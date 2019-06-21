〈書摘〉什麼是修昔底德陷阱？世界強權兩大國真的避免不了戰爭？

台灣在國際社會中的政治角力總被中、美兩大國互相影響。「修昔底德的陷阱 (Thucydides’s Trap)」闡述了兩大國的矛盾以及紛爭，文內更列出歷史以來產生過的大國對立圖表。泛知識時代的 7 堂課，帶你了解為何「一個新崛起的大國，必然要挑戰現存的大國，而現存的大國，也必然會回應這種威脅，戰爭因而不可避免。」
以下內容摘錄自《泛知識時代的 7 堂課》
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大國崛起不可避免的戰爭陷阱
另一個出處更古老的陷阱，叫做「修昔底德的陷阱 (Thucydides’s Trap)」。先簡單介紹一下古希臘歷史，古希臘歷史可以說開始於公元前 3000 年，其中重要的時間點是公元前 776 年，在希臘南部的伯羅奔尼撒 (Peloponnese) 半島上，奧林匹亞 (Olympia) 這個地方舉行的第一次競技運動會（這個競技運動會的傳統從公元前八世紀維持到公元後四世紀）。而模仿古希臘時代以和平為宗旨的近代奧林匹克 (Olympic) 運動會，開始於 1896 年，每四年一次〔註 8〕。
古希臘歷史裡另一個重要的時間點是公元前 546 年，波斯帝國 (Persian Empire) 攻城掠地，先侵占了希臘許多地方，後來希臘各個城邦包括雅典 (Athens)、斯巴達 (Sparta) 等聯合起來，公元前 480 年把波斯帝國完全打敗。這一段維持了半世紀的戰爭，被稱為希波戰爭 (Greco-Persian Wars)。
希波戰爭中有名的一場戰役，就是公元前 490 年，雅典和波斯大軍在馬拉松 (Marathon) 平原展開大戰，雅典軍隊大獲全勝；波斯軍隊陣亡六千四百人，雅典軍隊陣亡僅一百九十二人。雅典前線統帥派了一個長跑能手菲力彼得斯 (Pheilippides) 跑回雅典城報告勝利的喜訊，菲力彼得斯一口氣跑了 42.195 公里，到達雅典城，高呼：「我們勝利了！」就倒地身亡，這就是今天「馬拉松長跑」的起源。
希波戰爭勝利之後，引起希臘城邦之間的戰爭，這一段為期近三十年（公元前 431 年到 401 年）的戰爭，在希臘歷史上被稱為「伯羅奔尼撒戰爭 (Peloponnesian War)」，對峙的雙方是以雅典為首的城邦聯盟和以斯巴達為首的城邦聯盟，最後的結局是雅典慘敗，經濟崩潰、元氣大傷，但是勝利的斯巴達也無法再維持在希臘軍事霸主的地位了。
修昔底德 (Thucydides) 是公元前五世紀古希臘的歷史學家，他最著名的著作就是《伯羅奔尼撒戰爭史 (History of Peloponnesian War)》，他觀察到在希波戰爭之後，慘敗的雅典國力日益強大，引起斯巴達和其他城邦的不安，他說：「雅典的崛起和斯巴達的驚恐，讓戰爭變得不可避免。」現代的歷史學家就把這個說法叫做「修昔底德的陷阱」，用現代的話語來說：「一個新崛起的大國，必然要挑戰現存的大國，而現存的大國，也必然會回應這種威脅，戰爭因而不可避免。」
在世界歷史過程中，粗淺地說，一定有許多可以被稱為「修昔底德的陷阱」的例子，不過從嚴謹的學術立場來說，到底對應的雙方，是否滿足「現存的大國」和「新崛起的大國」這兩個條件呢？到底對應雙方之間的戰爭，是否不可避免呢？
美國哈佛大學政治學教授阿利森 (Graham Allison) 做了深入的研究：按照研究結果，過去五百多年來，有十六個案例可以被稱為「修昔底德的陷阱」；這十六個案例中，十二個案例的結果是戰爭。讓我們先把這十六個案例羅列在下面：
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期間
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現存的大國
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新崛起的大國
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結果
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1
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十六世紀前半
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法國
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哈布斯堡王朝 (Hapsburgs)
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戰爭
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2
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十六至十七世紀
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哈布斯堡王朝
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奧圖曼帝國
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戰爭
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3
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十七世紀
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哈布斯堡王朝
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瑞典
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戰爭
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4
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十七世紀
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荷蘭共和國
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英格蘭
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戰爭
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5
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十七世紀後半至十八世紀前半
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法國
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大不列顛
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戰爭
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6
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十八世紀後半至十九世紀前半
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大英國協
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法國
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戰爭
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7
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十九世紀中葉
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大英國協、法國
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俄羅斯
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戰爭
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8
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十九世紀
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法國
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德國
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戰爭
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9
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十九世紀後半至二十世紀前半
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俄羅斯、中國
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日本
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戰爭
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10
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二十世紀前半
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大英國協
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美國
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無戰爭
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11
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二十世紀前半
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俄羅斯、大英國協、法國
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德國
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戰爭
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12
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二十世紀中葉
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蘇維埃共和國、大英國協、法國
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（納粹）德國
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戰爭
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13
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二十世紀中葉
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美國
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日本
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戰爭
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14
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1970 年代至 1980 年代
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蘇維埃共和國
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日本
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無戰爭
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15
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1940 年代至 1980 年代
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美國
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蘇維埃共和國
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無戰爭
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16
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1990 年代至今
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大英國協、法國
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德國
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無戰爭
接下來，選個案例做簡單的敘述：中國清朝從康熙、雍正、乾隆的盛世，到嘉慶、道光的中衰，到同治時慈禧太后垂簾聽政，到十九世紀末期，在左宗棠、李鴻章、胡林翼等重臣的支撐之下，雖然狀態交迫，但始終還保持著亞洲大國的地位。
俄羅斯帝國從 1721 年彼得大帝登位以後，勵精圖治，也歷經興衰，沙皇亞歷山大一世打敗拿破崙 1812 年的入侵，儼然成為「歐洲的救世主」。到了十九世紀末期，沙皇亞歷山大三世聯同法國防阻德國的擴張，同時拓展在中亞洲的勢力，以及取得中國清廷在商業上的讓步，也不失為亞洲的一個大國。
在中國和俄羅斯兩雄虎踞之下，日本明治天皇在 1868 年結束了日本近七百年（1185 年至 1863 年）的幕府政治，明治維新在「富國強兵」的口號之下，日本在軍事、工業、經濟各方面迅速膨脹發展：從 1885 年到 1899 年，日本的國民生產總額 (GNP) 增進了三倍。
軍事經費預算也逐年增長：從 1880 年占總預算的 19%，到 1886 年的 25%，到 1890 年的 31%。再加上日本對韓國影響的勢力逐漸擴大：1876 年日本與朝鮮王朝簽訂《日朝修好條規》，韓國開放了三個港口供日本對韓國的商業往來，給予日本公民治外法權 (extraterrial rights)，也直接改變了韓國做為中國保護區 (protectorat) 的情勢。
這引爆了中國和日本的「甲午戰爭」（1894 年至 1895 年），國際中通稱「第一次中日戰爭」。戰爭中，清軍大敗，於 1895 年 4 月 17 日簽訂喪權辱國的《馬關條約》。
1904 年，俄日戰爭爆發，英文稱為 Russo-Japanese War，日文稱為「日露戰爭」。在海軍和陸軍都節節失利的情況下，加上俄國內部革命的聲浪正在高漲，沙皇尼古拉二世 (Nicholas II) 接受美國羅斯福 (Teddy Roosevelt) 總統出面調停，俄、日雙方於 1905 年 9 月 5 日在美國新罕布什爾州 (New Hamphire) 的樸茨茅斯 (Partsmouth) 簽訂《樸茨茅斯條約 (Treaty of Partsmouth)》，其中的條文包括「俄羅斯承認日本對朝鮮在政治、軍事、經濟上均享有卓絕的利益，如指導、保護、監理的權利。俄羅斯政府得中國政府之應允，將俄羅斯在中國攫取的旅順、大連租借地，轉讓給日本。」羅斯福總統也因為這次斡旋成功，在 1906 年獲得諾貝爾和平獎。
「修昔底德的陷阱」讓我們想起，當一個政府失去民心、掉入「塔西佗陷阱」中無法自拔時，在國際關係的論述裡，就有所謂「轉移注意力的戰爭 (diversionary war)」的理論：當國家內部不安定、經濟狀況惡劣、人心充滿怨恨的時候，在外交和在軍事上對外的衝突，可能會轉移人民的注意力，因而穩定政府的政權。
【書籍介紹】
- 書名：泛知識時代的 7 堂課：邁向選舉、密碼、商業交易的新思路
- 出版社：時報
- 出版日期：2019 年 02 月
【作者介紹】
劉炯朗
麻省理工學院電腦博士。
為國際知名電腦資訊學者，在即時系統、電腦輔助設計、VLSI 布局、組合最佳化、離散數學等領域均有傑出貢獻，是國際上聲譽卓著的科學家、教育家。曾先後當選中央研究院院士、電子電機工程師學會（IEEE）會士、計算機協會（ACM）會士。
曾任教於麻省理工學院及伊利諾大學，1998 至 2002 年間擔任臺灣國立清華大學校長，作育英才無數。於 1968 年出版之組合數學及 1977 年出版（1985 年再版）之離散數學教科書，被視為經典之作。1973 年發表於 Journal of the ACM 之論文，截至 2019 年被引用達一萬一千餘次，影響極大。
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