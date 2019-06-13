若貿易戰再升級 策略師：油價恐跌至45美元

美中貿易戰愈演愈烈，根據策略師估計，若貿易戰再升級，將導致全球經濟進一步趨緩，衝擊石油需求，屆時油價恐跌至每桶 45 美元。

美國總統川普近期頻頻放話，揚言若中國國家主席習近平不參加 20 國集團 (G20) 峰會，他將另對中國輸美商品加徵關稅，且立即生效。

川普說，現在是他在暫緩貿易協議，除非中國同意「4 或 5 個要點」，否則美方沒興趣進行協商，但他並未言明「要點」為何，僅稱這是之前已談妥的內容。

川普日前宣稱，美中關係良好，但中方在貿易談判過程中反悔，導致兩國關係緊繃；至於何時另對價值 3250 億美元中國輸美商品加稅，他並未設定期限。

根據 CNBC 報導，財富管理機構 Taurus Wealth Advisors 執行董事 Rainer Michael Preiss 表示，若美中兩國無法化解貿易爭端，將使全球經濟進一步趨緩，衝擊石油需求，油價恐因此跌至每桶 45 美元。

Preiss 指出，市場把焦點集中在月底的 G20 峰會上，假如雙方無法化解歧見，美國再對中國祭出加稅措施，勢必影響全球經濟。

Preiss 強調，「就我觀察，全球經濟成長表現，將取決於美中貿易談判的未來發展。」

台北時間週四晚間 6 點 10 分，Investing.com 報價顯示，布蘭特原油期貨上漲 3.54%，至每桶 62.09 美元；西德州中級原油期貨上漲 3.03 %，至每桶 52.69 美元。