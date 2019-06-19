積重難返 全球負殖利率債券總額近12兆美元

負殖利率的政府債券額度繼續膨脹。根據《彭博》數據，截至 6 月 17 日，殖利率低於零的債務總額約為 11.8 兆美元。然而，這個數字還沒考慮週二 (18 日) 全球債券市場的大漲，推動更多歐元區指標債務進入負殖利率領域。

殖利率低於零的債券價值膨脹反映了全球債市如何繼續吸引來自緊張不安的投資人的資金流入，因為美中貿易戰可能會擾亂國際經濟成長。

（圖: 彭博）

Western Asset Management 固定收益投資組合經理 Julien Scholnick 表示，潛在收入來源消失可能會推動外國投資人轉入更高回報的資產，比如美國的企業債，讓以往支撐風險較高固定收益資產的長期追尋收益趨勢轉變，並讓企業債券利差縮小。

他說，「我們的看法是退出那些殖利率非常負面的市場，並投入更多資金在更高收益的市場中運作。」

在 2008 年全球金融危機之後，各國央行全力以赴重振全球經濟。特別是，分析師表示，包括歐洲央行 (ECB)、日本央行 (BOJ) 和聯準會 (Fed) 在內的全球主要央行利用超低利率和債券購買計劃，將長期政府債券殖利率推至歷史低點，有時甚至達到負面水平。

ECB 行長德拉吉表示，如果通膨不再提高，他可能會進一步放鬆貨幣政策。此語一出，歐元區債券市場飆升，殖利率大幅下挫。

德國 10 年期政府債券殖利率大跌，深入零下區域，以創紀錄的負殖利率 0.32% 成交。Tradeweb 數據顯示，奧地利指標 10 年期債券的殖利率也隨之下降，有史以來首次跌破零。

越來越多的市場參與者現在預計政府債券的殖利率將保持在較低水平，因為人口老齡化和債務負擔上升會對長期經濟成長和通膨造成壓力。

Capital Group 固定收益專家 Margaret Steinbach 表示，「利率未來只會維持低檔更久的時間，我們想不出有哪些催化劑可以讓利率有意義地走高。」