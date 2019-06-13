美股盤中─科技股反彈帶動 道瓊一度上漲逾140點

美國股市週四中場上漲，道瓊一度上漲逾 140 點，擴大 6 月的強勁漲幅，但隨後縮小漲幅。科技股自昨日的跌勢中反彈，帶動了大盤走高。

台北時間 23:36

道瓊工業平均指數上漲 41.54 點或 0.16% 至 26046.37。

Nasdaq 指數上漲 27.17 點或 0.35% 至 7819.89。

S&P 500 指數上漲 6.46 點或 0.22% 至 2886.30。

晶片股昨日大跌，今日則反彈，支撑了科技股上漲。應用材料與美光股價分別上漲 0.7% 與 0.8%。

廸士尼股價上漲逾 1%，摩根士丹利分析師將其股價目標由 135 美元調高至 160 美元，帶來利多。分析師說該公司新的串流服務將可推升全球訂戶數量。

前二個交易日，主要指數小幅下跌，6 月的漲勢中斷。但本月以來，主要指數仍上漲逾 4%。

分析師說，週三股市小幅疲弱，因跌幅不大，並未顯示頭部已經出現。

貿易緊張讓投資人依舊謹慎。中美兩國貿易官員在 6 月 28 至 29 日舉行的 G20 高峰會中，達成協定的機率並不大。

川普總統說仍計畫於本月稍後，與中國國家主席習近平會晤。但他也威脅將對所有的自中國進口商品加徵關稅。

原油價格上漲，報導指出，一艘油輪在阿曼灣遭到攻擊。美國原油價格上漲 3.4% 至每桶 52.86 美元。昨日，原油則下跌至五個月低點，美國原油庫存持續增加及擔憂需求下降，為利空。

油價上漲推升了能源股。能源股上漲逾 1%。