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[表八2]台灣集中市場融資融券註記表

台北‧06月18日 交易日  
  
停止融資 融資分配 停止融券 融券分配 股價波動   降低     股權    成交量  融券餘額>=   
                                    過    劇 融資成數 過度集中 過度異常 融資餘額60%  
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臚@金工業30反1          富邦科技          本盟              昶和     福壽     元大寶滬深   
宏洲              元大電子          永冠-KY           大統新創 天仁     FH滬深     
嘉裕              元大台商50          亞德客-KY          本盟     興泰     元大台灣50正2   
東華              富邦摩台          喬山              健和興   宏亞     隆大       
大魯閣            富邦發達          中釉              旭隼     地球     中壽       
立益              富邦金融          國碩              元晶     新紡                
佳和              元大MSCI台灣          奇鋐              遠雄來   佳和                
聯發              永豐臺灣加權          聯詠              統領     台富                
昶和              富邦日本          欣興              威宏-KY  怡華                
三洋紡            國泰日經225          晟鈦              泰昇-KY  大統新創            
本盟              元大歐洲50          泰碩                       大億                
正道              元大日經225          玉晶光                     亞崴                
瑞利              I邦恒生國企反1          尚志                       正峰新              
正峰新            元大美債20反1          立積                       程泰                
億泰              兆豐藍籌30反1          傳奇                       氣立                
懷特              泰標普低波高息          鎧勝-KY                    榮星                
士紙              元大S&P日圓反1          互億                       國化                
燁興              富邦歐洲          聯茂                       台硝                
千興              FH彭博高收益債          訊芯-KY                    元禎                
威致              FH彭博新興債          易華電                     永記                
華豐              FH富時不動產          南電                       日勝化              
首利              大台灣高息低波          冠德                       展宇                
麗正              益道瓊美國地產          杜康-DR                    德淵                
東訊              臚@金工業30反1          陽光能源-DR                   華廣                
錸德              邦臺灣優質高息          雷虎                       三福化              
倫飛              FH富時高息低波                                     高興昌              
虹光              禤飁MB短期報酬                                     新鋼                
威盛              富邦臺灣中小                                     東明-KY             
浩鑫              國泰新興市場                                     申豐                
國碩              新光內需收益                                     隴華                
銘旺科            FH美國金融股                                     翔耀                
統懋              大US高息特別股                                     太空梭              
翔耀              光中國政金綠債                                     吉祥全              
太空梭            新光投等債15+                                     奇鋐                
兆勁              s光ICE美國權值                                     遠見                
麗臺              台塑化                                       立萬利              
吉祥全            宏洲                                         聯德                
憶聲              嘉裕                                         泰碩                
科風              東華                                         玉晶光              
力特              大魯閣                                       晶彩科              
喬鼎              立益                                         力銘                
正達              佳和                                         新至陞              
晟鈦              聯發                                         穎漢                
聯德              昶和                                         立積                
同泰              三洋紡                                       迎廣                
新世紀            本盟                                         詮欣                
誠研              正道                                         悅城                
誠創              瑞利                                         易華電              
嘉威              正峰新                                       無敵                
聯合再生          億泰                                         華友聯              
尚志              葡萄王                                       裕豐                
力銘              永光                                         愛山林              
亞太電            美吾華                                       皇昌                
達能              懷特                                         建新國際            
太極              國精化                                       遠雄來              
誠美材            士紙                                         夏都                
慧友              寶隆                                         欣欣                
悠克              燁興                                         統領                
友勁              千興                                         客思達-KY            
百一              威致                                         阿瘦                
捷泰              厚生                                         神州-DR             
天瀚              華豐                                         同方友友-DR            
迅杰              首利                                         一零四              
華上              麗正                                         欣天然              
光麗-KY           東訊                                         新海                
元晶              台積電                                       欣高                
華冠              錸德                                         jpp-KY              
裕豐              倫飛                                         台數科              
寶徠              虹光                                         南六                
皇昌              群光                                         鋼聯                
陽明              威盛                                         必應                
六福              浩鑫                                         科定                
康師傅-DR          國碩                                         基勝-KY             
聖馬丁-DR          錩新                                         東哥遊艇            
神州-DR           銘旺科                                       泰昇-KY             
耀傑-DR           統懋                                         吉源-KY             
同方友友-DR          翔耀                                                             
晨訊科-DR          太空梭                                                           
友佳-DR           兆勁                                                             
陽光能源-DR          麗臺                                                             
精熙-DR           吉祥全                                                           
中福              憶聲                                                             
雷虎              科風                                                             
中視              益登                                                             
秋雨              力特                                                             
新利虹            喬鼎                                                             
國光生            正達                                                             
                  晟鈦                                                             
                  聯德                                                             
                  同泰                                                             
                  新世紀                                                           
                  融程電                                                           
                  誠研                                                             
                  誠創                                                             
                  嘉威                                                             
                  聯合再生                                                         
                  尚志                                                             
                  力銘                                                             
                  亞太電                                                           
                  達能                                                             
                  太極                                                             
                  誠美材                                                           
                  慧友                                                             
                  悠克                                                             
                  友勁                                                             
                  百一                                                             
                  華興                                                             
                  捷泰                                                             
                  天瀚                                                             
                  迅杰                                                             
                  華上                                                             
                  光麗-KY                                                          
                  元晶                                                             
                  華冠                                                             
                  裕豐                                                             
                  寶徠                                                             
                  皇昌                                                             
                  陽明                                                             
                  宅配通                                                           
                  六福                                                             
                  夏都                                                             
                  王品                                                             
                  群益期                                                           
                  康師傅-DR                                                         
                  聖馬丁-DR                                                         
                  神州-DR                                                          
                  耀傑-DR                                                          
                  同方友友-DR                                                         
                  晨訊科-DR                                                         
                  友佳-DR                                                          
                  陽光能源-DR                                                         
                  精熙-DR                                                          
                  中福                                                             
                  雷虎                                                             
                  中視                                                             
                  秋雨                                                             
                  新利虹                                                           
                  國光生                                                           
                  基士德-KY
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