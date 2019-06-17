【安聯投信】降息情緒支撐 美股資金動能轉強

上周市場延續對聯準會（Fed）可能降息的樂觀態度，美股主要指數連續兩周上揚；根據美銀美林引述 EPFR 統計至 6 月 12 日一周資金流向，美國股市資金由上周流出轉為淨流入 89.04 億美元，資金動能大幅改善，除中東市場流出小幅增加外，歐洲、拉美股市流出狀況皆明顯收斂。

安聯投信表示，由於日前公布的美國 5 月非農就業人口及核心消費者物價指數（CPI）皆低於市場原有預期，引發市場對於 Fed 在近期降息的預測機率提高，激勵美股本周小幅收漲，同時因包括中國在內等亞洲多國央行亦陸續降息降準，市場風險偏好提升，MSCI 新興市場及亞洲指數一周也上漲近 2%，全球主要區域皆收紅；然因此波漲幅主要為反應降息樂觀預期，本周聯 Fed 會議動向，將是相關利多能否持續支撐股市動能的重要觀察點。

安聯收益成長多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 經理人謝佳伶指出，除降息預期外，貿易爭端仍是牽動近期市場情緒的重要因素，中國商務部繼之前表示會建立中國版「不可靠實體清單」後，上周進一步表示在履行相關程序中，並將於近期公布具體細節，對於習近平是否出席 G20 會議，也不願進一步確認；與此同時，印度政府在被美國排除於貿易優惠待遇外後，也在日前宣布將對美國包括豆類在內農產品加徵報復性關稅，對全球貿易再添不確定性。

謝佳伶分析，自 5 月初新一波貿易戰開打來，頻繁出現的雜音對市場每每帶來衝擊，拉扯投資人情緒，然而若拉長時間並觀察經濟基本面，全球經濟仍未看壞。根據英國權威研究機構牛津經濟（Oxford Economics）於 12 日發布的經濟展望季報，全球經濟成長雖有小幅減緩，但今年仍可維持 2.7% 的成長。

此外，數周前，川普對於墨西哥加徵關稅一事來的快，去的也快，顯示投資人不需過度恐慌。在面對此一偶有波動，長期卻仍有成長機會的情勢下，謝佳伶建議，投資人可用包括成長股、可轉債和高收益債等多重資產作為核心配置，以不同資產的特性，在抵禦下檔風險的同時，也可參與到日後成長機會。

在台股方面，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，隨著 6 月底 G20 川習會的日期逐漸靠近，市場觀望情緒日益濃厚，台股一周以來維持在月線及季線附近震盪，雖一周小幅翻紅，但成交量卻跌破千億，顯示投資人在貿易戰沒有進一步重大突破的此時，逐漸轉趨保守。

展望台股後市，廖哲宏表示，雖然貿易戰後續難以預料，但長期來看仍可關注未來主流科技趨勢相關產業如 5G、雲端及務聯網等，並可在若因短期波動出現價值的時候伺機布局，把握未來長期成長，同時觀察將於本周舉辦的 Fed 會議、美國貿易代表署（USTR）在本周的關稅公聽會等情勢，作為判斷參考。

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