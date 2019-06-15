〈Q3投資策略〉一張表看Q3全球大事紀牽動神經 靠2招布局台股基金

隨著時序邁入 6 月中下旬，第 2 季也將進入尾聲，不少投資人開始為第 3 季的投資布局做準備，目前除了持續壟罩在美中貿易戰之下，第 3 季全球還有不少重要大事，都將牽動台股後市，由於台股還是選股不選市為主，大盤本周收在 10524 點，持續呈年線以上震盪走勢，選股難度升高，群益投信建議，投資人不妨靠 2 招適度布局台股基金。

群益投信統計，過去 10 年台股第 3 季的表現，加權指數過去 10 年第 3 季的平均報酬為 1.02%，正報酬機率為 60%。群益投信表示，台股還是以選股不選市為最佳策略；基金對於股票來說風險相對分散，但是投資專業集中，經理人選股策略更是格外重要，建議投資人不妨採取定期定額或分批進場的方式適度布局台股基金。

就技術面而言，加權指數月 KD 雖連續 3 個月黃金交叉，但經過 5 月大幅修正後已破壞多頭結構，上檔壓力增加，短線以年、季線為觀察指標。

群益馬拉松基金經理人沈萬鈞表示，在投資布局方面，由於即將進入暑假，食品概念股中的飲料冰品廠商和通路等業者，往往在暑假期間都有不錯表現，投資上可多加留意；此外，台灣生技展將在 7 月登場，屆時相關商機題材的發酵對於類股表現亦將產生助益。

除了非電族群外，下半年也將進入科技產業旺季，全球科技大廠紛紛展示新產品，沈萬鈞建議，也可留意與科技新品亮點相關的個股。此外，5G 基建設備、伺服器 Data Center 相關以及散熱產品延伸出來的相關產業類股值得留意；另外也可多留意高殖利率個股、營運佳且獲利結構改善的中小型電子、績優傳產等類股。

日盛日盛基金經理人張亞偉則表示，6 月 17 日 3000 億美元商品公聽會後，可藉利空去測試指數表現，若不跌則可回到實質需求面觀察，提前擇優布局第 3 季投資。產業方面可觀注四大族群，包括一、中國以外的外地製造、台商回流股，例如紡織、Server 族群、PCB 族群、組裝廠等；二、與貿易戰無關具有成長趨勢產業，包括 TWS 產業、電動自行車、製鞋、5G 等；三、中國進口替代，例如中國晶片自製受惠股；四、高殖利率內需股，包括營建資產股等。

至於談到科技新品，張亞偉表示，電子產業方面 5G、Data Center、AI、IC 設計、手機新規格可關注。2020 年 5G 世代即將到來，隨著各國開始布建基礎建設，供應鏈正積極卡位。港股 5G 概念股也多獲大陸加快發放 5G 牌照帶動，國內 5G 族群也挾題材彈升。全球 5G 正進入商用部署關鍵期，持續對供應鏈進行掃貨，5G 整體供應鏈備貨仍延續；看好在 5G 世代即將來臨之際，銅箔基板（CCL）將受惠於高頻高速趨勢，而使印刷電路板供應鏈有材料升級需求。

傳產部分，張亞偉表示，可留意傳產龍頭塑化及水泥、營建高殖利率、紡織、電動自行車、中國生醫、新藥。其中，生技股為個股表現，近期台幣貶值及中美貿易戰因素，部分醫材及醫藥類股具備營收及獲利題材，且無中美貿易戰砍單之隱憂為市場資金避險領域，故對醫材類股展望正向。而美容、保健食品產業不易受景氣影響而有劇烈波動，加上企業持續拓產中國、歐美市場，營收隨全球市場的拓展維持雙位數高成長。