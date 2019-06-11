比特幣隱私錢包「Wasabi Wallet」背後的社群日前成功召集 100 人共同執行比特幣交易「CoinJoin」，可能是迄今以來最大的同類型交易。CoinJoin 是一種對比特幣進行匿名化的混幣方法，2013 年由比特幣開發者 Gregory Maxwell 為了幫助比特幣用戶保持匿名而提出。其構想是，透過將許多不同的交易混合在一起然後進行重新分配，可使交易更具隱私。

zkSNACKS 於去年推出 Wasabi Wallet，目的是要要讓 CoinJoin 交易更便於使用。該公司技術長 Adam Fiscor 表示:「雖然以往也有另一家新創公司 SharedCoin 做了類似的交易，但至今並沒有任何服務可執行如此大規模的 CoinJoin。」

實際上，要在匿名瀏覽器 Tor 網絡上協調 100 人並非易事，Wasabi Wallet 曾在 Reddit 上多次嘗試組織 100 人參與 CoinJoin 交易，但均以失敗告終，經常只獲得 94、97、92，甚至 99 個參與者。

Fiscor 進一步希望這次大規模的 CoinJoin 交易能展示比特幣未來的使用標準趨勢。簡言之，若能在一次 CoinJoin 中集得愈多筆交易，所獲得的隱私等級就愈高，使旁人更難以釐清所有的交易到底何去何從。

Fiscor 表示:「從長期來看，比特幣混合未來只會面臨兩種情況：其一、因價格過高而從區塊鏈中被排擠出來；再來，就是會盡量改善成本效率。也就是說，參與者越多，成本效率就越高。另外，還有新興的技術可望被加入比特幣中，像是可在比特幣中融入交易簽名的「Schnorr」，而這種方式比召集 100 個人參與交易還更有效。」

這篇文章 努力邁向交易隱私! 100 名比特幣使用者參與迄今最大的 CoinJoin 交易 最早出現於 區塊客。

『新聞來源／區塊客 https://blockcast.it/』