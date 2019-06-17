傳美國晶片製造商悄然向美府施壓 望放寬華為禁令

據外電報導，美國晶片供應商，包括高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US)、賽靈思 (XLNX-US) 等，正在秘密向美國政府施壓，要求放寬對華為的銷售禁令。

據知情人士透露，美國晶片製造商的高管於 5 月底參加了與美國商務部舉行的會議，以討論將華為列入黑名單上後相關的舉措。美政府在當時以國家安全為由發出禁令，禁止美國供應商在未經許可的情況下向華為出售產品。高通對此向商務部提出了質疑。

晶片製造商認為，華為銷售智慧型手機和電腦伺服器等產品的部門，使用的是常規的零組件，不太可能出現與 5G 網絡設備相同的安全問題。消息人士透露，高通希望能夠繼續向華為出售用於手機和智慧型手錶等普通設備的晶片。

華為在 2018 年的零組件採購 700 億美元當中，約有 110 億美元流向美國公司，包括高通、英特爾和美光等。知情人士認為，放寬相關的禁令「不是為了幫助華為，這是為了防止對美國公司的傷害。」

美國半導體產業協會 (SIA) 承認，該機構曾多次與安排企業與美國政府進行協商，以協助相關產業遵守禁令，同時也藉此向政府表達可能對美國企業所帶來的影響。

「對於與國家安全無關的技術設備，似乎不應被列入實體名單當中。我們已將這一觀點傳達給政府。」SIA 全球政策副總裁 Jimmy Goodrich 表示。

英特爾、賽靈思和高通拒絕對此發表評論。

華為公共事務副總裁 Andrew Williamson 表示，該公司沒有要求任何人為其代言。「他們是按照自己的意願去做的，因為對於許多人而言，華為是他們的主要客戶之一。」他也補充表示，美國晶片製造商知道封殺華會給他們造成「災難性」後果。