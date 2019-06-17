無論美股往哪裡發展、經濟是否衰退 目前仍不宜棄子投降？

貿易戰、殖利率曲線倒掛、再加上 2020 年經濟衰退的種種談論，對投資人來說，目前顯然是個讓人很不舒服的時刻。

然而，在可怕的 5 月之後，美國股市已經恢復生機。標準普爾 500 指數週五 (14 日) 收盤時距歷史新高只有 2% 的差距。

波動的走勢表明金融市場存在深刻的不確定性。這是否是與過去長達 10 年的經濟擴張中倖存的投資人經歷的一個小小的挫折？或者它預示了更嚴重的事情？

DoubleLine Capital 副投資長 Jeffrey Sherman 呼籲投資人在做出任何輕率行動之前保持謹慎，無論市場是往哪個方向發展。

他指出，「現在就棄子還為時過早。」但他也說，現在也不是增加大量曝風的時候。

Sherman 的老闆、著名投資人 Jeff Gundlach 週四 (13 日) 在網路直播中表示，他認為美國經濟衰退的可能性在 6 個​​月內有 40% 到 45%。DoubleLine Capital 管理著 1300 億美元的資產，隨著該公司對前景的評估，它一直在轉進信貸領域。

目前最大的問題是訊號很複雜。

在看多的陣營中，美國的零售額在 5 月以健康的速度成長。購物者繼續採購電子產品、電器，當然還有網上購物。小企業樂觀情緒在上個月反彈至去年秋季以來的最佳水平。

而且川普政府也放棄了對墨西哥所有商品加徵關稅的可怕威脅。

但是警示訊號很多。博通 (Broadcom) (AVGO-US) 是晶片產業的領頭羊，由於美中貿易緊張局勢和需求「基礎上全面放緩」，大幅削減了營收展望。中國的工業產出在 5 月減速至 17 年來的最低水平。

最令人震驚的是，債市的表現卻讓人難以捉摸。

短期和長期國債殖利率之間的差距殖利率曲線已經出現倒掛，表明投資人認為聯準會 (Fed) 的政策已經變得過於嚴謹。在過去，倒掛向來是一個可靠的衰退指標。

Sherman 指出，「我們還沒有足夠的訊號，」「目前唯一閃現紅色的是殖利率曲線。」

這些喜憂參半的訊息只會讓 Fed 主席鮑爾日子過得更加艱難，他繼續受到白宮和華爾街要求迅速降息的壓力。

（圖: AFP）

Sherman 說，「在這一點上沒有人會嫉妒他。」

股市正在押注 Fed 盡快降息。根據芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，雖然 Fed 週三 (19 日) 預計不會預示任何新的變化，但市場對 7 月降息的預期目前為 87%。

由於希望降息將推動美國經濟，上週美股出現了大幅上漲。這一切都始於鮑爾說 Fed 將採取適當措施來維持美國的經濟擴張。道瓊指數、標準普爾 500 指數和納斯達克綜合指數均出現全年最佳表現。

所有這一切都發生在 Fed 升息 6 個月之後。自從金融危機之後將利率降至超低水平以來，截至 12 月，Fed 總共升息了 9 次。之後，鮑爾強調 Fed 在下一步行動之前需要「耐心」。

也就是說，很可能 Fed 會事先向投資人提供更多關於其意圖的指示。這就是為什麼本週 Fed 新聞發表布會將受到如此密切關注的原因。

結果可能有兩種：鮑爾可以談論一直在削弱預期的經濟數據，並重申 Fed 打算支持經濟，從而暗示降息。這可能導致股市反彈。較低的利率對企業有利，對企業有利就對股市有利。

另一方面，鮑爾還可以強調 Fed 在做出利率決策前需要更多的數據，延後可能降息的時機至 9 月的 Fed 會議，讓望眼欲穿的投資人大失所望。這可能會讓美股大跌。

Northwestern Mutual Wealth Management 首席投資策略師 Brent Schutte 表示，「我不認為 Fed 會再次讓市場失望。」並表示，鮑爾的 Fed 是他見過最能影響市場的央行。

無論結果會是哪一個，本週美股看來絕對會非常動盪。