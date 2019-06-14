加密貨幣交易所幣安昨（13）日宣佈，目前正與一家美國公司 BAM Trading Services 合作設立針對美國客戶的交易平台——「Binance US」，但今日下午卻又悄然更新使用者條款表示，「Binance 將無法向美國居民提供服務」。

據了解，Binance US 將由 BAM 運營管理，僅使用幣安的錢包和交易撮合引擎技術，至於具體上線時程則有待官方宣布。

幣安首席執行長趙長鵬在聲明中表示，「我們很高興最終能推出 Binance US，並將 Binance.com 的安全性、速度和流動性帶到北美。Binance US 將由我們當地的合作夥伴 BAM 領導，並將在完全符合法規的情況下服務美國市場。」

目前有關 BAM Trading Services 的資訊不多，但這家公司確實已向美國財政部金融犯罪稽查局（FinCEN）註冊為「貨幣服務業務」。

值得注意的是，這項註冊的郵寄地址欄位卻填上「℅ Koi」，恰巧幣安實驗室 Binance Labs 曾於 1 月 23 日向 Koi Trading 投資 300 萬美元。

註冊文件上也有指明，「FinCEN 並不會驗證 MSB 所提交的信息，僅直接反映公司向監管機構所提交的內容」，另根據 MSB 的註冊條款，這家公司也只有在加州進行業務註冊。

然而就在今（14）日下午，幣安更新使用者條款提到，「幣安將無法向美國居民提供服務」。

圖片截取自：Binance.com 使用者條款

儘管幣安隨後在下午 2 點左右發布聲明，但聲明中並未提及「將停止向美國居民提供服務」，僅稱：

圖片截取自：Binance.com 條款更新後聲明

這篇文章 才剛宣布合夥新開美國交易所！ Binance.com 今更新條款封鎖美國用戶 最早出現於 區塊客。

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