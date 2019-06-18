中國4月減持美債至2年新低 當時美中貿易局勢還未惡化

根據美國財政部週一 (17 日) 公布數據，中國 4 月減持美債規模至近 2 年來最低，而 4 月時，美中貿易局勢還未進一步惡化。

財政部數據顯示，4 月份中國持有的各期限美債，共減少 75 億美元，至 1.113 兆美元，為 2017 年 5 月以來新低。這是中國連續第 2 個月減持美債，但即使如此，中國仍是美國以外最大的美債持有國。

比利時也在 4 月減持美債，由 1886 億美元降為 1798 億美元。許多分析師猜測，中國也透過比利時托管帳戶購買美債。

道明證券 (TD Securities) 駐紐約資深利率策略師 Gennadiy Goldberg 表示，基於當月中國的外匯存底僅減少略低於 40 億美元，這種情況令人不解，也說明拋售的規模較合理的水準高出許多。他認為，這種情況可能是針對第 1 季所持公債的獲利回吐。

由美中貿易形勢來看，本次拋售美債時，貿易戰還未升級到新高度，川普直到 5 月初才宣布上調 2000 億美元中國進口商品關稅，部分人士猜測，中國可能將美債視為報復貿易戰的手段，但這種情況並不被主要分析師認可。

4 月份人民幣兌美元匯率下跌約 0.4%，並引來川普的批評。

另一方面，日本也稍微減持了美債持有，由 1.08 兆美元減至 1.06 兆美元，仍為第二大美債持有國。

整體而言，外國持有的美債規模從創紀錄高點，下降至 6.43 兆美元，比 3 月份減少了 401 億美元。