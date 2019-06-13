貿易戰升級資金避險需求增 共同基金Q1加碼生醫僅次科技

貿易戰讓全球股市陷入震盪，並引發經濟成長放緩疑慮，國際機構陸續下調全球經濟成長，投信指出，美中貿易戰延燒至科技戰短期內恐難休兵，建議可將資金轉進具有防禦性質的醫療類股。

根據高盛證券統計 632 支共同基金，以及 855 支避險基金，兩者資金規模合計共 4.6 兆美元，今年第 1 季加碼配置醫療產業幅度為 1.13%，僅次於科技產業的加碼 1.37%。

保德信全球醫療生化基金經理人江宜虔表示，受到貿易戰的延燒，預期市場資金將會持續加碼防禦性高之醫療類股，尤其是具有成長性生技藥品類股，隨著人口高齡化和創新藥品持續推出上市，加上新興市場需求成長快速，生技藥品市場長期成長趨勢不變。

根據 Evaluate Pharma 預估，2019 至 2024 年全球藥品市場平均年成長率為 6.9%，其成長率遠高於 2010-2018 年間 2.3% 的平均年成長率。

江宜虔進一步指出，創新藥品將成為藥品市場主要成長動力，IQVIA 預估美國藥品市場，2018 年藥品銷售可望由 3440 億美元增加至 2023 年 4200 億美元，主要成長動能即為創新藥品上市，預估可帶來 730 億美元貢獻。



江宜虔進一步表示，生技公司不合理藥價行為已受到控制，預期川普的醫療政策藍圖將會持續。目前生技藥廠新藥品研發持續，預期未來 12 至 18 個月內會有新產品推出，可望提升醫療生技藥品價值，有助於挹注長期獲利表現。

江宜虔認為，醫療類股下跌買進時點已浮現，建議投資人可趁此波修正逢低分批佈局醫療基金，建立中長期投資部位，參與後市成長動能。





