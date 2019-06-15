〈工業技術資訊月刊〉科技助青年返鄉創生

雨後初霽的花東縱谷，豔綠稻浪翻飛，遠方山嵐湧動，心，不覺寧靜起來。這裡是花蓮最南端的富里，也是台灣最早的有機米所在，儘管看金針花的人潮車流，年復一年的從台 9 線呼嘯而過，富里始終保有純淨質樸的風土人情，也正是這份恬靜怡然，吸引著遊子、歸人在此落地生根、立命安身。

天賜糧源旁的平闊綠野，仰臥的美人山環抱著迎風搖曳的稻浪，這裡是富里年度盛事「穀稻秋聲山谷音樂節」的所在。（富里 983 提供）

夏末秋初，台 9 線上爭睹金針花海的遊客，從玉里赤科山一路迤邐而來，賞完金針花，人群又簇湧著前進池上伯朗大道，往「金城武樹」朝聖去了。富里，這個位於玉里、池上之間的有機米鄉，年年看著觀光客行色匆匆、來了又走，卻甚少拐個彎進入這個饒富風情的小鎮。

9 年前，富里對在台北成長、求學的鍾雨恩來說，只剩下童年的回憶；現在，他卻是富里有機米品牌「天賜糧源」的主要經營者。「以前只有寒暑假，會回富里爺爺家，」2010 年，鍾雨恩論文剛完成，正準備以社會福利專業投入台灣長照政策研究，不料，剛退休返鄉務農的雨恩父親，因心臟主動脈剝離住院，甫成立運作的產銷班、合作社，萌芽中的有機米品牌，一時頓失依靠。

天賜糧源引進工研院稻殼炭化技術，讓原本是農業廢棄物的稻殼變成改善土質的肥料，副產物稻醋液還能防治病蟲害，利於土壤永續發展。

彎進故鄉的人生岔路

「務農不是我人生的安排，」鍾雨恩坦言，產銷班以親戚居多，一切還在起步，父親一倒下，親友與祖父輪番上陣勸說他回鄉接棒，「那時我很猶豫，就這樣南來北往『幫忙』了兩年，」最後讓他下定決心回鄉的反而是他的指導教授。鍾雨恩說，老師鼓勵我「現在做的事（產銷班）不也是實現社會福利的方式？」

鍾雨恩就這樣踏著泥土、手捧稻禾，展開了他的地方創生實驗。缺乏農事經驗的他，憑著做研究收集資料的精神，「多聽多學就懂了」；加上小時候跟著祖父所打下的客家話基礎，鍾雨恩與產銷班的父執輩都能說得上話，「可能我是學社會福利的，比較容易與人建立關係，」他笑稱，過去的社工訓練，要了解案主，除了他本身還要盤點他的家庭，「到後來，他們都說我是張老師，夫妻吵架還會打電話找我調解。」

鍾雨恩認真吸納富里的地氣，努力向市場溝通故鄉的美好：他帶著產銷班農友，加入影像化生產履歷平台；引進工研院的稻殼炭化技術，落實取用皆歸大地的永續栽植；結合多才多藝的農家媽媽，車縫客家花布袋，包裝成婚禮囍米；與工研院合作開發養生處方米、稻米萃取技術，以多元經營，增加稻米、農家的附加價值。

9 年來，「天賜糧源」從一個 7 位農民種植 10 公頃土地的小型產銷班，發展到現在有 30 多人共 72 公頃的「富糧稻米合作社」，鍾雨恩也在 2016 年獲選為百大青農，他把人生的岔路愈走愈大條，愈走愈穩。

科技搭台 讓地方文化唱戲

工研院中分院副執行長李士畦投入花東產業輔導 10 餘年，因而與鍾雨恩熟識。「年輕人對科技的接受度是相對高的，」李士畦說，在東部推動科技導入，年輕人是很重要的切入點，用好技術與新生代溝通，再把好的成果展現給長輩看，長輩眼見為憑，科技入鄉的過程就會順利多了。

李士畦用「技術搭台、文化唱戲」來說明工研院科技輔農、協助地方產業的定位，他指出，富里獨特的人文與地理環境，是全國有機米栽植密度最高的區域，兼顧地方產業特色並維持友善生態的內涵，是技術整合的關鍵。工研院引進最新的節能型生物炭生產技術，讓原本廢棄的稻殼經過炭化成為改善土質的基礎，副產物稻醋液再結合當地植物，組合成天然複方生物製劑，還能拿來防治病蟲害，對富里而言，成了友善環境的技術輸出。

此外，工研院也結合微蒸、多重壓差萃取、發酵等技術，以養生處方箋的概念讓在地農產與有機米結合養生處方米。「市面上的雜糧養生米普遍有不易煮熟的問題，我們透過技術整合，讓養生米買回去很容易被煮熟，口感營養都好，還能吃到富里的味道。」李士畦說，還有由碎米、米麩、胚芽米製備的高價值萃取液，用米作周邊保養品原料，製造出來的產品效果好，也讓青農們找到了新的目標。

工研院推廣技術的同時，也兼顧地方產業特色、需求，維持其友善生態的內涵，圖為工研院中分院副執行長李士畦手持天賜糧源米桶。

斜槓青農 成就富里音樂盛事

合作社漸上軌道，鍾雨恩將觸角向外延伸，「富里的農民其實沒有完全務農，他們往往身兼多職，個個身懷絕技，」鍾雨恩表示，有的農家經營農村體驗活動、有的開餐廳、民宿，還會釀酒，他靈機一動，何不利用外頭的綠地，趁著稻穗金黃秋收前，號召農民舉辦市集活動，應該會很精彩。

鍾雨恩口中的綠地，是昔日舊糖廠所在，約莫兩個足球場大的平闊綠野，斜坡向下是迎風搖曳的稻浪，再外圍則是仰臥的美人山，這樣的美景，怎麼都看不膩。鍾雨恩透過合作社向外串連富里的年輕人，綠禾體驗農家的金佩茹、磚窯居的徐尉傑、邊境花東民宿的陳律遠、陳宣帆兄弟，就這樣一個拉一個，讓原本僅點頭微笑的鄰居同輩，變成「穀稻秋聲－富里山谷音樂節」的堅實夥伴，他們以全台灣最大數目的郵遞區號為名，自稱「富里 983」，標誌著富里的與眾不同。

集思廣益後，「富里 983」認為臨時性的市集吸引力不足，既然大家都喜歡聽音樂，「不如讓辦個音樂節，坐在草地上聽音樂、吃野餐，更有特色！」構想有了，但是錢在哪裡？第一年的穀稻秋聲經費拮据，連 50 萬元都湊不齊，有夥伴建議，「不如等錢到了再辦？」但鐘雨恩認為，要等錢到位再辦，就絕對等不到那一天，不如硬著頭皮先做再說。

想起第一屆的刻苦，金佩茹說，「知道錢不夠，所以什麼都自己來，搭帳棚自己來、插旗子自己來，連刷廁所也是自己來，」鐘雨恩說，包括藝人、舞台音響，許許多多人都是情義相挺。因為不收門票，活動紀念品盡量賣光，最後計算總開銷，「竟然好像沒有虧。這種冒險的事情也只有年輕人才會做。」

鍾雨恩號召富里在地年輕人，組成「富里 983」團隊，舉辦穀稻秋聲音樂會，凝聚鄉民認同感，為地方創造多元產業，鼓勵更多人來當富里人。（富里 983 提供）

穀稻秋聲 凝聚富里情感

年輕人搞音樂節，富里的長輩們表面看來淡定，但內心仍有很多疑慮。鐘雨恩舉例，第一屆音樂節前夕，一個管區員警不知是好心提醒還是警告：「哇甲你講，恁尚好麥出歹誌厚。」夥伴們百思不得其解，音樂節能出什麼事？後來才知道，原來長輩們想成電音派對，可能暗藏不法交易什麼的，讓夥伴們哭笑不得。辦完第一次，富里鄉親們才了解音樂節其實很老少咸宜，「第二屆時，那位員警全力支援，交管都是他負責的，」漸漸的，穀稻秋聲山谷音樂節成了富里一大盛事，2018 年甚至為富里帶來了上萬人次的遊客。

音樂節帶來最大的影響，或許是鄉民感情的凝聚。徐尉傑表示，富里族群多元，除了客家人、還有平埔族、原住民、新移民與閩南人，彼此交流並不多。第一年辦音樂節，為了張羅餐食，邀請不同家政教室的媽媽們協助準備傳統美食，沒想到合作難度卻很高，心驚膽跳的完成了第一次合作。「隨著音樂節愈來愈多人參與，富里幾乎不分族群，都把穀稻秋聲當成地方大事，願意捐棄成見，一起努力。」特別是工研院團隊迄今不離棄的陪伴精神，讓我們非常感動，鍾雨恩說。

更讓鍾雨恩印象深刻的是，連續幾年音樂節前都下了大雨，草地泥濘不堪，活動當天許多社區居民、志工，為了讓遊客有舒適的場地，有抽水機的出抽水機，沒有抽水機的拿水瓢舀水，「這景象真的太感人了。」

希望更多人來做富里人

身為富里青農，鍾雨恩認為受限於耕作面積，花蓮一定要從事精緻農業，「雖然不一定要每件事都導入科技，但肯定要創新。」農村青壯年人口不足，鍾雨恩不諱言希望更多年輕人回來，但他指出，返鄉青年不一定要務農，最重要的是，故鄉有沒有多樣的職業能讓他們選擇？或許發展觀光，這樣開咖啡店也才有人光顧，「關於這點，我們還在努力、還在實驗中。」

穀稻秋聲音樂節今年將邁入第 5 年，參與者的熱情讓「富里 983」青年印象深刻，音樂節會場看到有人拿著「富里國中第二屆同學會」的旗幟，長輩們藉著音樂節的機會回鄉團聚；也有認同音樂節、認同「富里 983」的外地人，投入音樂節志工，每年回到富里「一期一會」，跟好久不見的老朋友聚會。

「希望更多人來做富里人，」談到對富里的願景，鍾雨恩沉吟半晌說，這幾年慢慢發現富里有些新移民、或者正準備回鄉的移民，更有一群人喜歡富里，卻因現實條件，無法來當真正的富里人，「我們會持續創造更好的富里經驗，希望有朝一日，大家一起來做富里人。」

稻殼炭化技術。

轉載自《工業技術與資訊》月刊第 330 期 2019 年 06 月號，未經授權不得轉載。