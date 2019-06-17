鉅亨買基金週報_中國祭利多 新興市場反彈

一週回顧及表現

成熟市場

1. 中美貿易談判是否能繼續進行，市場關注 6/28-29 日的 G20 高峰會川習會面，美國勞動市場出現降溫現象，通膨增長不如預期，美股全週上漲 0.47%；

2. 英國首相梅伊即將卸任，保守黨首輪黨魁選舉由主張脫歐的前外長強生拿下最高票；美國總統威脅將對德國制裁，因計畫與俄羅斯合建輸氣管，限制歐洲股市漲幅。

新興市場

1. 中國官方祭出多項利多，例如放寬專項債刺激基礎建設，人民銀行行長也稱有足夠的政策應對空間來面對貿易談判不確定性，除了利率和存準率之外，也暗示匯率在內，中國 5 月社會融資規模和新增貸款都低於預期，中國股市上漲 1.37%；

2. 今年 10/27 將舉行總統大選的阿根廷，現任總統馬克里宣布副總統人選，加上近期經濟數據提振，提高連任機率，阿根廷帶動拉美股市上漲 0.31%；儘管油價下跌，俄羅斯股市依舊維持今年以來的亮眼表現，上漲 1.14%。

債券市場

1. 美墨關稅無限期延後，緩解投資市場緊張氣氛，但降息預期再起，推升美國政府債券指數價格上漲 0.31%，投資等級債券上漲 0.34%；

2. 風險性債券表現分歧，高收益債券部分表現平淡，大約維持平盤；新興債則維持連四週上漲趨勢，新興市場債券上漲 0.16%，當地貨幣計價新興債則上漲 0.32%。

原物料、匯率

1. 歐元區 Sentix 投資者信心指數由前期 5.3 下滑至 - 3.3，疲弱的表現令歐元貶值 1.11%，美元則升值 1.06%；

2. 波斯灣地區關係緊張，油輪受到襲擊，但同時 OPEC 也警告貿易局勢正在削弱全球石油需求，OPEC + 即將達成延長減產協議，布蘭特原油週線依舊收黑下跌 2.09%。

資料來源: Bloomberg, 2019/06/17（顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/14）

市場報酬率

資料來源: Bloomberg, 2019/06/17（圖中顯示數據為週漲跌幅結果, 資料截至 2019/06/14）

三大市場關鍵事件及分析

1. 日本內外需數字依然不佳

無論是出口相關的工具機訂單年增率，或是內需相關的景氣觀測調查，兩者皆無起色，日本經濟仍無好轉跡象。

資料來源：Bloomberg，2019/6/12。

資料來源：Bloomberg，2019/6/12。

2. 中國需求弱，商品價格遭殃

中國 5 月進口年增率降至 - 8.5%，延續從去年底以來的糟糕表現，無論是對中國自身生產者物價年增率或是全球商品價格年增率來說，都不是好消息。

資料來源：Bloomberg，2019/6/13。

資料來源：Bloomberg，2019/6/13。

3. 別小看防禦資產

5 月以來，從美國公債、公用事業類股，到必需消費與醫療保健類股，各類防禦資產表現優異，投資人可別小看此類資產在風險較高時的優勢。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 股票系列與美銀美林債券系列指數，2019/6/13。

資料來源：Bloomberg，採 MSCI 股票系列與美銀美林債券系列指數，2019/6/13。

本週關鍵數據行事曆

日期 國家 事件／數據公佈 資料時間 市場 預估值 前次 公佈值 6 月 17 日 美國 NAHB 房屋市場指數 Jun 67 66 6 月 18 日 美國 營建許可 May 1300k 1290k 6 月 20 日 美國 FOMC 利率決策 (上限) 6/19 2.5% 2.5% 6 月 20 日 美國 費城聯準企業展望 Jun 10 16.6 6 月 21 日 美國 Markit 美國製造業採購經理人指數 Jun P -- 50.5 6 月 18 日 歐元區 ZEW 調查預期 Jun -- -1.6 6 月 20 日 歐元區 消費者信心指數 Jun A -- -6.5 6 月 21 日 歐元區 Markit 歐元區製造業採購經理人指數 Jun P -- 47.7 6 月 19 日 日本 出口 (年比) May -- -2.4% 6 月 20 日 日本 日銀政策餘額利率 6/20 -- -0.1% 6 月 21 日 日本 日經日本製造業採購經理人指數 Jun P -- 49.8 6 月 17 日 印度 進口 (年比) May -- 4.5% 6 月 17 日 印度 出口 (年比) May -- 0.6% 6 月 18 日 俄羅斯 GDP 年比 1Q P 0.5% 0.5% 6 月 18 日 俄羅斯 工業生產 (年比) May 1.7% 4.6% 6 月 19 日 巴西 CNI 工業信心指數 Jun -- 56.5 6 月 19 日 巴西 Selic 利率 6/19 6.5% 6.5%

資料來源: Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，2019/6/12。

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