關稅豁免無望！特斯拉產品涉《中國製造 2025》計劃

川普政府正擴大阻止《中國製造 2025》計劃，拒絕了特斯拉、通用汽車與 Uber 25% 的中國關稅豁免申請。

外媒報導，川普政府自去年公布價值約 500 億美元中輸美商品加徵 25% 關稅後，美國貿易代表辦公室 (USTR) 宣告美企可以申請關稅豁免。

然而，截止目前為止，在近 13000 項美企豁免申請中，有超過 7000 種產品已遭到美國貿易代表辦公室否絕，美國政府正採取系統化方法，阻止中國發展高科技產業。

根據美國貿易代表辦公室 5 月 29 日公布的文件顯示，它已否決特斯拉車載電腦、主顯示器豁免關稅的申請，還拒絕了特斯拉自動駕駛「電腦」系統額外關稅的豁免請求。

特斯拉 (TSLA-US) 曾對此警告，增加 Model 3 自動駕駛「電腦」的關稅將重傷特斯拉，加大其成本與盈利能力的影響。

據悉美國貿易代表辦公室否決特斯拉請求最主要的原因是，電動汽車是《中國製造 2025》計劃的重點或與中國大陸重要產業戰略相關。

美國貿易代表辦公室也拒絕了 Uber (UBER-US) 對中國製造的電動自行車關稅豁免請求，以及拒絕通用汽車 (GM-US) 的高頻接收天線、按鈕式點火開關鈕等產品關稅豁免的請求。

日產汽車、菲亞特克萊斯勒 (FCAU-US) 提出的十多項產品的關稅豁免要求也遭到否決。