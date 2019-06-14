通用電氣打算統包出售其超過百家新創事業投資

據知情人士透露，GE Ventures 正在為其 100 多家新創企業的投資組合尋找買家，因為母公司通用電氣 (GE-US) 試圖轉虧為盈並控制其債務問題。

該風險投資部門始建於 2013 年，過去幾個月已經開始試尋出售的機會，目前正與其他風險投資公司以及投資這些基金的有限合夥人進行討論。兩位知情人士透露，GE Ventures 聘請投資銀行 Lazard 來處理這個流程。

根據 FactSet 的數據，截至 3 月 31 日，通用電氣的財務極為困難，負債達 1100 億美元，並且隨著 CEO Larry Culp 推動其所稱的多年轉型計畫而繼續燒錢。即使在今年以來上漲 43% 之後，該股在過去 12 個月內下跌 23%。通用電氣資本公司 (GE Capital) 在第 1 季減少了負債，在此期間完成了 11 億美元的資產減記。通用電氣的會計實務也在接受調查。

GE Ventures 在能源、科技和醫療保健等領域投資了一系列新創企業。其產品組合包括專注於臨床研究的 Evidation Health、以患者為中心的生命科學公司 Verana Health，以及增強現實 (AR) 軟體開發商 Upskill。

出售風險投資組合尤其具有挑戰性，因為買方不僅要承擔擁有牽動市場力量公司的所有權，還要承擔那些業績不佳公司的所有權，而在新創公司的領域中，失敗者往往比成功者更多。知情人士透露，通用電氣已向潛在買家明確表示，它不希望以零散的方式出售其投資，而是想統包賣斷，希望理想下能為這些合作夥伴尋找新家。

通用電氣發言人 Megan Newhouse 發表聲明表示，「在通用電氣轉型的這段時間裡，我們正評估風險投資的戰略選擇，以繼續為股東和合作夥伴提供回報，」「雖然無法對該流程做出具體評論，但我們仍然致力於支持我們的投資組合企業、業務部門以及與創業生態系統合作。」

根據公司簡介，GE Ventures 由 Sue Siegel 創立，他現在是通用電氣的創新長，並且仍然是風險投資部門的 CEO。最近幾個月，該公司的許多高級合作夥伴離開了公司，包括 Lisa Suennen、Noah Lewis 和 Jessica Zeaske。

今年 1 月，《MedCityNews》報導指 GE Ventures 將尋求從其母公司分拆。之後該公司將其戰略轉向專注於尋找買家。