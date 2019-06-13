【保德信投信】中國基本面築底 逢低佈局買點到

美中貿易持續延燒到科技戰，華為遭到美國封殺之際，中國各項反制已經開始，除加徵關稅反制外，建立不可靠實體清單、提前發放 5G 商用執照，且中國製造業仍維持擴張。保德信投信表示，中國 5G 商用許可加速，將可望加速中國國內經濟帶來推動作用，預期第三季可望見到基本面拐點，預期陸股將會有所表現。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，根據財新公佈中國 5 月份 PMI 為 50.2，優於市場預期，連續三個月保持在擴張區間，顯示中國製造業仍保持溫和擴張態勢。惟受到美中貿易升級擔憂，企業信心指數仍處於低檔。許智洋認為，中國海內外需求都在增長，新增出口訂單恢復增長，同時新訂單也加速上升，整體而言，中國經濟 5 月份成現穩定增長趨勢。

許智洋進一步表示，今年以來中國政府提倡「金融供給側改革」，改善企業融資環境，並鼓勵外資進入，同時創立科創版，持續加強中小企業內外部政策支持度，持續優化中國經濟結構，預期景氣谷底可望加速築底完成，下半年多頭行情仍可期待。

此外，許智洋預期，中國股市第二輪多頭行情，將會圍繞在企業盈利改善預期福度和市場增量資金規模為主要原因，企業盈利底行情傳導速度較緩慢，故資金主要增量仍係以外資為主，故其資金流入節奏相對穩定，預期陸股第二輪上漲時間較常、節奏較緩慢，短期震盪不改長期經濟成長趨勢，建議空手投資人可逢低佈局陸股基金。

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