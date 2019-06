[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 108/06/18 108/06/17 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 34.53000 33.49000 1.04000 3.10540 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.98000 8.71000 0.27000 3.09989 群益那斯達克生技基金 22.08000 21.44000 0.64000 2.98507 復華恒生單日正向二倍基金 30.09000 29.44000 0.65000 2.20788 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣月配息) 0.51000 0.50000 0.01000 2.00000 統一NYSE FANG+ ETF基金 19.68000 19.35000 0.33000 1.70543 富邦恒生國企ETF傘型基金之富邦恒生國企單日正向兩倍基金 26.27000 25.86000 0.41000 1.58546 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 33.45000 32.93000 0.52000 1.57911 保德信全球醫療生化基金-美元 9.87000 9.72000 0.15000 1.54321 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 34.04000 33.57000 0.47000 1.40006 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 10.22000 10.11000 0.11000 1.08803 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.67000 10.56000 0.11000 1.04167 復華恒生基金 21.38000 21.16000 0.22000 1.03970 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.73000 9.63000 0.10000 1.03842 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 13.90000 13.76000 0.14000 1.01744 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 10.12000 10.02000 0.10000 0.99800 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 18.37000 18.19000 0.18000 0.98955 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 4244.940004203.70000 41.24000 0.98104 群益道瓊美國地產ETF基金 22.67000 22.45000 0.22000 0.97996 野村全球生技醫療基金 17.04000 16.88000 0.16000 0.94787 第一金全球AI精準醫療基金-美元 10.00590 9.91740 0.08850 0.89237 第一金全球AI精準醫療基金-美元-N 10.00590 9.91750 0.08840 0.89135 元大台灣高股息基金 26.10000 25.87000 0.23000 0.88906 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 第一金全球AI精準醫療基金-新臺幣-N 10.41000 10.32000 0.09000 0.87209 兆豐國際生命科學基金 15.22000 15.09000 0.13000 0.86150 富邦台灣科技指數基金 50.70000 50.27000 0.43000 0.85538 富邦恒生國企ETF基金 20.46000 20.29000 0.17000 0.83785 宏利臺灣股息收益基金A類型 24.65000 24.45000 0.20000 0.81800 宏利臺灣股息收益基金I類型 24.65000 24.45000 0.20000 0.81800 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------