波音CEO認錯 兩起空難前警示系統有漏洞

鉅亨網編譯陳宜伶 2019年6月17號11點50分

美國波音 (US-BA) 執行長 Dennis Muilenburg 於週日 (16 日) 在巴黎表示，公司在檢查 737 MAX8 型客機駕駛艙 MCAS 的警示燈系統時出了錯，造成去年 10 月和今年 3 月的印尼獅航和衣航兩起空難，在這兩起空難調查中，皆發現原因出自於 MCAS 防失速機動特性增強系統，波音執行長表示，將為這兩起空難負起責任。

波音股價走勢圖 (圖片: Investing)

波音執行長在巴黎航空秀前夕，向記者坦承波音犯錯，兩年一度巴黎航空秀被認為是世界全球航空界最重要的展出，過去航空秀一直是波音與空中巴士較勁的重要大會，不過波音今年接連的空難與停飛事件，外界認為波音可能會停止展示新品。

波音 737 Max 系列曾是該公司最暢銷的機型，公司於 2017 年開始啟用 Max 系列，起初工程師認為 MCAS 警示燈適用於所有飛機，一直到 737 Max 系列上線後，工程師才發現警示燈必須額外購買駕駛艙指示器才起作用。

大多數使用 737 Max 系列的航空公司，都沒有單獨購買駕駛艙指示器，使得許多航空公司的波音 737 Max 沒有功能警示燈。警示燈能夠警告駕駛員，兩端引導飛機方向的感測器之間出現問題。

兩起空難皆是因為感測器漏洞未能及時發現導致，造成 346 人死亡，波音客機今年已停飛三個月，停飛事件導致波音出貨量大砍，訂單近乎於零，但波音致力於讓 737 Max 復飛，因此積極配合美國 FAA(聯邦航空局) 調查，檢視漏洞，期望能在今年夏季結束前重新啟用 737 Max 系列。