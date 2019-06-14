〈財報〉掃到貿易戰颱風尾 博通下修全年營收財測

受到美中貿易戰與華為禁令的影響，週四 (13 日) 博通公布截自 5 月 5 日的第二季財報營收不如預期，並宣布下修全年營收財測至 225 億美元，預示下半年半導體需求反彈的可能性較小。

受此消息影響，博通 (AVGO-US) 盤後股價跳水逾 8%，暫報每股 258.60 美元，連帶拖累高通 (QCOM-US)、賽靈思 (XLNX-US)、德州儀器 (TXN-US) 等晶片股集體下滑。

博通股價走勢圖

博通第二季財報關鍵數字：

每股純益：5.21 美元，優於預期 5.16 美元。

營收：55.2 億美元，遜於預期 56.8 億美元

毛利率：70.6%

2019 全年營收預期：自 245 億美元下調至 225 億美元

博通第二季營收為 55.2 億美元，年增 10%，較第一季下滑 4.7%，其中最大的業務部門半導體解決方案貢獻 40.9 億美元，低於 FactSet 共識預估 41.8 億美元，基礎設施軟體部門貢獻了 14.1 億美元，亦低於 FactSet 預估的 13.7 億美元。

博通執行長陳福陽 (Hock Tan) 週四發表聲明：「我們目前看到需求環境出現廣泛的放緩，我們認為這是由持續的 (貿易) 不確定性以及對我們客戶的出口限制措施的影響所驅動。」

陳福陽坦言：「我們的客戶正在積極降低庫存水平，我們也對今年剩餘時間採取保守立場。」

上月華為禁令後，博通決定暫停為華為供貨，而博通作為蘋果與三星電子的零件供應商，以及谷歌和亞馬遜等大型數據中心運營商，博通的訂單需求成為關鍵的半導體晴雨表。

博通週四宣布下修營收財測此舉，呼應德州儀器早前警告，備受期待的全球半導體需求反彈可能會推遲到明年上半年。