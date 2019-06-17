資金流向大轉折？投資人正以3個月來最快速度搶進美股

在美國聯準會主席鮑爾 (Jerome Powell) 暗示必要時會降息之後，似乎已改變了投資氛圍，在截至 6 月 12 日的 5 個交易日中，投資人以近 3 個月最快的速度，卡位進場搶美股。

美銀美林上週五發布報告，援引 EPFR 數據表示，截至 6 月 12 日的一週內，股票基金流入 16 億美元，為 13 週以來最高，此外，債券基金也流入 25 億美元。

此一數據顯示，隨著鮑爾的鴿派言論，將投資人推向避險債券和股票等風險較高的資產。

美股的資金變化更能說明這個趨勢，美林美銀指出，美國共同基金及 ETF 在前一週出現 85.6 億美元流出之後，投資人轉為買進 72.3 億美元。

相較之下，歐洲央行雖然也發表支持市場的言論，但在英國政治因素干擾下，義大利也仍暗潮洶湧，造成歐洲股票基金連續第 18 週資金外流。

股債市資金變化 (圖表取自 Market Watch)

在降息預期提升之後，上週標普 500 指數及道瓊指數，雙雙寫下自去年 11 月以來最大的單週漲幅。

不過若以全年數據來看，多數時間投資人對風險類資產缺乏興趣，導致資金流出主要市場，基金經理紛紛拋售股票以應對贖回。

與此同時，今年迄今固定收益流入金額 1856 億美元，管理資產增長 3.9%，而貨幣市場基金的資金流入為 1473 億美元，資產增長 4.6%。