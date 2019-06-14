《華爾街日報》今晨引述匿名消息報導，Facebook 秘密開發多時的加密貨幣尚未推出，似乎就已經吸引到 4 家大型公司作為支持者，其中包括：Visa、Mastercard、PayPal 和 Uber。

回顧區塊客先前報導，Facebook 打算將其加密貨幣的控制權交給外部方，以確保數位資產不會完全中心化。

這意味著上述 4 家支付公司將加入 Facebook 新設的獨立基金會，並各自投入多達 1,000 萬美元的資金作為營運節點的權利費用，取得在 Facebook 原生代幣網絡上扮演一個節點（以驗證交易）的機會。

接著，Facebook 計劃利用這些資金作為抵押款項，將其加密貨幣跟一籃子國家貨幣和低風險債券的價值「掛鉤」。

《華爾街日報》指出，線上支付新創 Stripe、旅遊預訂網站 Booking.com 和阿根廷電商網站 MercadoLibre 也將會是該項目的一部分，但並未具體說明這些公司的參與形式。然而消息人士透露，當中有些成員還不太了解這枚加密貨幣的運作方式以及作用。

上週，Facebook 北歐市場金融服務兼支付合作夥伴負責人 Laura McCracken 證實， 該公司將在 6 月 18 日發表其加密貨幣 GlobalCoin 的白皮書。

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這篇文章 報導：Facebook 加密貨幣獲「PayPal、Visa、萬事達卡」撐腰 最早出現於 區塊客。

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