Fed會議周 如何與市場波動對作 獲利入袋？

美國聯準會將自周二 (18 日) 起召開連續兩日的利率政策會議，市場上大多預期，聯準會即將進入新的寬鬆循環。如果想要和市場對作、尋找投資機會，又該如何做呢？

逆勢操作大師 Mark Hulbert 鼓勵膽大心細的投資人，可以好好利用票市場的不理智，抓準聯準會發布會後聲明的時機 (美國時間 19 日下午 2 點；台北時間 20 日凌晨 2 點)，在那之後等個約莫 30 分鐘，看看市場是不是劇烈反應。如果有的話，立即對作，因為股市很快就會修正、往反方向移動。

聽起來是否太過投機？但 Hulbert 給出了兩個理由，解釋為什麼他認為股市很快就會修正。

聯準會不喜歡驚喜。從前瞻指引的存在就可以知道，它會花上不少時間鋪陳政策，先讓市場知道它未來的動向。 不管聯準會降息與否，在未來幾個月到幾年內，對於美國企業獲利能力的影響相對不大。

這也是為什麼，不管聯準會決策如何，其實股市都早已反映完畢。Hulbert 認為，會後聲明應該不至於給市場帶來太多波動，即使股市反應很大，也很快就會清醒過來。

股市操作難有勝率百分百的策略，但可以參考一下前次聯準會公布聲明的股市反應。聯準會 5 月 1 日發布聲明時，S&P 500 指數在前半小時先是上漲 0.1% 表達歡喜之情，但隨後就掉頭回落，當日收跌 0.8%。

Hulbert 認為，不管聯準會這次怎麼決定，目前借貸利率仍會維持在低水準。而對美國企業來說，眼下最緊急的問題並非借貸成本，而是人才留用、政府政策、經濟不確定性、薪資成本上升等層面。

雖然市場一片期待聯準會降息，認為經濟數據不理想應該是充分的降息理由，但聯準會很有可能更有耐心，保留未來降息的選擇，但決定維持目前利率不變。