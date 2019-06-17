【安聯投信】降息預期浮現 三大債券迎來資金入帳

在美中貿易爭端未明、市場對於降息預期提高的狀況下，公債持續受到投資人青睞，全球政府債券上周上漲了 0.27%；從資金流向角度觀察，投資級債上周資金保持淨流入，高收益債和新興市場債則皆由前一周的流出轉為淨流入，分別吸金 16.2 億及 10.6 億美元。

安聯投信指出，近來包括聯準會（Fed）主席鮑威爾對貨幣政策較具彈性的談話、油價持續下跌及五月非農就業數據低於預期等狀況，皆使市場對於 Fed 降息的期待日益升高，進而拉高整體債券市場行情，除了全球政府債券續漲外，全球高收益債及新興市場主權債也分別繳出了 0.8% 及 0.96% 的上漲成績，債市近全數收漲，顯示市場對風險性債券的情緒逐漸轉為樂觀。

安聯美國短年期高收益債券基金（本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）經理人謝佳伶表示，近來雖受貿易戰波動影響，資金有在股、債之間流動尋求短期避險的狀況，但降息預期情緒浮現後，包括股市、債市甚至是不同債券，都迎來了資金流入，由此看來，充足的資金可望為全球經濟提供一定的支撐力道。

謝佳玲進一步提醒，美國雖難免受到貿易摩擦影響，但截至目前為止，仍未有跡象顯示其經濟可能陷入衰退，而美國經濟重要官員如財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）及白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），都在本周陸續對美國經濟發表樂觀談話，表示美國經濟體質基本面仍強，美國相關資產仍是投資人相對強勢的首選。

謝佳伶指出，相對於投資級債、公債等避險性代表債券，高收益債有著息收較高的明顯優勢，此時若可以透過專業投資研究團隊強化控管風險，如藉由挑選短存續期的債券降低受到利率波動帶來的衝擊，高收益債仍是投資人在不確定的時刻，仍能確保收益的良好標的。

安聯動力亞洲高收益債券基金（本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金）產品經理陳宜平表示，相較於歐美成熟市場，新興市場往往有著較大的波動及風險，然而進一步觀察，亞洲在與同為新興市場的拉美、東歐國家相比時，顯示出較佳的韌性。

除了許多亞洲企業償債能力明顯高於拉美及東歐企業外，陳宜平認為，亞洲各國中，包括中國、印度及東協國家在近期降息、降準及擴大基礎建設支出等政策方面，提供了有力的支持及刺激；而在亞洲市場各式債券中，亞洲高收益債經歷了許多重大的政經危機後，皆展現了較東歐及拉美高收益債更抗震的能力，是投資人全球資產布局中，分散地緣風險的優質收益。

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