封殺令倒數！華為擺脫 Android 還有秘密武器 Aurora OS

華為禁令風暴之下，Google 即將在 8 月中旬不再授權華為 Android 更新，為避免淪為「孤兒機」的命運，華為緊急推出自創作業系統「鴻蒙 OS」因應，近期俄羅斯與中國官媒報導，除了鴻蒙，華為智慧型手機還可以改用俄羅斯的 Aurora OS。

上週中國領導人習近平與俄羅斯總統普丁會面時，華為與俄羅斯電信大廠 MTS 簽訂 5G 商用合約，華為公司副董事長郭平還與俄羅斯大眾媒體部部長諾斯科夫討論採用 Aurora 作業系統的可能性，以及部份華為產能轉向俄羅斯的可能性。

Aurora 作業系統是荷蘭 Jolla 開發的「旗魚」 (Sailfish) 作業系統的分支，由俄羅斯開放行動平台開發，據傳目前各種華為設備上已預載 Aurora 作業系統，而不是 Google 的 Android 系統。

諾斯科夫與郭平還討論華為部分產品在俄羅斯本地生產的議題，包括聯合生產晶片和軟體。

事實上，Aurora 並不支援 Android 的應用程式，基於開源 Android 平台的鴻蒙系統將仍然是華為作業系統最有可能的選擇，但即將在秋天甫亮相的鴻蒙其相容性、生態規模仍有待考驗。

中國官媒《環球時報》上週五 (7 日) 推文公告，華為全新作業系統「鴻蒙 OS」最早將在 8 月或 9 月推出，中國各界亦引頸期待華為新作業系統是否會撼動 Android 及 iOS 逾 9 成的市佔。