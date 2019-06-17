〈新鮮人理財〉獨當一面管理收入與支出 投保也要掌握4大重點

畢業季來臨，根據人力銀行網站調查，今年即將畢業或屆退的職場新鮮人有 46% 在正式畢業或退伍之前，「已投遞」履歷給企業了，比例明顯高於去年的 35.1%。初出校園的職場新鮮人準備就職，除了要獨當一面管理自己薪水收入與生活支出計劃之外，全球人壽提醒，職場新鮮人也必須正視自己的保障規劃，掌握四重點，趁年輕時建立好基礎保障。

根據壽險公會統計，截至去 (2018) 年底 12 月為止，國人總計有 1617 萬人投保人壽保險。統計中發現，台灣 20 歲以上成年人口到 64 歲止，超過 7 成擁有保單，細分各年齡層投保率中，20 歲至 39 歲投保率達 75.31%、高於平均的 68.55%，投保率為六大年齡層中次高，僅次於 40 歲到 59 歲的民眾。

隨著金管會積極宣導及網路投保盛行，年輕人投保意識逐步高漲。全球人壽提醒職場新鮮人，投保要掌握以下四重點，為未來的人生保障打好基礎，是強化立足社會底氣的第一步。

重點一、打底保單：傷害險＋實支實付醫療險，重視保障

新鮮人年輕有衝勁，為了方便快速，提高行動力，除了搭大眾運輸交通工具外，最常使用的交通方式多半是騎機車，若是業務性質工作，在外奔波時間增加，無形中更是增加交通風險而不自知。因此，全球人壽建議，職場新鮮人投保的首要保單，可以傷害險搭配實支實付醫療險，傷害險最好有附加傷害醫療險附約，萬一意外事故而身故將有一筆理賠金，若因意外事故受傷而有醫療行為之相關費用支出，就能分散相關風險。

而實支實付醫療險則可分散健保無法給付的醫療風險，在挑選實支實付保單時，全球人壽提醒，必須注意門診手術是否有納入保障範圍，許多保險公司保單將門診手術列為除外給付，不利於目前先進醫療技術下，許多疾病可利用門診手術的情況。

重點二、第二層保單：加碼失能扶助險，重視長期失能照護

建立完打底保單後，行有餘力，全球人壽建議，可在保單規劃中加入失能扶助險，保障未來因失能造成無法工作的收入填補，以及長期失能照護所需之生活費、看護費及耗材費等。長期失能照護不單只是高齡老後才會面臨的課題，若是在工作時期因為工作意外或是交通事故造成失能，不但會增加照顧費用，無法工作所造成的薪資損失更是雙重打擊，因此提醒年輕族群更應該要及早規劃。

失能扶助險有三大類型：終身保障型、終身還本型與定期保障型，若年輕人預算有限，可以在原有的壽險或是醫療主約下附加定期保障型的失能附約，預算較充足者則可依自身需求評估投保終身保障型或是終身還本型商品。假設不幸發生 1 到 11 級失能，符合保單條款內容，失能當下理賠的一次金可做為醫療費用與安置金；1 到 6 級失能每月還可領到扶助金，照護免煩惱。

重點三、保費量力而為：年保費支出不超過年薪的 20~30%

職場新鮮人的薪水往往因工作資歷而有所受限。全球人壽建議，排除資產累積相關險種以外的保費計算，年保費支出應控制在年收入的 20~30% 以內，以完善規劃保單保障，未來隨著年收入增加，可逐步擴充保單規劃。

重點四、及早將保單納入資產規劃中

最後，全球人壽建議，校園莘莘學子畢業後進入職場，就代表獨立的開始，必須要好好正視自己的人生，將保單納入自身資產規劃中，除了運用保單幫助自己轉移未來萬一不幸發生意外或罹病的風險；趁年輕買保單、保費費率相對年長者便宜，提早為自己規劃保單，以建構更美好的未來人生。