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油輪阿曼灣遇襲 美直指背後主謀是伊朗

周四傳出兩艘油輪在阿曼灣遇襲 。(圖片：AFP)
周四傳出兩艘油輪在阿曼灣遇襲 。(圖片：AFP)

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (13 日) 表示，伊朗曾威脅要限制霍爾木茲海峽的石油運輸，美國官員已確定伊朗將為油輪遇襲事件負責。

週四 (13 日) 台灣中油承租油輪「Front Altair」與挪威和日本企業持有的油輪「Kokuka Courageous」行經阿曼灣時，遭受到魚雷襲擊，現場傳出爆炸聲並起火，船上船員已全部獲救。

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (13 日) 表示，美國已確定伊朗將為油輪遇襲事件負責，並指出伊朗曾威脅要限制霍爾木茲海峽的石油運輸。

(圖片：AFP)
美國國務卿蓬佩奧指控週四油輪遇襲真兇是伊朗。(圖片：AFP)

面對美國的指控，伊朗否認策畫此事，伊朗外交部長查瑞夫 (Javad Zarif) 週四在推特上表示此事件相當可疑，稱伊朗的敵人可能是襲擊事件的幕後主使，並要求進行該地區的重新對話。

霍爾木茲海峽連接波斯灣與阿曼灣，位於伊朗與阿曼之間，世界上約有 40% 的海運油輪行經霍爾木茲海峽，讓此海域成為全球最為敏感的石油運輸要塞。

美國在上個月初宣布，不再延長中印日韓台等 8 國向伊朗購買石油的豁免期，要讓伊朗石油收入「歸零」，美伊緊張局勢飆升，伊朗已對美警告將可能關閉這個重要航線。

實際上，這是一個月內霍爾木茲海峽的二次油輪遇襲，還適逢日本首相安倍晉三訪問伊朗期間，讓此事件相當敏感。

安倍晉三訪問伊朗的首要工作之一就是平緩美伊間的緊張局勢，伊朗最高領袖哈梅內伊告訴安倍，他的國家不會重複與美國會談的痛苦經歷。

台灣中油公司石化事業部執行長吳義芳週四已證實，載有 7.5 萬噸石油腦的油輪 Front Altair 於在阿曼灣遭到不明魚雷擊中，台灣中油公司內部開始進行後續的產銷規劃，目前安全庫存無虞，不影響石化油品供應。

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