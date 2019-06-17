目標到期債基金熱銷 銀行攜手投信搶推亞債版目標到期債基金

目標到期債基金今年竄升為市場新寵，今年以來銀行陸續與投信合作搶攻市場大餅，看好亞洲企業盈餘穩定、違約率低，加上美國可能降息引導資金回流，兆豐銀行與施羅德投信合作，推出亞債版的目標到期債基金搶市。

目標到期債券基金主要是透過一籃子債券，以固定利率收益作為主要報酬來源，在低利環境下，頗受市場歡迎，根據統計，2016 年底市場目標到期債基金僅 1 檔、規模約 3.79 億元，2017 年底發行檔數已達 13 檔，規模高達 327.53 億元，去年底市場的目標到期債基金已經倍增至 38 檔，合計資金規模共 1418.96 億元。

在銀行與壽險業推波助瀾下，目標到期債基金頗受資金青睞，根據統計，截至今年第 1 季，目標到期債基金規模已經衝破 2000 億元，受歡迎程度可見一般。

施羅德投信曾在去年與兆豐銀行合作發行 2 檔目標到期債基金後，受到熱烈迴響，今年 6 月再次攜手推出第三檔，主要是以亞洲債券為主要投資標的的目標到期債基金。

施羅德投信指出，亞債收益率與新興市場債旗鼓相當，但違約率相對低。根據彭博統計，全球各主要債券指數的收益率中，新興亞洲美元高收益債達 7.4%，僅次於新興市場高收益企業債以及新興市場高收益美元主權債，就算是投資等級的新興亞洲美元債，也有 4.3% 的收益率。

以違約率來說，2000 年到 2018 年平均違約率，新興亞洲高收益債的違約率為 2.3%，是各主要市場最低也較能因應市場的變化。

施羅德投信指出，根據國際貨幣組織於今年 4 月的預測，不管是 2019、2020 或者是到 2024 年，新興亞洲的經濟成長率都是全球主要市場中最高，可達 6% 以上，在經濟成長的支撐下，亞洲企業盈餘持續改善、償債能力佳，企業體質強健，可望替亞債注入利多優勢。