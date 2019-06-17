5月貿易戰攪局資金棄股轉債 股票型基金規模年減逾1成

美中貿易戰 5 月初驟然升溫，打亂全球資本市場，根據投信投顧公會統計，5 月股票型基金規模較去年同期減少 16%，其中｢國內投資股票型｣、｢跨國投資股票型｣基金規模分別月減 13.08%、17.73%，成為投資市場震央之一。

美中貿易戰擴大成科技角力，影響全球股債匯表現，根據投信投顧公會統計，5

月包括股票型、平衡型、貨幣型與組合型基金規模都較去年同期衰退，其中股票型基金規模共 5149.4 億元，較去年同期減少 16%。

進一步分析股票型基金，5 月主要震央是在新興市場，MSCI 新興市場指數單月下跌逾 7%，但也有逆勢成長的股票，特別股憑藉低波動特性與產業基本面優勢，ICE 美國特別股總報酬指數逆勢上漲 0.9%，帶動特別股基金在｢跨國投資股票型｣基金中名列月增前茅。

富蘭克林華美特別股收益基金經理人余冠廷表示，美中貿易衝突是市場最擔憂的風險，而特別股發行企業約 7 成集中於金融，次要產業之 REITs、公用事業、通訊等也多屬內需導向，貿易戰局勢變化對特別股市場的直接影響有限，加上特別股具有固定收益性質，能滿足資金收益需求，因此在市場震盪之際反倒成為資金避風港，帶動基金規模逆勢成長。

相較於股票型基金規模衰退，債券型基金則成為資金避風港，｢跨國投資固定收益一般債券型｣基金規模再向上推升逾 300 億，基金規模達 429.4 億元，月增 0.77%，但較去年同期減少 7.33%。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金經理人張瑞明指出，美中貿易緊張促使資金棄股轉債，此外，市場對聯準會降息預期心理攀升，加上美元指數高檔震盪減輕新興貨幣匯價壓力，新興市場當地貨幣債重獲資金青睞，同為規模成長動能。

張瑞明指出，5 月美國 10 年期公債殖利率大幅下滑，反映聯準會降息次數兩次，現階段新興市場當地貨幣債擁較高殖利率水準，是低利環境中固定收益資產投資極佳選擇之一。

法人認為，新興市場目前仍有不少正面題材加持發酵，包括巴西退休金改革進程、阿根廷持續推動經濟計畫等，相關資產可望持續受惠於各國通膨溫和與經濟成長潛力持續成長。