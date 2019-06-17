【中國信託投信】不確定因素多 南韓、台灣、雙印均失血

期待選後支票兌現 泰股成吸金王

近期美國科技公司受到美中貿易戰的影響逐步顯現，先是美國 IC 設計廠商陸續宣布停止供貨華為，甚至因此下修全年財測；晶片大廠博通亦下調全年預估營收，使得科技股轉弱，也讓市場對於下半年營運狀況不再樂觀。此外，G20 下周五將於大阪舉行，儘管川習兩人將有會面機會，然川普近期言論，已讓外界不期待雙方的會面可能改善目前中美貿易僵局，對於市場不再提供動能。根據彭博統計上周外資資金流向，泰國股市已連續四周獲得淨流入，上周以吸金 2.7 億美元奪冠；南韓則連續六周遭到外資賣出，上周失血 0.3 億美元。台股由流入轉為流出，上周遭賣超 3.8 億美元，失血幅度最高。

儘管市場對於 FED 降息有所期待，然而觀察外資對亞股近四周的買賣超仍為小幅流出。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，中美雙方針對貿易議題要達成共識，恐怕還需要一段時間。而美國科技產業下修全年財測的消息，也將對台灣相關供應鏈有所影響。因此，建議避開因中美貿易戰受到影響的相關類股。長期布局的題材上，看好 5G、TDDI、多鏡頭、生技等主題。建議投資人透過定期定額，分散進場風險。

在科技股相對觀望的情況下，周俊宏表示，殖利率水準較高的內需相關類股，將較受到歡迎。他指出，儘管內需類股的股價已經走高，但在不確定性未落幕前，包含腳踏車、水泥，或是電信等類股，仍為資金的避風港。

針對亞洲其他股市，中國信託亞太多元入息平衡基金經理人陳彥羽表示，泰國月初甫結束總理大選，由於參議院幾乎為軍政府勢力，加上民主黨關鍵支持，使得現任總理巴育順利連任。而相較穩定的政局，也讓泰國股市連續四周獲得資金淨流入。

陳彥羽表示，泰國政府在政策層面上，出台了多項提振基層消費的措施。例如，國家福利卡解決貧富差距措施、向社區發展基金注入資金、開展低收入者再就業項目等。在選舉落幕後，多項大型基建計畫亦也可望更加明朗。不管是總投資額 2000 多億的 EEC 高鐵投資項目，還是林差邦國際港 3 期、素萬那普機場新候機樓項目等。城市捷運項目方面，也將會在今年啟動多條新捷運線項目。

此外，觀光業一直都是泰國的經濟支柱，以去 (2018) 年來說，國際旅遊收入佔生產總額 12%，相信今年將迎來更多的遊客與消費。基礎建設方面，泰國預計在 2021 年完成東部發展計畫，將其定位為東協地區的經濟中心區。東部經濟走廊計畫會將 Chonburi、Rayong 及 Chachoengsao 等城市改造為科技製造與服務重鎮，透過陸海空的發展深化連接周邊國家。以上種種措施都顯示，泰國政府多角化經營的策略，致力將泰國建造為一個適合投資與發展商業的國度。

有鑑於今年亞太區域有眾多選舉行情，投資人可期待政策利多。陳彥羽表示，面對聯準會下半年可能降息的環境下，看好兼具股利與獲利成長的亞太股票及高品質債券市場。並尋求具備商業模式可延續性高、現金收入成長穩定的公司，以期達到兼顧成長、利息收入以及資本利得潛能的優勢總報酬。

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