Bakkt 宣布 7 月 22 日開始測試實體交割比特幣期貨

機構加密貨幣平台 Bakkt 6 月 13 日於部落格貼文宣布，計劃將在 7 月 22 日開始測試第一款產品——「實物交割的比特幣期貨」。

Bakkt 將推出首批系列產品中的第一項產品，但依然未提供細節。該平台最初是在 2018 年 8 月宣布成立，並預告推出實物交割的比特幣期貨，但迄今已因監管法規的遵循問題多次延後。

Bakkt 營運長 Adam White 在貼文中表示:「7 月 22 日，也就是阿波羅 11 號登陸月球 50 周年的兩天後， Bakkt 在美國洲際期貨交易所（ICE Futures. U.S.）掛牌與交易，而在美國洲際清算所（ICE Clear U.S.）清算的比特幣期貨將啟動用戶接受度測試。」

ICE 官網則已列出 Bakkt 比特幣期貨每月合約的新細節，以及最新版本的每日合約細節。

這兩種合約的價格最小波動單位為每比特幣 2.5 美元（每一合約包含 1 枚比特幣）。交易操作以每比特幣 0.01 美元執行，每月合約的上市周期最長可達 12 個月，每日合約則可連續 70 天。

Adam White 指出:「這次推出將為進入加密貨幣市場開闢新標準。與其他市場相比，加密貨幣的機構參與者依然受限，原因是市場結構與法規明確性等方面受到限制。」White 還表示，這也是導致比特幣期貨交易量、流動性與價格透明度比 ICE 的布蘭特原油期貨合約等其他已制定的市場來得更低。

Adam White 將最新的測試行動與 1696 年人類首度登月當提並論，彰顯該公司面臨必須跨過諸多障礙，才能為機構投資人提供全面受監管的加密貨幣產品。

Bakkt 近期已宣布將支持美國洲際期貨交易所為比特幣推出可透過保證金操作的單日型與月份型期貨，而且引進受監管的託管，做為期貨合約的一部分。

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