23960   10.23140   0.00820    0.08015
景順2024到期新興市場債券基金累積型新台幣                           11.02510   11.01990   0.00520    0.04719
景順2024到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.60320   10.60510  -0.00190   -0.01792
景順2024到期精選新興債券基金累積型美元                             10.56280   10.55830   0.00450    0.04262
景順2024到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.80890   10.80710   0.00180    0.01666
景順2024到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.50320   10.49800   0.00520    0.04953
景順2024到期優選新興債券基金年配型南非幣                           11.62770   11.66080  -0.03310   -0.28386
景順2024到期優選新興債券基金年配型美元                             10.46260   10.45340   0.00920    0.08801
景順2024到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.68260   10.67720   0.00540    0.05058
景順2024到期優選新興債券基金累積型南非幣                           11.95440   11.98730  -0.03290   -0.27446
景順2024到期優選新興債券基金累積型美元                             10.60280   10.59330   0.00950    0.08968
景順2024到期優選新興債券基金累積型新台幣                           10.88880   10.88260   0.00620    0.05697
景順2025到期精選新興債券基金累積型人民幣                           10.01710   10.01860  -0.00150   -0.01497
景順2025到期精選新興債券基金累積型美元                             10.02960   10.02940   0.00020    0.00199
景順2025到期精選新興債券基金累積型新台幣                           10.07260   10.07560  -0.00300   -0.02977
景順2025到期優選新興債券基金年配型人民幣                           10.34480   10.34230   0.00250    0.02417
景順2025到期優選新興債券基金年配型南非幣                           10.52280   10.55540  -0.03260   -0.30885
景順2025到期優選新興債券基金年配型美元                             10.35990   10.35160   0.00830    0.08018
景順2025到期優選新興債券基金累積型人民幣                           10.34330   10.34090   0.00240    0.02321
景順2025到期優選新興債券基金累積型南非幣                           10.52220   10.55480  -0.03260   -0.30886
景順2025到期優選新興債券基金累積型美元                             10.35670   10.34840   0.00830    0.08021
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型人民幣                       10.18420   10.16860   0.01560    0.15341
景順2025階梯到期優選新興債券基金年配型美元                         10.18020   10.16520   0.01500    0.14756
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型人民幣                       10.18270   10.16710   0.01560    0.15344
景順2025階梯到期優選新興債券基金累積型美元                         10.18110   10.16600   0.01510    0.14853
景順2028到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.69030   10.68990   0.00040    0.00374
景順2028到期精選新興債券基金年配型美元                             10.70820   10.70690   0.00130    0.01214
景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.94470   10.94690  -0.00220   -0.02010
景順2029到期精選新興債券基金年配型人民幣                           10.03250   10.03660  -0.00410   -0.04085
景順2029到期精選新興債券基金年配型美元                             10.04150   10.04380  -0.00230   -0.02290
景順2029到期精選新興債券基金年配型新台幣                           10.08470   10.09020  -0.00550   -0.05451
景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣                              9.20340    9.19700   0.00640    0.06959
景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元                                8.21020    8.19900   0.01120    0.13660
景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣                              8.36290    8.35430   0.00860    0.10294
景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣                             11.94800   11.93980   0.00820    0.06868
景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元                               10.69320   10.67870   0.01450    0.13578
景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣                             11.01800   11.00660   0.01140    0.10357
景順主流基金                                                       16.48000   16.45000   0.03000    0.18237
景順台灣科技基金                                                   28.43000   28.46000  -0.03000   -0.10541
景順全天候智慧組合基金月配型人民幣                                  9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金月配型美元                                    9.59000    9.58000   0.01000    0.10438
景順全天候智慧組合基金月配型新台幣                                  9.03000    9.03000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型美元                                   11.48000   11.48000   0.00000    0.00000
景順全天候智慧組合基金累積型新台幣                                 10.85000   10.84000   0.01000    0.09225
景順全球科技基金                                                   23.32000   23.24000   0.08000    0.34423
景順全球康健基金                                                   19.69000   19.65000   0.04000    0.20356
景順貨幣市場基金                                                   15.98740   15.98720   0.00020    0.00125
景順潛力基金                                                       30.61000   30.55000   0.06000    0.19640
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                           14.33000   14.28000   0.05000    0.35014
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                         13.69000   13.65000   0.04000    0.29304
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配美元)                      10.86000   10.84000   0.02000    0.18450
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(月配新台幣)                    11.31000   11.29000   0.02000    0.17715
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積美元)                      11.37000   11.34000   0.03000    0.26455
華南永昌Shiller US CAPE ETF組合基金(累積新台幣)                    11.83000   11.81000   0.02000    0.16935
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                              9.73000    9.63000   0.10000    1.03842
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                           10.12000   10.02000   0.10000    0.99800
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                             10.22000   10.11000   0.11000    1.08803
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                           10.67000   10.56000   0.11000    1.04167
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣)                            8.59460    8.58940   0.00520    0.06054
華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣)                            8.00390    8.00190   0.00200    0.02499
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣)                           11.39380   11.38700   0.00680    0.05972
華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣)                           10.58480   10.58210   0.00270    0.02551
華南永昌中國A股基金(人民幣)                                         7.96000    7.96000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(美元)                                           7.58000    7.58000   0.00000    0.00000
華南永昌中國A股基金(新台幣)                                        11.38000   11.38000   0.00000    0.00000
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配美元)                      9.60200    9.59790   0.00410    0.04272
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(季配新台幣)                   10.01270   10.01160   0.00110    0.01099
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積美元)                     10.12570   10.12140   0.00430    0.04248
華南永昌四年到期新興市場美元債券基金(累積新台幣)                   10.56290   10.56170   0.00120    0.01136
華南永昌永昌基金                                                   18.77000   18.71000   0.06000    0.32068
華南永昌全球多重資產基金(月配美元)                                 10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(月配新台幣)                               10.37000   10.38000  -0.01000   -0.09634
華南永昌全球多重資產基金(累積美元)                                 10.42000   10.42000   0.00000    0.00000
華南永昌全球多重資產基金(累積新台幣)                               10.67000   10.67000   0.00000    0.00000
華南永昌全球亨利組合基金                                           14.89240   14.88880   0.00360    0.02418
華南永昌全球神農水資源基金                                         10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
華南永昌全球新零售基金(美元)                                       10.03000    9.98000   0.05000    0.50100
華南永昌全球新零售基金(新台幣)                                     10.57000   10.52000   0.05000    0.47529
華南永昌全球精品基金                                               16.87000   16.86000   0.01000    0.05931
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元)                             10.37000   10.35000   0.02000    0.19324
華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣)                           10.58000   10.56000   0.02000    0.18939
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元)                             13.07000   13.04000   0.03000    0.23006
華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣)                           13.25000   13.22000   0.03000    0.22693
華南永昌物聯網精選基金                                             11.24000   11.25000  -0.01000   -0.08889
華南永昌鳳翔貨幣市場基金                                           16.27310   16.27280   0.00030    0.00184
華南永昌龍盈平衡基金                                               24.07370   24.04440   0.02930    0.12186
華南永昌優選收益多重資產基金(月配新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌優選收益多重資產基金(累積新台幣)                            9.99000    9.99000   0.00000    0.00000
華南永昌麒麟貨幣市場基金                                           11.98450   11.98430   0.00020    0.00167
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(人民幣)                           10.70930   10.70350   0.00580    0.05419
華頓三年到期人民幣新興債券基金 A(新臺幣)                           10.80140   10.79880   0.00260    0.02408
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(人民幣)                           10.03180   10.02640   0.00540    0.05386
華頓三年到期人民幣新興債券基金 B(新臺幣)                           10.04280   10.04190   0.00090    0.00896
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(人民幣)                         10.55440   10.54840   0.00600    0.05688
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 A(新臺幣)                         10.56510   10.56360   0.00150    0.01420
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(人民幣)                         10.00320    9.99750   0.00570    0.05701
華頓三年到期中國離岸新興債券基金 B(新臺幣)                          9.96050    9.95930   0.00120    0.01205
華頓中小型基金                                                     19.00000   19.18000  -0.18000   -0.93848
華頓中國多重機會平衡基金                                           11.41220   11.41910  -0.00690   -0.06043
華頓台灣基金                                                       21.38000   21.43000  -0.05000   -0.23332
華頓平安貨幣市場基金                                               11.56470   11.56450   0.00020    0.00173
華頓全球時尚精品基金                                               18.06000   17.99000   0.07000    0.38911
華頓全球高收益債券基金A                                            13.98770   13.99280  -0.00510   -0.03645
華頓全球高收益債券基金B                                             8.20090    8.20390  -0.00300   -0.03657
華頓全球黑鑽油源基金                                                5.11000    5.11000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
匯豐中國A股匯聚基金(人民幣)                                         2.60310    2.60640  -0.00330   -0.12661
匯豐中國A股匯聚基金(台幣)                                          11.83790   11.85740  -0.01950   -0.16445
匯豐中國A股匯聚基金(美元)                                           0.37560    0.37610  -0.00050   -0.13294
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息)                         11.74880   11.75470  -0.00590   -0.05019
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                         11.74880   11.75470  -0.00590   -0.05019
匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                         10.41210   10.41630  -0.00420   -0.04032
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                           10.62190   10.63140  -0.00950   -0.08936
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                           10.62190   10.63140  -0.00950   -0.08936
匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                            9.36410    9.37250  -0.00840   -0.08962
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息)                           10.60610   10.61220  -0.00610   -0.05748
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月分配)                           10.60610   10.61220  -0.00610   -0.05748
匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元月配息)                            9.33120    9.33580  -0.00460   -0.04927
匯豐中國科技精選基金(人民幣)                                        9.94000    9.99000  -0.05000   -0.50050
匯豐中國科技精選基金(台幣)                                          8.70000    8.75000  -0.05000   -0.57143
匯豐中國科技精選基金(美元)                                          9.13000    9.18000  -0.05000   -0.54466
匯豐中國高收益債券基金(人民幣不配息)                                2.65220    2.65110   0.00110    0.04149
匯豐中國高收益債券基金(人民幣配息)                                  2.07410    2.07280   0.00130    0.06272
匯豐中國高收益債券基金(台幣不配息)                                 12.18890   12.18680   0.00210    0.01723
匯豐中國高收益債券基金(台幣配息)                                    9.49040    9.48880   0.00160    0.01686
匯豐中國高收益債券基金(美元不配息)                                  0.38200    0.38180   0.00020    0.05238
匯豐中國高收益債券基金(美元配息)                                    0.29770    0.29760   0.00010    0.03360
匯豐中國動力基金(人民幣)                                            3.32000    3.31000   0.01000    0.30211
匯豐中國動力基金(台幣)                                             15.09000   15.07000   0.02000    0.13271
匯豐中國動力基金(美元)                                              0.48000    0.48000   0.00000    0.00000
匯豐台灣精典基金                                                   23.72000   23.60000   0.12000    0.50847
匯豐全球趨勢組合基金                                               12.74000   12.74000   0.00000    0.00000
匯豐全球關鍵資源基金                                                8.30000    8.32000  -0.02000   -0.24038
匯豐安富基金                                                       25.24000   25.17000   0.07000    0.27811
匯豐成功基金                                                       44.56000   44.30000   0.26000    0.58691
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月分配)                 10.98000   10.99000  -0.01000   -0.09099
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣月配息)                  2.40000    2.40000   0.00000    0.00000
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息)                   10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月分配)                   10.28000   10.29000  -0.01000   -0.09718
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣月配息)                   10.91000   10.93000  -0.02000   -0.18298
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息)                   11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月分配)                   10.74000   10.76000  -0.02000   -0.18587
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元月配息)                   11.44000   11.46000  -0.02000   -0.17452
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月分配)                   10.44000   10.47000  -0.03000   -0.28653
匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息)                    0.51000    0.50000   0.01000    2.00000
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息                                 2.68090    2.68140  -0.00050   -0.01865
匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息                                   2.35720    2.35770  -0.00050   -0.02121
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息                                  11.89550   11.90100  -0.00550   -0.04621
匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息                                     7.98890    7.99390  -0.00500   -0.06255
匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息                                   0.38760    0.38770  -0.00010   -0.02579
匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息                                     0.33370    0.33380  -0.00010   -0.02996
匯豐金磚動力基金                                                   14.88000   14.96000  -0.08000   -0.53476
匯豐富泰二號貨幣市場基金                                           15.00870   15.00860   0.00010    0.00067
匯豐黃金及礦業股票型基金                                            5.26000    5.31000  -0.05000   -0.94162
匯豐新鑽動力基金                                                   10.54000   10.59000  -0.05000   -0.47214
匯豐資源豐富國家債券基金-月配型                                     5.54850    5.55500  -0.00650   -0.11701
匯豐資源豐富國家債券基金-累積型                                     9.37600    9.38310  -0.00710   -0.07567
匯豐龍鳳基金-A類型                                                 51.17000   50.93000   0.24000    0.47124
匯豐龍鳳基金-I類型                                                 51.17000   50.93000   0.24000    0.47124
匯豐龍騰電子基金                                                   34.92000   34.82000   0.10000    0.28719
匯豐雙高收益債券組合基金                                           12.66810   12.67420  -0.00610   -0.04813
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
新光大三通基金                                                     17.66000   17.65000   0.01000    0.05666
新光中國成長基金(人民幣)                                            8.84000    8.84000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(美元)                                              8.82000    8.82000   0.00000    0.00000
新光中國成長基金(新臺幣)                                            8.98000    8.97000   0.01000    0.11148
新光六年到期全球新興市場債券基金人民幣                             11.20120   11.19110   0.01010    0.09025
新光六年到期全球新興市場債券基金美元                               10.18180   10.17730   0.00450    0.04422
新光六年到期全球新興市場債券基金新臺幣                             10.73720   10.72770   0.00950    0.08856
新光台灣富貴基金                                                   22.66000   22.72000  -0.06000   -0.26408
新光全方位收益ETF傘型基金之新光NYSE美國核心大型權值股ETF基金       21.51000   21.47000   0.04000    0.18631
新光全方位收益ETF傘型基金之新光中國10年期國債及政策金融附加綠債    40.68330   40.64120   0.04210    0.10359
新光全方位收益ETF傘型基金之新光富時15年以上特選產業美元投資等級    43.49370   43.32520   0.16850    0.38892
新光全球AI新創產業基金人民幣                                        9.78000    9.72000   0.06000    0.61728
新光全球AI新創產業基金美元                                          9.64000    9.58000   0.06000    0.62630
新光全球AI新創產業基金新臺幣                                        9.91000    9.84000   0.07000    0.71138
新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣                                    9.89000    9.89000   0.00000    0.00000
新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣                                    8.76000    8.75000   0.01000    0.11429
新光全球生技醫療基金(美元)                                         10.83000   10.80000   0.03000    0.27778
新光全球生技醫療基金(新臺幣)                                       10.79000   10.75000   0.04000    0.37209
新光全球債券基金(A累積)美元                                        10.71970   10.70930   0.01040    0.09711
新光全球債券基金(A累積)新臺幣                                      10.71050   10.69530   0.01520    0.14212
新光全球債券基金(B配息)美元                                        10.12850   10.11860   0.00990    0.09784
新光全球債券基金(B配息)新臺幣                                      10.10740   10.09300   0.01440    0.14267
新光全球總回報平衡基金(A累積)人民幣                                 9.77000    9.74000   0.03000    0.30801
新光全球總回報平衡基金(A累積)美元                                  11.18000   11.15000   0.03000    0.26906
新光全球總回報平衡基金(A累積)新臺幣                                 9.64000    9.63000   0.01000    0.10384
新光全球總回報平衡基金(B配息)新臺幣                                 8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
新光吉星貨幣市場基金                                               15.50110   15.50090   0.00020    0.00129
新光多重資產基金(A累積)人民幣                                       9.32000    9.31000   0.01000    0.10741
新光多重資產基金(A累積)美元                                         8.45000    8.44000   0.01000    0.11848
新光多重資產基金(A累積)新台幣                                       9.01000    9.00000   0.01000    0.11111
新光多重資產基金(B配息)新台幣                                       8.66000    8.65000   0.01000    0.11561
新光亞洲精選基金-美金                                              20.78000   20.80000  -0.02000   -0.09615
新光亞洲精選基金-新台幣                                            21.53000   21.54000  -0.01000   -0.04643
新光店頭基金                                                       21.59000   21.58000   0.01000    0.04634
新光美國豐收平衡基金(A累積)美元                                    11.28000   11.26000   0.02000    0.17762
新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣                                  10.92000   10.89000   0.03000    0.27548
新光美國豐收平衡基金(B配息)美元                                    10.29000   10.26000   0.03000    0.29240
新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣                                   9.94000    9.91000   0.03000    0.30272
新光特選內需收益ETF基金                                            21.16000   21.08000   0.08000    0.37951
新光創新科技基金                                                   12.62000   12.59000   0.03000    0.23828
新光新興大東協債券基金(A累積)人民幣                                10.31930   10.31010   0.00920    0.08923
新光新興大東協債券基金(A累積)美元                                  10.64880   10.64650   0.00230    0.02160
新光新興大東協債券基金(A累積)新臺幣                                10.11640   10.11270   0.00370    0.03659
新光新興大東協債券基金(B配息)人民幣                                 9.46640    9.45830   0.00810    0.08564
新光新興大東協債券基金(B配息)美元                                   9.73650    9.73450   0.00200    0.02055
新光新興大東協債券基金(B配息)新臺幣                                 9.24800    9.24440   0.00360    0.03894
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府1至3年期債券ETF基金           41.30200   41.28650   0.01550    0.03754
新光精選收益ETF傘型基金之新光美國政府20年期(以上)債券ETF基金       44.08140   43.94800   0.13340    0.30354
新光澳幣八年期保本基金                                             10.92000   10.92000   0.00000    0.00000
新光澳幣十年期保本基金                                             10.86000   10.87000  -0.01000   -0.09200
新光澳幣保本基金                                                   12.41000   12.41000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                     10.66350   10.66890  -0.00540   -0.05061
瑞銀全方位高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                     9.50850    9.51340  -0.00490   -0.05151
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣)  B類型(月配息)                      9.54890    9.55750  -0.00860   -0.08998
瑞銀全方位高收益債券基金 (台幣) A類型(累積)                        10.51770   10.52730  -0.00960   -0.09119
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                        10.49420   10.50220  -0.00800   -0.07617
瑞銀全方位高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                       9.51270    9.51990  -0.00720   -0.07563
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                      9.48420    9.48720  -0.00300   -0.03162
瑞銀全方位高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                        10.45060   10.45380  -0.00320   -0.03061
瑞銀全球創新趨勢基金                                                7.25000    7.28000  -0.03000   -0.41209
瑞銀亞洲全方位不動產基金                                           10.22000   10.29000  -0.07000   -0.68027
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) A類型 (累積)                       10.67850   10.67510   0.00340    0.03185
瑞銀亞洲高收益債券基金 (人民幣) B類型(月配息)                       9.59320    9.59000   0.00320    0.03337
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) A類型(累積)                          10.52760   10.52630   0.00130    0.01235
瑞銀亞洲高收益債券基金 (美元) B類型(月配息)                         9.57940    9.57820   0.00120    0.01253
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣)  B類型(月配息)                        9.65770    9.65110   0.00660    0.06839
瑞銀亞洲高收益債券基金 (澳幣) A類型(累積)                          10.62220   10.61530   0.00690    0.06500
瑞銀亞洲高收益債券基金A類型                                        14.98830   14.98940  -0.00110   -0.00734
瑞銀亞洲高收益債券基金B類型                                         8.74580    8.74650  -0.00070   -0.00800
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
群益10年期以下中國政策性金融債券ETF基金                            41.71310   41.69170   0.02140    0.05133
群益10年期以上金融債ETF基金                                        42.07260   41.94460   0.12800    0.30516
群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF基金                     42.89530   42.76890   0.12640    0.29554
群益15年期以上A級美元公司債ETF基金                                 42.86540   42.74680   0.11860    0.27745
群益15年期以上公用事業公司債ETF 基金                               44.08700   43.96870   0.11830    0.26906
群益15年期以上科技業公司債ETF基金                                  42.36630   42.24210   0.12420    0.29402
群益15年期以上高評等公司債ETF 基金                                 45.82720   45.71610   0.11110    0.24302
群益15年期以上新興市場主權債ETF基金                                46.92310   46.91840   0.00470    0.01002
群益15年期以上電信業公司債ETF基金                                  45.43170   45.31820   0.11350    0.25045
群益2028 REVERSO美元保本基金                                       10.63030   10.63310  -0.00280   -0.02633
群益25年期以上美國政府債券ETF基金                                  44.72480   44.60710   0.11770    0.26386
群益7年期以上中國政策性金融債ETF基金                               40.68100   40.61870   0.06230    0.15338
群益人民幣貨幣市場基金-人民幣                                      11.45660   11.45410   0.00250    0.02183
群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣                                      10.31290   10.31150   0.00140    0.01358
群益大中華雙力優勢基金-人民幣                                      12.20840   12.22440  -0.01600   -0.13089
群益大中華雙力優勢基金-美元                                         9.05440    9.06420  -0.00980   -0.10812
群益大中華雙力優勢基金-新臺幣                                       9.58000    9.59000  -0.01000   -0.10428
群益大印度基金N-新臺幣                                             10.37000   10.54000  -0.17000   -1.61290
群益大印度基金-人民幣                                              13.56950   13.78460  -0.21510   -1.56044
群益大印度基金-美元                                                12.66300   12.86070  -0.19770   -1.53724
群益大印度基金-新臺幣                                              12.27000   12.47000  -0.20000   -1.60385
群益工業國入息基金A(累積型-人民幣)                                 12.05470   12.06710  -0.01240   -0.10276
群益工業國入息基金A(累積型-美元)                                   11.53530   11.54460  -0.00930   -0.08056
群益工業國入息基金A(累積型-新台幣)                                 11.07000   11.08000  -0.01000   -0.09025
群益工業國入息基金B(月配型-人民幣)                                 10.78040   10.79150  -0.01110   -0.10286
群益工業國入息基金B(月配型-美元)                                    9.41130    9.41880  -0.00750   -0.07963
群益工業國入息基金B(月配型-新台幣)                                  9.06000    9.07000  -0.01000   -0.11025
群益工業國入息基金NA(累積型-人民幣)                                 9.67510    9.68510  -0.01000   -0.10325
群益工業國入息基金NA(累積型-美元)                                   8.48100    8.48780  -0.00680   -0.08011
群益工業國入息基金NA(累積型-新台幣)                                 9.16000    9.17000  -0.01000   -0.10905
群益工業國入息基金NB(月配型-人民幣)                                 9.00150    9.01080  -0.00930   -0.10321
群益工業國入息基金NB(月配型-美元)                                   8.15560    8.16210  -0.00650   -0.07964
群益中小型股基金                                                   44.21000   44.29000  -0.08000   -0.18063
群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣)                              10.10290   10.11020  -0.00730   -0.07220
群益中國金采平衡基金A(累積型－美元)                                 9.30720    9.31170  -0.00450   -0.04833
群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣)                               8.92150    8.92870  -0.00720   -0.08064
群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣)                               8.60800    8.61420  -0.00620   -0.07197
群益中國金采平衡基金B(月配型－美元)                                 7.92910    7.93300  -0.00390   -0.04916
群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣)                               7.60130    7.60750  -0.00620   -0.08150
群益中國高收益債券基金N-人民幣                                     10.54640   10.53990   0.00650    0.06167
群益中國高收益債券基金-人民幣                                      11.60110   11.59390   0.00720    0.06210
群益中國高收益債券基金-美元                                        11.20440   11.20030   0.00410    0.03661
群益中國高收益債券基金-新臺幣                                      10.48470   10.48380   0.00090    0.00858
群益中國新機會基金N-人民幣                                          7.78530    7.80490  -0.01960   -0.25112
群益中國新機會基金N-美元                                            7.09380    7.11000  -0.01620   -0.22785
群益中國新機會基金N-新臺幣                                          7.75000    7.77000  -0.02000   -0.25740
群益中國新機會基金-人民幣                                           6.90450    6.92190  -0.01740   -0.25138
群益中國新機會基金-美元                                             7.58470    7.60210  -0.01740   -0.22888
群益中國新機會基金-新臺幣                                           7.40000    7.41000  -0.01000   -0.13495
群益平衡王基金                                                     19.06730   19.05680   0.01050    0.05510
群益全球不動產平衡基金-A(累積型)                                    9.14000    9.13000   0.01000    0.10953
群益全球不動產平衡基金-B(季配型)                                    6.52000    6.51000   0.01000    0.15361
群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)                               12.14120   12.10440   0.03680    0.30402
群益全球地產入息基金A(累積型-美元)                                 11.49930   11.46190   0.03740    0.32630
群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣)                               11.14000   11.11000   0.03000    0.27003
群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)                               10.44350   10.41190   0.03160    0.30350
群益全球地產入息基金B(月配型-美元)                                  9.89040    9.85820   0.03220    0.32663
群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)                                9.58000    9.55000   0.03000    0.31414
群益全球特別股收益基金A(累積型-人民幣)                             10.33700   10.32920   0.00780    0.07551
群益全球特別股收益基金A(累積型-美元)                               10.11970   10.11200   0.00770    0.07615
群益全球特別股收益基金A(累積型-新台幣)                             10.17000   10.17000   0.00000    0.00000
群益全球特別股收益基金B(月配型-人民幣)                              9.19520    9.18830   0.00690    0.07510
群益全球特別股收益基金B(月配型-美元)                                9.17950    9.17260   0.00690    0.07522
群益全球特別股收益基金B(月配型-新台幣)                              9.23000    9.22000   0.01000    0.10846
群益全球特別股收益基金NA(累積型-人民幣)                            10.39690   10.38910   0.00780    0.07508
群益全球特別股收益基金NA(累積型-美元)                              10.43720   10.42930   0.00790    0.07575
群益全球特別股收益基金NA(累積型-新台幣)                            10.65000   10.64000   0.01000    0.09398
群益全球特別股收益基金NB(月配型-人民幣)                             9.35730    9.35030   0.00700    0.07486
群益全球特別股收益基金NB(月配型-美元)                               9.82180    9.81430   0.00750    0.07642
群益全球特別股收益基金NB(月配型-新台幣)                            10.12000   10.12000   0.00000    0.00000
群益全球新興收益債券基金-A(累積型)                                 11.13440   11.14050  -0.00610   -0.05476
群益全球新興收益債券基金-B(月配型)                                  7.71310    7.71730  -0.00420   -0.05442
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-人民幣)                     10.62690   10.62660   0.00030    0.00282
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-美元)                       10.44840   10.45030  -0.00190   -0.01818
群益全球優先順位高收益債券基金A(累積型-新台幣)                     10.69380   10.69920  -0.00540   -0.05047
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-人民幣)                      9.90660    9.90630   0.00030    0.00303
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-美元)                        9.83870    9.84060  -0.00190   -0.01931
群益全球優先順位高收益債券基金B(月配型-新台幣)                     10.06990   10.07500  -0.00510   -0.05062
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-人民幣)                    10.62700   10.62670   0.00030    0.00282
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-美元)                      10.44830   10.45020  -0.00190   -0.01818
群益全球優先順位高收益債券基金NA(累積型-新台幣)                    10.69370   10.69910  -0.00540   -0.05047
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-人民幣)                     9.90660    9.90630   0.00030    0.00303
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-美元)                       9.83870    9.84050  -0.00180   -0.01829
群益全球優先順位高收益債券基金NB(月配型-新台幣)                    10.06990   10.07500  -0.00510   -0.05062
群益全球關鍵生技基金N-美元                                          9.60560    9.58120   0.02440    0.25467
群益全球關鍵生技基金N-新台幣                                       11.42000   11.39000   0.03000    0.26339
群益全球關鍵生技基金-美元                                          15.71750   15.67770   0.03980    0.25386
群益全球關鍵生技基金-新臺幣                                        15.84000   15.81000   0.03000    0.18975
群益印巴雙星基金-新臺幣                                            11.99000   12.17000  -0.18000   -1.47905
群益印度中小基金N-人民幣                                           11.16110   11.34140  -0.18030   -1.58975
群益印度中小基金N-美元                                              9.29700    9.44500  -0.14800   -1.56697
群益印度中小基金N-新臺幣                                            8.98000    9.12000  -0.14000   -1.53509
群益印度中小基金-人民幣                                            15.10950   15.35350  -0.24400   -1.58921
群益印度中小基金-美元                                              13.29720   13.50890  -0.21170   -1.56712
群益印度中小基金-新臺幣                                            15.71000   15.97000  -0.26000   -1.62805
群益多利策略組合基金                                               11.84000   11.84000   0.00000    0.00000
群益多重收益組合基金                                               14.07000   14.08000  -0.01000   -0.07102
群益多重資產組合基金                                               15.57000   15.57000   0.00000    0.00000
群益安家基金                                                       23.90240   23.89060   0.01180    0.04939
群益安穩貨幣市場基金                                               16.15090   16.15060   0.00030    0.00186
群益那斯達克生技基金                                               22.08000   21.44000   0.64000    2.98507
群益亞太中小基金                                                   10.57000   10.65000  -0.08000   -0.75117
群益亞太新趨勢平衡基金                                             16.37000   16.46000  -0.09000   -0.54678
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - A(累積型)                         10.52140   10.53110  -0.00970   -0.09211
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - B(月配型)                          7.80730    7.81450  -0.00720   -0.09214
群益亞洲新興市場投資級債券基金 - NA(累積型)                        10.22190   10.23140  -0.00950   -0.09285
群益店頭市場基金                                                   89.34000   89.35000  -0.01000   -0.01119
群益東方盛世基金                                                    8.67000    8.72000  -0.05000   -0.57339
群益東協成長基金-人民幣                                            13.09030   13.18980  -0.09950   -0.75437
群益東協成長基金-美元                                              11.40130   11.48530  -0.08400   -0.73137
群益東協成長基金-新臺幣                                            11.52000   11.61000  -0.09000   -0.77519
群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣)                               11.58410   11.59420  -0.01010   -0.08711
群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元)                                 10.89570   10.90450  -0.00880   -0.08070
群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣)                               10.44950   10.46060  -0.01110   -0.10611
群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣)                                9.56430    9.57270  -0.00840   -0.08775
群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元)                                  8.99910    9.00630  -0.00720   -0.07994
群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣)                                8.62840    8.63760  -0.00920   -0.10651
群益金選報酬平衡基金NA(累積型-新台幣)                              10.80510   10.81670  -0.01160   -0.10724
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-人民幣)                               9.35960    9.36780  -0.00820   -0.08753
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-美元)                                 9.15890    9.16630  -0.00740   -0.08073
群益金選報酬平衡基金NB(月配型-新台幣)                               9.63920    9.64950  -0.01030   -0.10674
群益長安基金                                                       27.80000   27.70000   0.10000    0.36101
群益美國新創亮點基金N-美元                                         10.19320   10.18360   0.00960    0.09427
群益美國新創亮點基金-美元                                          15.41970   15.40520   0.01450    0.09412
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                        15.21000   15.20000   0.01000    0.06579
群益真善美基金                                                     15.36560   15.36570  -0.00010   -0.00065
群益馬拉松基金                                                    113.10000  112.83000   0.27000    0.23930
群益深証中小板基金                                                 11.28000   11.23000   0.05000    0.44524
群益創新科技基金                                                   30.66000   30.65000   0.01000    0.03263
群益華夏盛世基金N-人民幣                                            8.93250    8.96130  -0.02880   -0.32138
群益華夏盛世基金N-美元                                              8.15760    8.18210  -0.02450   -0.29943
群益華夏盛世基金N-新臺幣                                            8.68000    8.71000  -0.03000   -0.34443
群益華夏盛世基金-人民幣                                             9.72750    9.75890  -0.03140   -0.32176
群益華夏盛世基金-美元                                               8.99480    9.02180  -0.02700   -0.29928
群益華夏盛世基金-新臺幣                                            15.16000   15.21000  -0.05000   -0.32873
群益奧斯卡基金                                                     27.25000   27.23000   0.02000    0.07345
群益新興金鑽基金-美元                                              11.21550   11.24180  -0.02630   -0.23395
群益新興金鑽基金-新臺幣                                             8.75000    8.78000  -0.03000   -0.34169
群益葛萊美基金                                                     22.04000   22.05000  -0.01000   -0.04535
群益道瓊美國地產ETF基金                                            22.67000   22.45000   0.22000    0.97996
群益臺灣加權單日反向1倍基金                                         8.07000    8.08000  -0.01000   -0.12376
群益臺灣加權單日正向2倍基金                                        13.09000   13.07000   0.02000    0.15302
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-人民幣)                           11.06540   11.07080  -0.00540   -0.04878
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-美元)                             10.82480   10.82750  -0.00270   -0.02494
群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新台幣)                           11.07540   11.08170  -0.00630   -0.05685
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-人民幣)                           10.80930   10.81460  -0.00530   -0.04901
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-美元)                             10.57450   10.57720  -0.00270   -0.02553
群益潛力收益多重資產基金B(月配型-新台幣)                           10.81900   10.82520  -0.00620   -0.05727
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-人民幣)                          11.06530   11.07070  -0.00540   -0.04878
群益潛力收益多重資產基金NA(累積型-美元)                            10.82480   10.82760  -0.00280   -0.02586
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-人民幣)                          10.80930   10.81460  -0.00530   -0.04901
群益潛力收益多重資產基金NB(月配型-美元)                            10.57440   10.57710  -0.00270   -0.02553
群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣)                                   12.87080   12.86470   0.00610    0.04742
群益環球金綻雙喜A(累積型-美元)                                     11.66210   11.65490   0.00720    0.06178
群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣)                                   10.84000   10.84000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣)                                     11.59180   11.57920   0.01260    0.10882
群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣)                                    8.70430    8.70010   0.00420    0.04828
群益環球金綻雙喜B(月配型-美元)                                      8.95400    8.94840   0.00560    0.06258
群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣)                                    8.33000    8.33000   0.00000    0.00000
群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣)                                      8.49110    8.48190   0.00920    0.10847
群益環球金綻雙喜NA(累積型-美元)                                    10.15100   10.14480   0.00620    0.06112
群益環球金綻雙喜NB(月配型-美元)                                     9.90620    9.90010   0.00610    0.06162
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
路博邁AR台灣股票基金N月配級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金N累積級別(新臺幣)                              10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
路博邁AR台灣股票基金T月配級別(新臺幣)                               8.83000    8.81000   0.02000    0.22701
路博邁AR台灣股票基金T累積級別(新臺幣)                               9.69000    9.68000   0.01000    0.10331
路博邁全球高收益債券基金N月配(人民幣)                               9.97000    9.96000   0.01000    0.10040
路博邁全球高收益債券基金N月配(南非幣)                               9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(美元)                                10.01000   10.01000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(新臺幣)                              10.08000   10.08000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N月配(澳幣)                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(人民幣)                              10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(南非幣)                              10.26000   10.25000   0.01000    0.09756
路博邁全球高收益債券基金N累積(美元)                                10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(新臺幣)                              10.27000   10.27000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金N累積(澳幣)                                10.11000   10.11000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(人民幣)                               9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T月配(南非幣)                               9.82000    9.82000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(美元)                                 9.83000    9.83000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(新臺幣)                               9.96000    9.96000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T月配(澳幣)                                 9.77000    9.76000   0.01000    0.10246
路博邁全球高收益債券基金T累積(人民幣)                              10.51000   10.50000   0.01000    0.09524
路博邁全球高收益債券基金T累積(南非幣)                              10.85000   10.85000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(美元)                                10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(新臺幣)                              10.51000   10.51000   0.00000    0.00000
路博邁全球高收益債券基金T累積(澳幣)                                10.39000   10.38000   0.01000    0.09634
路博邁收益成長多重資產基金N月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金N月配(南非幣)                             9.97000    9.98000  -0.01000   -0.10020
路博邁收益成長多重資產基金N月配(美元)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(新臺幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N月配(澳幣)                              10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(人民幣)                            10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(南非幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金N累積(美元)                              10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
路博邁收益成長多重資產基金N累積(新臺幣)                            10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
路博邁收益成長多重資產基金N累積(澳幣)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(人民幣)                            10.01000   10.02000  -0.01000   -0.09980
路博邁收益成長多重資產基金T月配(南非幣)                             9.98000    9.98000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(美元)                              10.09000   10.09000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(新臺幣)                            10.14000   10.14000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T月配(澳幣)                              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
路博邁收益成長多重資產基金T累積(人民幣)                            10.50000   10.50000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(南非幣)                            10.65000   10.65000   0.00000    0.00000
路博邁收益成長多重資產基金T累積(美元)                              10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣)                            10.50000   10.51000  -0.01000   -0.09515
路博邁收益成長多重資產基金T累積(澳幣)                              10.44000   10.44000   0.00000    0.00000
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德信大發基金                                                       28.59000   28.52000   0.07000    0.24544
德信中國精選成長基金                                               11.45000   11.46000  -0.01000   -0.08726
德信台灣主流中小基金                                               18.42000   18.31000   0.11000    0.60076
德信萬保貨幣市場基金                                               11.97910   11.97900   0.00010    0.00083
德信數位時代基金                                                   30.96000   31.02000  -0.06000   -0.19342
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德銀遠東2024年到期新興市場債券基金人民幣級別                       10.70820   10.70810   0.00010    0.00093
德銀遠東2024年到期新興市場債券基金美金級別                         10.60740   10.60950  -0.00210   -0.01979
德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金                                        11.70930   11.70910   0.00020    0.00171
德銀遠東DWS台灣旗艦基金                                            14.88000   14.91000  -0.03000   -0.20121
德銀遠東DWS全球原物料能源基金                                      17.81000   17.85000  -0.04000   -0.22409
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型                     10.74510   10.74020   0.00490    0.04562
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型                     16.16760   16.16030   0.00730    0.04517
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型                                 8.40920    8.40910   0.00010    0.00119
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型                       11.22860   11.22500   0.00360    0.03207
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型                       12.13850   12.13460   0.00390    0.03214
德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型                                14.19170   14.19170   0.00000    0.00000
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摩根大歐洲基金                                                     17.17000   17.20000  -0.03000   -0.17442
摩根中小基金                                                       21.25000   21.15000   0.10000    0.47281
摩根中國A股基金                                                    14.31000   14.34000  -0.03000   -0.20921
摩根中國A股基金(美元)                                              11.00000   11.01000  -0.01000   -0.09083
摩根中國亮點基金                                                   12.50000   12.51000  -0.01000   -0.07994
摩根中國雙息平衡基金-月配息型                                      11.41490   11.41130   0.00360    0.03155
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣)                              12.58190   12.57420   0.00770    0.06124
摩根中國雙息平衡基金-月配息型(美元)                                 9.58930    9.58350   0.00580    0.06052
摩根中國雙息平衡基金-累積型                                        13.25640   13.25200   0.00440    0.03320
摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)                                15.20560   15.19640   0.00920    0.06054
摩根台灣金磚基金-累積型                                            18.89000   18.80000   0.09000    0.47872
摩根台灣金磚基金-機構法人型                                        18.89000   18.80000   0.09000    0.47872
摩根台灣增長基金                                                   48.12000   47.87000   0.25000    0.52225
摩根平衡基金                                                       27.55000   27.46000   0.09000    0.32775
摩根全球α基金                                                     18.57000   18.58000  -0.01000   -0.05382
摩根全球平衡基金                                                   16.10830   16.14570  -0.03740   -0.23164
摩根多元入息成長基金-月配息型                                       9.51300    9.50460   0.00840    0.08838
摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣)                              10.61310   10.60160   0.01150    0.10847
摩根多元入息成長基金-月配息型(美元)                                10.01990   10.00990   0.01000    0.09990
摩根多元入息成長基金-累積型                                        11.64380   11.63450   0.00930    0.07993
摩根多元入息成長基金-累積型(美元)                                  10.35460   10.34430   0.01030    0.09957
摩根亞太高息平衡基金-季配息型                                      10.67840   10.70340  -0.02500   -0.23357
摩根亞太高息平衡基金-累積型                                        14.07740   14.11040  -0.03300   -0.23387
摩根亞洲基金                                                       57.37000   57.53000  -0.16000   -0.27812
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型                                 8.51910    8.51850   0.00060    0.00704
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣)                        10.01580   10.01150   0.00430    0.04295
摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元)                           8.85750    8.85530   0.00220    0.02484
摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型                                  12.91120   12.91010   0.00110    0.00852
摩根東方內需機會基金                                               18.15000   18.20000  -0.05000   -0.27473
摩根東方科技基金                                                   30.64000   30.80000  -0.16000   -0.51948
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型                                     9.75000    9.79000  -0.04000   -0.40858
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣)                             9.83000    9.86000  -0.03000   -0.30426
摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元)                               9.30000    9.33000  -0.03000   -0.32154
摩根泛亞太股票入息基金-累積型                                      11.83000   11.87000  -0.04000   -0.33698
摩根金龍收成基金                                                   20.99000   21.00000  -0.01000   -0.04762
摩根第一貨幣市場基金                                               15.12640   15.12630   0.00010    0.00066
摩根絕對日本基金                                                   14.09000   14.24000  -0.15000   -1.05337
摩根新金磚五國基金                                                 12.59000   12.65000  -0.06000   -0.47431
摩根新絲路基金                                                      9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
摩根新興35基金                                                     13.35000   13.39000  -0.04000   -0.29873
摩根新興日本基金                                                   23.12000   23.27000  -0.15000   -0.64461
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型                                 7.24550    7.24340   0.00210    0.02899
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(人民幣)                         9.55380    9.54740   0.00640    0.06703
摩根新興市場高收益債券基金-月配息型(美元)                           9.38010    9.37530   0.00480    0.05120
摩根新興市場高收益債券基金-累積型                                  11.08760   11.08330   0.00430    0.03880
摩根新興科技基金                                                   49.93000   49.79000   0.14000    0.28118
摩根新興雙利平衡基金-月配息型                                       8.73610    8.75960  -0.02350   -0.26828
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)                               9.33170    9.35300  -0.02130   -0.22773
摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)                                 8.79500    8.81600  -0.02100   -0.23820
摩根新興雙利平衡基金-累積型                                        10.37270   10.40060  -0.02790   -0.26825
摩根龍揚基金                                                       31.34000   31.37000  -0.03000   -0.09563
摩根環球股票收益基金-月配息型                                      10.55000   10.56000  -0.01000   -0.09470
摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣)                              11.02000   11.02000   0.00000    0.00000
摩根環球股票收益基金-月配息型(美元)                                10.73000   10.74000  -0.01000   -0.09311
摩根環球股票收益基金-累積型                                        12.11000   12.12000  -0.01000   -0.08251
摩根總收益組合基金-月配息型                                         9.30800    9.31170  -0.00370   -0.03973
摩根總收益組合基金-累積型                                          11.48020   11.48480  -0.00460   -0.04005
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鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-新台幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金A2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金AD-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-新台幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金N2-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-人民幣                                10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-台幣                                  10.03000   10.03000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-南非幣                                 9.95000    9.95000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-美元                                  10.06000   10.06000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理全球高收益債券基金ND-澳幣                                   9.93000    9.93000   0.00000    0.00000
鋒裕匯理亞洲新富基金                                               20.66000   20.82000  -0.16000   -0.76849
鋒裕匯理所羅門貨幣市場基金                                         12.61060   12.61050   0.00010    0.00079
鋒裕匯理阿波羅基金                                                 10.14000   10.16000  -0.02000   -0.19685
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯邦2024年到期新興市場債券基金-人民幣                              10.56360   10.56250   0.00110    0.01041
聯邦2024年到期新興市場債券基金-美元                                10.51140   10.51780  -0.00640   -0.06085
聯邦中國龍基金                                                     24.17000   24.11000   0.06000    0.24886
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險)                       12.53400   12.52400   0.01000    0.07985
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元)                             11.72150   11.71590   0.00560    0.04780
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣)                           10.72900   10.72610   0.00290    0.02704
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險)                       10.41530   10.40680   0.00850    0.08168
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元)                              9.79290    9.78820   0.00470    0.04802
聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣)                            8.95740    8.95500   0.00240    0.02680
聯邦全球多元ETF組合基金(美元)                                       9.87410    9.88630  -0.01220   -0.12340
聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣)                                    10.15170   10.16750  -0.01580   -0.15540
聯邦全球高息策略基金-A類型(美元)                                    9.83500    9.85200  -0.01700   -0.17255
聯邦全球高息策略基金-A類型(新臺幣)                                 10.20690   10.22790  -0.02100   -0.20532
聯邦全球高息策略基金-B類型(美元)                                    9.38220    9.39850  -0.01630   -0.17343
聯邦全球高息策略基金-B類型(新臺幣)                                  9.73320    9.75310  -0.01990   -0.20404
聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險)                               11.44980   11.45910  -0.00930   -0.08116
聯邦全視界平衡基金-A類型(美元)                                     11.24130   11.24950  -0.00820   -0.07289
聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣)                                   10.59540   10.60620  -0.01080   -0.10183
聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險)                               10.61980   10.62830  -0.00850   -0.07998
聯邦全視界平衡基金-B類型(美元)                                     10.41050   10.41810  -0.00760   -0.07295
聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣)                                    9.81390    9.82380  -0.00990   -0.10078
聯邦金鑽平衡基金                                                   21.93310   21.90760   0.02550    0.11640
聯邦前瞻六脈基金-A類型(美元)                                        9.17800    9.16400   0.01400    0.15277
聯邦前瞻六脈基金-A類型(新臺幣)                                      9.68670    9.67500   0.01170    0.12093
聯邦前瞻六脈基金-B類型(美元)                                        9.14330    9.12940   0.01390    0.15226
聯邦前瞻六脈基金-B類型(新臺幣)                                      9.63840    9.62680   0.01160    0.12050
聯邦貨幣市場基金                                                   13.21600   13.21580   0.00020    0.00151
聯邦精選科技基金                                                   12.08000   12.05000   0.03000    0.24896
聯邦優勢策略全球債券組合基金                                       16.81530   16.82610  -0.01080   -0.06419
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險)                             12.23530   12.23930  -0.00400   -0.03268
聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣)                                 12.16100   12.16120  -0.00020   -0.00164
聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣)                                 11.58700   11.58720  -0.00020   -0.00173
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險)                          12.28080   12.28720  -0.00640   -0.05209
聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣)                              11.56990   11.57870  -0.00880   -0.07600
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險)                          10.55320   10.55870  -0.00550   -0.05209
聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣)                               8.75070    8.75730  -0.00660   -0.07537
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
聯博大利基金                                                       33.99000   33.81000   0.18000    0.53239
聯博中國A股基金-A2類型(人民幣)                                     17.47000   17.50000  -0.03000   -0.17143
聯博中國A股基金-A2類型(美元)                                       17.44000   17.48000  -0.04000   -0.22883
聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)                                     11.78000   11.81000  -0.03000   -0.25402
聯博全球高收益債券基金-T2類型(人民幣)                              16.11000   16.12000  -0.01000   -0.06203
聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣)                              10.65000   10.66000  -0.01000   -0.09381
聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣)                              11.98000   11.99000  -0.01000   -0.08340
聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣)                              12.80000   12.81000  -0.01000   -0.07806
聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元)                                11.94000   11.95000  -0.01000   -0.08368
聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣)                               7.64000    7.65000  -0.01000   -0.13072
聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣)                                11.51000   11.52000  -0.01000   -0.08681
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(美元)            15.07000   15.05000   0.02000    0.13289
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-A2類型(新台幣)          10.94000   10.93000   0.01000    0.09149
聯博多重資產傘型基金之聯博亞太多重資產基金-AD類型(新台幣)           8.77000    8.75000   0.02000    0.22857
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(新台幣)          11.49000   11.51000  -0.02000   -0.17376
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-A2類型(歐元)            14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(人民幣)          14.24000   14.22000   0.02000    0.14065
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(美元)            14.24000   14.23000   0.01000    0.07027
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AD類型(新台幣)           9.27000    9.28000  -0.01000   -0.10776
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(美元)            14.92000   14.90000   0.02000    0.13423
聯博多重資產傘型基金之聯博歐洲多重資產基金-AI類型(新台幣)           9.84000    9.86000  -0.02000   -0.20284
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣)          20.58000   20.58000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元)            18.66000   18.66000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣)          12.98000   12.98000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣)          14.71000   14.70000   0.01000    0.06803
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣)          15.65000   15.64000   0.01000    0.06394
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元)            14.62000   14.62000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣)           9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣)            14.65000   14.65000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(人民幣)          12.66000   12.66000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(美元)            12.76000   12.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(新台幣)           8.76000    8.76000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AI類型(澳幣)            13.27000   13.27000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣)              19.32000   19.32000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元)                18.07000   18.07000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣)              11.17000   11.17000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣)              13.14000   13.14000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣)              14.15000   14.14000   0.01000    0.07072
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元)                13.08000   13.08000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣)               7.92000    7.92000   0.00000    0.00000
聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣)                12.92000   12.92000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-A2類型(新台幣)                              10.45000   10.45000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(人民幣)                              14.11000   14.11000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(美元)                                14.18000   14.18000   0.00000    0.00000
聯博美國高收益債券基金-AA類型(新台幣)                               9.47000    9.48000  -0.01000   -0.10549
聯博貨幣市場基金                                                   15.03330   15.03320   0.00010    0.00067
聯博新興市場企業債券基金-A2類型(新台幣)                            11.06360   11.27240  -0.20880   -1.85231
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(美元)                              13.86040   14.11860  -0.25820   -1.82879
聯博新興市場企業債券基金-AA類型(新台幣)                             7.55250    7.69500  -0.14250   -1.85185
聯博新興亞洲收益基金-A2類型(新台幣)                                10.52000   10.52000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(人民幣)                                14.24000   14.24000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(美元)                                  14.38000   14.38000   0.00000    0.00000
聯博新興亞洲收益基金-AA類型(新台幣)                                 9.50000    9.50000   0.00000    0.00000
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-人民幣                       10.03170   10.04250  -0.01080   -0.10754
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-南非幣                       10.41540   10.46780  -0.05240   -0.50058
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-美元                         10.01920   10.02670  -0.00750   -0.07480
瀚亞三至六年目標到期新興市場債券基金A-新台幣                       10.12980   10.13970  -0.00990   -0.09764
瀚亞中小型股基金                                                   19.52000   19.50000   0.02000    0.10256
瀚亞中國A股基金-人民幣                                             11.93000   11.95000  -0.02000   -0.16736
瀚亞中國A股基金-新台幣                                             12.68000   12.69000  -0.01000   -0.07880
瀚亞巴西基金                                                        5.91000    5.92000  -0.01000   -0.16892
瀚亞外銷基金                                                       37.84000   37.81000   0.03000    0.07934
瀚亞全球多重資產收益基金A-人民幣                                   12.00000   12.02000  -0.02000   -0.16639
瀚亞全球多重資產收益基金A-美元                                     11.31000   11.34000  -0.03000   -0.26455
瀚亞全球多重資產收益基金A-新台幣                                   11.05000   11.07000  -0.02000   -0.18067
瀚亞全球多重資產收益基金B-人民幣                                    9.89000    9.92000  -0.03000   -0.30242
瀚亞全球多重資產收益基金B-美元                                      9.50000    9.52000  -0.02000   -0.21008
瀚亞全球多重資產收益基金B-新台幣                                    9.32000    9.34000  -0.02000   -0.21413
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-人民幣                                9.67000    9.69000  -0.02000   -0.20640
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-美元                                  9.24000    9.26000  -0.02000   -0.21598
瀚亞全球多重資產收益基金S類型-新臺幣                                9.74000    9.76000  -0.02000   -0.20492
瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣                                     11.15390   11.16680  -0.01290   -0.11552
瀚亞全球高收益債券基金A-美元                                       10.71370   10.72170  -0.00800   -0.07462
瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣                                     12.68080   12.69230  -0.01150   -0.09061
瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣                                       10.66380   10.65580   0.00800    0.07508
瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣                                      7.24500    7.25340  -0.00840   -0.11581
瀚亞全球高收益債券基金B-美元                                        7.90630    7.91220  -0.00590   -0.07457
瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣                                      8.11140    8.11880  -0.00740   -0.09115
瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣                                        7.05310    7.04790   0.00520    0.07378
瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣                                      8.70730    8.71520  -0.00790   -0.09065
瀚亞全球高收益債券基金S-人民幣                                      8.91170    8.92210  -0.01040   -0.11656
瀚亞全球高收益債券基金S-美元                                        9.24460    9.25150  -0.00690   -0.07458
瀚亞全球高收益債券基金S-新台幣                                      9.07570    9.08390  -0.00820   -0.09027
瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣                                   12.03000   12.07000  -0.04000   -0.33140
瀚亞全球策略收益股票基金A-美元                                     11.56000   11.60000  -0.04000   -0.34483
瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣                                   11.48000   11.52000  -0.04000   -0.34722
瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣                                   10.75000   10.79000  -0.04000   -0.37071
瀚亞全球策略收益股票基金B-美元                                     10.53000   10.56000  -0.03000   -0.28409
瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣                                   10.48000   10.52000  -0.04000   -0.38023
瀚亞印度政府基礎建設債券基金A類型新台幣                            10.54830   10.55550  -0.00720   -0.06821
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型人民幣                             9.83080    9.83930  -0.00850   -0.08639
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型美元                               9.66220    9.66650  -0.00430   -0.04448
瀚亞印度政府基礎建設債券基金B類型新台幣                             9.84990    9.85670  -0.00680   -0.06899
瀚亞印度基金-人民幣                                                14.89000   15.10000  -0.21000   -1.39073
瀚亞印度基金-美元                                                  13.93000   14.13000  -0.20000   -1.41543
瀚亞印度基金-新台幣                                                31.58000   32.04000  -0.46000   -1.43571
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-美元                                 10.16000   10.21000  -0.05000   -0.48972
瀚亞印度趨勢多重資產基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.39000  -0.06000   -0.57748
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-人民幣                                9.70000    9.76000  -0.06000   -0.61475
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-美元                                  9.63000    9.69000  -0.06000   -0.61920
瀚亞印度趨勢多重資產基金B類型-新臺幣                                9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-人民幣                                9.71000    9.77000  -0.06000   -0.61412
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-美元                                  9.63000    9.68000  -0.05000   -0.51653
瀚亞印度趨勢多重資產基金S類型-新臺幣                                9.79000    9.84000  -0.05000   -0.50813
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-美元                                 10.17000   10.16000   0.01000    0.09843
瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣                               10.33000   10.33000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-人民幣                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-南非幣                                9.41000    9.44000  -0.03000   -0.31780
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-美元                                  9.76000    9.76000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-紐幣                                  9.90000    9.86000   0.04000    0.40568
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金B類型-澳幣                                 10.32000   10.28000   0.04000    0.38911
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-人民幣                                9.73000    9.73000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-美元                                  9.77000    9.77000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-新臺幣                                9.92000    9.92000   0.00000    0.00000
瀚亞多重收益優化組合基金S類型-澳幣                                 10.31000   10.27000   0.04000    0.38948
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型                                      13.44000   13.53000  -0.09000   -0.66519
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型                                      10.87000   10.93000  -0.06000   -0.54895
瀚亞亞太高股息基金A-人民幣                                         11.49000   11.55000  -0.06000   -0.51948
瀚亞亞太高股息基金A-美金                                           10.22000   10.27000  -0.05000   -0.48685
瀚亞亞太高股息基金A-新台幣                                         14.72000   14.80000  -0.08000   -0.54054
瀚亞亞太高股息基金B-人民幣                                          8.71000    8.76000  -0.05000   -0.57078
瀚亞亞太高股息基金B-美金                                            6.75000    6.78000  -0.03000   -0.44248
瀚亞亞太高股息基金B-新台幣                                          8.71000    8.75000  -0.04000   -0.45714
瀚亞亞太基礎建設基金                                               12.01000   12.09000  -0.08000   -0.66170
瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣                                       12.24550   12.25620  -0.01070   -0.08730
瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣                                       14.36720   14.41620  -0.04900   -0.33990
瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元                                         11.14820   11.15320  -0.00500   -0.04483
瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣                                       11.02560   11.03290  -0.00730   -0.06617
瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣                                         12.66920   12.63960   0.02960    0.23418
瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣                                        8.95720    8.96500  -0.00780   -0.08701
瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣                                        9.89850    9.93230  -0.03380   -0.34030
瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元                                          8.91140    8.91540  -0.00400   -0.04487
瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣                                        8.80120    8.80710  -0.00590   -0.06699
瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣                                          9.36210    9.33930   0.02280    0.24413
瀚亞股債入息組合基金A-人民幣                                       10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-美元                                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞股債入息組合基金A-新台幣                                       14.87370   14.88200  -0.00830   -0.05577
瀚亞股債入息組合基金B-人民幣                                       10.53600   10.54340  -0.00740   -0.07019
瀚亞股債入息組合基金B-美元                                         10.15840   10.16220  -0.00380   -0.03739
瀚亞股債入息組合基金B-新台幣                                       12.63340   12.64050  -0.00710   -0.05617
瀚亞威寶貨幣市場基金                                               13.61730   13.61710   0.00020    0.00147
瀚亞美國高科技基金                                                 28.70000   28.73000  -0.03000   -0.10442
瀚亞高科技基金                                                     54.84000   54.77000   0.07000    0.12781
瀚亞理財通基金                                                     26.20000   26.12000   0.08000    0.30628
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣              10.02000   10.07000  -0.05000   -0.49652
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型人民幣               8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型美元                 8.59000    8.63000  -0.04000   -0.46350
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金B類型新台幣               8.91000    8.95000  -0.04000   -0.44693
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-人民幣              8.87000    8.92000  -0.05000   -0.56054
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-美元                8.63000    8.67000  -0.04000   -0.46136
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金S類型-新臺幣              8.92000    8.96000  -0.04000   -0.44643
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型美元                 9.67000    9.67000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新台幣              10.02000   10.03000  -0.01000   -0.09970
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型人民幣               8.95000    8.95000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型美元                 8.60000    8.60000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金B類型新台幣               8.92000    8.92000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IA類型新台幣             10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金IB類型新台幣              9.90000    9.91000  -0.01000   -0.10091
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-人民幣              8.93000    8.93000   0.00000    0.00000
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-美元                8.71000    8.72000  -0.01000   -0.11468
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金S類型-新臺幣              9.00000    9.00000   0.00000    0.00000
瀚亞菁華基金                                                       20.54000   20.49000   0.05000    0.24402
瀚亞新興豐收基金A-人民幣                                           10.78800   10.79530  -0.00730   -0.06762
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                           11.67550   11.71300  -0.03750   -0.32016
瀚亞新興豐收基金A-新台幣                                           10.17730   10.18310  -0.00580   -0.05696
瀚亞新興豐收基金A-澳幣                                             10.61050   10.57420   0.03630    0.34329
瀚亞新興豐收基金B-人民幣                                            8.11160    8.11710  -0.00550   -0.06776
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                            8.26200    8.28850  -0.02650   -0.31972
瀚亞新興豐收基金B-美元                                              8.66990    8.67210  -0.00220   -0.02537
瀚亞新興豐收基金B-新台幣                                            8.25950    8.26430  -0.00480   -0.05808
瀚亞新興豐收基金B-澳幣                                              8.04580    8.01830   0.02750    0.34297
瀚亞電通網基金                                                     14.30000   14.28000   0.02000    0.14006
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣                         10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣                         14.05030   14.05440  -0.00410   -0.02917
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣                         10.60690   10.61250  -0.00560   -0.05277
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元                            9.83090    9.83180  -0.00090   -0.00915
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣                         11.51390   11.51730  -0.00340   -0.02952
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-人民幣                         10.12760   10.13290  -0.00530   -0.05230
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-美元                           10.00000   10.00000   0.00000    0.00000
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金S-新台幣                         10.00420   10.00720  -0.00300   -0.02998
瀚亞歐洲基金                                                       10.60000   10.70000  -0.10000   -0.93458
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