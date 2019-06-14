美股盤後 — 油輪遇襲能源股勁揚 博通下修全年財測

週四 (13 日) 中東局勢緊張重燃油價漲勢、能源股順勢勁揚，加上迪士尼領軍道瓊之下，美股四大指數同步收漲。

週四 (13 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數上漲 101.94 點，或 0.39%，收 26106.77 點。

那斯達克指數上漲 44.41 點，或 0.57%，收 7837.13 點。

標普 500 指數上漲 11.80 點，或 0.41%，收 2891.64 點。

費城半導體指數上漲 7.99 點，或 0.58%，收 1392.94 點。

標普所有板塊中，以能源、電信服務與資訊科技板塊領漲。(圖片：FINVIZ)

隨著週四中東的油輪襲擊，導致油價一度飆升 4%，能源股勁揚，切薩皮克能源 (CHK-US) 和斯倫貝謝 (SLB-US) 漲幅皆逾 3.0%。

尖牙股 (FAANG) 漲跌互見， Netflix (NFLX-US) 下跌 0.62%；；蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.021%；臉書 (FB-US) 上揚 1.39%；Alphabet (GOOGL-US) 上揚 1.10%；亞馬遜 (AMZN-US) 上揚 0.81%。

半導體類股，Nvidia (NVDA-US) 上漲 1.41%；美光 (MU-US) 上漲 1.27%)； Intel (INTC-US) 上漲 0.82%；德州儀器 (TXN-US) 上漲 0.76%；博通 (AVGO-US) 上揚 0.67%；AMD (AMD-US) 下跌 2.45%。

受到美中貿易戰與華為禁令的影響，週四盤後博通宣布下修 2019 全年財測，全年營收預期自 245 億美元下調至 225 億美元，拖累其盤後股價跳水逾 8%，暫報每股 258.90 美元。

金融股方面。花旗 (C-US) 上揚 0.40%；摩根士丹利 (MS-US) 上揚 0.77%；高盛 (GS-US) 上揚 0.65%；美國銀行 (BAC-US) 下跌 0.036%。

台股 ADR 僅聯電上揚。友達 ADR (AUO-US) 下跌 0.34%；台積電 ADR (TSM-US) 下跌 0.03%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 0.27%；中華電信 ADR (CHT-US) 下跌 0.36%；聯電 ADR (UMC-US) 上揚 2.40%。

企業消息

看好迪士尼新串流媒體「Disney+」潛力，摩根士丹利上調其目標價至每股 160 美元，此消息激勵迪士尼股價週四上漲 4.43%。

特斯拉週四股價上揚 2.22%，儘管美國貿易代表處 (USTR) 否決向特斯拉車載電腦及顯示器豁免關稅，因其涉及《中國製造 2025》計劃。

運動品牌 Lululemon (LULU-US) 週三盤後公布最新財報亮麗，營收與獲利皆優於預期，並提高了全年財測，週四其股價上揚 2.12%。

華爾街分析

美國國務卿蓬佩奧 (Mike Pompeo) 週四 (13 日) 表示，伊朗曾威脅要限制霍爾木茲海峽的石油運輸，美國情報局已確定伊朗將為油輪遇襲事件負責。

美中貿易緊張局勢未解，隨著 2019 G20 峰會僅剩兩週時間，川習會尚未傳出任何籌備的消息。

白宮經濟顧問拉里庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (13 日) 表示，川普總統強烈希望坐下來會談，並暗指如果北京拒絕 (川習會) 邀請，將會面臨可能的後果。

上週公布的非農就業數據和製造業數據低於預期，美國勞工部週三發布 5 月份消費者物價指數 (CPI) 更強化了外界對聯準會 (Fed) 採取降息措施的預期。

Charles Schwab＆Co 的交易和衍生品交易副總裁 Randy Frederick 表示，現在重要的是要記住，沒有太多的上升催化劑，市場正在等待聯準會將在會議上發表的言論，這即將在下週公布。

美銀美林分析師 Joseph Quinlan 表示，從聯準會降息預期到美中貿易戰缺乏新頭條之下，一般來說，美股會逐步走升。

Joseph Quinlan 指出，中東 (油輪遇襲) 問題並沒有讓投資者逃往安全資產地區，這是一個積極的訊號。