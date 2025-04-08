費雪觀點：川普關稅政策無效 市場終將反彈

鉅亨網編譯羅昀玫 2025-04-08 06:19

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美國總統川普 (Donald Trump) 近期宣布對全球進口商品實施大規模關稅，引發全球金融市場劇烈震盪，投資人憂心忡忡。 ​然而，知名投資專家、Fisher Investments 創辦人費雪 (Ken Fisher) 對此持不同看法，他認為這些關稅政策不僅無效，市場也將迅速反彈。

費雪觀點：關稅政策無效，市場將反彈

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川普對等關稅措施釋出後，全球主要股指暴跌。英國富時 100 指數 7 日下跌超過 4%，德國 DAX 指數瀉近 4.2%，日本日經指數更是下跌近 9%。

​投資人擔憂這些關稅可能引發全球經濟衰退，並引發中國等國家的報復性措施。​

費雪週一推文指出，川普關稅是「愚蠢、錯誤、傲慢且無知的貿易政策」，並指出這些關稅是針對「不存在的問題」所採取的錯誤手段。費雪進一步表示，這些關稅將因法律和行政上的挑戰而失敗。

費雪強調，美國海關執行這些關稅的能力不足，且將面臨法院的強烈抵制。 ​

他還警告共和黨國會議員，若不迅速採取行動限制這些關稅，可能在即將到來的中期選舉中面臨負面後果。

(圖：REUTERS/TPG)

費雪認為，市場對這些政治舉措的反應可能被誇大，暗示可能出現強勁的市場復甦，類似於 1998 年金融風暴後的情況。

​他指出，許多國家願意與美國進行談判，以減少貿易壁壘，這可能促使市場出現反彈。

​費雪強調，市場的波動主要是由投資情緒驅動的，這些短期的波動不應影響長期投資策略。​

市場波動中的投資策略

除了費雪之外，其他金融專家也對關稅政策表示擔憂。​例如，Citadel 執行長 Ken Griffin 批評川普的關稅政策，認為這可能威脅美國的經濟增長。美國避險基金經理人 Bill Ackman 說，如果川普不立即停止實施他的全面對等關稅措施，全球將面臨「經濟核子寒冬」。

費雪建議投資人在面對市場波動時，應保持冷靜，不要因短期市場下跌而恐慌性拋售資產。 ​