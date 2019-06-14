「新債王」岡拉克：美國在半年內經濟衰退的可能性升至40-45%

素有「新債王」之稱的雙線資本 (DoubleLine Capital) 執行長岡拉克 (Jeffrey Gundlach) 週四 (13 日) 表示，美國在未來 6 個月內陷入衰退的可能性已經上升至 40-45%，在未來 1 年內衰退的可能性則為 65%。

負責管理超過 1300 億美元管理資產的知名債券基金經理人岡拉克認為，殖利率曲線和紐約 Fed 經濟衰退概率模型，都顯示出經濟衰退的可能性有所增加。

岡拉克表示：「一些指標顯示，經濟衰退可能在 1 年內發生。」此外，他也說道，消費者指標也顯示「經濟在衰退的前沿」。

另一方面，岡拉克認為，Fed 可能不會在 6 月降息，但有可能會在夏季晚些時候降息，並在年底前將利率調降 2 到 3 個百分點。

至於債券市場方面，岡拉克在先前便預測 10 年期國債殖利率在下次總統大選或一年後可能上升至 6%。如今他也表示，如果政府不參與對債券殖利率的操控，10 年期國債殖利率可能在 2021 年上升至 6%。目前 10 年期國債殖利率約為 2.1%。

至於投資環境，岡拉克認為 2019 年與去年相反，他表示：「黃金賺錢，比特幣賺錢，股票賺錢，債券賺錢。但是我寧願擁有黃金而不是比特幣。」

岡拉克表示，標準普爾 500 指數自 2018 年中期以來表現優於主要科技股，可能已經來到股市的高峰期。而美國的赤字沒有顯示出消失的跡象，預算赤字可能在下一次經濟衰退中變得更加嚴重。

總體而言，岡拉克認為，即使在經濟成長的環境中，美國政府的債務與收入問題也非常嚴重。如果預算赤字和經常性帳戶赤字持續增加，恐帶動美元進一步下跌。