美下最後通牒！庫德洛：拒絕川習會 中國將面臨可能的後果

白宮經濟顧問拉里庫德洛 (Larry Kudlow) 週四 (13 日) 指出，美國總統川普 (Donald Trump) 仍在等待中國國家主席習近平就重啟貿易談判的會晤進行回應，同時他也暗示，如果北京拒絕 (川習會) 邀請，將會面臨可能的後果。

日本 G20 峰會倒數僅剩兩週左右的時間，庫德洛週四表示，他不願評論美中領袖沒有見面的可能性，並暗指川普可能對中國的冷落做出消極的反應。

庫德洛稱：「川普總統強烈希望坐下來會談，但川習會尚未正式籌備，我們將從這點開始，看看結果會是如何？」

川普指著頭說道，他並未對加徵關稅社最後期限。(圖片：翻攝推特)

川普已多次威脅，若 G20 川習不會唔，將對中輸美剩餘商品加徵關稅。週三他再度表示，他對中國重返貿易談判沒有考慮設定最後期限，並指責中國違反了一項初步協議中的承諾，導致談判破裂。

川普指著頭說道：「不，我沒有 (加稅) 最後期限。最後期限就在這裡。」

川普亦多次聲稱中國受關稅影響首當其衝，儘管這些關稅實際上是由進口貨物的企業支付。庫德洛則認為，關稅對美國消費者價格的影響非常非常小，因為美國企業可以從其他國家而非中國的供應商購買同樣的產品。

庫德洛週四也提到：「中國正在尋求一個平衡對等 (balanced) 的協議，但在美國政府看來，這是不可能的。我們不能有所謂的平衡協議，因為我們的關係如此不平衡，美方要求並糾正目前的 (貿易) 不平衡。」