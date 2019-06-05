〈每日外資外匯觀點〉鮑爾走鋼絲？美國經濟堅穩之際卻放鴿

美國聯準會主席鮑爾周二談話時暗示，對必要時降息持開放態度，聯準會官員接連的鴿派言論市場使得市場對降息預期進一步升高，股市受到提振，道瓊指數飆升逾 500 點，美元指數則承受壓力下跌；今天投資人關注美國「小非農」ADP 就業數據公布，美元指數將進行 97 整數關卡保衛戰。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

鮑爾對降息持開放態度，並強調密切關注美國與其前幾大貿易夥伴之間不斷深化的爭端，豐業銀行首席外匯策略師 Shaun Osborne 表示，市場近幾周對聯準會降息預期升高，而鮑爾並未試圖抑制這些預期，將不利於美元未來走勢。

聯準會官員相繼釋出降息可能的信息，Osborne 表示，這些談話反映出聯準會認真對待通膨不足的風險，但對使用貨幣政策來提振物價抱持謹慎態度。

Grant Thornton 首席經濟學家 Diane Swonk 則認為，鮑爾是在走鋼絲，想在經濟成長依然堅穩之際保持樂觀，但釋出將在必要時降息的訊息，值得注意的是，美國的降息門檻正在下降。

周三亞洲盤美元指數下跌一度來到 97.03，97 整數關卡幾乎不保，外匯資訊網站 FXStreet 分析師認為，美元指數正承受賣壓，並試圖在 97 尋求支撐，若跌破，則將下看 96.74，因此周三公布的美國 ISM 非製造業 PMI 數據備受關注。

澳洲央行周二宣布降息，澳幣兌美元維持漲勢，周三進一步觸及 0.7004 高點，西太平洋銀行 (Westpac) 分析師指出，澳洲央行降息符合市場預期，並保留進一步降息的空間，預期下一次降息將在 8 月。

西太平洋銀行表示，澳幣近期上漲將在 0.7 受阻，此價位是該行公允價值區間的中值，由於澳洲鐵礦石供應反彈，鐵礦石價格似乎已經見頂，澳幣表現恐難進一步提振。