油輪阿曼灣遇襲 美直指背後主謀是伊朗

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (13 日) 表示，伊朗曾威脅要限制霍爾木茲海峽的石油運輸，美國官員已確定伊朗將為油輪遇襲事件負責。

週四 (13 日) 台灣中油承租油輪「Front Altair」與挪威和日本企業持有的油輪「Kokuka Courageous」行經阿曼灣時，遭受到魚雷襲擊，現場傳出爆炸聲並起火，船上船員已全部獲救。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (13 日) 表示，美國已確定伊朗將為油輪遇襲事件負責，並指出伊朗曾威脅要限制霍爾木茲海峽的石油運輸。

美國國務卿蓬佩奧指控週四油輪遇襲真兇是伊朗。(圖片：AFP)

面對美國的指控，伊朗否認策畫此事，伊朗外交部長查瑞夫 (Javad Zarif) 週四在推特上表示此事件相當可疑，稱伊朗的敵人可能是襲擊事件的幕後主使，並要求進行該地區的重新對話。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，位於伊朗與阿曼之間，世界上約有 40% 的海運油輪行經霍爾木茲海峽，讓此海域成為全球最為敏感的石油運輸要塞。

美國在上個月初宣布，不再延長中印日韓台等 8 國向伊朗購買石油的豁免期，要讓伊朗石油收入「歸零」，美伊緊張局勢飆升，伊朗已對美警告將可能關閉這個重要航線。

實際上，這是一個月內霍爾木茲海峽的二次油輪遇襲，還適逢日本首相安倍晉三訪問伊朗期間，讓此事件相當敏感。

安倍晉三訪問伊朗的首要工作之一就是平緩美伊間的緊張局勢，伊朗最高領袖哈梅內伊告訴安倍，他的國家不會重複與美國會談的痛苦經歷。

台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳週四已證實，載有 7.5 萬噸石油腦的油輪 Front Altair 於在阿曼灣遭到不明魚雷擊中，台灣中油公司內部開始進行後續的產銷規劃，目前安全庫存無虞，不影響石化油品供應。