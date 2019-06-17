聯準會6月利率估按兵不動 下半年是否降息要看三大指標

美國聯準會即將在 18~19 日召開利率會議，預期基準利率將持續按兵不動，在 2.25%~2.50% 不變，對於聯準會何時會啟動降息刺激經濟，投顧認為，除非美中貿易戰升溫，導致就業市場、消費者與企業信心等三項指標大幅下滑，否則未來 6 個月聯準會降息兩次機率不高。

美中貿易戰持續延燒，聯準會主席鮑爾先前曾表示，將採取適當行動維持經濟成長，釋放不排除降息的可能性，而從美國 5 月非農就業數據及核心 CPI 年增率不如來看，預期聯準會降息仍低。

根據聯邦基金利率期貨資料顯示，市場預期 6 月會議降息機率仍低大概約 21%，但 7 月會議前降息機率近 86%，預測今年可能降息 2-3 碼。

富蘭克林證券投顧認為，6 月會議重點在於聯準會會後聲明與利率預測所釋出的政策訊號，儘管近期聯準會主席表示將採取適當行動維持經濟成長，但從第 1 季經濟成長放緩恐將不足以促使聯準會降息，預期必須要有更多壓力，例如消費者和企業信心大幅轉變、就業市場疲軟才可能使聯準會祭出貨幣寬鬆政策。

富蘭克林證券投顧指出，如果貿易爭端並未進一步升溫，在經濟基本面仍穩定情況下，預期未來六個月聯準會降息兩次的可能性不高，整體而言，聯準會除了觀察市場反應外，主要仍將會以經濟數據，以及關稅是否推升後續的通膨壓力也必須密切關注。

富蘭克林證券投顧認為，6 月利率會議聚焦政策聲明是否做出調整、釋出對放鬆政策持開放態度的意向，以及利率預測所釋出的政策線索，如果聯準會鴿派態度不如市場期待，則預估將使公債殖利率反彈、股市短線震盪反應。

但相對的，如果聯準會釋出降息意向，雖有助支持市場信心並推升風險性資產表現，但寬鬆背後隱含著對經濟前景的擔憂，因此建議投資人應趁此機會檢視手邊資產進行調整。