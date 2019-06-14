由兩家加密貨幣公司 Coinbase 和 Circle 聯合創立的 CENTRE 聯盟早前宣布，目前正在積極招攬合作夥伴加入其穩定幣網絡 CENTRE Network。同時，為了能更專注於推廣 CENTRE Network，Circle 已宣佈將關閉其移動支付應用程式 Circle Pay。

CENTRE 聯盟官方表示，為了推進數位貨幣發展及擴大穩定幣應用， 自 CENTRE 聯盟首款穩定幣 USDC 亮相以來，Coinbase 和 Circle 就開始致力於構建「基於會員制的框架和治理方案—— CENTRE Network」，而作為一項願景計劃，其目標是為全球的交易所、錢包以及交易者提供穩定的交易生態。

至於 CENTRE Network 的參與條件及資格，該聯盟表示，只要是符合監管標準的加密貨幣交易所或匯款機構均歡迎加入，而後則可在 CENTRE Network 上發行及快速贖回 USDC 或其他以美元發幣為抵押的穩定幣。

Circle 共同創辦人兼首席執行長 Jeremy Allaire 表示，這些「可編程的貨幣」將實現全球經濟轉型。屆時，無論是人們或企業都能在輕鬆、安全的情況下，跟世界各地的任何人進行各種金融活動和價值交換，而這就是全球數位貨幣時代的最終目標。

為了讓加密貨幣能橫跨公、私區塊鏈運行，CENTRE 聯盟目前正為「開放式的多鏈生態系統」構建標準，以便讓開發人員和團隊能在自有的區塊鏈上構建 CENTRE 應用，而參與網絡的成員也需共同為「CENTRE 技術標準和開源軟體的開發」作出貢獻。

與此同時，Circle 也宣布將關閉其移動支付應用程式 Circle Pay，自 7 月 8 日起僅開放提款功能，並於 9 月 30 日正式關閉。

Circle 發言人 Josh Hawkins 表示，「Circle Pay 是一種流行的社交支付應用程式，多年來在歐美地區都有顯著的增長。但如今，我們透過 CENTRE 創建了 USDC 和一個具備互操作性的穩定幣標準，而為了落實這個更自由、開放、透明的全球支付網路，因此，Circle 第一階段的努力宣告落幕，我認為這決定背後的意義深遠。」

這篇文章 CirclePay 將走入歷史！ 官方：專注推廣穩定幣網絡 CENTRE Network 最早出現於 區塊客。

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