美股盤中─川普說將在G20與習會晤 道瓊大漲逾410點

川普總統說，在即將舉行的 G20 高峰會上，他將與中國國家主席習近平會晤。該消息推升了中美貿易協定的希望，美國股市中場大漲。道瓊上漲逾 410 點。

台北時間 23:55

道瓊工業平均指數上漲 326.84 點或 1.25% 至 26439.37。

Nasdaq 指數上漲 119.48 點或 1.52% 至 7964.53。

S&P 500 指數上漲 29.96 點或 1.04% 至 2919.63。

川普發布推文說，他與習近平在電話上，相談甚歡。他並說，下週在 G20 高峰會上，我們將會會晤。在會面前，我們的團隊將先行磋商。

此次高峰會定於 6 月 28 日在日本舉行。

分析師說，市場氣氛樂觀。但我們也必須記住，中美已進行多次協商，幾度接近達成協定，却又失敗告終。

上個月，中美貿易協定的希望破滅，兩國相互加徵關稅。川普並表示可能對更多中國商品加徵關稅。

波音與 Caterpillar-- 二檔指標股 -- 股價分別上漲 2.3% 與 2.9%。

預期聯準會 (Fed) 在本週的政策會議中，將推出更多寬鬆措施，亦推升了股市上漲。

在週二開始的政策會議中，預期 Fed 將維持利率不變。但投資人將注意決策官員是否暗示今年稍後降息。根據 CME 交易所的 FedWatch 工具顯示，投資人反應年底前，將降息三次。

Fed 可望推出較寬鬆的政策，減緩了本週股市的壓力。週二開盤前，主要指數本月上漲至少 5%。

美東時間週三下午 14:00 Fed 將公布利率決議，而後 Fed 主席鮑爾將召開記者會。

美國公布 5 月就業成長與製造業活動均減緩，加上中美貿易戰擔憂持續，增加了全球經濟的擔憂。

德拉吉說，若歐元區的經濟減緩，歐洲央行的通貨膨脹目標受到威脅，就有必要推出進一步振興措施。該談話亦為股市利多。