〈分析〉中國不買了 但1兆美元新發行美債被誰買走了？

美國財政部週一 (17 日) 公布，中國 4 月份持續減持美債，持有量創 2 年新低，日本也同步減持，但過去一年裡，美國財政部新發行近 1 兆美元的債券，到底被誰買走了呢？

中國與日本持有美債量 (來源: WOLFSTREET)

作為美債最大的兩個海外債權國：中國與日本， 4 月份都削減了美債的持有量。儘管中國仍是海外最大的債權國，然過去 1 年裡，減持的美債量已達到 690 億美元。

目前中國總持債量佔整體比重降至 5.1%，日本則為 4.8%，兩者合計已不到 10%，由 2015 年 12.8% 的高峰滑落。顯示兩國持債量的重要性連年下降。

但此同時，截至 4 月份為止，過去 12 個月裡美國財政部發行了 9600 億美元的美債，這近兆美元的美債是誰買走了呢？

是其他國家嗎？統計同一時期，所有海外國家增持了 2530 億美元。包括：比利時增持 410 億美元，(比利時是歐洲清算銀行的所在地)，英國增加 380 億美元，開曼群島增持 360 億美元。儘管日本 4 月減持美債，過去 12 個月仍增持了 320 億美元。

扣除海外國家增額，剩下的 7070 億美元被誰買走呢？

是聯準會嗎？不是的。聯準會 (Fed) 過去 12 個月裡減持 2710 億美元，以縮減資產負債表。

政府機關自己買嗎？過去 12 個月裡，美國政府機關的確增持了 1020 億美元，總額為 5.83 兆美元，主要為國家退休基金，以及社會保險信託基金。不過增持幅度並不高。

最後，剩下龐大 8760 億美元的美債情歸何處？答案是美國法人機構與個人戶，包括：私人退休基金、對沖基金、美債基金、大型公司如蘋果等。

美債持有者分布 (來源: WOLFSTREET)

根據 FDIC 統計，截至 4 月底為止，美國法人與個人的總持債量，已達 7.64 兆美元，佔整體比重更高達 34.7%，堪稱美債最大買家。

由此可見，儘管美中貿易戰的風險持續發燒，美債上限問題也不時帶來影響，但事實上美債的市場需求，卻從未短缺。